Konec České republiky. Okamura odsoudil Pavla a má požadavek

Co říkáte výsledku slovenských parlamentních voleb?

Podle mě Slováci ve volbách podpořili obhajobu národních zájmů a mír. A tomu odpovídala i reakce politiků Fialovy vládní pětikoalice a prezidenta Pavla, kteří se nedokážou s výsledkem demokratických voleb smířit. Hnutí SPD blahopřeje všem vlasteneckým stranám a hnutím, které v těchto volbách uspěly. Slováci svými hlasy dali jasně přednost těm politickým silám, které mají ve svém programu obranu národních zájmů, odmítají současnou politiku EU a také další posílání zbraní na Ukrajinu. Vítáme, že došlo k posílení politických subjektů s pronárodní a konzervativní orientací a že na Slovensku existuje reálná možnost sestavení takové vlády, která bude směrem do zahraničí, zejména na půdě EU, důrazně hájit především národní zájmy.

To je ožehavé téma. Prezident Pavel navrhl, že by se při hlasování v Evropské unii mělo zrušit právo veta pro Českou republiku, což velmi nemile překvapilo i část vládní koalice. Takže předpokládám, že s tím nesouhlasíte?

Prezident Pavel se rozhodl bojovat za konec naší republiky a začal jednat přímo proti českým národním zájmům. Tento návrh prezidenta Pavla by znamenal naprostý konec suverenity a samostatnosti ČR a její rozpuštění ve strukturách EU. Přišli bychom o jakoukoli možnost prosazovat a hájit své národní zájmy a stali bychom se pouze rukojmími Berlína, Paříže a Bruselu a pasivními vykonavateli jejich příkazů.

SPD trvá na tom, že právo veta musí být nejen zachováno, ale rozšířeno i na další oblasti, jako je migrační politika, energetická politika, politika životního prostředí, průmyslu, dopravy, sociálních věcí atd. Návrh prezidenta Pavla již podpořili vládní Piráti a TOP 09. Podle právníka a někdejšího poradce prezidenta Václava Klause Pavla Hasenkopfa může být vyjádření prezidenta Pavla velezradou a velezrada může podle ústavy skončit sesazením prezidenta.

Vláda Petra Fialy v minulém týdnu schválila návrh státního rozpočtu na rok 2024, a to s deficitem ve výši 252 miliard korun. Jak se k němu postavíte, až přijde do Sněmovny?

Fialova vláda podle mě rozvrací veřejné finance a způsobuje zdražování. My prosazujeme naopak ukončení zadlužování. Deficit je zhruba o 40 miliard korun větší, než sliboval ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v květnu při představování tzv. vládního konsolidačního balíčku. Naprosto nepřijatelné je, že vládní návrh rozpočtu počítá i s příjmy, které vycházejí z předpokládaného zvýšení daní a odvodů obsažených v tzv. vládním konsolidačním balíčku, který ještě ani není schválen.

Návrh rozpočtu se tedy neřídí platnými daňovými zákony. Rozpočtová politika Fialovy vlády rozvrací veřejné finance, zvyšuje závislost ČR na zahraničních věřitelích a podněcuje růst inflace. Hnutí SPD má vlastní plán konsolidace veřejných financí a postupného snižování státního dluhu.

Můžete tento plán představit?

Náš plán se opírá o systémové snížení a omezení těch výdajů a agend státu, které jsou zbytné a nepotřebné, neslouží k financování veřejných služeb a nesměřují k českým občanům. Chceme zrušit či omezit neinvestiční dotace soukromým subjektům a politickým neziskovým organizacím i veškeré platby do ciziny a je třeba zdanit dividendy vyváděné nadnárodními korporacemi z ČR do zahraničí. Disponujeme kvalitními experty a jsme připraveni převzít vládní zodpovědnost.

Fialova vláda také pod heslem rozpočtových úspor rozhodla o tom, že dotační podporu obnovitelných zdrojů budou od ledna znovu hradit čeští občané a české firmy v rámci svých složenek za energie. Očekáváte, že to lidem ještě zhorší už tak napjatou finanční situaci?

To znamená, že Fialova vláda lidem znovu zdraží energie ve prospěch solárních baronů. Patříme mezi státy, které vyrábějí elektřinu nejlevněji v Evropě, ale zároveň za ni naši občané a firmy platí nejvyšší ceny. V celkovém objemu půjde minimálně o sumu 36 miliard korun. Pro hnutí SPD je přenesení těchto plateb na občany a firmy zcela nepřijatelné. A to nejen kvůli zhoršení sociální situace rodin a domácností, které budou platit v průměru minimálně zhruba o dva tisíce korun ročně více za elektřinu, ale bude to také likvidační pro řadu firem v energeticky náročných oborech, zejména v souběhu s významným zvýšením dalších regulovaných složek ceny elektřiny a plynu včetně poplatků za distribuční a systémové přenosové služby.

A jak byste zajistili levné energie vy?

Dlouhodobě říkáme, že jedinou rozumnou alternativou řešení neudržitelně vysokých cen energií v ČR je to, že stát konečně převezme plnou odpovědnost za výrobu, distribuci, cenotvorbu a prodej elektřiny. Je potřeba využít postavení ČR jakožto majoritního akcionáře polostátní energetické společnosti ČEZ a postupně se stát jejím stoprocentním vlastníkem. Patříme mezi státy, které vyrábějí elektřinu nejlevněji v Evropě, ale zároveň za ni naši občané a firmy platí nejvyšší ceny. To musí skončit – a je zjevné, že bez výměny vlády to nepůjde.

Ministr vnitra Rakušan (STAN) nakonec zavedl namátkové kontroly na hranicích, k čemuž ho vaše hnutí dlouhodobě nabádalo. Lze říci „pozdě, ale přece“?

Udělal to až na základě dlouhodobého tlaku nás, opozice. Je dobře, že aspoň nějaké kontroly začaly, ale namátkové kontroly jsou podle hnutí SPD nedostatečné. Krátce po zavedení namátkových kontrol na hranicích se Slovenskem v noci na středu moravskoslezští policisté zajistili u Jablunkova na Frýdecko-Místecku v dodávce skupinu dvou desítek migrantů ze Sýrie. Dalších sedmatřicet migrantů policie zajistila v Jihomoravském kraji. Ve Zlínském kraji policie odhalila dva migranty ve vlaku a dalších čtrnáct v dodávce. Kolik imigrantů se k nám dostalo, aniž byli zadrženi, než se kontroly zavedly? A kolik se jich k nám dostane, protože kontroly nejsou stálé, ale namátkové?

Kontroly na hranicích zavádí Německo, Polsko, Slovensko i Rakousko, a tak reálně hrozí, že se tisíce nelegálních afrických a muslimských imigrantů budou i nadále hromadit v naší zemi. Hnutí SPD proto opakovaně vyzývá současnou vládu premiéra Petra Fialy k okamžité obnově kontrol na celé česko-slovenské hranici, a nikoli pouze namátkově. Schengenský systém kontrol na vnější hranici EU naprosto zkolaboval, readmisní, tedy návratová politika nefunguje a příčiny imigrace se neřeší. Evropská unie už roky selhává a nechce migraci řešit, a naopak ji podporuje. Proto musíme zodpovědnost za hraniční kontroly převzít jako stát my sami. Švédsko je výsledkem politiky masové imigrace – je totálně rozvrácené, stát nekontroluje mnohé oblasti a na imigrantské gangy muselo povolat armádu.

Fialova vláda místo toho, aby zavedla nulovou toleranci nelegální migrace, jak navrhuje SPD, tak ještě migraci do České republiky podporuje a ministr vnitra Rakušan ze STAN odsouhlasil nový Migrační pakt EU, který nám ukládá povinnost přijímat až 30 tisíc afrických a islámských migrantů ročně nebo platit 500 tisíc korun za každého odmítnutého migranta. To je přímá zrada českých národních zájmů a vláda musí nejen z tohoto důvodu co nejdříve skončit!

Vláda Petra Fialy po ročním vyjednávání a velké reklamní kampani minulý týden schválila nákup 24 kusů amerických stíhacích letounů F-35, ve zprávách na ČT vídáme okouzlené reportáže, co všechno tyto stroje dovedou. Je ale podle vás důvod, abychom si takto drahé a sofistikované přístroje museli v napjaté ekonomické situaci pořizovat?

Nákup a provoz amerických stíhaček F-35 může podle některých odhadů vyjít až na 500 miliard korun, určitě to budou stovky miliard. Za tuto částku by šlo kompletně zmodernizovat celou armádu včetně doplnění skladů potřebnou výzbrojí, technikou a materiálem, které současná vláda odvezla na Ukrajinu.

Současných dvanáct švédských letounů JAS-39 Gripen, které naše armáda používá, má nalétáno pouhých 50 procent své životnosti a švédská strana nám je po skončení jejich pronájmu v roce 2027 nabízí přenechat zdarma včetně jejich další modernizace. Cena jedné stíhačky F-35A Lightning II Block 4 se nyní pohybuje okolo 160 milionů dolarů (3,5 miliardy korun). Vláda je ale hodlá nakoupit za neuvěřitelných 4,4 miliardy korun za kus (105 miliard korun) a dalších 45 miliard korun má směřovat do úprav příslušné infrastruktury (přistávací dráhy, výstavba vyhřívaných hangárů atd.). Americké stíhačky jsou tedy minimálně třikrát dražší než švédské gripeny (cca 1,2 miliardy korun za kus), a náklady na jejich provoz jsou v porovnání s Gripeny dokonce až sedminásobné (42 tisíc dolarů za jednu letovou hodinu)!

Zmínil jste, že SPD má ambici usednout do příští vlády. Co byste v tom případě chtěli se smlouvou na F-35 dělat?

Pokud bude hnutí SPD součástí příští vlády a pokud to bude smlouva s americkou stranou umožňovat, navrhneme od ní odstoupit a představíme levnější řešení zajištění našeho vzdušného prostoru. V hnutí SPD chceme moderní českou armádu, ale její vyzbrojování musí respektovat současnou těžkou ekonomickou a rozpočtovou situaci státu.

O těžké rozpočtové situaci státu nejspíš v příštím týdnu dost uslyšíme, neboť Sněmovna bude opět projednávat vládní konsolidační balíček a vláda už by jej teď chtěla svými 108 hlasy schválit.

A my opět uděláme maximum pro to, aby neprošel. Kvůli Fialově vládě klesají reálné příjmy i ekonomika. Daňový balíček vlády povede k dalšímu poklesu příjmů i ekonomiky. Podle aktuálních údajů Českého statistického úřadu klesl výkon české ekonomiky v letošním druhém čtvrtletí meziročně o 0,6 procenta. Tento výsledek je horší, než statistici a ekonomové předpokládali. Ve sledovaném období pokračoval i neblahý trend poklesu reálných peněžních a nepeněžních příjmů českých domácností: mezičtvrtletně o 0,2 procenta a meziročně o 4,1 procenta. Průměrný měsíční příjem lidí ze zaměstnání meziročně klesl o 2,4 procenta, což znamená, že reálné mzdy klesají již nepřetržitě dva roky.

Tzv. vládní konsolidační balíček přitom povede pouze k ještě dalšímu zhoršení situace. Vládou navrhované plošné zvýšení téměř všech typů daní a pojistných odvodů totiž ještě více sníží příjmy domácností i reálnou kupní sílu všech občanů. To povede, společně s druhou nejvyšší inflací v Evropě, k dalšímu pokračování propadu maloobchodních tržeb, a tedy i k prohloubení poklesu celkového ekonomického výkonu.

Hnutí SPD má vlastní návrhy, jak tyto trendy obrátit, jak restartovat výkon české ekonomiky i jak nastavit podmínky pro růst příjmů českých občanů bez toho, abychom zvyšovali zadlužení státu a podněcovali růst inflace. Touto cestou je snížení nepřímých daní, tedy DPH a spotřební daně, což zásadně zlevní zboží a služby.

V zemi přibývá migrantů, jen za středu, kdy byly namátkové kontroly na hranicích zavedeny, jich bylo přes sto. A kromě toho se země musí dále vypořádávat s emigrací z Ukrajiny a zahraničními zaměstnanci. V týdnu některými dost otřásl příběh z Kožlan u Plzně, kde cizinec měl svou manželku zmlátit, pak jí do vaginy zasunout petardu a odpálit. Musíme počítat s tím, že tyto v našem civilizačním okruhu ne úplně obvyklé incidenty budou přibývat?

Někteří Ukrajinci se chovají hůř než zvěř. Je to již několikátý velmi brutální trestný čin ukrajinských migrantů vůči ženám. V souvislosti s tím, že Fialova vláda přijala nekontrolovaně statisíce Ukrajinců, policie eviduje prudký nárůst trestných činů Ukrajinců, přičemž jen za loňský rok spáchali na našem území 2 568 činů, tedy v průměru sedm denně!!! Nárůst trestné činnosti Ukrajinců je tedy v meziročním srovnání o 66%!!! A letos velká trestná činnost Ukrajinců pokračuje.

Plnou odpovědnost za tento stav nese Fialova vládní pětikoalice a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), kteří tuto situaci způsobili. Je mi líto nevinných obětí, kterým se nemuselo vůbec nic stát, když tady nebyla tato vláda. Podle mého názoru přišel čas, aby se ukrajinští „uprchlíci“ začali vracet domů na území, kde se nebojuje. Ukrajinci mají jinou mentalitu a je logické, že střetů bude přibývat. Neřešením problému s obrovským číslem ukrajinských imigrantů na našem území bohužel pouze naroste vzájemná nevraživost. To ministru vnitra Rakušanovi nestačí případ z Plzně, kdy Ukrajinec brutálně znásilnil dívku? A podobný případ z pražské Hostivaře?

To ale nejsou zdaleka jediné případy. Ukrajinec zmlátil českého mladíka tak, že ochrnul. Osmadvacetiletý Denys Dakov zranil českého mladíka tak, že poté dlouhé měsíce bojoval o život a ochrnul. Údajně Ukrajinci též obtěžovali a napadli české dívky v Rokycanech. Podle jedné z napadených dívek, se kterou hovořila redakce Krimi zpráv CNN Prima, mají být útočníci ukrajinské národnosti.

A další případ – opilý šestadvacetiletý Ukrajinec v Plzni velice brutálně napadl teprve šestiletého chlapečka. Mimo jiné s ním i z výšky mrštil o zem. Policisté pachatele zadrželi. Dítě utrpělo mnohačetná zranění, mimo jiné krvácelo z několika míst na hlavě a mělo silně zhmožděné či zlámané ruce. Arogance a drzost některých Ukrajinců vůči Čechům již přesahuje všechny meze. „Český zmrdi“, „kundo česká“, „proruské kundy“ urážel v Plzni ukrajinský řidič policisty a kolemjdoucí poté, co ho policisté v pátek zastavili za volantem opilého se třemi promile…

Kritiku křesťanských organizací vzbudilo, že knihu s názvem Zrušte rodinu, která prosazuje zničení rodiny, finančně podpořilo Ministerstvo kultury vedené ministrem Martinem Baxou z ODS, pražský magistrát (vládne koalice ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Pirátů a STAN), Praha 10 (vládne koalice ODS, TOP 09, VLASTA a STAN s podporou KDU-ČSL) a dotační projekt NextGenerationEU spadající pod Evropskou unii. Co tomu říkáte?

Takže vidíme, že Fialova vládní pětikoalice otevřeně podporuje neomarxismus a zničení rodiny. To Marku Bendovi, Petru Fialovi a lidovcům není hanba o sobě tvrdit, že jsou konzervativci a křesťané, a dopustí, aby se z veřejných peněz podporovala takováto zrůdnost? Vládní politici neustále obelhávají občany.

Hnutí SPD udělá naopak maximum pro podporu a ochranu rodiny.