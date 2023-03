Krky, které musíme živit. Šichtařová ukázala postup vlády

reklama

Petr Pavel ve svém prvním prezidentském projevu prohlásil mimo jiné o svém vítězství, že „pravda zvítězila“. Komentátor Lidových novin Petr Kamberský si v souvislosti s tím položil otázku, co si mají myslet ony 2,4 milionu voličů, kteří volili někoho jiného. Že jsou lží, která byla poražena? Nebo je Petr Pavel sám ta pravda? Co si myslíte vy, že s novým prezidentem přichází na Hrad? Pravda? Řád a pořádek, což bylo jeho motto? Něco jiného?

To je docela trefná poznámka pana Kamberského. Čistě sémanticky analyzováno je to úplně věcně nesmyslný výrok. Vlastně podsouvá, že ve volbách by „správně“ měla být volena jen jedna „pravdivá“ strana, tedy že demokracie je vlastně hloupost, protože ti, kdo volí jinou „pravdivou“ stranu, jsou sami závadnou „lží“… Nějak se mi zdá, že komunistická aparátčíkovská výchova se tu nezapře.

Agentura Fitch v týdnu potvrdila Česku svůj dosavadní rating AA- s negativním výhledem, že existuje zvýšené riziko zhoršení samotného ratingu. Jedním z důvodů je nedostatečná konsolidace veřejných rozpočtů. Stabilizace veřejných financí, aniž by zvyšovala běžné daně, byly dva zcela stěžejní sliby Fialovy vlády. Mnohé nasvědčuje tomu, že oba splnit zároveň nemůže. Porušení kterého z těch slibů bude menší „škodou“?

Tady musím nesouhlasit, není pravda, že nelze stabilizovat veřejné finance bez zvýšení daní. A mohu to dokázat velmi jednoduše. Podíl veřejných výdajů na HDP v čase stále roste. Co to znamená? Znamená to, že stále víc vydáváme z rozpočtu a stále víc bují veřejný sektor. Neboli znamená to, že problém vůbec není na straně příjmů, ale na straně výdajů! Takže je nutné stabilizovat veřejné finance nikoliv skrze zvyšování daní, to je zcela neužitečné a kontraproduktivní, ale je nutné stabilizovat veřejné finance skrze snižování výdajů ze státního rozpočtu. A že to jde, ukazuje právě onen v čase rostoucí podíl veřejných financí na HDP.

Český statistický úřad v pátek zveřejnil údaje o únorovém vývoji spotřebitelských cen. Analytici očekávali, že inflace zpomalí z lednových 17,5 procenta o půl až jeden procentní bod. S čím jste počítala vy?

Počítala jsem, že inflace zpomalí, ale zůstane stále vysoko nad 15 %. Nakonec spotřebitelské ceny v únoru meziměsíčně vzrostly o 0,6 %. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v únoru o 16,7 %. To bylo o 0,8 procentního bodu slabší tempo než v lednu. Potvrdilo se, že během ledna se inflace dostala na svůj vrchol a v dalších měsících její tempo už začíná postupně slábnout. Vliv drahých energií a potravin však hned tak nezmizí. Proti tomu na čerpacích stanicích uvidíme zklidnění situace – burzovní cena ropy leží u hladiny 80 dolarů za barel a navíc bude pomáhat relativně silná koruna proti dolaru. To bude brzdit tempo inflace. V průměru za celý rok 2023 se bude pohybovat lehce nad 10 procenty.

„Za první rok vlády jsme byli schopni snížit počet státních úředníků o více než osm set,“ uvedl pro Novinky premiér Petr Fiala. Vyplývá to i ze statistik ministerstva vnitra, které data shromažďuje. V roce 2021 mělo Česko přímo státních úředníků přes 76 tisíc. Je to v tomto světle potěšitelné snížení, nebo byste nad ním spíše mávla rukou jako věčný kritik Miroslav Kalousek?

Ojoj, to je teda „veleúspěch“! Až se budeme bavit o desítkách tisíc, začne to být celkem relevantní. Jak správně podotýká pan Kalousek, počet zaměstnanců placených ze státního rozpočtu se zvýšil o 7900. Takže víc úřednických míst vzniklo, než bylo zrušeno. Až bude počet státních zaměstnanců snížen na polovinu, začne to být zajímavé, a pak se můžeme začít teprve bavit o tom, kde snižování počtu státních zaměstnanců zastavíme.

Minule jsme se bavili o tom, že Německo a Itálie se postavily proti plánu Bruselu na zákaz prodeje aut se spalovacím motorem, který má platit od roku 2035. Hybatelem tohoto dění začíná být i Česko, protože ministr dopravy Martin Kupka svolal na pondělí do Štrasburku schůzku zemí, které nesouhlasí se zákazem spalovacích motorů. Pozváni byli ministři z Německa, Itálie, Francie, Španělska, Polska, Maďarska, Slovenska, Slovinska, Portugalska, Rumunska a Finska. Ať už to dopadne jakkoli, není s podivem, že i Česko může mít politika, který jen neskloní hlavu a trpně přijme jakýkoli diktát z ústředny EU?

Jsem mírně potěšena; nadšená ale začnu být, až tento zákaz bude úplně odvrácen. Zatím jsme daleko od jistoty, že tohle riziko bude zažehnáno. Celkem logicky se proti zákazu staví hlavně země, které samy auta vyrábějí, plus několik konzervativněji laděných zemí dalších. Samozřejmě je velmi dobře, že k této „vzpouře“ došlo, protože zákaz spalovacích motorů je doslova sebevražedným krokem pro evropský průmysl, ale současně význam pro globální ekologii, kterou je odůvodňován, se blíží nule.

Co jste říkala debatě, která se rozproudila kolem možného zrušení dvou státních svátků, čímž bychom do rozpočtu měli získat miliardy korun? Zastánci tohoto nápadu odkazují na příklad Dánska, které zrušilo státní svátek „Velký den modliteb“, což mu do rozpočtu zajistí v přepočtu přibližně 10 miliard českých korun.

Nepřipadá vám, že to zase je úhybný manévr? Mně ano. Zase znovu snaha dostat do rozpočtu za každou cenu víc a víc a ještě víc peněz, ačkoliv my už víme, že problém není v tom, kolik peněz teče do rozpočtu, ale v tom, kolik peněz se z rozpočtu vydává. Je to seškrabávání drobných. Nechť tedy vláda zruší onu polovinu státních zaměstnanců, jak jsme o tom před chvíli mluvili, a najednou se nebude stačit divit, kolik miliard jí ve státní kase zůstalo! Ale uvědomte si: Vláda navyšuje počet státních úředníků, tedy krky, které musí živit, ale současně s tím snižuje počet lidí v soukromém sektoru, tedy počet těch, kteří ty krky krmí. Pořád menší počet lidí v soukromém sektoru musí živit pořád větší státní výdaje. To přece nemá elementární logiku!

A v této situaci se bavit o zrušení státních svátků je střílení úplně mimo.

