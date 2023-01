Keller: Vím, jak Babiš vyhraje 2. kolo. To Pavel neokecá

„Náš vzdělávací systém nepodporuje kritické myšlení, ale rozvoj konformity, která se může při velkém soustředění vysokoškoláků na malé ploše projevit až jakousi formou stádnosti,“ analyzuje výsledky prvního kola prezidentských voleb známý sociolog, profesor Jan Keller. Česká republika posledních měsíců může podle něj sloužit jako učebnice sebedestrukce opozičních sil. „Nejen já osobně, ale i lidé, kteří volili stejně jako já, se domníváme, že by Andrej Babiš měl v kampani položit důraz na euro. Nejenom proto, že Petr Pavel ekonomice nerozumí a do druhého kola už se ji nestačí doučit. U nás by byl takový přechod v současné situaci katastrofou.“

reklama

Anketa Chcete, aby Danuše Nerudová zůstala v politice? Ano 3% Ne 94% Je mi to jedno 3% hlasovalo: 12642 lidí

Tak je to tu zase. Venkov proti městu v 2. kole volby prezidenta. Volební mapa prakticky odpovídá prezidentským volbám z roku 2018, možná i 2013. O čem to svědčí?

Svědčí to o mnoha věcech. Zaměřím se jen na jednu z nich. Je naprosto očividné, jak mainstreamová média po celý čas kampaně zcela tendenčně nadržovala vládním kandidátům, mezi nimi Petru Pavlovi. Tato mediální masáž uspěla především ve velkých městech a u lidí s vyšším stupněm dosaženého vzdělání. Svědčí to o tom, že náš vzdělávací systém nepodporuje kritické myšlení, ale rozvoj konformity, která se může při velkém soustředění vysokoškoláků na malé ploše projevit až jakousi formou stádnosti. Platí to samozřejmě statisticky, máme u nás i vysokoškoláky ve velkých městech, kteří nesplývají s davem, ale uvažují svojí vlastní hlavou.



Fialova vláda vyhrála v podstatě už třetí volby po sobě. Kavárna je ve výborné pozici a hospoda je rozhádaná. Jak je to možné?

Jakmile jste kritičtí, má to svoje přednosti i slabá místa. Předností je například to, že při utváření vlastního názoru nemusíte čekat na to, co vám řeknou večer v televizi. Nevýhodou je, že kritičnost bývá často doprovázena až jakousi formou rozhádanosti do vlastních řad. Výsledkem může snadno být, že různí lídři opozičních sil se natolik rozkmotří sami mezi sebou, že úplně zapomenou, proč šli původně do opozice. Česká republika posledních měsíců může sloužit jako učebnice této formy sebedestrukce opozičních sil.

Babiš vytáhl proti generálovi Pavlovi s tím, že se pokusí zařídit mír. Hovoří o svých kontaktech s Macronem a dalšími státníky. Lze si představit, že by v případě zvolení prezidentem alespoň částečně přispěl k řešení situace?

Ano, lze si to představit. Iniciativa by ovšem musela přijít ze zemí, které rozhodují o evropské politice, ať již leží přímo v Evropě nebo na západ od ní. V Praze se nerozhoduje o ničem. Maximálně tak o tom, jestli zdraží máslo, vajíčka anebo raději obojí. Inteligenci našich politiků bychom mohli posuzovat podle toho, nakolik si uvědomují, kam naši republiku dostali, a míru jejich otevřenosti podle toho, nakolik jsou ochotni připustit to veřejně.



Co volby rozhodne? Mezinárodní otázky nebo ekonomické a sociální?

Volby rozhodne, do jaké míry se změní složení obou táborů voličů. Pokud vyjdu z toho, co na sebe říkají jednotliví kandidáti a čím se jedni i druzí navzájem častují, vychází mi z toho, že téměř dva miliony hlasů získal agent Pávek, další téměř dva miliony hlasů agent Bureš. Ze zbylých 30 % procent ukrojila polovinu mladá, pohledná, ale jinak docela nezajímavá Danuše Nerudová, zbytek si mezi sebe rozdělilo zbývajících pět kandidátů. No a potom tady máme něco kolem dvou milionů těch, kteří se na volby vykašlali úplně. Takhle nějak vypadal svátek demokracie. Pro výsledky druhého kola budou důležité tři faktory: 1. V jaké míře podpoří Andreje Babiše voliči Okamury. 2. Kolik z voličů Nerudové, Fischera a Hilšera podpoří ve druhém kole skutečně Petra Pavla. 3. Jaký díl nevoličů z prvého kola půjde volit v kole druhém a komu odevzdají svůj hlas. Pokud si někdo na tuto rovnici o tolika neznámých troufne, je už jistě na cestě k sázkové kanceláři.

Co čekat od médií v následujících 14 dnech?

Přesně totéž, co předváděla před prvním kolem. Nám lidem na venkově je to celkem fuk, protože se na to stejně nedíváme. Člověk musí být asi hodně vzdělaný, aby nevnímal sledování mainstreamových médií jako ztrátu času.

Psali jsme: Možnost pozvání cizích vojsk Fialovou vládou. Takto hlasovalo ANO, Babišovi voliči, bouří Okamura Rozvoral (SPD): Všichni poslanci SPD budou hlasovat pro vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy USA: Putin podkopává Prigožina. V Rusku vládne napětí Jindřichův Hradec: Město má Akční plán sociálních služeb pro letošní rok



Myslíte si, že Babiš dál povede důstojnou kampaň nepřijde s nějakým tvrdě protiválečnickým nebo protimigračním proslovem a definitivně prohraje?

Andrej Babiš si potřebuje udržet dosavadní voliče a k nim potřebuje přidat voliče SPD a aspoň část těch, kdo k volbám v prvém kole nešli. Aby tyto nové voliče získal, musí v kampani přitvrdit. Musí ale přitvrdit jenom tolik, aby neodradil příliš velký počet voličů dosavadních. Vidíte, jak je to jednoduché.



Je něco, co by mohlo dostat k volebním urnám další Babišovy voliče?

Nejen já osobně, ale i lidé, kteří volili stejně jako já, se domníváme, že by Andrej Babiš měl v kampani položit důraz na euro. Nejenom proto, že Petr Pavel ekonomice nerozumí a do druhého kola už se ji nestačí doučit. Naše země patří k zemím s nejvyšší inflací v Evropě. I v dobách s mnohem nižší inflací poznali Francouzi, Němci a další, že přechod na euro výrazně zvedá ceny. U nás by byl takový přechod v současné situaci katastrofou. Právě jsme viděli, co udělalo přijetí eura v Chorvatsku. To znamená, že by si Češi od astronomických cen už nemohli odjet odpočinout ani na Jadran. Takže téma na rozhodnutí druhého kola by tady bylo.



Je něco, co by mohlo zastavit hvězdný nástup generála Petra Pavla?

Domnívám se, že posun by mohlo přinést právě to, o čem jsem mluvil v předchozí otázce. Válku s pomocí poradců Petr Pavel nějak okecá, migranty taky, ale u eura by ho ani Danuše Nerudová, kterou považuje za skvělou účetní, nezachránila.

Čím si Petr Pavel získal podle vás tolik příznivců? Čím byl pro ně tak zajímavý?

To byste se musela zeptat jeho voličů, pro mne nijak zajímavý není. Je to typ, který je naprogramován na dvě věci: vykonávat rozkazy a udílet rozkazy. Já osobně si myslím, že nepotřebujeme na Hradě člověka, který bude udílet rozkazy, a už vůbec nepotřebujeme někoho, kdo bude rozkazy slepě vykonávat. Ale podle všeho se dost lidí domnívá, že přece jen něco takového bude ozdobou Hradu. Pokud bude zvolen, budu to respektovat. Na rozdíl od puncovaných demokratů nepolezu na cimbuří vyvěšovat zelené trenýrky.

Co nás čeká za vlády prezidenta Petra Pavla a premiéra Petra Fialy?

Jak to mám vědět? To přece ani v nejmenším nezáleží na nich.

Psali jsme: „Pavla ne. Válku ne.“ Vzpoura v ČSSD před 2. kolem. A výčitky Jihočeský kraj: Příjem žádostí do první vlny krajských dotací startuje dnes Lachnit: Jak magistrátní zastupitelé rozdojili kozla Zdeněk Lanz: Kdy mocní zametou s touhle planetou…

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.