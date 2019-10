Kdo to bude? Pavel, Němcová, Pánek? Už se vybírá nástupce Drahoše, všímá si Tomáš Vyoral. A máme favorita

Do nekončící debaty o tom, kdo nahradí na Hradě Miloše Zemana, se tento týden zapojil komentátor Martin Fendrych, když čtenářům nabídl svůj pohled na osobu generála Petra Pavla. „Zápaďák, který kdysi býval komunistou,“ píše Fendrych. A dodává, že Petr Pavel je opakem Miloše Zemana. Bude podle vás nakonec liberální voličstvo schopné najít kandidáta, za kterým se bez okolků sjednotí?

Liberální voličstvo dostane opět předhozeno několik pěšáků, z nichž na některé bude vsazeno více a na některé méně. Šedým eminencím je v podstatě jedno, zda se do druhého kola prezidentské volby dostane kariérní komunista Petr Pavel, pozdní disidentka paní Mirka Němcová, agent a ziskovkář Šimon Pánek, slušný stahovač králíků, Topol s gulama nebo Macronův spolužák a obdivovatel Pavel Fischer. Důležité je, aby šlo o spřízněnce eurounijně globalistického, jdoucího na ruku nebo pod ruku EU a USA. Naopak lidé konzervativně smýšlející, vlastenečtí s výhradami k výše zmíněným, musejí být eliminováni. Minimálně jednoho kandidáta určitě lepší lidé – totiž ti, kteří přeceňují sebe a podceňují všechny ostatní – do druhého kola dostanou a tam se už sjednotí. Anketa Kdyby za svého života Karel Gott kandidoval na prezidenta, volili byste ho? Ano 58% Ne 42% hlasovalo: 13297 lidí

Kandidátů, které s předstihem oťukávají, mají už teď dost. A Pavel je podle mě zatím nejvýraznější. Ostatně, tuším, že to psal Fendrych, starý Kolář z povedené uvědomělé rodinky, který stál za zrodem slušného Drahoše, již s generálem objíždí republiku v rámci nějakých diskusí. A nevím, zda mladý Kolář už nezadal tesání Pavlovy sochy místo Koněva. Jinak pro mě osobně je Petr Pavel symbolem bezpáteřního kariérismu a troufám si tvrdit, že kdyby se změnila situace, postaví se klidně do čela Turků nebo Číňanů. Nicméně je správně uvědomělý, proklepnutý v NATO, řádně protiruský a jeho navoněný kukuč trochu připomíná Masaryka. Co víc si přát?

Novinář Luboš Xaver Veselý se pustil do křížku s novináři z ČT. Ve svém novém videu odhalil, co se skrývá pod vznešeným názvem „Ústav nezávislé žurnalistiky“. Má jít o instituci bránící nezávislost v médiích, která má ovšem sídlo v zanedbané chalupě v chatové oblasti obce Líšnice a na adrese se nikdo z Ústavu nevyskytuje. Xaver nenašel ani žádnou webovou prezentaci Ústavu, zato však nalezl jeho poměrně zajímavý rozpočet včetně seznamu dárců. Proč se podle vás takovou institucí zaštiťuje redaktorka pořadu Newsroom ČT?

Protože je ta instituce v souladu s názorovým směrováním a ideologií redaktorů České televize a poskytuje jim argumenty pro jejich jediné správné vidění reality a nikterak výjimečné dezinformace. Xaver Veselý se ale nedal a věrný skutečnému novinářskému řemeslu, na rozdíl od ideologů z Newsroomu, se podíval jejich zdrojům na zoubek a bodl tak trochu do vosího hnízda, z něhož vyteklo podle očekávání nemálo hnisu. Taky Xaver ČT prokázal službu a poskytl materiál do intelektuálně neblaze známé sebeparodie s názvem To se ví. Doufám, že to uvidíme v příštím díle hned potom, co nám ukáží typickou fake news, kdy před měsícem v údajně přímém prenosu v hlavních zpravodajských Událostech zkušený reportér Jiří Hynek třikrát, opakuji třikrát, označil Andreje Babiše za bývalého premiéra. Bez jakékoliv korekce ve studiu přihlížející Světlany Witowské. Xaver má mou plnou podporu a držím mu všechny pěsti, protože tohle si někteří nedotknutelní asi jen tak líbit nenechají. Pravdu a lásku totiž obdivují pouze foneticky nebo v psané podobě. V realitě je dost štve, protože je většinou paradoxně spíše proti nim. Pravda se totiž neleskne a netřpytí.

V roce 2020 skončí mandát šesti členům současné Rady ČT. Myslíte si, že vláda doplní uvolněná místa v Radě tak, že dojde k převolbě ředitele ČT a k nějakým zásadním změnám? A bude to dobře, nebo špatně?

Jakkoliv jsem většinou ve svých tvrzeních a odhadech odvážný, tady si netroufám odhadovat. Po pravdě ani nevím, kdo v Radě ČT momentálně je. Ale vzhledem k často tendenčnímu zpravodajství prošpikovanému tu propagandou, tu fake news, tu PR pro ekoteroristy či Bambiliony chvilek proti demokracii, soudím, že kdyby tahle rada nebyla, tak asi čert na koze jezdit nebude. To už totiž dávno v redakci zpravodajství a v pořadech jako Newsroom ČT24, 168 hodin, Reportéŕi ČT a Otázky Václava Moravce, jezdí v osobách jejich redaktorů a moderátorů. Ne všech samozřejmě, ale v těch předních a nejviditelnější beze sporu.

Sněmovní vyšetřovací komise podá v souvislosti s privatizací OKD trestní oznámení na Zdeňka Bakalu, Bohuslava Sobotku, Vladimíra Dlouhého a další. Váš komentář?

Pokud komise shledala, že pro to má relevantní a pádné důkazy, v což věřím, tak jsem jenom pro. Za OKD by někdo pykat měl. Někdo připravoval podklady, někdo to odklepl. Lidé, kteří měli v té době privatizaci OKD přímo v dikci a pobírali nemalé peníze od daňových poplatníků, by měli nést odpovědnost.

Historik doc. PhDr. Michal Stehlík z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy napsal humorný dopis poslancům SPD. Tomiovi Okamurovi a jeho kolegům nabízí, že je dovzdělá v základních bodech soudobých dějin. V dopise jsou pro jistotu všechna cizí slova vysvětlena v závorkách. Četl jste dopis? Co na to říkáte?

Že od humoru jsou komedianti a historik by se měl raději věnovat svému řemeslu. Zejména v době, kdy jsou některé údajně apolitické univerzity prošpikovány žádoucí politickou progresivní ideologií, až to z nich stříká. V době, kdy jsou opět na stole orwellovské tendence přepisování dějin. Často to jsou právě historici, kteří v duchu režimu přizpůsobují výklad dějin, jak je třeba. Tohohle by si měl pan historik všímat, a nesnažit se o zviditelnění politickými proklamacemi. Jenže ona chuť slávy, byť chvilkové a omezené, je vždycky opojná.

S Univerzitou Karlovou se pojí ještě další čerstvá zpráva. Vyšlo najevo, že 30. září uzavřel rektor Tomáš Zima s nebankovní společností Home Credit partnerskou smlouvu v hodnotě 1,5 milionu korun na 3 roky. Co může věhlasná univerzita takovýmto spojením získat? Neztratí tím kredit? Stojí půl milionu ročně za ztrátu renomé? První oběť už smlouva má – z Čestné rady absolventů odešel profesor Jiří Přibáň. Home Credit nakonec po vlně kritiky od smlouvy odstoupil.

Nevím, v čem byl ten největší problém, zda Petr Kellner a spojení s Čínou? Myslím, že opět jde pouze o levné hrdinství a pokrytectví. Renomé si přece nezkazíte tím, že přijmete dar v podobě peněz. Renomé si pokazíte sami tím, jak se následně budete chovat anebo k čemu dar použijete. Zajímal by mě seznam dárců UK za poslední roky. Nebo si snad univerzita zásadně nebere dary od podnikatelů, developerů, firem a podobně, kteří jsou sami o sobě často třeba kontroverzní? Předpokládám, že finance od politických neziskovek napojených na Sorosův Open Society Fund, na Norské fondy a podobně, univerzitě nevadí.

Anketa Patří Zdeněk Bakala za mříže? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 20061 lidí

Dnes v pražském Paláci Žofín probíhá rozloučení s legendárním zpěvákem Karlem Gottem. Očekává se účast až 300 tisíc lidí, kteří kompletně ochromí část centra Prahy u Slovanského ostrova a na obou březích Vltavy. Praha kvůli náporu přichystala speciální opatření, jenže město zasáhnou ještě další mimořádné události. Večer se koná mezistátní fotbalové utkání Česko–Anglie, na které přijelo několik tisíc britských rowdies, kteří pod vlivem alkoholu nechodí pro ránu daleko. Do toho si pátek pro svůj protest vybrala i radikální aktivistická skupina Extinction Rebellion. Aktivisté chtějí upoznit na problémy s klimatem a vymíráním druhů. Jenže jejich akce časově koliduje se vzpomínkovou akcí na zpěváka Karla Gotta a také s ohlášeným státním smutkem. Co z toho podle vás bude? Jak si s tím pirátský magistrát poradí?

Doufejme, že ve prospěch a pro klid Pražanů a dalších lidí, kteří dnes do hlavního města přicestovali, si všichni, i Piráti, poradí dobře a všechno dopadne s klidem. Tak, jak si i uctění památky Karla Gotta zasluhuje. Já doufám, že se i fotbaloví fanoušci a ekoteroristi budou chovat jako lidé a pak věřím, že z toho nebude nic.

Europoslanec Jan Zahradil nadnesl důležitou myšlenku, že probíhající Gottovo posmrtné zbožšťování je součástí jakéhosi generálního společenského pardonu normalizačních let s tím, že podstatná část lidí si už žádné „vyrovnávání se s minulostí“ nepřeje. Podobně jako lidé nejsou zvědaví na stálé opakování minulosti premiéra Babiše a dávají najevo, že jim je jedno, kdo byl, či nebyl komunista. Jak to vnímáte? Do jaké míry to skutečně vystihuje náladu ve společnosti?

Pan Zahradil má dle mého pravdu jen zčásti. Karel Gott byl respektován a mnohými „zbožšťován“ už za života. Mám za to, že tady Jan Zahradil sám projevil optiku lepších lidí, od nichž se jinak distancuje. Nekritické zbožšťování je totiž výsadou kultu Václava Havla, za což nemůže v tomto případě ani tak pan Havel, jako zejména sekta, ktera po něm zbyla a vnucuje jeho kult osobnosti bez respektu a citu bez ustání všude a všem. A kdo víru nepřijímá, je ostrakizován. Já mám za to, že Karla Gotta řada lidí, například já, postupně „přijala“, navzdory některým jeho slabostem a stínům. A to především zásluhou jeho samotného, jeho práce, jeho lidskosti, jeho dobrých skutků, které, jak se ukazuje, zdaleka převážily to šedivé. Získal si lidi sám sebou, svými písněmi a vystupováním a nepotřebuje k tomu námezdní či zaslepené trubadůry šířící jeho kult jako v případě pana Havla, se vší úctou. Respekt, úcta, u některých láska. Zbožšťování jsem moc nezaznamenal.

Co se týká komunismu. Ano, díky neustálému se ohánění komunismem jako nejsnazší hadrou, do které si lze kopnout, svalováním všeho špatného bez jakéhokoliv přiznání byť jen náznaku něčeho dobrého na minulý režim, a také díky levnému hrdinství takzvaných pozdních disidentů třicet let po revoluci, často z řad bývalých věrných členů KSČ či svazáků, již lidé tuhle hru odmítají hrát. Běžní lidé ne že si nepřejí vyrovnání, oni se již vyrovnali. Na rozdil od sektářů, jejichž modla hlásala „nejsme jako oni“. Pro slušného člověka je přeci nejtěžší vyrovnat se sám se sebou a svými chybami a slabostmi. A co jiného lidem zbývalo, než se s minulostí vyrovnat. Nebudeme přece v myšlenkách zůstávat neustále třicet let zpátky. A Babiš je především dílem nabídky. Lidé reflektují jeho minulost i chyby, ale když jste jednooký, nejen mezi slepými, ale navíc hluchoněmými a mentálně retardovanými, pak to máte docela usnadněné.

Lze na základě předchozí otázky říci, že na Letenské pláni bude 16. listopadu stát hlasitá menšina proti mlčící většině, která to nebude nijak zvlášť prožívat?

To můžeme říci i bez předchozí otázky. To je prostě fakt. Mlčící většina chodí k volbám a nemá čas ani náladu po práci ještě někde pro někoho exhibovat. Mlčící většině údajně vyvážená a nezávislá Česká televize zpravidla prostor ve vysílání nedá, zato neustálé PR řvoucí menšině, která je ideologicky ukotvená žádoucím směrem, frčí jak na běžícím pásu.

autor: Marek Korejs