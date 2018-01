Když Zeman vystoupil na mezinárodním fóru, musel na něj člověk být hrdý. Bývalý ministr dosvědčuje, jak prezidenta skutečně vnímají v zahraničí

Anketa Dělá Zeman dobře, když nechodí do debat s protikandidáty? Dělá dobře 91% Nedělá dobře 9% hlasovalo: 10617 lidí

Za pár dní je tady první kolo prezidentských voleb. Jak na Vás působí dosavadní průběh kampaně?

Skoro si myslím, že pokud člověk není velmi výrazně zainteresován v politice a dnes a denně to nesleduje, zkrátka běžný občan, který to vnímá koutkem oka, neregistruje, že vůbec nějaká kampaň je. Kampaň je velmi nevýrazná a žádný z protikandidátů současného prezidenta se nijak výrazně neprofiluje. U některých ani nevíme, jaké mají názory. Spíš to na mě působí tak, že se snaží neříct nic, aby si nějakou voličskou skupinu nepopudili proti sobě. Je tu dost velké riziko volit někoho, kdo o sobě nic neřekne. Lidé by pak mohli být hodně překvapeni, jaké názory by někteří kandidáti mohli říkat, kdyby uspěli.

Snad nejvýrazněji jsou vidět a slyšet kritické názory na adresu Miloše Zemana a to jak ze strany novinářů, politiků i jeho konkurentů. Co na to říkáte?

Je to vlastně přiznání, že ti kandidáti nemají výrazný program, se kterým by za sebe šli do voleb a kampaň se točí kolem toho „proč ne Miloš Zeman“. To není dobře. Jestliže chce někdo ve volbách uspět, měl by přijít s tím, co chce dělat, jaké má názory, jakou má vizi. Je pod úroveň útočit na stávajícího prezidenta a používat nefér argumenty. Bohužel to tak asi někdy v kampani chodí.

Mnohdy dochází až k vulgarizaci, kdy novináři a různí aktivisté vůči současné hlavě státu užívají termíny jako „sráč“, vychlastaná odcházející troska“ apod. Lze na to vůbec nějak reagovat?

Na to bych nijak nereagoval. Je pod úroveň každého, aby vulgárními slovy útočil na hlavu státu. Lidé tím spíše dehonestují sebe než toho, na koho útočí. Kampaň by měla být vedena pozitivně. Netajím se tím, že podporuji Miloše Zemana a budu ho volit, ale nemám nejmenší potřebu plivat na protikandidáty. Šli do kampaně, ať sami předvedou, co umí. Snažme se držet emoce v pozitivním duchu a nenapadat se vzájemně.

Jak si vysvětlujete, že to někteří nevydrží a sklouznou k vulgarismům?

Jsou velmi výrazně vyhraněni proti Miloši Zemanovi. Pro někoho je to noční můra. Miloš Zeman dosahuje velké podpory a představa, že bude znovuzvolen, je pro ně těžce přijatelná. A někteří se tím chtějí i více zviditelnit.

Kromě toho, podobně jako před pěti lety, se už objevily i narážky na případné voliče Miloše Zemana. Kněž Tomáš Halík říká, že kdo bude volit Zemana, protiví se zájmům ČR. Komentátor Mitrofanov tvrdí, že kdo volí Zemana, není občan a bulvární novinář Pavel Novotný by zase Zemanovy voliče házel z útesu. Jaké z toho všeho máte pocity?

To je k pousmání. Někteří lidé mají z Miloše Zemana obsesi. Hovoří se o tom už od sněmovních voleb, potřebujeme spíše nerozdělovat lidi do skupin a rozeštvávat je mezi sebou. Nebudu se zlobit na ty, kdo budou volit jiného kandidáta než je Miloš Zeman a mělo by to být stejně i naopak, tedy neútočit na ty, kteří jsou přesvědčeni, že stávající prezident je dobrým prezidentem a měl by pokračovat. Buďme k sobě tolerantní.

Prezident se rozhodl, že nepovede osobní kampaň, nebude chodit do debat ani reagovat na útoky protikandidátů. Bylo to správné rozhodnutí?

Argumentace Miloše Zemana, že je pět let prezidentem a má za sebou spoustu práce a každý tak může posoudit, zda je s touto prací spokojen, proto nebude sám do debat chodit a vychvalovat se, je naprosto legitimní. Může se to někomu nelíbit, ale jde o suverénní rozhodnutí Miloše Zemana.

Psali jsme: Profesor Keller: EU nám dala ultimátum, máme několik měsíců na to, abychom dobrovolně přijali migranty, jejichž počty nám předepíše zvláštní úřad v Bruselu. A Zeman... Zákeřný útok na Zemanovy voliče má pokračování. Někdo zfalšoval dopis kancléře Mynáře. Ten podal trestní oznámení Guvernér Rusnok jasně: Zeman je pro mě jasná volba, je to jistota Zeman jako prakticky jediný politik dokázal říci, že tato země je naše. Šéfredaktor Plesl rozebírá, proč to prezident nejspíš zase vyhraje

Jeho konkurenti ho za to odsuzují s tím, že prý už není debat schopen a arogantně pohrdá voliči i dalšími kandidáty. Co na to říkáte?

Určitě nikým nepohrdá. Po celou dobu svého mandátu byl Miloš Zeman kontaktu se svými voliči, s občany a byl v regionech pravidelně. Komunikoval s občany často a poctivě, jako málokdo před ním. Druhá věc je, že formáty, kdy je v jednom studiu osm, devět lidí, není to pro lidi příliš zajímavé. O nic jsme nepřišli. Logika, že Miloš Zeman pět let dělal, co umí, a víme, co od něho potřebujeme čekat, má hlavu a patu. Nepotřebuje to opakovat. Nemusí se přece lidem představovat a vysvětlovat lidem, co by dělal kdyby… Všichni ho znají a mluví za něj jeho činy a po mnoho let konzistentně prezentované názory. Vést kampaň, chodit do duelů, chodit do televize je právo každého kandidáta, ale není to povinnost.

Jak byste dosavadních prvních pět let prezidentství Miloše Zemana zhodnotila?

Tři roky jsem s ním byl v častém kontaktu. Miloš Zeman se zajímal o problematiku zdravotnictví a těšilo mě, že o naši činnost měl zájem a byl o nich podrobně informován, což vnímám velmi pozitivně. Byl jsem s ním i na zahraničních cestách. A vždycky, když Miloš Zeman na velkých mezinárodních a zahraničních fórech vystoupil, člověk byl hrdý na to, že má takového prezidenta. V něm promluvila osobnost. Zahraniční partneři takto Miloše Zemana vnímají. Mohou se někomu jeho názory nelíbit, ale že to bytostný politik, že jeho stanoviska mají hlavu a patu a stojí si za nimi, to je bez jakýchkoli debat.

Paradoxně ale právě vystupování Miloše Zemana v zahraničí nebo některé jeho konkrétní cesty byly terčem největší kritiky. Argumenty kritiků, že dělal ostudu nebo „táhnul naši zemi na východ“ netřeba připomínat…

Vnímal jsem to tak, že zahraniční politiku dělá prezident s vládou a ministerstvem zahraničí a byla tady rozumná dělba práce mezi Černínským palácem a prezidentem. Ministerstvo zahraničí dělalo běžnou agendu a pan prezident se věnoval strategickým věcem, mezi které patřila Čína, kde jsem s ním několikrát byl. Viděl jsem to, byl jsem celou dobu tam a mohu jasně říct, že o žádné ostudě se mluvit nedá. Naopak. Na způsob, jakým naši zemi Miloš Zeman na svých zahraničních cestách reprezentoval, můžeme být hrdí.

Miloš Zeman je profesionál. Další důvod mé podpory je také jasný. Jsem sociální demokrat, levicový politik a jednoznačně říkám, že pro levicové voliče mezi prezidentskými kandidáty žádná jiná alternativa není. Člověku, kterému srdce bije nalevo, nemá jinou variantu, než Miloše Zemana.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dovolte drobnou provokaci. Na jaké straně v tom případě bije srdce vaší poslankyně Gajdůškové, která oznámila, že bude volit Jiřího Drahoše?

Na paní Gajdůškovou se vůbec nezlobím, je to její názor. Zrovna u pana Drahoše mi není jasný jeho pohled na svět a jeho politické názory, ale na Alenu Gajdůškovou se kvůli tomu nezlobím, to její názor. Já budu volit Miloše Zemana.

Má podle Vás ještě Miloš Zeman naší zemi co nabídnout?

Bezesporu ano. Prezidentská funkce vyžaduje znalosti a zkušenosti. Člověk ve druhém volebním období může naopak ještě využít, že je úřadě jako doma a Miloš Zeman má navíc vysokou znalost politiky jako řemesla.

Překvapuje mě, že mnozí prezidentští kandidáti nemají ani tu zkušenost, že by byli aspoň čtyři roky v tom nejmenším mětském či obecním zastupitelstvu, aby věděli, co politika obnáší. Politika je řemeslo, musí se umět. Představa, že přijdu z úplně jiné disciplíny pohybovat se v politice se znalostí věci, tak to zkrátka nefunguje. I z tohoto důvodu by bylo pro naši zemi nejlepší, aby na Hradě pokračoval Miloš Zeman. Zvláště v těžkých dobách, kdy je Evropa v nejistotě, silná osobnost Zemanova typu je velmi potřebná i s jeho schopností vytvářet další strategie.

Psali jsme: Milý Svatopluku, víš, kolik jsi nasral lidí? Rozhořčený levicový publicista spočítal Němečkovi, kolik lidí kvůli němu uteklo od ČSSD Předposraní Babišovi novináři, ministerstvo zmatkářů, Babiš pobíhající v plášti. Útok, jaký jste od Bohuslava Sobotky ještě neviděli Zní z ČSSD: Tejc do toho nejde. Ze Sobotky jsme v šoku. Sobotka to vzdal. A Luboš Zaorálek... Sobotka vyměnil ministry a jsou zde špatné zprávy. Experti se podívali pod pokličku vládní rošády

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Radim Panenka