Jsou Ukrajinci očkovaní? Doktor Zlínský má špatné zprávy. Projeví se brzy

Poslanec a lékař Vladimír Zlínský (SPD) sčítá škody po covidu, vyhodnocuje účinky vakcín a analyzuje dostupnost zdravotní péče i rizika. „Nahlášeno přes dvanáct tisíc nežádoucích událostí, z toho 171 úmrtí po vakcíně,“ shrnuje. A reakce zdravotnictví na uprchlickou krizi? „Prostě to zdravotníci v přetížených zdravotnických zařízeních zase musejí nějak vydržet a přežít. Ale to povede k jejich dalšímu vyhoření s postupnými dalšími odchody mimo zdravotnictví nebo zhoršení jejich chování k našim pacientům.“ Konstatuje, že lidé zatím pořád jezdí auty, nakupují a absolvují dovolené. „Těžko předpokládat, že revoltu provedou nespokojení senioři, to by byl historický unikát,“ podotýká.

Pane poslanče, vy jako lékař, který se dlouhodobě věnuje sledování postupu onemocnění covid-19, jak byste shrnul současnou situaci?

Současnou situaci bych nazval jako klidnou a postupně se dále zlepšující. Promořenost naší populace je pravděpodobně na velmi vysoké úrovni a varianta Omikron či jeho klony již nenacházejí živnou půdu pro své šíření na rozdíl od bývalých premiantů v oblasti jihovýchodní Asie, kde lídrem v počtu nakažených v posledních týdnech je zatím Tchaj-wan.



Jak shrnout účinnost a vedlejší účinky vakcín? Jsou dostupná nějaká validní čísla?

Anketa Je Stepan Bandera hrdina? Ano 0% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4444 lidí Na stránce SÚKL je k dnešnímu dni nahlášeno přes dvanáct tisíc nežádoucích událostí, z toho 171 úmrtí po vakcíně. Pokud by u nás správně fungovaly sdělovací prostředky hlavního proudu, jsou těchto informací plné jejich informační kanály.

Odborníci ze Sdružení mikrobiologiů, imunologů a statistiků a jejich kolegové opakovaně žádali jak UZIS, tak VZP o poskytnutí anonymizovaných řádkových dat, ze kterých by bylo možné odhadnout skutečný bezpečnostní profil vakcín. Obě instituce těmito daty prokazatelně disponují, avšak ani jedna z nich zatím data v tomto formátu neposkytla a i nadále je odmítají vydat, což jistě velkou důvěru v kvalitu a bezpečnost těchto vakcín a důvěryhodnost uvedených institucí nevzbuzuje.

Občas vypluje v mainstreamovém tisku sporadická informace, že někdo má po očkování následek (např. že ochrnul), ale to jsou výjimečné výkřiky k odvedení pozornosti, které bez pečlivého nezávislého statistického šetření nejsou moc směrodatné. Takže já jsem na výsledky těchto nezávislých statistických šetření moc zvědav. Pokud někdy převezmeme vládní zodpovědnost, bude to jedna z prvních věcí, kterou realizujeme, ať šetření dopadne jakkoli.

Co nás čeká na podzim? Předpokládáte nějaké další omezení?

Někteří odborníci tvrdí, že je konec pandemie covidu. Já vzhledem k jejímu rozmachu v jihovýchodní Asii bych byl velmi opatrný v těchto vyjádřeních. Aby nám tam opět nevyplula nějaká nebezpečnější a nakažlivější varianta než omikron, na kterou nebude mít naše populace dostatečnou imunitní ochranu. Všech možných omezení mám stejně jako všichni naši občané tak akorát plné zuby. Hlavně doufám, že někdo zase nevymyslí povinné očkování nějakou inovovanou, tentokrát již zcela účinnou a během několika týdnů plně prověřenou a bezpečnou vakcínou a neomezí neočkovaným pohyb formou digitálních certifikátů tak, že nebudeme moci ani na veřejné záchodky a jenom do práce a domů. Či ještě hůře, bude povinné očkování vymáháno pod sankcemi. Já doufám, že toto je již neprůchodné.



Přichází doba dovolených, měla by se nějak zpřísnit opatření, nebo už jsou přísná dost?

Já bych nic nezpřísňoval. Ale naši lidé, kteří se vracejí z rizikových destinací v jihovýchodní Asii, by měli jít do karantény a na PCR testy. Třeba to pomůže, pokud se objeví nová varianta viru, i když všechna předchozí tato opatření zcela selhala při výskytu nové mutační varianty. Kupodivu nevíme přesně proč, když naše opatření byla tak geniální a vědecky prověřená. Tímto směrem by se měla zaměřit pozornost „odborníků“ dříve, než bude pozdě.



A co další nemoc, o které média podrobně informují, opičí neštovice. Vidíte tady další hrozbu?

Zajímavé na této nemoci je, že se týká převážně homosexuálních mužů, kteří byli návštěvníky „koncertů“ pro gaye. Moc by mě zajímal výsledek epidemiologického šetření, kdo byl pacient nula, od kterého se ostatní osoby nakazili, a kde a jakým způsobem ke své nemoci přišel. Pokud si vzpomínám, tak se AIDS také týkal zpočátku jenom homosexuálních mužů a narkomanů a postupně se dostal i mezi heterosexuální populaci. Vzhledem k zatím dostupným informacím jsou ale průběhy infekcí u všech nakažených velmi mírné, takže nějakou pohromu neočekávám. Spíše by mě zajímalo, jak je možné, že virus, který se sporadicky přenesl z nakažené opice nebo hlodavce na člověka, se nyní šíří lavinovitě mezi homosexuálními muži. Snad je to jenom důsledek skvělých „festivalů“ na Kanárských ostrovech a belgických Antverpách. Věřím a doufám, že virus nenabude mutacemi větší patogenity nebo nezpůsobí pohromu, pokud se dostane mezi vnímavější populaci – např. staré lidi, těhotné nebo děti či dospívající.

Co se týká ukrajinských uprchlíků, kterých má ČR na svém území už stovky tisíc, někteří nemohou doložit žádné očkování. Tedy ani proti tuberkulóze, zarděnkám, spalničkám, tetanu… Jak postupovat?

Zatím vláda postupuje cestou vše v pohodě, nic nehrozí a vše máme pod kontrolou. Což je pravda, jelikož skutečně statistická data o možném nárůstu rozšíření TBC, žloutenky typu C a AIDS v naší populaci bude mít v rukou UZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky). Z logiky věci lze očekávat nárůst těchto tří závažných a těžce léčitelných onemocnění u nás z důvodu promísení naší a ukrajinské populace. Jak bude velký, je velmi těžké predikovat. Jakým způsobem zachytávat rizikové bezpříznakové jedince, tak abychom finančně a organizačně nezruinovali náš zdravotnický systém, je velmi problematické a těžko řešitelné, když ani nevíme, kde někteří uprchlíci u nás přebývají. Jak jsou dospělí ukrajinští uprchlíci vakcinování, není ve většině případů našim zdravotníkům známo, jelikož nemají podle mých informací z terénu žádné očkovací průkazy.



Jaké máte prosím informace o tom, jak lékaři dokážou pokrýt potřeby nových pacientů. Jak zajistit péči dalším stovkám tisíc lidi, když už před invazí Ruska na Ukrajinu byl v ČR nedostatek lékařů? Opět, vy na tuto problematiku a nutnou prevenci nedostatku zdravotní péče poukazujete několik let. Jak se s tím vyrovnat teď, v krizové situaci?

Určitě je problém rychle vyčarovat nějaké nové kapacity našeho zdravotnictví. Prostě to zdravotníci v přetížených zdravotnických zařízeních zase musejí nějak vydržet a přežít. Ale to povede k jejich dalšímu vyhoření s postupnými dalšími odchody mimo zdravotnictví nebo zhoršení jejich chování k našim pacientům.



Jaké máte reakce od kolegů lékařů a běžných pacientů z praxe?

Dnes jsem komunikoval se svým kolegou, praktickým lékařem ze Zlína, který se o žádných zásadních sporech nebo problémech ve své ordinaci nezmínil. Nejvíce ho trápí to, že nemá dostupné dostatečné validní informace o předchozím zdravotním stavu ukrajinských pacientů, a to včetně vakcinace. Struktura onemocnění těchto pacientů je velmi podobná naší populaci až na výjimky potvrzující pravidlo. Screeningové vyšetření na HIV, TBC nebo hepatitidy se běžně neprovádí, pouze při podezření na jmenovaná onemocnění.

Na ordinacích už často vidíme jen nápis: nepřijímáme nové pacienty. Často pak lidé dojíždějí k ošetření stovky kilometrů nebo si ošetření platí na místě, a kdo na to nemá, vzdává léčbu, práci, život obecně. Nebudu zmiňovat tisícové doplatky na léky. Rezignovalo Česko na dostupnou zdravotní péči? Nelze očekávat, že by některá z vládnoucích stran mohla toto téma zvednout a konkrétně něco udělat pro české občany?

Stále opakuji, že krize našeho zdravotnictví je hlavně personální a bude se prohlubovat. Nejvíce zajímavé je, že nikoho z velkých pohlavárů nenapadne se zeptat lékařů a zdravotních sester, proč je jich málo a co jim vadí při výkonu jejich skvělého a jedinečného povolání, které přece většina našich obyvatel obdivuje. Moje odpověď zní, že v současné době je třeba zlidštit práci zdravotníků. Mladí lidé nejsou navyklí tvrdé a náročné práci – mnoho hodin přesčasů, noční služby, málo volného času, chronická únava, stres z nočního buzení a agresivních pacientů, mnoho otravné administrativy, špatné interpersonální vztahy hlavně mezi staršími a mladšími lékaři a jsou navíc konfrontováni s informacemi svých kamarádů, kteří si lebedí v neziskovkách či jiném klidném zaměstnání. Výsledkem je syndrom vyhoření a nezájem o kvalitní vykonávání této náročné práce a případně úprk do zahraničí či mimo zdravotnictví. Kromě toho mladí lékaři, pokud mají trpět, preferují pobyt na vyhlášených klinikách z důvodu možnosti odborného růstu a vědecké činnosti. Práce v periferních malých nemocnicích personálně a odborně devastovaných již není tak přitažlivá, stejně jako trvalá činnost ambulantního nebo praktického lékaře.



Mezitím rostou ceny všeho. Vláda argumentuje příspěvkem pět tisíc a deštníkem proti drahotě. Co všechno podle vás Češi ještě vydrží? Opravdu je tak málo lidí, kterých se tato krize skutečně týká?

Toto je pro mne zcela zásadní otázka. Je pravda, že zatím se nepříznivá ekonomická situace většiny našich obyvatel nedotkla natolik bolestivě, aby nějakým zásadním způsobem revoltovali nebo změnili zásadně volební preference. Lidé zatím pořád jezdí auty, nakupují a absolvují dovolené. Továrny doposud fungují, hypermarkety jsou stále plné, nezaměstnanost neroste a kriminalita je poměrně nízká. Sekyra zvýšených cen energií na ně zatím nedopadla plnou silou. Lidé věří, že to nějak dopadne, až válka na Ukrajině skončí a nastane opět ekonomický růst či aspoň se udrží současný stav. Je to možné, ale takový vývoj by byl pro mne při postojích a konání (spíše nekonání) současné vlády a vzhledem ke globální situaci velkým překvapením. Co tedy naši občané vydrží, nevím, ale z předchozí historie je známo, že toho vydrží hodně. Dále je nutné vzít v úvahu, že v čele revoltujících občanů byli dříve v první řadě studenti a mladí lidé. Pro mne je nepředstavitelné, že nynější zhýčkaná mladá generace by toho byla schopna. Pokud ano, tak spíše ve prospěch současné vlády a progresivistických sil. Těžko předpokládat, že revoltu provedou nespokojení senioři, to by byl historický unikát.



Jaké jsou za první měsíce v pozici poslance vaše zásadní postřehy z Poslanecké sněmovny?

Je patrné, že postupně přituhuje. Z počátku přátelská atmosféra mezi poslanci všech stran a hnutí v PS ČR se mění k horšímu. Je patrná snaha válcovat opozici a prosazovat hlavně zákony, které umožní koalici snadnější vládnutí a možné budoucí volební zisky. Někdy se ocitám v diskusi ve výboru (výbor pro evropské záležitosti) a komisi (komise pro hybridní hrozby), jichž jsem členem v pozici „Proti všem“. Není to příliš komfortní, ale věřím, že na mé náměty a myšlenky časem dojde, jinak bych tuto práci nemohl vykonávat.

