Kdo tahal za nitky? Drulák: Trump dostával filtrované informace

Pane profesore, jak zhodnotit vývoj kolem Íránu a chování prezidenta USA Trumpa v posledních dnech a pár desítkách hodin? Nejprve dosti vulgární sprcha o Velikonocích, aby Íránci otevřeli “ten zasraný průliv”, poté hrozba totálním koncem jejich civilizace a teď velké a nezpochybnitelné vítězství v podobě příměří.
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Jakákoli očekávání ohledně výsledku jednání se nyní nedají formulovat. Co z dostupných informací víme, je, že Íráncům se zřejmě podařilo prosadit jejich vlastní desetibodový návrh coby základ pro jednání. To je určité diplomatické vítězství. Na druhou stranu americká administrativa je naprosto nepředvídatelná, takže nevíme, co bude následovat. Dalo by se možná říct, že následujících 14 dní bude platit příměří, ale ani to nemůžeme dneska s jistotou říct.
Dobrá zpráva je, že se Trump nedopustil masového válečného zločinu, kterým ještě v úterý hrozil. To je v pořádku a je to dobře pro Írán i pro Ameriku. Jenže to je tak všechno, co k tomu říct. Další věcí potom je naprostá ztráta důvěryhodnosti Spojených států amerických, ať už jako partnera, nebo jako hrozby. Trump připravil Američany o zbytky prestiže, což ale nic nemění na tom, že jsou USA stále nejmocnějším státem světa, který má obrovský ničivý potenciál. Proto je potřeba přes to všechno s Američany jednat a brát je vážně, protože mohou světu velmi výrazně uškodit.
A pomoci mohou z druhé strany také?
Nejsem si jist, jestli mohou světu nějak výrazně pomoct, protože to v posledních letech neprokázali. Naopak prokázali významnou schopnost škodit. Trump je takovým dovršením tendence USA jako hlavního světového škůdce.
Ty výroky Donalda Trumpa v posledních dnech Vás překvapily? Někteří míní, že to je jeho běžné chování a přehánění. Nebo tím už překročil hranice?
Velikonoční víkend byl docela bouřlivý, protože Američané v Íránu utrpěli obrovské fiasko. Západní mainstreamová média o tom moc neinformovala, ale v rámci alternativních zdrojů se našli lidé, kteří věrohodně vysvětlili, že Američané zkoušeli operaci pomocí obrovského množství připravených komand ukrást íránský obohacený uran a dopadlo to špatně. USA během toho přišly o letadla, vrtulníky i nějaké lidi, byť šlo o jednotlivce. Fiasko je zřejmé a vysvětluje agresivitu a vulgaritu Trumpova projevu. Podle mě to byla jeho bezprostřední reakce na zprávu o tom, jak dopadla jeho komanda, která chtěla ukrást íránský uran. V tom to bylo jiné. Samozřejmě i hrozba genocidou je docela daleko. Trump se pod tíhou situace podle mého názoru přestal kontrolovat.
Trump je v bezvýchodné situaci. Na jednu stranu ho tlačí sionistické síly, kterým je nějakým způsobem zavázán, a z druhé strany vidí, že americký volič tuhle válku jednoznačně odmítá. Není tam žádné možná. Ne, Američané jsou proti této válce. A to všechno má Trump ve volebním roce (na podzim USA čekají tzv. Midterms, volby do celého Kongresu a třetiny Senátu, pozn.red.). Prezident potřebuje sionisty k tomu, aby měli jeho lidé peníze na kampaně a veškerou podporu, kterou z těchto kruhů dostávají. Jenže voliči to nechtějí. Takže je Trump v těžké situaci. Vsadil na to svou reputaci a je zřejmé, že z toho nemůže dobře vyjít. Těžko si představit nějaký scénář, z něhož by Trump mohl vyjít posílen. Vyjde oslaben. Může z toho vyjít oslaben naprosto fatálně.
Pro Trumpa je samozřejmě zásadní jeho domácí podpora, kterou ztrácí, ale významně se od něho odvrací i část národních konzervativců v evropských státech, kteří ho dlouhodobě podporovali. Pozoruji to u celé řady lidí zde, kteří se řadili do trumpovského tábora. Byť nejde samozřejmě o všechny.
Trump udělal fatální chybu a nebude ze současné situace mít nic. Nelze najít nic dobrého. A dostal se do toho tím, že se obklopil špatnými lidmi. Vsadil na to, že jemu blízcí lidé mu budou dobře radit, ale oni mu dávali filtrované informace. Často informace, které jdou přímo z Izraele a jsou v přímém rozporu s tím, co prezidentovi říkaly jeho vlastní zpravodajské služby. Trump měl představu, že ta válka bude jednoduchá, že to bude něco na způsob Madura nebo se celý íránský režim zhroutí. Tyto informace k němu šly přes jeho zetě Jareda Kushnera, zatímco šéfka tajných služeb Tulsi Gabbardová se ocitla se zpravodajskými službami na vedlejší koleji. Americký prezident na základě proizraleských informací učinil špatná rozhodnutí, která ho teď doženou.
