Kdo je opravdu agent Ruska. Z ODS zní, čemu se koalice bude divit

reklama

Já vím, že do koaličních partnerů se neryje, nicméně: Co ten Rakušan s telefonem se šifrovací aplikací, jakou používali hoši z tzv. kauzy Dozimetr? Neplácá se v tom pan ministr už trochu moc?

Víte, celá kauza Dozimetr, všechny tyto mediální bomby, ve kterých mají vybraná média přepisy sdělení obvinění dříve, než advokáti těch obviněných (protizákonně), kdy se promenádují zasahující policisté před kamerami TV a kdy zdivočelé represivní složky v často nezákonných odposleších „rybaří“ mnohdy neexistující trestnou činnost… já se k tomu stavím skepticky. Reálně o Dozimetru nevíme téměř nic, kromě toho, že šlo o nějakou rozkrádačku místního významu na Dopravním podniku.

Momentální kolotoč kolem ministra Rakušana však ukazuje na jednu věc. Mirkové Dušínové, za které se někteří mravokární politici vydávají – prostě neexistují. Na každého člověka na světě něco najdete. Z toho by si měli vzít ponaučení všichni falešní morální „majáci“, kteří se mohou podělat z toho, s kým se kdo potkal, s kým kdy obchodoval a čím komunikuje. Šifrovaný telefon mi nevadí ani u Rakušana a nevadil by mi ani u Babiše.

Celá kauza je bublina. Navíc – z detailních rozborů předvolebních průzkumů zcela zřejmě vychází, že jediný voličský přesun mezi „dvěma bloky“ byl STAN vůči ANO, a naopak. Víc bych to asi nekomentoval. Bystrý čtenář si z toho vybere svoje.

Anketa Má smysl pořádat v nejbližší době další demonstrace proti vládě? Má 92% Nemá 6% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 24519 lidí

My jsme se vlastně neviděli od demonstrace z 16. září. Co říkáte, povedla se? Jaký politický kapitál přinesla Jindřichu Rajchlovi?

Klauniády prolhaného krysaře spodiny národa, komerčního nácka a Horsta Fuchse páté kolony Rajchla mě už nebaví. Je to čím dál slabší, a čím dál tím to samé. Vlastizrádná část národa se uvnitř pere jako malé děti, Rajchl je jenom autentičtější verze Okamury – který jako krysař do propasti vede deprivanty na náměstí a k volbám jen pro svoji peněženku.

Těch cca 20 tisíc (15 až 30 tisíc, to je fuk) lidí, kteří se otevřeně hlásí k tomu, že jsou stejné bezpáteřní prasata jako ti, kteří za heydrichiády udávali sousedy gestapu, mě nechává naprosto klidným. Tentokrát jsem si to ani nevychutnával v Jaltě při kávě jako minule. Nemá to cenu. Věnuje se tomu řvoucímu davu bez vzdělání, rozhledu, charakteru a inteligence zbytečná pozornost.

Rajchl si půjde pro 1 % do eurovoleb, aby bylo na další Porsche – a nešťastné existence, které k tomu zneužívá šířením nenávisti a tuposti, mu udělají užitečné idioty, jako je dělají voliči Tomiovi. Ten se z „Takeshiho hradu“ směje, jak to zase všem nandal, a počítá miliony. Malinko rozdá komparsu, co nosí alobalové čepice k mikrovlnce a chodí po ulici s osobním dozimetrem (detektor radiace – neplést s kauzou), a zbytek se použije na Aston Martina, na vybavení domácnosti a na mladé kočky ve vířivce. Jediné, o co mu opravdu jde.

Budou volby na Slovensku – a vypadá to, že média i koaliční kruhy se mohou, s prominutím, zvencnout z toho, že by Robert Fico byl premiérem, navíc ještě v doprovodu některých koaličních partnerů. Pavel, Černochová, Pekarová a řada jiných… Líbilo by se vám, kdyby vám soused kecal do toho, co děláte doma, ale jemu do toho nic není?

Vyjadřovat se k čemukoli patří přece do demokratické společnosti. Já Slovensko moc nekomentuji. Těch chyb, které tam za poslední dobu nasekaly politické reprezentace napříč spektrem, byla spousta. Fico je mafiánský bezpáteřní gauner, ale že by mi příliš trhal žíly, to se říct nedá. Na Slovensku je však mnohem větší „slavjanofilská“ deviace než u nás. U nás je to do 10 %, u sousedů klidně 40–50 %. Pomatená deviantní láska k zaostalé zemi stepních banditů je asi důsledkem přílišné konzumace borovičky. Žádný normální člověk nemůže chtít upřednostnit zdegenerovanou benzínku s atomovkami před civilizovaným světem.

Fotogalerie: - Před zasedáním vlády

Tyhle řeči, že Fico, vystoupí z NATO a z EU… Vždyť je to blbost. Co když je to ve skutečnosti tak, že jisté kruhy vědí, že se to nikdy nestane, a straší tím jen proto, aby strašily? Protože členství v těchto organizacích už nestačí, ještě k tomu musíte být plně „za“ a nedržkovat o Ukrajině, o Green Dealu apod.?

Jestli Fico něco umí, tak počítat peníze. On je podobný případ, jako Orbán. Mafiánský kleptoman, který tuneluje evropské prachy, a přitom se k moci dostává pomocí těch, kteří civilizovaný svět nenávidí. Ukrajinu přede mnou v této souvislosti nezmiňovat. Ta země bojuje za to, aby například čtenářům Parlamentních listů za pět let neznásilňovali dcery vychlastaní pěšáci stepního Hitlera a masového vraha Putina.

Miroslav Kalousek naříká nad tím, že státní rozpočet je sestavován bez dodržování pravidel. Že je to jako bábovka: Když se nedodrží recept, tak se bábovka nepovede. Co s tím?

Tohle by vydalo na samostatný rozhovor... ale víte, že tyhle rozpočtové a ekonomické věci ponechávám povolanějším. Co vnímám jako problém (a musím se znalostí věcí říct, že v ODS je z vládních stran nejmenší) je skutečnost, že část politické reprezentace úplně rezignovala na rozpočtovou odpovědnost.

Já osobně bych razantně, ale opravdu razantně škrtal ve všech resortech. Bohužel dědictví politické divize holdingu Agrofert je takové, že automatické valorizace, což je bezesporu největší zásek do veřejných rozpočtů, jsou takové politikum a zneužívají se k tak sprostým lžím, že i přefinancovaní čeští důchodci jsou vydáváni pomalu za hlady umírající somálské děti. Je to absolutní gaunerství Chemického Ali Babiše.

Přesto, že rozpočet je 252 miliard ve schodku, pořád je to na polovině sumy, co dokázala dva roky po sobě rozházet nekompetentní teta z Malhostovic.

Máme v Čechách takové hezké přirovnání – kanónem na vrabce. Nevytáhl „kanón na vrabce“ generál Koudelka, když slavně rozkryl, že kdosi z Ruska tady rozdal tisíce eur „za šíření ruské propagandy“, a ještě k tomu nevíme, komu? Když sám řekl, že tzv. ruskou propagandu, ať už to je cokoliv, šíří naši občané organicky? Mimochodem, žádná jména jsem neslyšel.

Poslouchal jste ten výstup celý? Já myslím, že nikoliv gen. Koudelka, ale následné lživé a dezinformační interpretace falešných bojovníků s dezinformacemi z toho udělaly toto téma. Z výstupu gen. Koudelky naopak vyplynulo, že – což všichni vědí – tady Rusové opravdu působí, ale je to v podstatě minoritní záležitost, žádná systémová věc, že spousta proruské propagandy se šíří organicky tupými nevzdělanými deprivanty a pátou kolonou bez toho, aby to Rusko nějak řídilo. A že existují klauni, kteří za pár papírků dokážou zrazovat vlast. To je sdělení. Dle všech odborných studií a výzkumů je zřejmé, že konzumentů „proruské propagandy“ je do 10 %.

Boj s dezinformacemi nejvíce prosazují lidé, kteří jich sami nejvíc vyrábějí.

Anketa Má Česko pořídit letouny F-35? Ano 3% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 35350 lidí

Víte, já jsem poznal v životě pár pitomců, kteří se opravdu zhlédli v Rusku coby modelu ideální společnosti. Nicméně 99 % mých přátel, kteří stejně jako já mají menší či větší výhrady vůči „východní politice“, se cítí jako občané Západu. A takováhle koudelkovská agentománie, navíc sama sebe popírající, nás uráží. Co nám na to řeknete, prosím?

Všechno tohle jsem popsal v textu pro info.cz: https://www.info.cz/nazory/mccarthismus-z-wishe-kdo-je-tady-rusky-agent-a-co-je-to-ten-zapad Jen bych se opakoval. Jen pořád dokola opakuji zcela zřejmý fakt. Kdo je opravdu ruský agent – je to každý, kdo bojuje proti jádru. Antijaderná lobby byla jednou z klíčových cest už sovětské propagandy a současní následovníci masových vrahů se srpem a kladivem v ní pokračují. Odpůrci jaderné energetiky dělají pro Putina a jeho vraždění lepší práci než celý Rajchlův Václavák.

Ondřej Šimíček

Česko vybralo přes 100 milionů na malého Martínka, který trpí vzácnou chorobou, na jejíž léčbu náš systém zdravotního pojištění nemá a mít nemůže. Odhlédněme od tohoto jednoho případu a zamysleme se: Lze vlastně zdravotnický systém reformovat tak, aby se na podobné případy nemusel národ skládat ve sbírkách?

Nebudu se pouštět do detailů. Ještě jednou chci poděkovat všem, kdo takovou věc umožnili. My jsme opravdu zajímavý národ. Dennodenně držkujeme na všechno kolem sebe, ale když je potřeba pomoci, jsme v tom nejspíš nejlepší na světě. Někde jsem zahlédl graf s výší finanční pomoci na hlavu při humanitární katastrofě po zemětřesení na Haiti. Byli jsme první na světě.

A lze reformovat zdravotnictví? První pokus máme za sebou – a blbých 30 Kč, tedy dvě cigára nebo lepší lahváč dokázaly tehdejší vládě prohrát krajské volby. Reforma je možná, ale nepůjde to jinak, než razantní změnou celého paradigmatu standardní a nadstandardní péče. Nejsem na financování zdravotnictví odborník, nechal bych to takto.

Fotogalerie: - Schvalování pořadu

Neodpustím si otázku na závěr: Vy jako hudebník na koncertech máte speciální číslo, kdy zpíváte píseň Karla Gotta Jdi za štěstím. Já mám Gotta velmi rád a vadí mi, když z něj někdo dělá nějakou komunistickou zrůdu. A že tací jsou dodnes. Jak vy k této věci přistupujete?

„Kdo je bez viny, ať hodí kamenem“ – je jedno z mých nejmilejších vyjádření Ježíše Krista. Na jednu stranu Mistr svým způsobem proplouval pohodlně s režimem, na druhou stranu se moc dobře ví, kolika lidem pomáhal a využíval svých prostředků, aby jim zajistil důstojné fungování za vlády mrzké lůzy. Kdo ví, jak bychom tehdy obstáli my?

Psali jsme: „Fiala další 4 roky. Jsme pro ČR jako Masaryk.“ Z ODS zazněl plán Hrůza, nedorazili na průvod. „Evropané“ začali kádrovat a pak se to zvrtlo „Bude mít dopad.” Zákaz Netrebko: Odsouzeno. A nejen to „Češi, máte plnou prd*l.” Sezona v Chorvatsku rozvášnila člena ODS

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE