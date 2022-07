Kdo diktuje, koho se vláda bojí. Jména. Holec a temné kořeny

KONTEXT PETRA HOLCE Jsme ČEZko, ne Česko, a na Slovensku to mají jinak, vysvětlil Petr Holec, proč kupujeme elektřinu přes Německo. „Čtu mezi slovy premiéra Petra Fialy (ODS), že ČEZ nemůže odejít z lipské energetické burzy, kde si kupujeme zbytečně drahou elektřinu, i zájmy byznysu blízkého ODS,” sdělil Holec a přidal jména. Zamířil i do minulosti Stanislava Polčáka. „Ten vše pevnou rukou řídil zezadu, zatímco se Gazdík rád občerstvil skleničkou,” říká Holec ParlamentnímListům.cz.

reklama

Anketa Jsou ceny elektřiny v ČR spravedlivé, s ohledem na mezinárodní situaci? Jsou 1% Nejsou 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 3880 lidí

Bývalý šéf polostátního gigantu ČEZ Jaroslav Míl řekl v televizi CNN Prima News, že v Česku platíme nesmyslné ceny za energie i proto, že vláda je pod tlakem těch, kteří na tom enormně vydělávají. Jmenoval i menšinové akcionáře ČEZu. Ironie ale je, že ČEZ vlastní ze 70 % stát. Na prvním místě by proto měl být zájem veřejnosti, ne?

To by samozřejmě měl být, protože primárním úkolem státu, který si platíme, je logicky maximalizace služby veřejnosti. Tedy nám. Jenže to by Česko ve skutečnosti nesmělo být ČEZko, kde odjakživa diktují spíš soukromí menšinoví akcionáři a spříznění byznysmeni v energetice. A ti teď na drahých energiích vydělávají jako nikdy, válku na Ukrajině musí milovat!

Vzpomeňte si na slavný politicko-lobbistický „summit“ v toskánském Monte Argentariu v roce 2009. Sešli se tam tehdejší předseda ODS Topolánek, jeho lobbista Dalík, šéf ČEZu Martin Roman, lobbista ČEZu Johanes, exministr průmyslu ČSSD Urban a ještě pár politiků a „kmotrů“ včetně Jiřího Pospíšila, který má historicky velkou smůlu ocitat se proti své vůli ve špatný čas na špatném místě a ve společnosti „špatných“ lidí. ČEZ si už před lety zprivatizovaly ODS s ČSSD, které tradičně mívaly i ministry průmyslu, z nichž někteří pak dokonce s ČEZem dělali i vlastní byznys. A obě strany taky sponzorovali různí podnikatelé v energetice, protože potřebují zakázky nebo jiné formy výdělečné spolupráce.

ČSSD je dnes mrtvá a místo ní diktuje ODS, která má tradičně blízko k různým investičním skupinám podnikajícím i ve velké energetice. Některé, třeba skupina J&T, se dokonce objevují mezi menšinovými vlastníky ČEZu. I proto čtu mezi slovy premiéra ODS Petra Fialy, že ČEZ nemůže odejít z lipské energetické burzy, kde si kupujeme zbytečně drahou elektřinu, i zájmy byznysu blízkého ODS. Stát tak ve skutečnosti pomáhá v ČEZu maximalizovat zisk menšině soukromníků. Přitom o možnosti odejít ze zmíněné burzy a zlevnit si elektřinu, kterou sami vyrábíme, mluví nejenom Míl. Ten mimochodem v rozhovoru pro CNN Prima News kroutil hlavou i nad tím, že snížit cenu elektřiny dokázali i na Slovensku, kde je v tamních elektrárnách silným minoritním akcionářem společnost Daniela Křetínského. Řekněme si prostě, že Slovensko má to štěstí, že není ČEZko.

Jde ale i o plyn. Ten taky zbytečně draze nakupujeme v Německu, i když tam teče i přes Česko, takže máme silnou pozici pro případné zlepšení své situace. Jenže když se energetických expertů zeptáte, proč ji tedy nevyužijeme, řeknou vám, že se Fialova vláda prostě bojí Německa, které pro změnu diktuje v EU. Navíc, jak víme, Fialova pětikoalice slibovala, že v Bruselu už nebudeme „potížisti“ a že nebudeme otravovat ostatní země se svými vlastními národními zájmy. Takže nejsme potížisti – a všichni za to dnes zbytečně draze platíme.

I tenhle týden pokračuje korupční kauza vládního hnutí STAN. V rozhovoru pro Seznam Zprávy vzpomínal bývalý ministr kultury za STAN Jiří Besser, že ho ve funkci popravil obviněný kmotr STANu Michal Redl, protože nebyl poslušný. Taky mluvil o tom, jak vše zezadu řídili Gazdík s Polčákem.

Dobře si to pamatuju. Besser řekl, že ho Redl ukončil proto, že nechtěl svým ekonomickým náměstkem udělat jeho „bílého koně“ Martina Sankota. Toho Redl na Ministerstvo kultury nakonec dostal až díky měkkosti Aleny Hanákové, kterou „jeho“ Polčák s Gazdíkem udělali ministryní kultury po Besserovi. Hanáková se záhy zesměšnila a na funkci vůbec neměla, i za ní si tu ale stihli užít strach hlavně z Polčáka. Ten vše pevnou rukou řídil zezadu, zatímco Gazdík se rád občerstvil skleničkou. A není žádným tajemstvím, že Polčák není žádná velká kopa legrace. Politiku vždycky bral jen jako prostředek k těžbě veřejných peněz. Ministerstvo kultury sice vypadá jako nevinná instituce, ve skutečnosti ale spravuje spoustu historických budov, které potřebují megamilionovou údržbu. A ta se zajišťuje přes veřejné zakázky.

Mě ale v rozhovoru pobavilo i to, jak Besser řekl, že si Polčáka s Gazdíkem nevybral současný šéf STANu a ministr vnitra Vít Rakušan, jak mu někteří vytýkají, ale že si ve skutečnosti Rakušana vybrala tahle „hustá dvojka“. Besser tím chtěl nejspíš Rakušanovi pomoci, v podstatě z něj ale udělal troubu, který se nechá udělat šéfem takovéhle party. To možná vysvětluje i to, proč je Fialova vláda tak neschopná. Rakušan je vicepremiérem a možná ani v ní neví, co se děje pod ním.

Psali jsme: Janek Kroupa znovu promluvil o roli Jiřího Pospíšila. A ještě přitvrdil Pád vlády nehrozí, ujišťoval na ČT Bartoš. Ale Gazdík s Polčákem by měli z politiky zmizet úplně Mrtvoly. Tady to začalo. Než si lidi všimnou... Petr Holec o STAN a Fialovi Nekrást, nešvindlovat, vykládali. Světlo, Václav Havel. A teď organizovaný zločin, udeřil Babiš. A kam si foukali kokain...

STAN nás ale vůbec nepřestává bavit. Z USA se po dlouhé době ozval Jan Farský a vzkázal, že na mimořádném sněmu STANu bude kandidovat na místopředsedu, protože má prý spoustu času a energie. To už je úplná parodie, kterou ve STANu přece musí psát nějaký profík! Farský podvedl voliče, když se nechal zvolit poslancem, i když věděl, že záhy po volbách mizí na osm měsíců do USA. A zastupovat ve STANu se nechal Gazdíkem, který mezitím radši rezignoval na funkci ministra školství. Teď se tedy Farský klidně vrací. Ale vlastně to i chápu. Jeho kauza, kterou nás STAN jako obvykle trápil několik týdnů, než se začali kát, dnes vedle průšvihu Hlubučka vlastně vypadá jako celkem neškodný pokus, jak udělat z voličů za jejich peníze pitomce.

Ve vládě je vůbec dusno. Šéf lidovců a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka zničehonic řekl, že je pro zvýšení daní bohatších lidí. Jako obvykle ve Fialově vládě ale neřekl nic konkrétního, jen to prostě nechal viset v éteru.

Doufejme, že má tentokrát jasno aspoň v tom, jestli chce lidi „trestat“ podle výše hrubé, nebo čisté mzdy. Jinak je to klasická lidovecká kudla do zad koaličním parťákům, která musela přijít. Bez ní by to nebyli staří dobří lidovci. Ohledně daní začíná být ve vládě vůbec zmatek. Jeden den premiér Fiala slíbí, že se žádné daně určitě nezvýší, načež druhý den jeho ministr financí Stanjura oznámí, že už se zabývá zavedením sektorové daně a že „si nikdo nemůže být jistý“. No a nakonec přijde Jurečka s vyšší daní pro bohatší.

Čekám proto brzy další Fialův „ukrajinský“ projev. Ten totiž premiér přednese pokaždé, když potřebuje zakrýt, jak je jeho vláda stále zoufalejší doma v Česku!

Psali jsme: To lidi nenávidí. Tím se Babiše nezbavíte. Holec sepsal, co jinde nebylo Tohle viděli na ministerstvu. Občan zíral a fotil. Petr Holec ví víc Jeden průzkum a TOP 09 ztrácí nervy. To vám uniklo. Holec nevěřil svým očím Komentátor Holec bez obalu: Signál pro Fialu. A pravda, ne úplně ten nejlepší

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.