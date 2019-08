Každý občan má mít nějakou zbraň! udeřil veterán Janeček. A zvedl téma „Cikáni“

POLOČAS HORKÉHO ROKU „Odzbrojení obyčejných lidí povede jen k větší poptávce na černém trhu. Každý náš občan, důchodce nevyjímaje, by měl mít po ruce alespoň kasr nebo paralyzér. Může se bránit nejen proti samotným kriminálníkům, ale i třeba vůči psům, které nepřizpůsobiví obyvatelé s sebou vodí k nákupním střediskům i do veřejných dopravních prostředků. A které policisté, nevím proč, těmto lidem neodeberou. Unie je zahleděná do sebe a naši europoslanci, na rozdíl od třeba polských, nejsou vidět a už vůbec nejsou slyšet.“ Toto uvádí pro ParlamentníListy.cz Waldemar Janeček, bývalý voják v Bosně, který žije v Domažlicích a mimo jiné organizuje kurzy sebeobrany, hlavně pro starší spoluobčany. Podivuje se rovněž nad vynesením informací o vyšetřování několika vojáků, kteří se měli údajně podílet na svérázné odvetě afghánskému útočníkovi.

Západní státy se snaží odzbrojit občany. Například v Anglii si nemůžete běžně pořídit ani nůž. Třeba jen kuchyňský… Musíte pro něj do specializovaných obchodů a prokázat se dokladem totožnosti…

Zcela odzbrojit lidi je blbost. Pokvete černý trh. Dnes každý, kdo chce něco provést, má kvalitní a výkonné zbraně. Obyčejný, řadový policista bude mít slabší a horší zbraň, takže kde jsme? Zakážou se nože? Podpoří se tím jen černý trh. Policista nemůže být všude. Tak proč se neozbrojit. Nejde o to, jako v Americe, když si pro zbraň jdete do supermarketu.

Přece stačí žadatele prověřit, jestli je způsobilý, udělat s ním psychotesty, pohovor. Osobně zkontrolují – a to se nikdy u nás nestalo – kde máte uloženou zbraň. Neslyšel jsem, že by k držiteli zbraně přišla nějaká kontrola, aby se zeptala, jestli má ten člověk trezor, schránku... Prostě se ptát – vy vlastníte dlouhou střelnou zbraň, a kde ji máte? Ve skříni uloženou se šaty? Samozřejmě záleží na tom, kdo se ptá. Nechat si jí u postele přece není ideální… Aby byla přístupná manželce, dětem, kdekomu? Z hlediska bezpečnosti ji přece nemůžu mít někde pohozenou.

Černý trh je přeplněný zbraněmi, a nejsou to žádné rachotiny. Na Ukrajině, přímo v Kyjevě, zaútočili před parlamentními volbami na sídlo televize granátometem, v Itálii zas neonacistům zabavili funkční raketu, tak je asi nabídka veliká…

Určitě! A je obrovská poptávka. Ten černý trh funguje všude. Třeba na té Ukrajině to opravdu pojede ve velkém a jde o velikánský byznys. Dá se tomu zabránit? Na Ukrajině asi hodně těžko. V těch vybrakovaných skladech všude na světě, v Libyi i jinde, zůstaly jen zrezivělé polorozpadlé věci, ale ty plně funkční jsou... někde. A jsou kdykoliv a kdekoliv použitelné.

Čeští specialisté na bojovou techniku, třeba tanky, jezdí po světě a dělají servisy. Třeba tank T-72 nebo OT 64, ty má řada armád po světě.To jsou funkční zbraně ve výzbroji regulérních armád.

Posledních deset let říkám, že když u sebe nebudu mít nic na svoji obranu, tak můžu použít maximálně hlavu, ruce. Když dělám bezpečnostní kurzy, tak starším lidem říkám – když jdete s pejskem na procházku, proč u sebe nemáte ani ten kasr? Ne třeba proti člověku, ale vyběhne proti vám cizí pes, který chce napadnout vašeho psa, nu tak ten kasr použiju. Tomu útočícímu psu to nastříkám do čenichu a ono to pomůže. A když nebudete mít vůbec nic, tak může pokousat vás nebo vašeho psa. Když budete mít teleskopický obušek, můžete jím ho praštit. A proti lidem je to to samé. Když nebudu mít u sebe nic, je to špatně. Můžu použít i telefon, když se s ním dobře trefím…

Prostě, štěstí přeje připraveným. Samozřejmě, záleží na každém, jak ochrání sebe nebo svoji rodinu. Rozumně, střízlivě. Těžko si asi budu dělat zásoby nábojů do kalašnikova nebo budovat z pneumatik zákopy, ale rozumné je se postarat o svoji bezpečnost. Už třeba v tom, že vyměním bezpečnostní vložku zámku nebo dveře, kdyby je chtěl někdo vyvalit.

V této souvislosti se také hovoří o bojových plemenech psů a potřebě jejich registrace. Ale ono záleží spíše na páníčkovi...

To určitě. Když vidíte ty mladé lidi, kteří se motají opilí nebo zdrogovaní kolem marketů, mají u sebe pitbula, který je hladový a nevychovaný, nemá žádné mantinely chování a neví, co může a co nemůže. A takovýto člověk ho na vás pošle a vy můžete mít zranění, že budete přinejmenším na neschopence nebo nedejbože, že vám někde fatálně pokouše dítě, tak co si na tom člověku vezmete?

Na jedné straně když týráte zvíře, tak vám jej odeberou, ale v těchto případech nemáme na takové nepřizpůsobivé lidi určité páky?

Páky jsou, ale je tu nedůslednost příslušných orgánů. Dnes může policista zasáhnout, když vidí, že je ten majitel psa nezpůsobilý k ovládání psa.

… to je dvojí metr, když slušný člověk jede v tramvaji a má psa na vodítku a pes má košík, ale pak nastoupí nepřizpůsobiví, kteří pochopitelně jedou načerno a mají psa bez náhubku, určitě neočkovaného....

Než zavoláte řidiče, průvodčího, policii nebo někoho, tak to trvá. Takže vy už jste pak pokousaný, máte újmu na zdraví, vy nebo vaše manželka či děti, a tak obrana je na vás. Jak se k tomu postavíte? V tu chvíli to budete řešit vy. Když budete volat telefonem 158, tak vám mezitím ukousne nohu. Takže se musíte postarat vy. A když budete mít sprej, teleskopák nebo plynovou zbraň a vystřelíte, tak se můžete zachránit. Porušil jste zákon tím, že jste se pokusil o svoji obranu nebo obranu své rodiny? Já myslím, že ne. Musíte přiměřeně, ale je to vždy na vás.

Když jsme hovořili o Evropě... Je zvoleno nové vedení EU, ale zdá se, že „nás“ i nadále nechápou a my tak nějak nerozumíme „jim“. Tohle nově zvolené vedení jsou – podle některých – eurohujeři toužící po federalizaci, ale střed nebo východ Evropy, respektive EU, to tak nechce...

To jsou takové úhly pohledu, kdy to můžeme hodnotit jako občané České republiky, ale zase naši europoslanci, kteří jsou v tom dění, tak mají ten úhel pohledu úplně jiný. Něco se děje tady u nás, a něco zcela jiného tam. Mnohdy si řeknu – na co tam máme ty naše europoslance, co pro nás dělají?

Rozohním se, když slyším třeba ohledně těch dvojakých potravin a říkám si – jak se tohle vlastně vůbec mohlo stát? Jsme něco méně, jsme nějaká zvěř z Východu? Teď se to řeší, a bude to asi hodně dlouho, ale nevěřím tomu, že budeme mít potraviny stejné jako třeba odtud pár kilometrů ve Furth im Waldu. Tam je máslo máslo. A je mi to hrozně líto. Když předsedající stát, Rakousko, to smete ze stolu slovy, že se to nyní řešit nebude, teď jsou jiné věci na řešení, tak je mi to velice líto. Jsme tedy pro ně taková hovada, co od nich bereme ty horší věci? Od kamioňáků slyším, jaké pěkné, kvalitní zboží mají v Polsku. A tady slyším Polsko, a hned se mi to spojí s plebsem. Takže jsem si udělal závěr, že uvnitř Polska je vše kvalitní a to jiné se vyváží pryč, ven. Do Německa to asi nejde, tam by to neobstálo. Jde to tedy k nám, na Slovensko, nebo kam.

Další věc je, že když nakupujeme a vidíme velkou cenovou akci, tak to kupujeme. Oni by to sem asi tak necpali, kdyby neměli odbyt.

… on ten titěrný text nejde mnohdy přečíst ani pod malou lupou…

No, já mám už také nějakou dobu brýle na čtení a tak to tam zoomuju.

A teď zas velký mediální humbuk, jak to naposledy odnesli naši chlapci v Afghánistánu včetně psovoda, že se to vyšetřuje, že tomu atentátníkovi kolegové těch postižených vojáků dali své. Má cenu toto otevírat, rýpat se v tom, dělat oko za oko…

Ve třetím tisíciletí přece nejde řešit oko za oko. To bylo za staré Sparty, ale dnes k tomu musíme přistupovat jako zodpovědní lidé, kteří logicky uvažují. Jestli se tam něco stalo nebo nestalo, je věc opravdu dokonalého prošetření a potrestání těch, kteří pochybili. Ale do té doby by se toto vůbec nemělo objevit na veřejnosti. Síla zmanipulovatelnosti a médií je obrovská a neuvěřitelná. Když to bude nepravda, tak se to špatně vrátí, protože dnes jsou lidé konzumenti. Není dobré dělat závěry hned z jedné informace. Co o tom víme? Můžeme se zamyslet, ale nehodnotit. Dnes je ale společnost strašně ovlivnitelná.

Ale média chtějí pořád něco nového, bombastického, napíchne se, co se napíchnout nemá, vynese se, co by mělo zůstat pod pokličkou… A pak už to jde svým životem. Ale měl by se přece odhalit únik informací.

Do doby úplného vyšetření případu by se to vůbec nemělo dostat ven. Třeba i ten Huawei. Ty informace vnímá i druhá strana, hackeři, kteří vždy chtějí být vepředu a z mnoha procent také jsou. Prostě tyto informace jsou velice choulostivé. Nebo to chtějí pustit, aby se omezil trh.

Nu, když hlava státu hovoří o tajné službě jako o čučkařích…

Když jsem to poprvé slyšel, tak jsem si řekl – to je tedy vizitka našeho státu. Když to přeberou všechna velká média a mají pak nás jako za nějaká zvířátka z Východu. A pak, že se bude žalovat prezident. To by se mělo řešit v uzavřeném okruhu, a ne to pouštět do světa.

Že nám šéfuje téměř největší mafián ve střední Evropě, který je obviněn, tak kde to jsme? A jak se ten člověk mohl dostat na místo, kde je? Já, když jsem sloužil v armádě, tak jsem téměř nemohl podnikat. A když mi to povolili, tak jsem mohl podnikat jen v oblasti tělovýchovy, nic víc, nic míň. A tento člověk, jak se mohl dostat do vysoké politiky? Podívejme, kde je ten člověk dnes, co všechno ovlivňuje, jaký aparát má pod sebou.

Když se otevře nějaké Čapí hnízdo, tak se jenom můžete zasmát.

Ono v té Evropě není moc kam se optimisticky podívat. Severské státy, hlavně Švédsko, to je problém. Německo zjišťuje, že se jim asimilace Turků nepovedla. A nepovedlo se ani pořádné začlenění bývalé NDR. Francie zrovna tak, Anglie taky žádná sláva…

Na brexit jsem taky zvědav. Premiérka jim odešla, tak jsem zvědavý, jak se jim to povede. Já bych jim tedy fandil. Jsem zvědavý, jak se na to bude dívat Evropa. Jestliže se jim to povede, může to být spouštěč. Svět půjde dál. Ale záleží, jak se k tomu okolní státy postaví. Když uvidí, že jsou soběstační, žijí si celkem slušně, unesli to, zvládli to, tak pojďme a udělejme to také. Nebudeme na Bruselu závislí.

Když se říká, že se tu díky EU staví mosty, cyklostezky, silnice, tak si říkám, kde se ty peníze berou? Kolik dostaneme my jako stát, a kolik za to zaplatíme. Abychom dostali něco zadarmo, to je přece blbost. Proč někdo neukáže selskou matematikou obyčejným lidem – to je opravdu výhodné, protože oni nám dají toto, a my jim dáme toto. A naopak. Prostě ukázat lidem, že to není zadarmo.

Ale Polsko si může medit – mnohonásobně zvětšilo zemědělskou výrobu, jsou vidět a slyšet. Jistě, jsou velcí, ale přesto… Tam pak může být jiný pohled na Evropu než u nás…

Poláci udělali veliký pokrok. A také dostali podporu ze Spojených států. Zvedají se a jsou vidět a slyšet.

Německo nás upozorňuje, že zachytává čím dál více utečenců a že u nás jsme zanedbali aktivní kontrolu…

Samozřejmě, převaděčství je kšeft. Jednou to tam ale přestane proudit, protože si někteří utečenci řeknou, že je to tu také dobré, že pro ně Česko může být ne tranzitní, ale konečná země. Takže jednou to tu může být jako v Německu – ale to si nedokážu představit, jak bychom se k tomu stavěli jako národ a jak by na to reagovali naši politici.

My si nevíme rady s Cikány, které někdo naučil slovo diskriminace, a úředníci raději jim poradí, než aby po nich něco požadovali. A to jsou lidé, kteří mluví jako my. Jak ale budeme hodnotit ty, co přijdou? Budou dostávat naše průměrné platy? Známá učitelka, která učila celý život, dostala nějaký důchod, a oni by měli dostat víc? Má tedy cenu tady něco budovat a o něco se pokoušet? Když přijdou lidé, kteří dostanou něco za nic. A to každého naštve.

Kolik můžeme takových lidí přijmout? Desítky nebo dokonce stovky tisíc?

To si netroufnu ani si představit. Český národ, ať chce nebo ne, jsme rasisté. Protože nejsme zvyklí tady přijmout jiné kultury. Na rozdíl od Němců. Ti už jsou dlouho spjati s Turky, s jinými státy. S Cikány nemají vůbec problém, nastolili jim podmínky a oni zařezávají. Jenže u nás se něco takového vůbec neděje.

Takže jak bychom se k těm uprchlíkům chovali? Nechali bychom je v nějakém rezortu, v hotelu, a platili bychom jim měsíčně nebo týdně, aby žili a užívali si? A okolní lidé by museli pracovat, aby se uživili...

Když vidíte, jaké jsou sociální dávky Cikánům, kdy tam ta rodina jde jednou, dvakrát za měsíc a dostanou takové dávky, že je to nehoráznost. Když ten Cikán nebude v životě dělat, tak dostane vypočítaný důchod ze státního průměru. A učitelka, která celý život učila a vychovával mládež, na to nedosáhne. Takže kde to jsme, to je nespravedlnost a lidé to samozřejmě vědí a vnímají to.

Mě ještě překvapuje, jak se k problému staví Vatikán. Že se nevysloví konkrétně a jednoznačně, když se někde překročí hranice, ohledně teroristů, že není tvrdší alespoň ve svém vyjádření.

autor: Václav Fiala