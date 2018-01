Kdyby tak větší část národa ukázala těm Halíkům, lhářům z ČT a ČRo a mainstreamu zdvižený prostředníček... Režisér Václav Dvořák o nezpůsobilém Drahošovi a přátelích kultu Václava Havla

ROZHOVOR „Zatím za Drahoše pracují PR agentury, média, příznivci a on mlčí. Podobně tomu bylo před pěti lety s občanem Schwarzenbergem. Pak v přímém přenosu Schwarzenberg otevřel pusu a – prohrál. Odhalil se jako nezpůsobilý. Jak jsem postřehl, pan Drahoš je na tom stejně jako kníže blahé paměti. Malé znalosti, samé fráze, žádný osobní názor. Doufám, že to diváci přímých přenosů z duelů poznají také,“ uhodil hřebíček na hlavičku těsně před prvním opravdovým duelem obou prezidentských kandidátů režisér Václav Dvořák. Kdo má podle něj navrch? Zeman, nebo Drahoš? „V téhle souvislosti se mi líbí srovnání Drahoše s Chamberlainem a Zemana s Churchillem...,“ naznačuje Dvořák pro ParlamentníListy.cz.

Za pár dní se budeme ve druhém kole prezidentských voleb rozhodovat mezi Jiřím Drahošem a Milošem Zemanem. Kdo z nich je lepší a proč? Koho upřednostňujete? Drahoše, anebo Zemana?

Budu volit Miloše Zemana, protože usiluje o samostatnější a suverénnější politiku českého státu, našim podnikům otevírá dveře na nové velké a rychle rostoucí trhy v Číně a Rusku, nesmiřuje se s rolí kolonie Německa, kterou nám mnozí jeho oponenti chtějí vnutit. Svým politickým rozhledem ční nad svými kritiky a konkurenty. Zkrátka uskutečňuje vizi, která se mi líbí. I když s některými jeho výroky nesouhlasím (viz přesunutí hlavního města Izraele do Jeruzaléma), je pro mne zárukou předvídatelné suverénní české politiky v rámci EU a neměnného postoje k přílivu ilegálních migrantů do Evropy. Reprezentuje pro mne demokratického politika, který ztělesňuje prosperitu, svobodu a bezpečnost.

Prezidentský kandidát Jiří Drahoš definitivně potvrdil, že se zúčastní opravdu pouze dvou debat, kde se vůbec poprvé utká z očí do očí s Milošem Zemanem. Současná hlava státu přitom přislíbila diskuse čtyři. A tak si Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček začal Drahoše dobírat. „Aby Jiří Drahoš nemusel pana prezidenta hledat, poskytuji mu přehled duelů. Pane profesore, nebojte se, neschovávejte se a přijďte debatovat s panem prezidentem!“ napsal Ovčáček na sociální síti s přehledem duelů. Ten první se konal již v neděli na TV Nova, kde se však Zeman ukázal sám. Tento „duel“ vidělo ale přes jeden a půl milionu diváků. Neudělal Drahoš botu, že na Novu nedorazil?

Od Jiřího Drahoše je to asi přiznání zbabělosti. Absence v diskusích je pro něj snesitelnější či výhodnější, než kdyby zariskoval a odhalil se jako člověk, který není vhodný pro funkci prezidenta. Zatím za Drahoše pracují PR agentury, média, příznivci a on mlčí. Podobně tomu bylo před pěti lety s občanem Schwarzenbergem. Pak v přímém přenosu Schwarzenberg otevřel pusu a – prohrál. Odhalil se jako nezpůsobilý. Jak jsem postřehl, pan Drahoš je na tom stejně jako kníže blahé paměti. Malé znalosti, samé fráze, žádný osobní názor. Doufám, že to diváci přímých přenosů z duelů poznají také.

„Fakticky správně se Zemanovi podařilo mluvit v 11 případech, jasnou chybu udělal devětkrát a k tomu bylo deset jeho výroků zavádějících a dva neověřitelné,“ napsaly k Zemanově vystoupení na Nově Lidovky.cz. Toto médium ale nebylo zdaleka samo, kdo se do Zemana pustil za to, že se do pravdy několikrát „netrefil“. Co se dá k tomu říci?

Prezident mluvil správně věcně. Nevím, co mu Lidovky vytýkají. Lidovky se musejí brát s velkou rezervou. Je to jedno z médií, které vytváří svůj vlastní virtuální svět a sugeruje ho svým čtenářům. Není jich moc, a tak jsou Lidovky chronicky prodělečné.

O Drahošovi se říká, že je to slušný člověk. Prý jen tak neútočí. I přesto ale vypustil toto: ,,Rád bych se lidí zeptal, proč si myslí, že je Miloš Zeman zrovna politik, který je ochrání nebo který údajně zastává jejich zájmy. Z mého pohledu je výsostný intelektuál, člověk, který v životě fyzicky nepracoval, a z mého pohledu ani moc nemůže běžným lidem rozumět,“ uvedl s tím, že Zeman snad v životě nepřeřízl pilou prkno a neví, co je běžná fyzická práce. Dá se na to něco vůbec říct? Chápe vlastně Drahoš, o čem že je „prezidentování?“

Podle Drahoše asi prezident ráno vstane, štípe dříví, pak přeřezává prkénka, poté béře lekce, jak rozuměti lidem... Směšné. Zeman je především politický praktik s velkou vizí. A jak jsem uvedl, ta vize silné, suverénní a České republiky, ve které se pracujícím a podnikajícím lidem žije dobře, kde se žije dobře důchodcům i mladým rodinám, tahle vize se mi moc líbí. A líbí se mi i Zemanova realizační cesta.

Na konto Drahoše také tzv. pražská kavárna říká, že je mladší, nemluví sprostě, vypadá zdravě a občas může působit i sympaticky. Stačí to ale k funkci hlavy státu?

Pražská kavárna čili přátelé kultu Václava Havla se ve svých hodnoceních už mnohokrát spletli, viz Schwarzenberg apod. Tak bych ani toto hodnocení nebral vážně. U Drahoše jsou velmi varovné především jeho změny názorů o 180 stupňů. Viz migranti. Je to člověk, od kterého se můžeme nadít nejednoho nepěkného překvapení. Toho se chci ušetřit, a proto mu hlas nedám.

V téhle souvislosti se mi líbí srovnání Drahoše s Chamberlainem a Zemana s Churchillem: slušně vychovaný téměř abstinent, sportovec, který nevypustil sprostého slova – Chamberlain – podepsal Mnichovskou dohodu s Hitlerem. Na druhé straně nevychovaný, často obhroublý muž silných výrazů, neustále nasáklý whisky a s doutníkem v ústech, potácející se o holi a nikdy nesportující – Churchill – vyhrál válku!

Mnozí Drahošovi nasazují psí hlavu za to, že kradl údajně jako vědec nápady, a dokonce i vyžadoval spoluautorství patentů, což nedávno potvrdil někdejší spolupracovník Drahoše, který spolu s ním pracoval v Ústavu chemických procesů Akademie věd České republiky. (Jeho jméno j......... ale veřejně jej prezentovat nechci – má poznámka). Také prý vyplulo na povrch, že Drahoš kdysi spolupracoval s StB, i když on sám to vyvrací a říká, že k jeho osobě nebyl nikdy veden spis v žádné kategorii a lustrační osvědčení má čisté. Jak to tak vypadá, tak Drahoš asi nebude takovým svatouškem, kterého z něho kavárna dělá. Můžeme se ale mýlit...

Někteří vedoucí vědeckých institucí mají opravdu sklon takhle postupovat – přiživovat se na práci a úspěších svých podřízených kolegů. Jestli Drahošovi kritici mají důkazy, sem s nimi. Jeho činnost za minulého režimu je zajímavá a sama o sobě by mohla svědčit pro ona tvrzení o spolupráci s StB. Ale o důkazech nevím, jen o indiciích.

Líbí se vám na Jiřím Drahošovi vůbec něco? V čem má přednosti?

Ano, pečuje o své fyzické zdraví.

V prvním kole Praha volila Drahoše, venkov zase Zemana. Více vzdělaní lidé volili Drahoše, méně vzdělaní volili Zemana. Starší lidé volili Zemana, Drahoš měl mladší voliče. Čím si vysvětlujete zejména ten údaj o vzdělání? Dá se mu věřit?

Jsem Pražák, Vinohraďák, vysokoškolák, mám dospělé syny, jeden z nich je také absolvent VŠ, moji švagři jsou všichni vysokoškoláci a všichni jsme voliči Miloše Zemana. Vzdělaný člověk především používá svůj rozum. Někdy se až divím, jak někteří kolegové vypnou racio a jen papouškují cizí pitominy. Nevím, kde tvůrci statistik berou své poznatky. To, že Zemana preferují starší voliči, svědčí o tom, že mu dávají přednost lidé zkušení, kteří toho hodně prožili a mnozí i hodně zakusili. Nejsou to mladí naivkové jako ti středoškoláci, kteří při fingovaných volbách, které na gymnáziích páchá Člověk v tísni, volí „spontánně“ TOP 09, aby pak po prokouknutí rychle vystřízlivěli.

Tohle naivní nadšení jsme přece zažili tu se Stranou zelených, tu s Věcmi veřejnými, nyní s Piráty. Jejich volební výsledky jsou částečně způsobeny protestem a z velké části naivitou a politickou nezkušeností mladých voličů. Tohle mají starší lidé už dávno za sebou. A že pro Zemana volí venkov? No, nedivte se. Na venkově, na vesnicích a v menších městech je potřeba výrazně zlepšit lidem život. Leží tam náš velký společenský dluh. A lidé vědí, že Zeman je cesta k nápravě, ne Drahoš či nějaká partička „pražské kavárny“, která na ně z vysoka kálí a nemá pro ně nic než pohrdání a urážky.

Tomáš Halík řekl, že druhé kolo voleb ukáže, co jsou Češi zač a jakou budoucnost si zaslouží. Již před prvním kolem uvedl, že kdo dá hlas Zemanovi, proviní se proti zájmům České republiky. Co si o jeho slovech myslíte?

Nechtějte po mně, prosím vás, komentovat Halíka, to bych se asi dopustil nepublikovatelných výroků. Volby spíš ukážou, do jaké míry česká dospělá populace podléhá mediálnímu masírování. Uvědomte si, že protizemanovská kampaň tu běží nepřetržitě víc než pět let! Byl bych rád, kdyby větší část národa ukázala těm Halíkům, lhářům z ČT a ČRo a celému mainstreamu čistě zdvižený prostředníček.

Ivana Zemanová řekla o svém manželovi, že Miloš nikdy nepracoval pro osobní obohacení a nikdy nepřestal hájit zájmy České republiky. Jenže kritici naopak míní, že nevypadá poslední rok dvakrát nejzdravěji a dělá mnoho přešlapů. Třeba tím, jak prý nehájí zájmy českého státu, ale naopak stojí za zájmy Ruska či Číny. Co se dá k tomu dodat?

Paní Zemanová má pravdu. Proto je také Miloš Zeman nevydíratelný. Zájem českého státu je nebýt ekonomickou kolonií. Vymanit se z koloniální závislosti bude pro nás pro všechny dobré. A že je to výhodné i pro Rusko či Čínu? No samozřejmě, obchod a spolupráce musejí být výhodné pro obě strany. Ostatní jsou demagogie lidí, kteří nám chtějí škodit, a Zeman jim stojí v cestě.

Kdyby Zeman nakonec ve druhém kole prohrál, jak by se měl zachovat? Co podle vás udělá?

Asi opět odejde na Vysočinu, bude si číst knížky, objímat stromy a přijímat přátele tak, jak to činil předtím, než se stal prezidentem. Byla by to ale docela škoda. My budeme hledat svého kandidáta, který to nesvéprávnému bratrstvu pražské a brněnské kavárny a všem mediálním manipulátorům v příštích volbách nandá.

Ale především by měl napsat knihu o svém prezidentování. Pokud nebude ve funkci, bude se moci vyjadřovat otevřeněji, a my bychom se možná dozvěděli zajímavé věci.

autor: Olga Böhmová