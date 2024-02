Kdo opravdu přijel na traktorech. Fiala a jiní se budou divit. Ze zákulisí akce

VIDLÁKŮV TÝDEN Zaměstnanci, kterým zemědělští miliardáři poskytli traktory, jak naznačoval Petr Fiala a jiní? Kdo opravdu v pondělí přijel do Prahy na traktorech? „Na akci byli ti zemědělci, kteří se živí pěstováním obilí. Nebyli tam ti, kteří mulčují louky a sklízejí dotace a nebyly tam traktory od velkých koncernů, protože ty hrají největší roli v Agrární komoře ČR a nejsou s podnikáním zatím na hraně. Zjednodušeně řečeno, do Prahy dojeli ti, kteří nemají velký kapitál, aby přečkali delší ztrátové období,“ říká moravský zemědělec a bloger Daniel Sterzik, zvaný Vidlák. Ten protest spoluorganizoval. A co bude dál? „Stejně tak se ukazuje, že příště buď bude blokáda, ať si policie a městské orgány říkají, co chtějí, nebo nemá cenu to dělat,“ dodává.

Dane, tak tedy zcela upřímně: Stálo to v pondělí za to? Lidi jsou naštvaní, že protest v zásadě v Praze nikomu nic nezměnil, byl „bezzubý“ a traktory ještě nafasovaly pětitisícové pokuty.

Řekněme si fakta... V Praze bylo v pondělí osm set traktorů z celých Čech. Zemědělci si vyzkoušeli, jak se takový protest organizuje, jak vypadá jednání s policií a magistrátem a zjistili, čemu budou čelit od médií a politiků. Teď se ještě naučí, jak se vypořádat se správním řízením a pokutami. Budou si dávat větší pozor na stávkokazy, ztratí poslední iluze o tom, že se s pětikolkou dá na něčem domluvit.

Dopis s požadavky je odevzdaný, vláda má pár dní, aby se k němu vyjádřila, teď si svoje symbolické protesty vyzkouší Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR... a pak se uvidí.

Blyštivý Péťa i jeho nohsledi navíc museli sundat své přívětivé masky, protože tentokrát už protest nešel vymlčet. Dokonce museli v přímém přenosu obětovat Sašu Vondru, který musel do televize přinést takovou dezinformaci, že ji nepřevzal ani Šafr na svém Fóru 24.

Zklamaní jsou ti, kteří čekali zablokovanou Prahu, bitky s policií a okamžitý pád vlády. Ti nevidí, že tu vznikl zárodek organizace, která byla schopna dostat do Prahy stovky strojů i přes zuřivý odpor státních struktur, médií i profesních organizací.

Vy jste už popisoval, jak to bylo s panem Milošem Malým, který prý „odvelel“ 200 traktorů, protože jste z toho začali dělat politiku. Vy jste ho označil za „stávkokaza“. Popište nám, prosím, postupně a detailně, jak to s ním bylo.

Pan Malý byl jeden z těch, co se přihlásili koordinátorům, že „má 200 traktorů a chce také jet“. Od první do poslední minuty požadoval neustále nějaké změny ve vyjádřeních, požadavcích i organizaci celého protestu. Na jednu stranu působil radikálně a vyzýval k blokování magistrály, na druhou stranu požadoval vyjádření, že protest není protivládní. Nakonec dal rozhovor do médií, že mu protest byl ukraden a předčasně odjel. Pak už byl jen krůček k tomu zjistit, že má techtle mechtle s ODS a bylo jasno. Minule nasadili Petru Mazancovou, tentokrát Miloše Malého. Podle naprosto stejného mustru.



Vy tedy částečně spokojen jste. Má smysl v podobných akcích pokračovat a pokud ano, co se příště má udělat lépe a jinak?



Já jsem spokojen s tím, že se poprvé podařilo protlačit do veřejného prostoru téma, které zarezonovalo celou společností a nikomu nebylo lhostejné. Protest měl sympatie veřejnosti, vyjádřil se k němu skoro každý politik či influencer a podařilo se to díky tomu, že se propojila alternativní média a osobnosti na sociálních sítích.

Pořád roníme krokodýlí slzy, že se nám nechtějí spojit alternativní opoziční politici, ale ti se spojí až nakonec. Nejprve musíme táhnout za jeden provaz mediálně. Jsem rád, že se to tentokrát podařilo a když se to podařilo jednou, podaří se to znovu a pak stále častěji.

Naopak se ukazuje, že čas stotisícových demonstrací už asi minul. Do Prahy přijelo několik tisíc lidí, i když se o demonstraci psalo i v mainstreamu a nikdy jsem nedostal tolik přání, aby se nám to podařilo. Já si toto ponaučení rozhodně vezmu k srdci.

A co udělat lépe a jinak? Chybami se člověk učí. Myslím, že pokud příště k Jandejskovi zase přijde nějaký Miloš Malý a bude mít hemzy, že se všechno má udělat jinak, tak bude promtně vynesen v zubech. Stejně tak se ukazuje, že příště buď bude blokáda, ať si policie a městské orgány říkají, co chtějí, nebo nemá cenu to dělat.

Kolegové s protestujícími zemědělci mluvili, většinou šlo o soukromníky. Vyplývá to i z rozhovorů jiných médií. Kolik procent, odhadem, byli soukromí zemědělci, kolik zaměstnanci nějakých středních podniků (kdysi jste je definoval jako „bývalá JZD, co se stala akciovkami“) a kolik jich bylo od těch „agrobaronů“, kteří jim „poskytli traktory“, jak řekl Tomáš Zdechovský?



Na akci byli ti zemědělci, kteří se živí pěstováním obilí. Nebyli tam ti, kteří mulčují louky a sklízejí dotace a nebyly tam traktory od velkých koncernů, protože ty hrají největší roli v Agrární komoře a nejsou s podnikáním zatím na hraně. Zjednodušeně řečeno, do Prahy dojeli ti, kteří nemají velký kapitál, aby přečkali delší ztrátové období, nemohou realizovat úspory z velikosti a poškozuje je současné nastavení redistributivní platby.

Pokud bychom prolustrovali SPZky traktorů, nejspíš bychom zjistili, že jediný velký podnik mezi protestujícími byl podnik pana Jandejska. Ale upřímně... Rabbit je velká firma s miliardovým obratem, klobouk dolů, co pan Jandejsek dokázal, ale podnik hospodařící na dvaceti tisících hektarech, ten je skoro v každém zemědělském okrese.

Co vám vlastně teď, s odstupem, účastníci protestů říkají? Vyčítají vám něco? Pokračuje nějak to společenství, které se vytvořilo?



Já osobně jsem spíš zahrnut sympatiemi. Ale nebudu říkat, že jsem nezaznamenal žádné výčitky. Většinou od těch, kteří se opravdu těšili, jak konečně bude Praha stát, nikdo se nikam nedostane a „papaláši konečně dostanou na budku“. Nicméně, ať protest dopadl mediálně jakkoliv, dopis s požadavky si ministr převzal, stejně tak byl odevzdán i vládě, a to zemědělci chtěli. Kvůli tomu přijeli do Prahy. Teď si počkají na odpověď. Podle ní se pak zařídí. Koneckonců i bez stávkokaza je to pořád šest set traktorů...



Jednu věc, kterou já osobně považuji za průšvih, jsem zaznamenal: Příslušníky tzv. Národní domobrany, kteří stáli pod pódiem na Malostraňáku ve vojenských stejnokrojích. Já tyhle lidi nemám rád, protože jednak jsou to hlupáci a jednak se mi princip tvorby „domobran“ nelíbí. A taky to z vás dělalo hlupáky. Já chápu, že milovníci vlády hledají jakoukoliv blbost, do které budou šťourat, ale proč jim takhle nahrávat?



Já vím, nenahrávat vládě... Hlavně si úzkostlivě hlídat každičký detail, každou drobnost, hlavně nedat záminku... Myslím, že tohle nejlépe dělá Andrej Babiš. Ten si velmi hlídá, aby nebyl označen za kontroverzního, aby ho nikdo nemohl spojovat s Ruskem nebo s nějakou „extrémistickou scénou“. A je mu to něco platné? Stejně z něj udělali „ruskou bakterii“ a dávají ho na billboardy dohromady s Putinem. Na druhé straně, takový Jarda Foldyna, ten se klidně potká i s Nočními vlky a je mu úplně jedno, co si o něm média myslí. Protistrana má na hřišti kromě hráčů i koupeného rozhodčího. Těžko vyhrajete, když budete poslouchat jeho pískání, protože si vždycky najde něco, čím vás poškodí.

Právě milovníci vlády svůj odpor k vám, k Jandejskovi a „dezolátům“ obecně překlopili do odporu k velkým agropodnikům. Že prý ti malí zemědělci jsou slušní a poctiví, dělají to na venkově navíc hezké a Jandejsek, Babiš apod. dle oněch příznivců vlády stejně vyrábějí špatné jídlo. A že se bez těch „agrobaronů“, co jen žerou dotace, obejdeme. Spolkněte vztek, prosím, a objasněte nám podrobně, jak to na trhu vlastně funguje: Poměr výroby velkých podniků a těch „hodných a slušných zemědělců“, poměr ceny výrobků, procenta na trhu... Co kdyby se splnil sen dotyčných a „Jandejskové“ a „Babišové“ by přestali vyrábět?



Žijeme v bohaté části světa, takže se do našeho trhu vejdou i velmi drahé potraviny, které produkují malí zemědělci. Zajděte si do řeznictví ke Kšánovi a prohlédněte si cenovky. Kdo nemá problém dát za kilo svíčkové tisíc korun, ten dostane super vysokou kvalitu. Za takovou cenu masa dodrží i malá farma a malý řezník veterinární předpisy. Kolik takových Kšánů v Praze máte? Moc ne, že? Protože lidí, kteří si mohou dovolit takové ceny, není moc. Zdeněk Pohlreich také může mít luxusní a drahou restauraci, ale běžný člověk si to nemůže dovolit a bude chodit do obyčejné hospody.

Většinu jídla v hytlermarketech vyrábějí velké provozy, kde platí stejné systémy řízení jako v automobilce. Auto si také můžete postavit doma v garáži, nepotřebujete na to obrovskou továrnu. Ale to auto prostě bude mnohem dražší než ze Škodovky. S krávou je to stejné. Můžete mít doma jednu a dá vám třicet litrů mlíka denně. Ale bude to hodně drahé mlíko. Když máte někde tisíc krav pod jednou střechou, dojící automat a všechno robotizované, můžete mlíko prodávat za deset korun litr a mít zisk.

Malí zemědělci a producenti zabírají na trhu několik procent. Zbytek se dělí mezi střední podniky a koncerny. Rozdíl mezi nimi je v tom, že koncern je schopen obnovovat svá zařízení, investovat do nových provozů, dosahovat zisku a přečkat delší nepříznivé období, kdežto střední podnik je už dlouho na hraně svých možností a může ho položit větší výkyv na trhu nebo neúroda. Zkuste přijít do banky, říct, že jste Franta Vomáčka, majitel ZD Vidlákov a chcete půjčit miliardu korun na nový moderní kravín. Pošlou vás do háje. Půjčku dají tomu, kdo už něco podobného postavil a umí v tom chodit. Tedy velkému koncernu.

Vládní zemědělská politika je stejná jako politika solárních elektráren. Dali jsme šest set miliard do solárů, které energeticky nemají skoro žádný význam. Stejně tak dává vláda velké dotace zemědělcům, kteří jsou na trhu naprosto marginální. Ne, že by tu neměli být. Ale kdyby Jandejsek nebo Babiš zmizeli, tak jejich objem produkce budeme dovážet, protože svíčkovou za tisíc korun si málokdo může dovolit.

Ještě dva argumenty se z úst příznivců vlády opakovaly: Nemusíme vyrábět megatuny jídla, dovoz je levnější než Jandejsek. A to, že je někdo zaměstnanec zemědělského podniku ještě neznamená, že je opravdový zemědělec a zemědělství rozumí. Tak co vy na obé?



To je pravda, nemusíme u nás mít vůbec zemědělství. Můžeme si obilí dovézt z Ukrajiny, kuřecí z Brazílie, hovězí z Argentiny a karafiáty z Keni. Můžeme pole nechat zarůst, postavit na nich logistické haly na to brazilské maso a bude to. Na ceně v obchodech to nepoznáme, protože kuře krmené GMO kukuřicí bude levné, i když přejelo půl světa. Stejně tak, pokud nám nebudou vadit rezidua pesticidů v pšenici, tak na Ukrajině se dá vyprodukovat za pakatel.

Jen... co když se zase kolo dějin pootočí? Až přijde nějaký nový Fiala a řekne nám, že se co nejrychleji musíme odstřihnout od zemědělské produkce Argentiny, protože vstoupila do BRICS? Co když jednou ta loď s brazilskými kuřaty nedopluje? Co když si to na Ukrajině rozmyslí a začnou se paktovat s Ruskem? Peníze se dají natisknout, ale počítač nepodojíš.

A že zaměstnanec zemědělského podniku ještě nemusí rozumět zemědělství? To je také pravda. Ale teolog na ministerstvu tomu rozumí ještě méně, a přesto je ministrem.



Vy sám trochu hospodaříte. Proč vlastně nemáte rád ty drobné zemědělce sdružené většinou v Asociaci soukromého zemědělství? Protože s vámi do protestů nešli?



Já proti nim nic nemám... Oni mají svůj kus trhu s velmi kvalitními potravinami a movitou klientelou. Jen konstatuji, že oni nemají důvod protestovat a také protestovat nebudou. Oni jsou teď spokojení. Já jen říkám, že tuto zemi neuživí. Stejně tak mi nevadí, že existují malé automobilky, které dělají auta na zakázku. Ale nepostaví celou zemi na kola.

Mně prostě vadí, že tato vláda likviduje přesně to zemědělství, které je schopno tuto zemi uživit za peníze, které si můžeme dovolit. Nechci, aby naše peníze za jídlo plynuly do Brazílie.

Agrární komora ČR není svazem těch „drobných, lidoveckých zemědělců“, ale sdružuje i velké podniky. Co asi vyboxuje na vládě? Bude to tak, že vláda slavnostně ustoupí a řekne, že je to výsledek „slušného protestu“ a jednání Agrární komory a Zemědělského svazu?



Vláda teď viděla, že situace je dost na hraně na to, aby do Prahy přijelo osm set traktorů. Pokud něco neudělají, jednoho dne by tam mohly přijet a magistrálu zablokovat ve všech pruzích. Já očekávám, že vláda bude muset ustoupit víc, než původně chtěla. Okecávat to budou různě, ale nějaké změny se zřejmě odehrají. A nikde není řečeno, že se v protestech nebude pokračovat.



Jak píšete na svém blogu: Ve válce se nevítězí nějakým geniálním manévrem, ale opotřebovávací válkou. Tak jak budete vládu „opotřebovávat“ dál, aby skončila?

Stejně jako doposud. Zvyšováním dosahu, budováním spojenectví s každým, kdo o něj bude stát, strháváním masek politikům, „za které se nemusíme stydět“, zaťatými zuby a bouřením se. Budou se snažit „vyrábět“ víc takových Sašů Vondrů, kteří ze zoufalství přijdou do televize s dezinformačním blábolem, který je tak okatý, že mu to nesežere ani zaťatý liberál.

