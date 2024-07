Kritizovat islám? To už se asi smět nebude. Toby Young odhalil, na co se Britové mohou těšit

Toby, Britové si s velkou převahou zvolili vládu labouristů. Co je důvodem? Společně s hlasy pro liberální demokraty, Zelené, SNP a další partaje je to drtivá převaha pro levicové a liberálně levicové strany. Stala se z Británie levicově liberální země?

Ne. Volební účast v těchto volbách byla pod 60 % a jen třetina z těch, kdo volili, volili labouristy. Takže pro Labour hlasovalo jen 20 %. Reform (strana Nigela Farage, pozn. red.) a konzervativci měli společně více hlasů. Labouristé tak drtivě vyhráli kvůli našemu systému, který zvýhodňuje vítěze voleb. Kdybychom v Británii měli proporční zastoupení, tak bychom teď měli levicově středovou nebo pravicově středovou vládu.

Lidé v Británii si stěžovali na zvyšující se životní náklady, které šly raketově nahoru za vlády toryů. Ale vláda labouristů vypadá, že je plně odhodlána dosáhnout uhlíkové neutrality a dalších zelených cílů, které jsou hlavním důvodem pro zvyšování životních nákladů. Toho si lidé nejsou vědomi?

Někteří lidé to vědí – myslím, že opozice vůči uhlíkové neutralitě je důvod, proč jim v průzkumech vycházelo 14 %. Ale většina lidí to neví a čeká je kruté probuzení, až labouristická politika uhlíkové neutrality způsobí raketový růst cen energií a jejich výpadky.

V našem nedávném rozhovoru sis stěžoval na úpadek svobody slova v Británii, zvláště ve Skotsku. Kvůli stíhání lidí za to, že mužům a ženám říkají „muži“ a ‚ženy“, kvůli nenávistným projevům vůči migrantům atd. Co se v této oblasti chystá pod vládou labouristů?

Labouristé vytvoří nové zákony, jež budou kriminalizovat projevy, které jsou dnes podle zákona v pořádku. Unie pro svobodu slova (FSU) předpokládá, že bude bojovat v několika pokusných případech, ve kterých zjistíme, zda tyto zákony jsou slučitelné s těmi, které už máme, včetně zákona o lidských právech.

Dám příklad. Labouristé uvedli, že chystají „plně trans-inkluzivní“ zákaz konverzní terapie, což je něco, proti čemu FSU dlouho bojovala. Konverzní terapie, tak jak je normálně vnímána, je už v Británii protizákonná a její praktikování už dávno zmizelo. Takže, co chtějí labouristé přesně zakázat? Ve skutečnosti jakoukoli odchylku od „potvrzující péče“, když se rodiče a profesionální lékaři setkají s pohlavně zmateným adolescentem.

Dalším zdrojem obav je labouristický zákon o rasové rovnosti, který povede k ještě většímu šíření protirasistických cvičení v zaměstnání. Jak jsme již v FSU viděli, když se proti tomuto cvičení postavíte – třeba připomenete, že Spojené království je jednou z nejméně rasistických zemí na světě – můžete zjistit, že jste bez práce. FSU předpokládá, že bude zapletena v mnoha zaměstnaneckých sporech, ve kterých pomáháme lidem, které vyhodili kvůli tomu, že se postavili cvičení v „uvědomělé diverzitě“, protože připomínáme, že skepticismus vůči kritické teorii ras je zákonem chráněn dle zákona o rovnosti z roku 2010.

A také se obáváme toho, co labouristé mohou udělat, ale nemají to napsané v manifestu. Třeba by mohli schválit zákon o zločinech z nenávisti a veřejném pořádku, který by replikoval skotský zákon o zločinech z nenávisti, ale za hranicemi Skotska. Pokud se to stane, tak zřídíme poradní linku v Anglii a ve Walesu, stejně jako jsme to udělali ve Skotsku, takže každý, koho budou popotahovat za to, že se svými slovy údajně dopustil zločinů z nenávisti, může dostat kvalitní právní podporu.

Pak je zde také riziko, že labouristé budou kriminalizovat islamofobii podle definice Všestranné parlamentní skupiny pro britské muslimy. Podle této definice, kterou Labour Party přijala, je jakákoliv kritika islámu jako náboženství islamofobní. S jeho minulostí ředitele státních zástupců může premiér Keir Starmer toto zařídit v zákulisí. Místo toho, aby to dělal přes zákony, dá pokyny policii a státním zástupcům, stejně jako soudům, aby rozšířili definice vyvolávání náboženské nenávisti podle zákona o veřejném pořádku z roku 1986 o islamofobii.

A nakonec zde hrozí, že labouristé zaútočí na svobodu tisku tím, že časopisy a noviny donutí se přihlásit ke státem kontrolovanému regulátorovi. Pokud se tak stane, budeme bránit jakékoliv noviny nebo magazín, který se rozhodne se nepodrobit, mimo jiné budeme opět odkazovat na článek 10 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Přinejhorším je zde skutečné riziko, že pod vládou labouristů se desetitisíce lidí ocitnou v problémech za to, že říkají věci, které jsou teď zcela legální. Pokud jste si mysleli, že z Británie se stala společnost netolerující disent z úzké radikálně progresivní ideologie, tak jste ještě nic neviděli.

Pokud jde o migraci, je zde skutečné riziko, že příliv migrantů by mohl z domorodých Britů udělat menšinu?

Méně než polovina populace Londýna a Manchesteru jsou bílí Britové, ale celkově je ve Spojeném království 14 % populace etnických menšin.

Musím se zeptat na Nigela Farage. Samozřejmě byl silně penalizován britským volebním systémem, ale 4 miliony hlasů jsou podstatný podíl. Je schopný do roku 2029 nahradit torye jako mainstreamovou stranu?

Myslím, že je to nepravděpodobné. Pravděpodobnější – i když stále nepravděpodobné – je nějaká forma volební aliance, jako třeba u liberálů a národní strany Austrálie. Budoucnost Reform do značné míry závisí na tom, kdo bude další lídr konzervativců. Pokud to bude centrista jako David Cameron nebo Rishi Sunak, získá Reform v dalších volbách pravděpodobně více hlasů než konzervativci.

Takže, co čeká Británii v dohledné budoucnosti? Řekněme, přinejlepším a přinejhorším.

Přinejhorším zůstanou labouristé u moci dost dlouho na to, aby způsobili nevratné škody v anglické ústavě a aby svůj radikálně progresivní program učinili nezvratným.

Nejlepší scénář je, že vláda labouristů příští týden padne.