Katastrofa! Co udělali? Zadlužili, nepomohli vůbec. Po Rajchlovi nezbyla na vládě nit suchá

Jak se vám líbily novoroční proslovy premiéra Petra Fialy (ODS) a předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS)?

Jak jste vy vnímal rok 2022?

Byl to rok turbulentní a nazval bych ho rokem lží, protože jsme od prvního ledna až do posledních prosincových dnů neustále čelili neuvěřitelným lžím, kampaním a naprosto účelovým propagandistickým cílům, které se snažily o zvýšení profitu nadnárodních korporací, ale i omezení svobody na úkor jednotlivců a ku prospěchu státu a státního aparátu.

Co tím stát získával?

Když události zrekapitulujeme, tak v lednu loňského roku jsme bojovali proti vyhlášce o povinném očkování pro policisty, hasiče, zdravotní sestry i lékaře, kteří se báli, že bez očkování přijdou o práci. Když se dnes zpětně ohlédneme, dokonce i Pfizer přiznal, že vakcína nikdy nebyla testována na to, zda zabraňuje přenosu covidu z jedné osoby na druhou. Tedy celý požadavek na očkování nebyl legitimní a nebyl založen na faktu. Jednalo se o svévoli státu, který šel na ruku farmaceutickým gigantům a nutil zasahovat lidem do integrity proti jejich vůli pod pohrůžkou ztráty zaměstnání. To je bezprecedentní věc, která se nám optikou ruského konfliktu trochu vytrácí, ale měli bychom si pamatovat, že stát se zachoval nehorázně a celá řada lidí podlehla a nechala se naočkovat. Dnes mají značné zdravotní problémy. Počet srdeční náhlých selhání a nečekaných úmrtí v produktivním věku nabírá na otáčkách a souvislost s očkováním je zcela zřejmá.

Rok 2021 jste trávil bojem proti covidovým opatřením a omezování svobody, loni jste založil politickou stranu. Čemu jste se ještě věnoval?

Osobně jsem prošel velmi turbulentním rokem. 10. března jsme vyhlašovali Chartu 2022 a následně jsme na demonstraci na Staroměstském náměstí oznámili vznik nové politické strany PRO, kterou jsem založil s kolegy právníky, vědci, lékaři. Tato strana vlétla na politickou scénu a v zářijových volbách velmi uspěla. Nejen tím, že jsme do Senátu podporovali Janu Zwyrtek Hamplovou, ale i naši další kandidáti skončili na třetím místě za hnutím ANO a vládní koalicí a v mnoha obvodech jsme dokázali překonat hnutí SPD i etablovanější strany jako Trikolora a Svobodní. Nastartováno je dobře a věřím, že budeme na rok 2022 vzpomínat jako na začátek něčeho nového a velkého.

V roce 2022 jsme ještě řešili covidová témata, celá řada soudních řízení ještě probíhala. Právo má delší doběh, takže jsme v podstatě bránili jednotlivce, kteří byli pod obrovským tlakem ze snahy je kriminalizovat. Vystupoval jsem také ostře proti omezování svobody projevu a cenzuře, která se rozmáhá neuvěřitelným způsobem a snažil jsem se vystupovat i v roli zastánce zdravého rozumu a pragmatismu proti ideologickým blábolům, které vláda používá, aby odstínila svoji naprostou neschopnost a selhání v pomoci obyčejným lidem s jejich nelehkou ekonomickou situací.

K té cenzuře: „Toto je možná jeden z nejpovedenějších výtvorů dezinformační scény. Já nejsem cenzor. Já jsem liberál,“ řekl pro Aktualne.cz ministr vnitra Vít Rakušan a odmítá, že by k cenzuře docházelo. Co vy na to?

Říkal jsem si, jestli to netočil na silvestr, tam by se jeho výrok hodil dokonale, ale neznám cenzora, který by uznal, že je cenzor. Každý cenzor tvrdí, že necenzuruje, jen to dělá pro dobro lidí, aby nebyli vystaveni dezinformacím a lžím. Za komunismu to bylo stejné, komunisté říkali, že chrání Čechy před imperialistickými mocnostmi, které šíří lži a propagandu, aby zničili náš socialistický režim. Situace je stejná a výmluvy jsou stejné. Blokování jiného názoru je cenzura a můžeme ji nazývat sebehezčími slovy, co nás napadnou, realita je jednoduchá. Pokud blokujete jiné názory nebo kritiky, tak je cenzurujete a Rakušan je vrchním cenzorem, ať si tvrdí, co si tvrdí.

Jak tedy vnímáte oznámení politiků mezi svátky, že připravují akční plán v boji proti dezinformacím, podle něhož by šíření dezinformací mohlo být trestným činem a navíc půjde 100 milionů korun vybraným médiím a 50 milionů neziskovým organizacím?

Jako bezprecedentní útok na demokracii a institucionální zavedení cenzury. Pokud budeme rozdělovat 100 milionů korun mezi hodná média, která jim půjdou na ruku a budou psát, jak chtějí, jde o uplácení médií a uchování mediální přízně za veřejné peníze. A aby toho nebylo málo, chtějí zavést trestný čin šíření dezinformací, kterým si vytvářejí kladivo na čarodějnice, aby mohli kontrolovat názory s tím, co si myslí oni. Jde o totální ohrožení demokratického vývoje v České republice, zavedení bezprecedentní cenzury a zcela jednoznačně snaha ostrakizovat a kriminalizovat jiný názor, než má tato vláda.

Co nám rok 2022 prozradil o nezávislosti soudů a právu v České republice?

To, že v podstatě u věcí, které nejsou středobodem zájmů, fungují soudy normálně a standardně, ale jakmile se dostaneme na pole, kde existuje zájem na prosazování jedné pravdy a názoru, podléhají a soudí na politickou objednávku a neřídí se právem. Platí to zejména v oblasti covidu a konfliktu na Ukrajině, kde se začalo najednou ve velkém stíhat šíření poplašné zprávy nebo schvalování genocidy a zločinů proti míru, což jsou skutkové podstaty, které míří ke zneužívání a kriminalizování lidí, jež mají nepohodlné názory vůči vládě.

V řadě případů jdou soudy na ruku politikům místo správného rozhodování. Rozhodují na bázi toho, co si politici přejí a jaká je společenská objednávka. Ostrakizovat boj proti vakcínám a farmaceutikům i těm, kdo mají jiný pohled na rusko-ukrajinský konflikt, než je ten mainstreamu. Je to pro mě velké zklamání. Neříkám, že to platí vždy a pro všechny soudy. Neplatí to generálně, ale v mnoha případech.

Českou vládu ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů a její kroky jsme během roku několikrát probíhali a od vás zněla jenom kritika. Jak byste shrnul první rok jejího působení a co se jí za těch 12 měsíců povedlo?

Nepovedlo se jí vůbec nic. Je to vláda naprosté národní katastrofy a destrukce. Vláda naprosto rezignovala na boj s nejzásadnějšími ekologickými parametry, a tou je energetická krize a inflace. Obojí nezvládala a neudělala absolutně nic. Vlády jiných zemí se snažily pomoci obyvatelům a podnikatelům. Německo investovalo obrovské částky, aby zvládlo energetickou krizi, ale česká vláda přišla s jedinou věcí – zastropování cen u prodejců, což jen motivuje obchodníky, aby kupovali ještě dráž. Podnikatelům a domácnostem nepomáhá vůbec v ničem. Naopak vytváří dluh ve veřejných financích, protože zastropování nás bude stát stovky miliard.

Jediné, co dokázala, bylo nepomoci lidem a ještě nás zadlužit na století dopředu. Jde o fiasko a selhání, jinak se to nedá nazvat a jen díky servilním médiím, které místo kritiky umetají cestičku, se drží u moci. Jinak by skončila už dávno jako na Slovensku, v Anglii nebo v Bulharsku – a česká vláda si vede ještě hůře než zmíněné vlády, to je jednoznačný fakt.

Čemu se hodláte věnovat v letošním roce?

Zcela jednoznačně udělám vše, abychom se všemi kolegy, kteří bojují za svobodu projevu zemi, spojili síly, protože když jim zákon o dezinformacích projde, končí demokracie a svobodná diskuse v České republice. Vláda bude mít kladivo na čarodějnice, a když někdo bude říkat, co se jim nelíbí, udělají z něj dezinformátora, mohou ho kriminalizovat a zašlapat do země. Stejně tak jim umožní blokovat určitá média a lidé se budou autocenzurovat, aby je za názor nezavřeli. To je věc, kterou nesmíme připustit, jinak se Česká republika stane Čínou.

A dále se budeme věnovat snaze pomoci běžným občanům země, protože krize je teprve na začátku. Obyčejní lidé, nižší a střední třída se dostávají pod hranici chudoby, nemají na důstojný život a uděláme vše pro návrat důstojného života v této zemi. V situaci, kdy vláda vyplácí důchody, které nestačí ani na energie, neplní základní funkce, tak taková vláda musí skončit. To bude hlavní bod mého zájmu v příštím roce a pak celá řada dalších.

Rok 2023 odstartuje volbou nového prezidenta. Koho budete volit vy a proč?

Jako strana jsme se rozhodli nepodpořit konkrétního kandidáta. Jsme přesvědčeni, že v současné nabídce není nikdo, koho bychom s klidným svědomím mohli podpořit. Každopádně varujeme před volbami kandidátů prosazujících zájmy této vlády a Evropské unie, jako je generál Petr Pavel nebo Danuše Nerudová, ale lidé si sami vyberou.

Já sám zvažuji nejít k volbám, i to je varianta. Rozmyslím si to, protože v tuto chvíli je zřejmé, že bych volil menší zlo. Žádný dobrý kandidát mezi současnou devítkou není a teprve se rozhodnu, jak se k volbě postavím.

Jaké máte předsevzetí do roku 2023?

Snažit se bojovat za zemi a lidi, kteří zde žijí, zejména naše děti. Osobně skutečně vnímám, že jsme na historické křižovatce a opakuje se situace před rokem 1948, kdy byla naše demokracie ohrožená stejně jako vývoj naší země. Já nechci dětem a vnukům vysvětlovat, že jsem udělal málo, ale vše, co je v našich silách, abych pomohl lidem v zoufalé situaci svým přispěním k demokracii a svobodě, aby zůstaly zachovány.

Co byste vzkázal českým politikům do nového roku?

Těm ve vládě bych vzkázal, aby uznali, že to nezvládli, že nemají schopnosti a mandát vládnout zemi, Aby odstoupili a přenechali správu věcí veřejných těm, kdo to skutečně umí.



