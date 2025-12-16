Piráti kudy chodí, tudy škodí. Konečná o Gregorové a udání Babiše Bruselu

Tak máme nového premiéra a nyní i novou vládu. Čekala jste, že to půjde nakonec celkem takto dobře? A co na složení nové vlády říkáte?
Jsem moc ráda, že byla konečně jmenována vláda, která vzešla z vítězných voleb. Jedině ta může začít realizovat svůj program. Doufám, že ke svým slibům nebude přistupovat stejně jako Fialova vláda.
Je tady hodně co k řešení a já si počkám, jak to dopadne se snížením DPH na potraviny, zlevněním energií, zrušením poplatků za ČT a ČRo, zpřístupnění bydlení nebo třeba zamezení vyvádění zisků do zahraničí. Bohužel třeba sliby o referendu o EU nebo o zrušení smlouvy na F-35 už vzaly zasvé…
Co říci k tomu, jakým způsobem Andrej Babiš vyřešil svůj střet zájmů?
Přiznám se, že nejsem specialista na tuto oblast práva. Převádět holding s několika desítkami tisíc zaměstnanců, působící v několika evropských státech, to zcela jistě není jednoduchý proces, ale věřím, že pan Babiš ví, co dělá, a vše bude v souladu se zákonem.
Každopádně mě velmi překvapuje, že na něj tak tlačí strany jako ODS, TOP 09 nebo lidovci. Vždyť jejich mantra byla vždycky to, aby do politiky chodili úspěšní podnikatelé (smích). U STAN se tomu nedivím, tam preferují jiný styl podnikání, jaký předvedl třeba pan Redl a spol. A současní Piráti? Ti kromě sebe samých a Ukrajinců nenávidí všechny, takže tam je jejich postoj očekávatelný.
Pirátská europoslankyně Markéta Gregorová se prý obrátila na Evropskou komisi a žádá po ní vyjasnění možného střetu zájmů premiéra Babiše. Jak byste to okomentovala? Je taková iniciativa namístě?
Každý svůj mandát od voličů využívá v Evropském parlamentu různě. První kategorie je ta – do které se řadím i já – tedy ti, kteří se za každých okolností snaží pomáhat naší zemi a jejím občanům. Druhá kategorie jsou ti, kteří si z volebního období udělali dobře placené prázdniny, a pak jsou tady Piráti. Ti bohužel tvoří samostatnou kategorii – škodí, kudy chodí.
Konalo se několik protestních akcí proti Motoristům. Dají se podle vás očekávat časté demonstrace nejen proti Motoristům i poté, co budeme mít novou vládu? Nebo lze očekávat přece jen určité zklidnění atmosféry ve společnosti?
Očekávám, že spolky jako Milion chvilek proti demokracii či různé neziskovky, které záhadně za vlády Petra Fialy spaly, budou štvát zejména studenty do ulic. Mají na to samozřejmě plné právo. Ať si každý demonstruje, jak a proti komu chce. Ale se spontánností toto nemá nic společného.
Pojďme se podívat i na vaše aktuální „Bočko“. Hned na začátku jste se dostala k migraci a k tomu, co se odehrálo v Drážďanech. O co se jedná?
České vízové centrum v Drážďanech čelilo v posledních měsících obřímu nárůstu žádostí o pobytové oprávnění od mimoevropských migrantů, kteří chtějí v Česku vykonávat nízko kvalifikovanou práci. Úřad byl přitom zřízen proto, aby vyřizoval žádosti přesně opačné – tedy žádosti od uchazečů o vysoce kvalifikovanou práci, navíc ze zemí, které nejsou migračně rizikové.
Právě příchod nekvalifikované pracovní síly znamená další tlak na občany např. v předdůchodovém věku či samoživitelky, které se již nyní pohybují s platem jen lehce nad hranicí minimální mzdy. Mohou to být třeba noční hlídači, skladníci či pracovníci úklidu, pro které masivní migrace nekvalifikovaných pracovníků může znamenat, že zaměstnavatel před nimi upřednostní migranta, pro něhož pojetí důstojné mzdy může být s ohledem na zemi původu zcela odlišné. Také v oblasti migrační politiky tak čeká novou vládu spousta práce. A přiznám se, že mě velmi překvapil fakt, že vládní strany se na zaměstnávání cizinců neshodnou, protože ke stávajícímu téměř milionu zahraničních pracovníků chce hnutí ANO přivést na pracovní trh v následujících pěti letech 100 tisíc cizinců.
Dostala jste se i k cenám, za jaké se dá pořídit vlastní bydlení v Praze. Jak to tedy je třeba i ve srovnání s dalšími evropskými velkými městy? A jak tedy zlepšit bytovou politiku v ČR? Co v tomto směru očekávat od nové vlády?
Možná jste na začátku měsíce zaznamenali zprávy o tom, že průměrná mzda v České republice roste. Navzdory pozitivním titulkům ale v sobě skýtá růst průměrné mzdy nad hranici 48 tisíc korun několik úskalí. Tím hlavním je, že na ni většina lidí – konkrétně dvě třetiny – zdaleka nedosáhne. Mediánová mzda, která rozděluje společnost podle výdělků přesně na dvě poloviny, je totiž o šest tisíc níže na necelých 43 tisících. Hrubého samozřejmě. Čistá mediánová mzda se tak pohybuje okolo 35 tisíc.
Což můžu použít jako hezký oslí můstek k dalším datům, podle kterých Praha zůstává při pořizování vlastního bydlení i nadále mezi nejméně dostupnými evropskými metropolemi. Na koupi nového bytu s plochou 70 metrů čtverečních v Praze je třeba 14,8 průměrné roční mzdy, což je přibližně o pět ročních výdělků více než před deseti lety. Důvodem nízké dostupnosti vlastnického bydlení je nefunkční povolování. Díky, Piráti – skvělá práce.
Celorepublikově dnes stojí průměrný byt zhruba 13,6 průměrné roční mzdy, což je třetí nejhorší výsledek v EU. Loni na pořízení bytu stačilo 12,9 roční mzdy.
Ing. Kateřina Konečná
Na závěr se zeptám i na další aktuální, velmi diskutovaný, problém, a sice – zasypání černého uhlí, které jste označila za velmi chybný krok. Co to pro ČR bude třeba i v horizontu let znamenat? A dá se to ještě třeba i nějak zastavit?
Zasypávání dolů by zcela jistě zastavit šlo. Ale jakmile je důl již zasypán, uhlí je nenávratně pryč. Rozhodnutí o tom, že si tímto způsobem stát zlikviduje část nerostného bohatství v hodnotě možná desítek nebo stovek miliard, považuji za naprostou šílenost zahalenou do tupého obalu jménem Green Deal.
autor: David Hora