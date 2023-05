Kdyby to Fiala slyšel, začne... Primář už toho má dost. Lékaři musejí řešit, co řešit nemají

„Jsme už unavení!“ vzkazuje za lékaře primář interny na Bulovce Jiří Koskuba v souvislosti se stálou nutností kontrolovat, které léky jsou dostupné a které ne. Má pocit, že celá naše společnost se blíží k „neobolševismu“. „Nicméně lidé čekají na lůžko dlouho, jsme úplně zaplnění, v zoufalé lůžkové situaci, nemocných je mnoho,“ popisuje. Za poslední tři roky sleduje zneklidňující trend. „Neházejme to na covid, něco se děje, zdravotní stav lidí se začíná opět zhoršovat. A to by mělo být alarmující!“ A přidává další zásadní informaci: „Znepokojující zpráva je, že z Čechů se stává národ alkoholiků.“ Co se týká strategie českého kabinetu, glosuje: „Nejsem si jistý, jestli je pan Andrej Babiš nezaplatil. Pětikoalice mu dělá takovou předvolební kampaň, že toho člověka snad pak budu volit i já.“

V lékárnách prý stále chybějí stovky léků. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek v současné době ujistil, že v Česku existuje ke všem druhům antibiotik alespoň nějaká varianta. Problém má být ale stále s léky na epilepsii, potíže jsou se sirupovými a suspenzními formami antibiotik pro dětské pacienty, chybí penicilin, některé druhy inzulinu, léky na hypertenzi, onkologické léky… Jaké jsou zprávy z vaší nemocnice? Zasahuje vás nedostatek léků?

Přiznám se, že i my tady v nemocnici výpadky pociťujeme. Jenže nám se dřív podařilo prosadit, abychom měli vlastní lékárnu, která je v majetku nemocnice. Management se snaží. A dobře poslouchejte, že Čech chválí svůj management! Logicky to na nás nedopadá jako na jiné lékaře a lidi v terénu. Nicméně prožili jsme krizi, kdy scházela antiarytmika, léky proti poruchám činnosti srdce, ale to netrvalo dlouho. Nyní prakticky každý den jsme informováni, která antibiotika jsou k dispozici.

Mám pocit, že celá naše společnost se blíží do neobolševismu. Pamatuji doby minulé. A je-li úkolem, aby si i mladí vyzkoušeli, že pořád něco nebylo, v tom případě musím říct, že se to vládě a trhu daří. Daří se to i slavné Evropské unii. Pořád se vyřvávalo, že trh všechno určí. Jestliže trh všechno určí, tak prostě někdy něco není…

Ale vrátím se na začátek, za nás, za nemocnici, nemohu říci, že bychom prožívali markantní krizi, a mohu říci, že je to bezpochyby díky managementu, který se snaží, aby nás alespoň tyto věci neobtěžovaly. Máme spoustu jiných a důležitějších věcí na práci než kontrolovat stav trhu.

Objevují se návrhy, že by měly existovat, řekněme, nějaké zásoby život zachraňujících léků, za které není náhrada. Děje se to?

Omlouvám se, ale mluvíte s obyčejným frontovým doktorem. To je věc nemocniční lékárny. Máme tady sklady, ve kterých jsou život zachraňující léky. Toho jsme my naštěstí ušetření, o to se stará management. Vůbec jim nezávidím, o co všechno se musí starat.

Stále trvá vlna respiračních onemocnění, nebo už se uklidnila?

Za můj obor, tedy za internu, jak se to vezme. Virové infekce už tolik neřádí a nezahlcují nás. Nicméně lidé čekají na lůžko dlouho, jsme úplně zaplnění, v zoufalé lůžkové situaci, nemocných je mnoho. Je mnoho zápalů plic, ale ukazuje se, že většinou bakteriálních.

Nerad bych vypouštěl poplašnou zprávu, ale já jako kdysi mladý doktor po vítězném listopadu jsem měl pocit, že se zdravotní stav populace postupně zlepšuje. Věřil jsem, že doženeme jednou západoněmecké penzisty, které jsem obdivoval na Hradčanech jako mladý student, protože vypadali neskutečně lépe než naši šedesátníci. Nicméně poslední tři roky, a neházejme to na covid, se něco děje, zdravotní stav lidí se začíná opět zhoršovat. Něco se tu děje a zodpovědní by se tím měli zabývat. Lidé mají mnoho diagnóz. Lidé, kteří by podle traktoristy Jurečky měli pracovat, už jsou tak nemocní…

Covid, chřipka nás netrápí, ale nemocných je hrozně moc. Máme takový ukazatel, kterému se říká obložnost. My bychom si už zasloužili od pana premiéra titul brigády zlaté kapitalistické práce, protože už máme obložnost sto deset, sto dvanáct procent. Naše zdravotní sestry tady padají na ústa vedle lékařů. Přitom nám lůžka neubyla, ale naopak přibyla. Prostě něco se děje.

Takže největší problém vidíte v tom, že pacienti přibývají…

Tato země má nadbytek analytiků, politologů atd. Nevím, co analyzují, ale tohle by byla práce pro ně. Podle mě se začal zdravotní stav populace zase zhoršovat. A to by mělo být alarmující. Co je příčinou, nechme stranou.

V současné době se v souvislosti se zdravotnictvím vlastně hovoří jen o tom, jestli jsou, nebo nejsou léky. O problémech, které vy zmiňujete, se poměrně málo mluví, nebo ne?

O problémech se za současné vlády skutečně mluví velmi málo. Proto se nestydím za slovo neobolševismus. Jako mladý jsem byl na to zvyklý, že se mluvilo jen o úspěších, a ne o problémech. Chápu, že se to špatně poslouchá a už tak lidé prožívají hodně stresu. Jenže já žiju i všední život. Snad i ti naši politici žijí všední život.

Promiňte, že odbočuji, vidím, že jsou lidé zatím zticha, ale já platím SIPO o sto až dvě stě procent větší než loni. Vůbec mně nejde do hlavy, jak to zvládají lidé, kteří jsou na penzi. Jsem z toho úplně šokovaný. Pak slyším pana premiéra, že mám být klidný, že mě nenechá padnout. Ale něco nám před volbami slibovali a všechno je pryč. Nedivte se, že nemluví o problémech, oni žádné nemají kromě jedné země na východě, o které slyším furt. Krucifix, ale je to vláda České republiky.

Aktuální věc, co říkáte, pane primáři, na konsolidační balíček, který představila koalice minulý čtvrtek? Mimochodem, předseda vlády Petr Fiala řekl, že léky zlevní, a vzápětí všichni zjistili, že se zvýší sazba DPH u léků ze současných 10 na 12 procent, což neznamená zlevnění, ale zdražování.

Vy jste naťukla problémy s léky, ale managementy řeší další problémy. Naštěstí nejsem ředitelem takhle veliké nemocnice. Premiéra znám osobně a jsem hluboce zklamaný z jeho vystupování. Předčilo to veškeré mé očekávání. Buď je sklerotický, nebo lže. Babiš používal často, že někdo lže, tito to tolik nepoužívají, ale lžou sami. Ano, tak se zdraží léky, ale v tomhle špitále nebyl mráz. Musíme mít teplo, svítit, zajistit zásobování. Ceny letí strašlivě nahoru. Jsem mile překvapený, že zatím fungujeme. Zatím nepociťujeme, že by nám tu někdo z ODS zhasínal po dvou minutách, že tu svítíme dlouho.

Zdůrazňuji, já našemu managementu jejich práci nezávidím.

Pane primáři, ať tedy řešíme věci, které se vás skutečně zásadně dotýkají. Máme teď možnost to říct, alespoň prostřednictvím ParlamentníchListů.cz...

Je to taková soukromá aktivita, samozřejmě že nemocnice podniká už v tomto směru nějaké kroky. Pro nás je přítěží záchytka. Znepokojující zpráva je, že z Čechů se stává národ alkoholiků. Může z toho mít radost pan ministr financí, který zvýší daně na alkohol, tedy kromě vinařů. Máme moravskou vládu, chraň bůh, aby sahali na vinaře. Opravdu Češi začali hodně pít. My vidíme lidi, které už to poškodilo, no jo, ale to jsou už lidé zničení. Jenže spousta lidí skončí na záchytce. Když se zaplní, pak je vozí sem, aby se s nimi pral náš personál, protože ne všichni jsou slušní. S veškerou úctou, to není záležitost nás, zdravotníků. Docent Svoboda je lékař, tak snad se nám dostane pomoci.

Také mě šokuje, že každý opilý se vozí záchrankou nejdřív na záchytku. Když ho odmítne, pak do nemocnice. Ale když se stále hledají úspory? Když se někde lidé válejí na ulici, je to opravdu třeba řešit na úkor zdravotní pojišťovny? To je taková maličkost, která nás trápí, protože lidé, kteří požili tyto návykové látky, dělají problémy a přibývá jich. Myslím si, že by měli být odděleni od normálních pacientů, kteří si svůj stav nezpůsobili sami.

Prosím, ještě na závěr, u konsolidačního balíčku nebo důchodové reformy je něco, co by vás zaujalo?

Paní redaktorko, já vás zaskočím. Z důvodu svého duševního zdraví, přestože jsem kdysi byl v politice, co nastoupila tato pětikoaliční vláda, poslouchám zprávy minimálně až vůbec ne. I když jsem z Prahy, donáška denního tisku České pošty je nemožná, takže noviny nemám. Nevím. Důvodem jsem já, protože ještě nejsem tak sklerotický. Pamatuji si volební hesla, volební plakáty a teď co vyvádějí? Nejsem si jistý, jestli je pan Andrej Babiš nezaplatil. Pětikoalice mu dělá takovou předvolební kampaň, že toho člověka snad pak budu volit i já. Asi tohle mě docela děsí. Omlouvám se, vím tak sem tam něco, co zaslechnu v rádiu, a neumím vám slušně říct, co si o tom všem myslím. ODS měla vždycky heslo, že nebudou poškozovat úspěšné, tak teď se rozhodli poškodit všechny kromě jedné země. Moc tomu nerozumím. Podle mě páchají sebevraždu. Na druhé straně slyším průzkumy, že třeba i Piráti mají nějaké voliče. Udivuje mě to. Ne, vážně, nepomlouvám mladou generaci, ale za co by je měli volit? Podívejte se, jak skončili socani, jak skončila KSČM, Zelení… Stále mě překvapuje, že stále vidím, že Piráti mají dost hlasů, aby zůstali ve Sněmovně, a ODS také. Možná jsem zaslepený, možná to řadě lidem nevadí.



