Kouzla s čísly. Deficit bude mnohem vyšší, než vláda říká, rozkrývá Hrnčíř z rozpočtového výboru

Poslanci na středeční schůzi Sněmovny schválili v prvním čtení základní parametry státního rozpočtu na příští rok, který počítá se schodkem 295 miliard korun. Premiér Fiala rozpočet označil za „krizový a válečný“. Co na to říkáte? Souhlasíte se slovy vašeho předsedy T. Okamury, který už návrh rozpočtu označil za paskvil?

Jinými slovy se to ani nedá nazvat. Vláda naprosto rezignovala na slibovaná a navíc i snadno uskutečnitelná úsporná opatření, například místo proklamovaného zeštíhlení státní správy přibude v příštím roce dalších téměř 8 000 státních zaměstnanců, odmítla jakékoli návrhy hnutí SPD, které by zajistily vyšší příjmy do státního rozpočtu. Pokud se bavíme o příjmové stránce, zde vláda počítá s příjmy, které ale nebudou v žádném případě v očekávané výši. Jako příklad uvedu předpokládaný příjem z daní z příjmů právnických osob, kde vláda počítá s výrazným nárůstem, který je ale v době hromadného propouštění, krachů firem či jejich přesouvání do zahraničí naprosto nereálný.

Také navrhovaný schodek ve výši 295 miliard korun bude ve skutečnosti ještě daleko vyšší, musíme počítat s objemem daleko přes 300 miliard korun, ovšem vláda si jej opticky upravila například „schováním“ třiceti tří miliard do státních fondů.

Kritika přišla i od hnutí ANO. Například podle Aleny Schillerové vláda počítá s příjmy, které nejsou legislativně podloženy. Jak toto vnímat?

Řeč je o tzv. windfall tax, kdy vláda již počítá s příjmy z tohoto mimořádného zdanění tzv. nadměrných zisků energetických firem a bank, které ještě ovšem není zakotveno v zákoně. Navíc se na konečné podobě této daně vláda zatím ani neshodla. Jedná se tedy o čirou spekulaci, což ostatně kritizuje i Národní rozpočtová rada. Já bych k tomu ještě rád podotkl, že vláda nadto počítá se značně nadsazenými příjmy z výběru této daně, realita bude značně jiná, na což upozorňuje řada odborníků, ekonomů a koneckonců i hnutí SPD.

Když jsme u toho, co říkáte na dohady kolem windfall tax, kdy mylná informace, že bude platit už letos, srazila ceny akcií?

Další důkaz naprosté neschopnosti, amatérismu a diletantství této vlády.

Celkově, souhlasíte s touto „válečnou“ daní? A jakou „podobu“ by podle vás měla mít?

Opakovaně upozorňujeme, že to bude drahé a hlavně neúčinné řešení, které v konečném důsledku opět zdraží zboží a služby pro naše občany. Navíc očekávat, že dotčené firmy nepřistoupí k daňové optimalizaci, je mírně řečeno naivní. Očekávaných sto miliard tak nebude v žádném případě reálných. Celé to nakonec zaplatíme všichni v cenách zboží a služeb.

Alena Schillerová také řekla, že kvůli pomalé a nedostatečné pomoci hrozí bankroty firem. Jak vy vidíte pomoc vlády firmám?

Jak už jsem zmínil, v důsledku naprosté bezradnosti vlády přistoupila řada firem k hromadnému propouštění, jiné ke konci roku ukončí činnost či se přesunou do zahraničí. Vláda slíbila, že nikoho nenechá padnout, ale ve skutečnosti jen bezmocně přihlíží blížícímu se kolapsu naší ekonomiky. Hnutí SPD připravilo řadu pozměňovacích návrhů na pomoc těmto firmám, nicméně samozřejmě záleží na ochotě koalice tyto návrhy podpořit.

Jednou z příčin zmíněného schodku jsou podle premiéra také rostoucí výdaje na důchody. Co říkáte na úvahy o tom, že by se v ČR zvýšila věková hranice pro odchod do důchodu, a co byste vzkázal ministru Jurečkovi, který tuto možnost nedávno „nadnesl“?

Další zvyšování věkové hranice je naprosto nemyslitelné. Již nynější věková hranice 65 let je v mnohých profesích v podstatě nemožná, její další zvýšení je už doslova výsměch občanům. Nevím, jestli vláda vidí řešení důchodové reformy v tom, že budou občané pracovat až do smrti, ale já tento návrh považuji za hanebný.

Vláda také před pár dny oznámila, že na konci letošního roku definitivně skončí zmrazení platů politiků a dalších ústavních činitelů, kterým tak platy od ledna skokově vzrostou. Jen pro příklad, poslanec si tak polepší o více než jedenáct tisíc Kč měsíčně. Je to v současné situaci dobrý přístup?

Vláda vyzvala k úsporným opatřením, k tomu, aby občané šetřili, méně topili, úsporněji vařili, omezili koupele. Petr Fiala přísahal, že sama vláda půjde v šetření příkladem. A jaká je realita? Zatímco předsedkyně Poslanecké sněmovny lidem radí, aby si v případě, že jim bude zima, oblékli další svetr a kuře upekli u sousedů, vláda sama sobě zvýší platy. Někde jsem četl, že je to kopanec do zadnice našich občanů. Já bych to nazval i hůř! Stačí schválit náš návrh na zmrazení platů politiků na celé funkční období, který stále čeká na projednání ve Sněmovně.

Když už jsme u těch výdajů, vláda odsouhlasila, že ČR dá na obnovu Ukrajiny do roku 2025 každý rok dalších půl miliardy korun ročně. Jsou to podle vás dobře vynaložené peníze?

Je tristní, že v situaci, kdy vláda podle svého tvrzení nemůže pomoci vlastním občanům a firmám, ta samá vláda odsouhlasí dotace jinému státu. Pro hnutí SPD jsou občané České republiky na prvním místě. Pro vládu zjevně ne.

V době, kdy vláda nabádá k šetření a škrtům, vzniká podle některých informací „pod taktovkou“ ministra Bartoše nový úřad pro digitalizaci s názvem DIA. Celý projekt má údajně stát až miliardu korun. Váš komentář?

Lakonicky řečeno, stát utratí peníze, které nemá, za úřad, který vůbec nepotřebuje, protože na jednotlivých ministerstvech již nyní odbory pro digitalizaci existují. Podle mého názoru se ve skutečnosti jedná o jednu velkou trafiku, kde najdou uplatnění neúspěšní kandidáti ze sněmovních a komunálních voleb, kterých má nyní Pirátská strana celou řadu.

Když to shrneme a podíváme se na státní příjmy a výdaje, kde by podle vás mohl a měl stát ušetřit a kde je naopak podle vás potřeba výdaje třeba i zvýšit? Například Tomio Okamura mluvil v souvislosti se šetřením mimo jiné o odbourání, jak řekl – extrémně přebujelé byrokracie…

Musíme si uvědomit, že v příštím roce již 97 % z příjmů rozpočtu ukrojí povinné výdaje státu, což je historický rekord. V této situaci přistoupit k dalšímu nabírání téměř osmi tisíc státních zaměstnanců je hazard, neboť je více než nakročeno ke státnímu bankrotu.

Mimo již naznačená řešení hnutí SPD opakovaně navrhuje například omezení plateb solárním baronům nebo zdanění dividend firmám se zahraničním vlastníkem, neboť za současné situace ročně odtéká z ČR až 400 miliard nezdaněných korun. Stejně tak si nemůžeme dovolit utrácet za předražené americké stíhačky, které chce za sto miliard nakoupit současná vláda pětikoalice.

