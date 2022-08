Kandidát do Senátu Zadražil má jasno: Menší daně, více důvěry v jednotlivce a méně státní buzerace

reklama

Chce se především soustředit na ochranu svobody, která je podle jeho slov ve velkém ohrožení. „Takto jsme dříve zažívali totalitu pod taktovkou SSSR a dnes nám hrozí totalita pod taktovkou Bruselu, který nám ukrajuje ve spolupráci s našimi vládami svobodu pomaličku jedno kolečko salámu za druhým,“ je přesvědčen místostarosta Chýnova, podle kterého někdo nemá zájem na tom, aby Evropa prosperovala a do vlád jejich zemí jsou víceméně dosazováni politici, kteří toto vědomě podporují. „Rozhodně si myslím, že senátor může hájit zájmy svého regionu daleko více, než třeba poslanci, kteří kandidují za své kraje a ve finále pak stejně zvedají ruku, jak nakáže strana, za kterou tam sedí,“ dodává Evžen Zadražil. Anketa Bojíte se, že kvůli globálnímu oteplení masivně vyhoří naše lesy? Bojím 4% Nebojím 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 1418 lidí

Co bylo tím hlavním impulsem, který vás přiměl k tomu, že jste se rozhodl kandidovat do Senátu?

Hlavním důvodem bylo to, že už se více jak dva roky nemohu dívat na situaci v našem státě, kdy se ve vládě střídají vlastizrádci a zaprodanci a český občan je zajímá až na posledním místě, nebo lépe řečeno maximálně měsíc před volbami. To je pro mě zcela nepřípustná situace, kterou jsem nikdy předtím nevnímal tak silně. Jako člověk, který dosud řešil jen komunální politiku, jsem už sám na sobě pocítil, jak zrádné umí být některé strany, byť jde o nejnižší úroveň. V těchto stranách pak fungují špatně společenské vztahy, což se ukazuje i na kvalitě lidí v Parlamentu, kde by měli sedět ti nejlepší. Zatím jsem ale spíš člověk z podnikatelského a sportovního prostředí než z politiky, a tak jsem s potěšením jako definitivní impuls přijal nabídku Svobodných, kteří na mě vždy působili velice důvěryhodně a čitelně, abych jako nezávislý kandidát za Svobodné nabídl své služby obyvatelům Tábora a okolí. Rád bych, aby senátor byl pomyslným velvyslancem svého regionu v Senátu a byl pomocnou rukou pro jednotlivé obce i jejich občany.

Kdybyste měl vyjmenovat tři základní věci, na které se v Senátu zaměříte, co by to bylo?

Rád bych zabránil nastupující totalitě, omezování svobody slova, vláčení politických konkurentů po soudech a tak dále. Takto jsme dříve zažívali totalitu pod taktovkou SSSR a dnes nám hrozí totalita pod taktovkou Bruselu, který nám ukrajuje ve spolupráci s našimi vládami svobodu pomaličku jedno kolečko salámu za druhým. S omezováním svobody slova úzce souvisí, propagace takzvané jediné státní pravdy, což je pro totalitní režimy typické.

Pak bych se chtěl zaměřit na ty oblasti, kde Senát nejde přehlasovat, je to například otázka účasti vojsk nebo korespondenční volba, jelikož volební zákony nelze měnit bez souhlasu Senátu a korespondenční volbu považuji za velký hazard pro demokracii. Třetí záležitostí je nastupující energetická krize, jež se neúprosně blíží, a kterou podle mě současná vláda vůbec nezvládá, neboť nenaslouchá odborníkům, ale vše řeší pouze politicky. Někdo zkrátka nemá zájem na tom, aby Evropa prosperovala a do vlád jejich zemí jsou víceméně dosazováni politici, kteří toto vědomě podporují. Proč to dělají, je předpokládám, každému jasné.

A když se zeptám opačně, čeho se voliči skutečně od vás nedočkají, pokud se stanete jejich senátorem?

Nedočkají se buřta, klobásy či koblihy před volbami. Nedočkají se ani podpory financování cizí války, řešení cizích sociálních problémů a mocenských zájmů. Nebudu rozhodně podporovat zbrojení, Green Deal, elektromobilitu a další všemožné nesmysly dnešní doby. Nedočkají se ani toho, že bych se v politice zkazil. Vím, že to možná zní jako určité klišé, ale budu si chtít zachovat zdravou sebereflexi a respektovat zpětnou vazbu. Pokud by to nemělo fungovat, přestal bych vnímat svou přidanou hodnotu v této funkci.

Dlouhé roky se věnujete sportu, jste také místostarostou Chýnova. Jsou to podle vás dostatečné předpoklady k tomu, abyste hájil váš region v Senátu?

To je otázka, na kterou nelze jednoznačně odpovědět. Každý z kandidátů něčemu rozumí dobře, něco zná jen obecně a do některých věcí nevidí vůbec. To tak zkrátka je a mám to tak i já. Proto je potřeba, aby každý senátor bojoval za to, čemu rozumí a co může někam posunout. Já ze svých současných pozic vidím například do záležitostí chodu firem, které zaměstnávají většinu našeho pracujícího obyvatelstva. Jako místostarosta jsem také poznal chod obcí, jejich problémy, potřeby a financování. A jako vedoucí jihočeského motokrosového střediska a manažer sportovního týmu na úrovni MMČR v oblasti motorismu znám problematiku fungování spolků, zejména těch sportovních. A právě v těchto oblastech bych chtěl být prospěšný, hájit zájmy obcí, firem, ale i jejich zaměstnanců, stejně tak podporovat činnost lidí, kteří chtějí po práci žít aktivní život v rámci sportovních, kulturních či jiných spolků. V neposlední řadě je pro každý region důležitý cestovní ruch, který regionu přináší peníze. V této oblasti je vždy prostor pro zlepšení a Táborsko má určitě co nabídnout!

Do horní komory Parlamentu kandidujete za Svobodné. Proč zrovna tato strana?

Tato volba byla jednoduchá. Jsem motorkář, a právě vyznavači tohoto trendu byli vždy spojeni s filozofií založenou na svobodě. Ta je pro mě opravdu důležitá a považuji ji za jeden ze základních pilířů demokracie. Pokud si mě občané zvolí z důvodu názorové shody, budu tyto hodnoty prosazovat i v Senátu. Zároveň se mi na straně Svobodní líbí, že není diktátorská a nechává své kandidáty třeba v komunálu svobodě pracovat. Respektuje, že lepší rozhodnutí vznikne zpravidla blízko samotného problému, a ne někde v kanceláři v Praze nebo v Bruselu.

Senát je často terčem kritiky a někteří mluví o nadbytečnosti této ústavní instituce. Jak se k tomu stavíte vy?

Musím přiznat, že jsem Senát také kdysi vnímal jako poměrně zbytečný. Postupem času jsem však zjistil, že je to zřejmě poslední instituce, kde je možné něco změnit. Senátoři nejsou ovce, co jen hlasují jako poslanci v Poslanecké sněmovně, jak nakáže poslanecký klub. Senátor zastupuje svůj region, kde si ho voliči zvolili pro jeho názory a postoje a je tudíž na něm, jak bude hlasovat a co bude prosazovat. Bylo by pro mě ctí zastupovat více jak 130 000 občanů našeho volebního obvodu.

Jak vůbec vnímáte Senát? Je pro vás víc druhou komorou zákonodárného sboru, nebo místem, kde je prostor pro řešení regionálních témat?

Do Senátu se volí ve třech periodách, takže v něm nedochází k monolitosti, jako je tomu v Poslanecké sněmovně. Rozhodně si myslím, že senátor může hájit zájmy svého regionu, v podstatě okresu, daleko více, než třeba zmínění poslanci, kteří kandidují za své kraje a ve finále pak stejně zvedají ruku, jak nakáže strana, za kterou tam sedí. V nedávné minulosti jsme ostatně byli svědky situace, kdy právě horní komora Parlamentu vrátila rozhodnutí Poslanecké sněmovny v zásadní věci jako Pandemický zákon. V méně zásadních věcech se to děje běžně a senátoři často opravují chyby poslanců, kterým mnohdy chybí zkušenosti i zpětná vazba z regionu.

V posledních šesti letech byl senátorem za váš volební obvod Jaroslav Větrovský za hnutí ANO, který chce svůj mandát obhájit. Jak vnímáte jeho práci?

S Jaroslavem Větrovským se znám už dlouhá léta. Vnímám ho jako zkušeného starostu nedaleké Mladé Vožice a respektuji i jeho velkou aktivitu v oblasti sociálního, kulturního a sportovního dění v celém senátním obvodu. Nechyběl téměř na žádné důležité akci v regionu a nikdy si na nic nehrál. V tom bych určitě chtěl v jeho práci pokračovat. Jen ta jeho politická příslušnost mi trochu vadí. Když bylo ANO v největší síle, kandidoval za ně, nyní změnil stranu, která je pro mě nečitelná a obávám se, že nebude zastupovat zájmy celého volebního obvodu. Navíc u něho není zřejmé, zda hájí zájmy levice, tedy vyšší daně a méně svobody, nebo pravice, tedy více důvěry v jednotlivce, méně státní buzerace. Nečitelnost je ostatně problém celé současné politické scény i většiny ostatních kandidátů. Můj postoj je jednoznačný, chci menší daně, více důvěry v jednotlivce, méně byrokracie a méně státní buzerace!

