250 metrů vysoké větrníky na půdě, kde se dá pěstovat jídlo. Starosta žádá o pomoc

Kdy jste se poprvé dozvěděl o akceleračních oblastech?
V r. 2025, asi v květnu, odkdy si u nás začaly podávat dveře firmy se zájmem stavět 250 m vysoké větrné elektrárny (VTE) s tím, že má být v našem území vyhlášena „zóna“ s přednostním právem výstavby VTE.
Kdy začali být větrní developeři nějak konkrétní, jak Vás přesvědčovali, že právě oni jsou ti „praví“?
Většina nabídek se ustálila na 3 typech spolupráce s obcí s možností jak vybudování společného podniku s max. 10% spoluúčastí obce, tak čistě rentiérství – 1 mil. Kč/rok pro obec z 1 VTE, a to včetně nabídky ČEZ Obnovitelné zdroje. Jelikož mi není cizí licitovaný mariáš, požadoval jsem i 5 MW pro odběrné místo v obci zdarma, to neprošlo u nikoho…
Kdy jste se o těchto akceleračních oblastech dozvěděl oficiálně jako starosta?
Asi jako všichni, 14. 4. 2026…
Kdy jste s touto situací seznámil chorušické občany a jaká byla jejich reakce?
Žijete v poměrně hustě osídlené zemědělské krajině, jaké byly reakce v sousedních obcích?
Po naší schůzce 13. 5. 2026 jsem zjistil, že naprosto stejné jako u nás s výše uvedeným závěrem.
V okolí Chorušic jsou celkem 3 akcelerační oblasti. Kolik z nich je na zemědělské půdě?
Všechny se v návrhu nacházejí na 1. a 2. třídě bonity nejlepších zemědělských půd v kraji. Před 100–150 lety díky kvalitním řepařským půdám zaznamenaly zdejší obce nebývalý rozkvět a prosperitu. Ale nejsme jen obklopeni poli, v naší obci začíná chráněná krajinná oblast (CHKO) Kokořínsko s množstvím malebných roklí a lesních porostů.
Jsou ve vašem okolí zásoby podzemních vod?
Obec Chorušice a okolní obce se nacházejí v pásmu hygienické ochrany spodních vod skupinového vodovodu KSKM, obsluhujícího více jak 100 tisíc domácností ve směru Mělník – Slaný – Kladno.
Projekt akceleračních oblastí se skrytě připravoval déle jak dva roky. Redakce má důkazy o tom, že v tomto procesu byly nezákonně obejity všechny kraje. Co na to středočeská hejtmanka Petra Pecková? Na Vysočině a v Plzeňském kraji se již proti takovému postupu vzbouřili.
Tam bohužel podobnou reakci postrádáme. Byť Středočeský kraj prostřednictvím paní radní pro oblast životního prostředí Mgr. Romby v r. 2025 deklaroval, že na názory obcí bude brán při projednání návrhu změny č.2 ZUR zřetel, víme z tiskového prohlášení pana radního Skopečka, že vyjma AO Milovice rada kraje všechny schválila. Bohužel – ani na výzvy obcí z navrhovaných AO Středočeský kraj nereagoval změnou postoje a tento stav trvá do dnešního dne!! Je s naprostým podivem, co je pro rozhodování rady kraje důležitější než veřejný zájem??
Kromě akceleračních oblastí, které se vláda pokouší stanovit v rozporu se zákonem, je ve Středočeském kraji mnoho jiných lokalit, které plně odpovídají požadavkům evropské směrnice i českého zákona. Jsou to například uhelná Elektrárna Mělník patřící ČEZu, která v současnosti prochází útlumem spalování uhlí, dále Teplárna Kladno, kterou uzavírá Pavel Tykač, nebo i nechvalně proslavené Příbramské uranové doly. Proč vaše hejtmanka nehájí zájmy zemědělců i zákonný postup?
Obec Chorušice leží 18 km severovýchodně od okresního města Mělník na předělu roviny Polabí a zvlněné krajiny dolnojizerské tabule, přecházející do členité krajiny Kokořínska. Chorušice se poprvé písemně připomínají roku 1233 jako součást kláštera benediktinek u sv. Jiří v Praze.
Vzhledem k úrodným půdám se v minulosti obyvatelé zaměstnávali především polním hospodářstvím, chovem dobytka a drobnými řemesly. V roce 2004 a násl. letech získaly Chorušice ocenění v soutěži "Vesnice roku", v r. 2023 pak „Zelenou stuhu ČR“ za péči o životní prostředí a v r. následujícím zlatou medaili v soutěži Entente Florale Europe.
Dovolím si sdělit, že důkladně známe naše obce a region, netuším, kolik brownfieldů a vhodných lokalit pro vznik AO a stavbu VTE je na území Středočeského kraje, toto je otázka na vedení kraje a paní hejtmanku, která s našimi obcemi k tomuto tématu nekomunikuje.
Jaký je váš postup v současné situaci, můžete našim čtenářům poradit, co mají dělat?
Obec uplatňuje prostřednictvím zastoupení advokáta Připomínku k návrhu AO v našem případě č.83, povedlo se nám domluvit spolupráci s advokátní kanceláří i pro okolní AO č.82 a č.84. Ačkoli je venkov poměrně rozdělen na příznivce i odpůrce vládních stran či pana prezidenta, problematika odporu proti návrhu AO jako „byznysu vyvolených“ v naší krajině bez užitku místních obyvatel lidi neskutečně spojila – prostě AO zde v regionu Mělnicka i Mladoboleslavska nechceme a opět ve spolupráci s AK Zahumenský obce distribuují. Připomínky obyvatel k návrhu AO a ti je buď zasílají na MMR, nebo se tak stane prostřednictvím obcí. Pokud hledáte inspiraci při podání Připomínky k návrhu AO, mrkněte na www.chorusice.cz, nebo www.krajinalidi.cz s další. Děkujeme i paní doktorce Hamplové za inspiraci na jejím webu. Stále zdůrazňujeme lidem, že v období pouhých 15 dní v jejich životě (!!!) se odehraje mnoho zásadního v tom, jak naše krajina a obydlí budou vypadat v dalších desítkách let, stejně tak bychom mohli hovořit o zdravotním stavu a hodnotě majetku obyvatel našich obcí.
Tuto vládou danou lhůtu považujeme za naprostý nesmysl (záměrně se vyhýbám slovu PRASEČINA), stejně tak liknavost vedení našeho kraje.
Naše redakce je ve městě, tam nám, doufám, žádné akcelerační oblasti vymezovat nebudou. Mohou Vám nějak pomoci i naši čtenáři, kteří nejsou z venkova?
Rádi bychom požádali o pomoc s připomínkami i lidi z měst, naše známe, příbuzné anebo prostě všechny, kteří si větrné elektrárny na bonitní zemědělské půdě a ohrožení vodních zdrojů nepřejí, chtějí mít doma od nás potraviny, pitnou vodu a také do našeho kraje jezdit na rekreaci. I Vy jste zainteresovanými osobami, kteří se mohou proti takovémuto záměru postavit Stačí poslat vašim jménem doporučený dopis nebo sdělení datovou schránkou na Ministerstvo pro místní rozvoj. Jako důvod uveďte třeba to, že se bonitní orná půda hodí lépe k pěstování obilí než větrníků a že máte při takovém postupu obavu o ohrožení potravinové bezpečnosti a vodních zdrojů v naší zemi. Podrobnější návody naleznete na všech uvedených webech včetně naší obce.
