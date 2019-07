Justice je zoufalá, právní stát nejsme ani omylem. Babiš dělá politiku, kterou lidé chtějí, uznává pravičák Kříž, který jej opravdu nemá rád

ROZHOVOR „V Babišovi totiž lidi mají paradoxně to, co skutečně chtějí. On dělá politiku, kterou chtějí lidé, své kšefty si dělá bokem, skrytě. To, že se špicluje, udává a ‚zaklekává‘, spoustě lidí vlastně vyhovuje, protože počítají jen to, co mají oni v peněžence. Teď a tady. Že je to cesta do pekel, je nezajímá. ČSSD hraje ve vládě roli užitečných idiotů, kteří legitimizují mafiánský socialismus pana premiéra. Ale na druhou stranu – to oni ho zaváděli,“ uvádí v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz Roman Kříž (Svobodní), zakladatel Libertariánského institutu. „Naše justice je na tom zoufale. Nejsme právním státem. Ani omylem,“ dodává.

V neděli 23. června proběhla demonstrace na Letné, čím vyvrcholily několikatýdenní demonstrace hlavně proti premiéru Babišovi. Organizátoři vyzvali lidi, aby diskutovali se svým okolím, vysvětlovali své názory a získávali další lidi pro svou věc. Myslíte, že půjde skutečně o vzedmutí podpory pro jasný cíl – odchod Andreje Babiše? Kdyby za vámi někdo přišel a chtěl vás pro tento cíl „získávat“, co byste mu řekl?

Myslím, že (oprávněná) masová nespokojenost s premiérem je namístě. Jsem však skeptický ohledně jeho reálného odchodu z funkce, respektive z politiky. Jednak má hroší kůži, jednak, a to je důležitější moment – chybí to pozitivní – co místo něj? To „co“ používám záměrně, neboť to není otázka osobnosti, to je otázka celkového vyznění státní agendy.

V Babišovi totiž lidi mají paradoxně to, co skutečně chtějí. On dělá politiku, kterou chtějí lidé, své kšefty si dělá bokem, skrytě. To, že se špicluje, udává a „zaklekává“, spoustě lidí vlastně vyhovuje, protože počítají jen to, co mají oni v peněžence. Teď a tady. Že je to cesta do pekel, je nezajímá, až přijde průšvih, zase si najdou někoho, kdo jim řekne, že za to nemůžou oni, ale někdo tam venku, zlý a nenasytný. Cizinec. Nebo boháč.

Úspěch demonstrací je dán jednak tím, že se lidé hromadně shodují na tom, co nechtějí (co chtějí, už by je začalo rozdělovat), jednak rozbředlostí myšlenek, které jsou nabízeny. Volá se po demokracii a svobodě. Přitom demokracie je to, co pana Babiše vyneslo tam, kde je. A svoboda znamená, že o dané záležitosti si rozhoduje každý sám, je tedy protipólem demokracie, ve které „rozhodují všichni“.

A k vaší druhé otázce... pokud by mne někdo získával pro to, aby odešel pan Babiš, pak bych mu řekl, že nosí sovy do Athén. Že já bych věděl i co nabídnout místo dnešního systému „ucpeme penězi hubu každému, kdo křičí“. Jenže ten systém tady nezavedl Babiš, ten ho jen extrémně „kvalitně“ praktikuje.



Kromě Babiše byla terčem demonstrantů i nová ministryně spravedlnosti Marie Benešová, která podle nich ohrožuje nezávislost justice. Skutečně ji podle vás ohrožuje? A jak je na tom naše justice? Jsme právní stát?

Je extrémně složité se v tom vyznat. Ale těch „náhod“ je skutečně nějak moc. A je fakt, že pan Babiš bojuje o svoji svobodu a všechny indicie zatím potvrzují, že když mu o něco jde, moc se neohlíží na nějaká pravidla či slušnost. A že si dávno technologové moci dělají červené a zelené „puntíky“ značící poslušnost či neposlušnost skoro všech, od vyšších ministerských úředníků nahoru, je taky zjevné. Takže ano, paní Benešová by měla odejít.

Naše justice je na tom zoufale. Soudců, kteří svoji práci berou jako poslání, takových, kteří „nalézají spravedlnost“, je podle mých dojmů zoufalá menšina. Jako skoro všechny oblasti systému, ve kterém žijeme, počínaje vzděláním přes zdravotnictví a státní správu, systémem důchodů a sociálního zabezpečení konče – to vše čeká razantní změny. Jinak se dočkáme velkých otřesů. Ekonomických i sociálních.

A právní stát? Ne, nejsme právním státem. Ani omylem. Ale to by bylo na oddělené povídání.



Babišova vláda má za sebou rok. Je nějaký ministr, který si zaslouží pochvalu, a naopak kdo je podle vás nejhorší?

Nevím o ničem, za co bych kohokoliv z ministrů a ministryň pochválil. Možná by stálo za zvážení, zda by jako obsah psích konzerv nebyli pro společnost užitečnější.

Jak je to podle vás s prosazováním českých zájmů a české agendy ze strany vlády v rámci Evropské unie?

My jsme bezvýznamná země. Když máme nějakou svoji „agendu“, která se liší od toho, co chtějí „velcí kluci“, je to, jako když vás otravuje komár – musíte to vyřešit. Je to otravné, ale musíte vyjednávat, abyste i těm bezvýznamným dal pocit, že jsou součástí rozhodování. A pak to všechno „urovnáte“ penězi a kydy o „společných zájmech“. Těch, kdo se nechají uplatit, je spolu s těmi, kdo mají pocit vlastní důležitosti, když se s nimi někdo „ze Západu“ pobaví, pořád většina.



Velké téma je ČSSD ve vládě. Daří se jí být alespoň trochu silným koaličním partnerem?

Ne, myslím, že ČSSD hraje ve vládě roli užitečných idiotů, kteří legitimizují mafiánský socialismus pana premiéra. Ale na druhou stranu – to oni ho zaváděli. Jen našli svého mistra. Protože miliardář tunelující stát jako reprezentant chudých, hloupých a starých, tradičních voličů sociálních demokratů a komunistů, to je vskutku mistrovský kousek.

Vláda je ze strany pravice kritizována za příliš velký důraz na některé sociální dávky. Oprávněně?

Přiznám se, že nevím, co máte na mysli. To, že je celý systém sociálního zabezpečení nesmyslný, je nicméně fakt. A „hádky“ o to, jestli důchodcům přidají o stovku víc nebo míň, stejně nic nevyřeší. Do té doby, dokud stát bude nástrojem sociálního inženýrství vyvolených místo toho, aby byl „poslední záchrannou brzdou“ pro ty, kdo neměli kliku, to stejně nemá řešení.



Jak hodnotíte působení současné opozice proti Babišově vládě?

Opozice není moc vidět a slyšet. Tedy kromě vykřikování, co všechno je špatně. Pozitivní koncept skoro čehokoliv nevidím. Tedy kromě občasných úletů Pirátů, ale to je jako dilema, jestli si máte nechat useknout pravou, nebo levou nohu.



Občas od někoho zaznívá, že dělení na pravici a levici dnes už nemá smysl. S tím vy nesouhlasíte. Proč?

Pravice a levice je především dělení podle toho, kolik stát má přerozdělovat. Tedy vzít aktivním a dát těm, kdo jen čekají s nataženou rukou pro erární peníze. Jenže žijeme v době zmatení pojmů. Pravici tedy nejdřív nesmyslně udělali z nácků. Prý extrémní pravice. Národní socialisté a extrémní pravice – totální nesmysl. Fašisté – prý taky extrémní pravice. Přitom ono známé heslo „vše ve státě, nic proti státu, nic mimo stát“ nezní zrovna jako „každý za svoje“, což vystihuje pravici, že?

Teď se nás společenské elity snaží přesvědčit, že už nemá smysl se tím, kolik stát bere aktivním, zabývat. Teď už se máme jen hádat o to, kam ty „vybrané“ peníze nacpeme. Pokud by někdo chtěl válku, tak tohle je ideální scénář.

