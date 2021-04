Kandidát do Rady ČT, po kterém jdou čeští elfové a další, „sejmul“ novináře Etzlera: Odpad. Nevychovaný hlupák!

ROZHOVOR „Pokusili se mě označit za spolupracovníka StB. Zkusili to i přes absurdní tvrzení, že jsem jakýmsi ‚agentem Kremlu‘,“ popisuje bouři, kterou rozpoutal tím, že se dostal do druhého kola ve volbě nových členů Rady ČT. V rozhovoru vysvětluje, proč ho z některých míst označili dokonce za antisemitu. Mluví o „českých elfech“, pomlouvačích a nesmyslném žalování u Federace židovských obcí. Prozradil také, jaká by měla dle jeho názoru ČT být a vysvětlil negativní postoj vůči některým lidem ve zpravodajství. Jasný vzkaz pak poslal novináři Etzlerovi, který v souvislosti s Hanou Lipovskou použil slova „zmanipulovaná špinavá čubka“. „Nekulturní nevychovaný hlupák,“ míní Černocký.

Možná už tento týden se dozvíme, kdo nově usedne v Radě ČT. Mezi těmi, kteří se dostali do druhého kola, jste i vy. Když jsme spolu mluvili, zmínil jste, že vaše nominace proběhla celkem klidně, ovšem když jste se dostal do druhého kola, nastalo peklo. Co se stalo?

Okamžitě se do mě pustil štvavý Bakalův plátek Forum24, radní Šarapatka i dokumentaristka Olga Sommerová, která dokonce neváhala označit mě za „extremistu“ – bez jakéhokoliv důkazu. Pomlouvači se mě pokusili označit za spolupracovníka StB… Marně, předložil jsem dokonce dvě lustrační osvědčení. Zkusili to i přes absurdní tvrzení, že jsem jakýmsi „agentem Kremlu“ (se kterým nemám nic společného ani v nejmenším).

K tomu je tuším inspirovalo triko, ve kterém jste vyfocený na Facebooku.

Někteří lidé opravdu nemají smysl pro humor. To tričko a nenabitá flobertka, to byla prostě jen humorná reakce na hysterické články v týdeníku Forum24. Oni tam tehdy viděli na každém rohu agenta Kremlu s otravnou látkou v ruksaku. Byl to všechno samozřejmě jenom hoax a hloupý humbuk.

Fotogalerie: - Výbušné Vrbětice

Jak si vysvětlujete takový „zájem“ zrovna o vaši osobu?

Svým způsobem mi to lichotí. Zřejmě se mě bojí a hodně si nepřejí, abych se stal součástí Rady ČT. Oni si opravdu myslí, že ČT je „majetkem“ lidí, kteří v ní získali teplé místečko.

Byl jste dokonce označený za antisemitu. Proč?

„Čeští elfové“ zaúřadovali a prohrabali moje články a statusy pár let zpátky. No, a vykutali jednu, jedinou větičku z rok starého bilančního rozhovoru pro Parlamentní listy. Větu pečlivě vytrhli z kontextu, označili mě za „antisemitu“ a žalovali na mě u Federace židovských obcí. Samozřejmě, nikdo se nenamáhal kontaktovat mě a požádat o vysvětlení. Prostě to brali jako fakt, který se hodí…

Nejabsurdnější na tom obvinění je, že mezi mými nejbližšími přáteli jsou Židé a během let jsem napsal řadu článků, ve kterých sympatizuji s židovským etnikem a se státem Izrael. Ty se ovšem pomlouvačům do krámu nehodí.

Připomeňte prosím, co přesně jste v rozhovoru řekl?

Konečně, posuďte sami tu „hrůzu“, kterou jsem do rozhovoru napsal, tady je celé znění:

Na závěr se ještě zeptám, jak vidíte budoucnost pro Českou republiku? A sdílíte obavy těch, podle kterých je v poslední době na místě obava o demokracii? Je k tomu důvod? (otázka v rozhovoru)

Odpověď: Demokracie pro mě není modlou. Doufám, že lidé vymyslí něco ještě lepšího. Bojím se vlády „židoliberálů“, nikým nevolených, ale disponujících obrovským kapitálem. Bojím se ovládnutí USA takzvanou neviditelnou organizací „Deep State“. Proto fandím Trumpovi. Bojím se zlé moci Soroše. Ten se pokoušel ovládnout i naši zemi. Havel mu to byl ochoten umožnit, ale Klaus to naštěstí zarazil. Doufám a věřím ve zdravý rozum našich občanů.

Jenom na okraj. Výraz, který tak naše elfy tolik pobouřil, „židoliberálové“ je v uvozovkách, ironický, nikdy dříve nepoužitý a týká se výhradně bankéřů typu Sorose, nikoliv židovského národa. Nevidím důvod na svém stanovisku cokoliv měnit. Volby se blíží a já se skutečně obávám, aby výsledek nebyl zmanipulován a zkreslen třeba pomocí korespondenčního hlasování a „upravením“ výsledků při finálním sčítání. Musíme doufat, že na to zástupci jednotlivých stran pečlivě dohlédnou.

A to je celé. Teď to můžete sami posoudit.

Poté, co jste postoupil do druhého kola, vám bylo také vyčítáno například vaše vyjádření na Facebooku, kde jste Meghan, vévodkyni ze Sussexu, označil za „podivnou couru“ a také jste prý napsal, že „nevíme, s kým si Diana toho zrzavého spratka upletla“. Nakonec jste to ale smazal. Byla chyba se takto vyjádřit?

Možná to bylo dost drsné, ale já si o paní Meghan nic pěkného nemyslím. A nejsem sám. V podobném duchu se vyjádřilo mnoho dalších publicistů. Vážím si královské rodiny a trvám na tom, že ji Harry a Meghan zradili a pošpinili.

Netajíte se určitými antipatiemi vůči některým „tvářím“ ČT, jmenujme například Noru Fridrichovou nebo Marka Wolnera. Dokonce jste řekl, že se těšíte na dobu, kdy například tyto jmenované nové vedení televize vyrazí. Co konkrétně vám vadí?

Pokud se do Rady ČT dostanete, jaká je vaše vize? Kam by televize měla směřovat, jak by se případně měla podle vás změnit?

Jde mi o jediné. Mám ČT rád a stále ji sleduji. Skvělé filmy, naučné programy, přírodopisné a hudební programy. Jen to zpravodajství, které pečlivě sleduji, se mi hodně nelíbí, a přijde mi neobjektivní. Rád bych se zasadil o to, aby všem politickým stranám byl poskytnut spravedlivý prostor, nejenom ve zpravodajství, ale i v diskusních pořadech. Jak třeba Pirátům, tak i SPD. Přesně podle volebních zisků. Je notoricky známo, že třeba pan Okamura nebyl už šest let pozván do klíčových „Otázek Václava Moravce“.

Když odbočíme od vaší nominace, kolem Rady ČT je poslední dobou poměrně dusno. Co si myslíte o tom, co se děje v souvislosti s radní Lipovskou? Co říkáte na její tvrzení, že je ředitel ČT kvůli majetkové účasti ve firmě Gopas ve střetu zájmů?

Nejsem ekonom, ale jedno vím. Paní Lipovská je brilantní ekonomka a jejím zjištěním nemám důvod nevěřit. „Demoblok“ se ji pokouší znevěrohodnit a diskreditovat jenom proto, že spolupracuje s neziskovým Institutem Václava Klause. Je to nechutné...

A co říci na to, že Lipovská dorazila do ČT, v souvislosti s tímto případem, s policejní ochranou? Nebylo to přece jen trochu „přes čáru“?

Pokud policie ČR vyhodnotila jakékoliv potenciální ohrožení paní Lipovské, je ochrana zcela v pořádku. Žijeme, bohužel, v době plné nenávisti.

Lipovská to po svém „výstupu“ v ČT z některých stran pořádně schytala. Například novinář Etzler v souvislosti s radní použil slovo „zmanipulovaná špinavá čubka“. Co na to říct?

Etzler, a záměrně neříkám „pan“, se zařadil mezi odpad lidské společnosti. Je to prostě jenom obyčejný, nekulturní, nevychovaný hlupák...

