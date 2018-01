Ladislav Větvička: Teď je kritické období našich dějin, chystá se Mnichov II. Chci takovéhoto prezidenta...

ROZHOVOR Podle spisovatele, cestovatele a blogera Ladislava Větvičky čeká Českou republiku kritické období našich dějin. „Potřebujeme prezidenta, který v případě, že projde takzvaný Sociální pilíř fiskálního paktu a takzvaný Dublin IV, kterým já říkám Mnichov II, bude schopen pevně stát za vyjednáváním o vystoupení ze Schengenu, vyjednáním vnitřního pohybu ve Visegrádské čtyřce a uzavření hranic s Merkelandem, případně Rakouskem,“ řekl v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz k tématu prezidentských voleb a současně se zeptal: „Máte pocit, že něco takového by mohl dělat nějaký slušný ňouma?“ Zatímco Jiří Drahoš je dle jeho slov marketingový produkt, Mirek Topolánek by prý mohl překvapit a postup Miloše Zemana do druhého kola je považován za jistotu. Ovšem, volby mohou být nevyzpytatelné, dodal v rozhovoru zároveň.

Vyhraje prezidentské volby znovu Miloš Zeman, jak se často ozývá z různých stran? Nebo jeho vítězství není tak jisté? Mohou nás prezidentské volby překvapit, nebo je vítěz jasný? Je mezi kandidáty někdo, kdo má šanci uspět právě v boji proti Zemanovi?

Nemáme moc na výběr. Mnozí kandidáti jsou spíše hvězdnou pěchotou. Postup Miloše Zemana do druhého kola se považuje za jistotu. Pokud jako jeho protikandidát postoupí Jiří Drahoš, pak vyhraje Zeman. Marketingový produkt Drahoš proti němu nebude mít šanci. Zajímavá situace by nastala, kdyby postoupil Topolánek. To je jediný kandidát, který má šanci porazit Zemana.

Ovšem první kolo je nevyzpytatelné. Miloš Zeman může klidně dostat přes padesát procent hlasů už v prvním kole. Ale zároveň se může stát, že se nedostane mezi dva postupující kandidáty. Udělal obrovskou chybu, že se neúčastní předvolebních debat. Multikulturní scéna na to jde letos chytřeji a není tak okatě negativní. Tím může ukolébat Zemanovy voliče, kteří si mohou říci, že v prvním kole o nic nejde. Můj tip na první kolo je Zeman 38 %, Topolánek 18 %, Drahoš 16 %. Ostatní získají jednotky procent. Ale na mé tipy nedejte, Fortuna sází úplně jinak.

Kandidát Drahoš chce prý vrátit na Hrad slušnost. Chybí Hradu v čele se Zemanem slušnost?

Slušnost… to je jen marketingová hra týmu, který stojí za Drahošem. Poradili mu, aby nosil brýle bez dioptrií, protože pak vypadá důstojněji, a radí mu, jak hezky a slušně odpovídat na otázky, a přitom vlastně nic neříci. Hlavně nic nezkazit. Produkt Drahoš je jen marketingová, nafouknutá bublina podobně jako při minulých volbách Fischer. Věřím, že lidé nechtějí za prezidenta bublinu, který podepsal takzvaný dopis vědců, tedy Zvací dopis v roce 2015. Pokud si už lidi nevzpomínají, tady je úryvek: „…o imigrantech, lidských bytostech se píše, jako by šlo o škodnou zvěř či parazity valící se do naší vlasti, aby vysávali sociální systém nebo rovnou vraždili a znásilňovali…“ Je vám jasné, co bude následovat, když Miloš Zeman vytáhne na Drahoše toto prohlášení? Ne, Drahoš je nevolitelný.

Jak vnímáte kritiku týkající se Zemanových ostrých vyjádření a názorů? Jde o neslušnost? Nebo jen říká to, co jiní raději zamlčí?

Slušnost je to poslední, co od prezidenta očekávám. Slušné prezidenty a politiky jsme tady měli a jak to dopadalo? Hácha, šéf Nejvyššího správního soudu a člen haagského rozhodčího soudu byl slušný člověk, že? Nebo třeba Beneš, to byl slušný prezident – nepil, nekouřil, nemluvil sprostě. A proto tak dopadl. Slušňák prohrál s neslušným Gottwaldem. Politik musí mít koule na to, aby zvítězil v politickém boji. To uměl Tomáš Masaryk. Přitom měl milenku, psal ostré texty do novin, mnohdy pod pseudonymem, a když s někým nesouhlasil, dal to jasně najevo. Havel to samé, na první pohled uctivý Mirek Dušín, při podrobnějším pohledu člověk se vším všudy, žádný suchar. Podobný byl třeba velvyslanec v Londýně a pozdější ministr zahraničí Jan Masaryk.

Je ovšem fakt, že to může mít i negativní dozvuky. Když Hitler předal Chamberlainovi přepis odposlouchávaného hovoru mezi Honzou Masarykem a Benešem se všemi nadávkami, kterými ho Jan častoval v září 1938, tak to starého pána tak vytočilo, že už s Masarykem ani s Benešem nikdy nic nekonzultoval. A brzy nato přiklepnul Hitlerovi Sudety. Takže někdy je přímost kontraproduktivní. Ale obecně řečeno slušnost do politiky nepatří. Potřebujeme člověka, který v Bruselu bude umět na plnou hubu říct, co si o nich myslíme. Nebo snad chcete nějakého hodného ňoumu, který bude Macronovi s Merkelovou na všechno kývat? K čemu byla Dubčekovi jeho slušnost – někteří říkají neschopnost – když stál na koberečku před Brežněvem v Moskvě? To se tam měl raději zastřelit než kapitulovat. Anebo ještě lépe, měl zastřelit okupanta. Ale to přece slušní lidé nedělají, že?

Hezky se mi to povídá, když nejsem ani prezident, ani premiér, ani generální tajemník. Ale to si musí ti lidé uvědomit, že když kandidují na takovou funkci, tak je historie postaví před rozhodnutí, které může být osudové pro ně, ale hlavně pro národ, který reprezentují. Politik musí mít své cíle a nebát se jich dosahovat i při jednání s grázly, a to obvykle ti slušní nezvládají. Kdo byl v jednání s Hitlerem úspěšný? Slušný, štíhlý gentleman Chamberlain, nebo tlustý piják Churchill?

Čeká nás kritické období našich dějin. Potřebujeme prezidenta, který v případě, že projde takzvaný Sociální pilíř fiskálního paktu a takzvaný Dublin IV, kterým já říkám Mnichov II, bude schopen pevně stát za vyjednáváním o vystoupení ze Schengenu, vyjednáním vnitřního pohybu ve V4 a uzavření hranic s Merkelandem, případně Rakouskem. Máte pocit, že něco takového by mohl dělat nějaký slušný ňouma?

Kdo podle vás dělá nejlepší volební kampaň? Kdo si získal vaše sympatie?

Jedna věc je, kdo je mi sympatický, druhá je, kdo má na to být prezidentem. Sympatický mi je Petr Hannig, který drží slovo a nebojí se říkat nepopulární názory. Jen se podívejte na jeho poslední rozhovor s Veselovským, kterému vynadal do Kojzarů a totalitních novinářů. Názorově mi je podle všech volebních kalkulaček nejbližší Jiří Hynek. Ale tito kandidáti nemají ve volbě šanci. Naopak mě zklamal třeba Michal Horáček. Četl jsem mnoho rozhovorů s ním ještě předtím, než se pustil do kandidatury, ale jak kdyby to dnes byl někdo úplně jiný než předtím. Úplně se vytratil. Z mistra slova se stal šedivý kandidát.

Miloš Zeman naopak od začátku tvrdí, že žádnou kampaň nedělá. Jeho billboardy však existují, a i když do debat s protikandidáty nechodí, vyvolává to reakce. Je jeho nedělání kampaně v podstatě volební kampaní?

Billboardy nejsou tím, co rozhoduje. Už jsem zmínil, že Miloš Zeman dělá obrovskou chybu, že se neúčastní volebních debat. Přenechal tak prostor rétoricky zdatnému Topolánkovi a to by se mu mohlo vymstít. Ale třeba je za tím taktika, do které nevidíme.

K Milošovi Zemanovi dokáže jen málokdo zaujmout neutrální postoj. Buď ho voliči a politici mají rádi, nebo ho naopak nenávidí. Rozděluje tím společnost? Nebo je to u tak významného politika v podstatě normální?

Já nevím, kdo vymyslel tu blbost, že prezident má spojovat lidi a nemá rozdělovat. Za prezidentem mají lidi stát v době ohrožení, válečného konfliktu nebo katastrofy. Jinak je to přece politik jako každý jiný. A pokud máme druhé kolo nastaveno tak, že o prezidentovi rozhoduje těsná většina, pak je přirozené, že polovině voličů se prostě nový prezident asi líbit nebude. Mimochodem, Masaryk vyhrával prezidentské volby s nějakými šedesáti pěti procenty.

Jak vnímáte skutečnost, že čím dál více je podle průzkumů prezident milován na venkově a staršími lidmi a čím dál více nenáviděn ve městě, zejména mezi mladšími a vzdělanějšími voliči?

Podle jakých průzkumů? A jaké vzdělání máte na mysli? S průzkumy bych byl opatrný, víme přece, jak vznikají. A vzdělání ani stáří nebo mládí samo o sobě přece neznamená moudrost. Když porovnám starého havíře z restaurace Na rožku s mladou absolventkou genderových studií, lejstro na vzdělání má absolventka, ale to je tak vše. Lepší moudrý havíř než blbec s titulem.

Mladí jsou více ovlivněni silnou mediální antizemanovskou propagandou. Nemají zkušenosti starších a schopnost odlišit mediální propagandu a realitu. Tím neříkám, že starší lidi jsou chytřejší. Jen ti, kteří zažili cenzurované normalizační zprávy, jsou na tyhle věci citlivější a umí číst mezi řádky. A ještě jedna věc, mladí nechtějí mít za prezidenta dědka. Pro ně je věk sedmdesát a více prostě nepochopitelný. Dvacetiletý volič, který by kamarádům řekl, že bude volit Zemana, by se před kamarády znemožnil. To jsou hlavní důvody voličských preferencí mladých. Kdo z nich dnes ví, že Masaryk ve svých osmašedesáti běhal za Říjnové revoluce po Petrohradu a po nelehkých jednáních s bolševiky se po bajkalsko-amurské magistrále vydal okolo světa do Vladivostoku, Spojených států a až v prosinci 1918 dorazil do Československa?

Jistě neslyšíte poprvé ode mne, že Zeman a Babiš spolupracují. Tedy Zeman podpoří Babiše v pozici premiéra a jmenuje ho klidně i podruhé a Babiš nenasadil žádného protikandidáta. Spolupracují?

Víte, lidem to je jedno. Nevyznají se v tom. Ale sakra dobře vidí, že jim někdo zakazuje kouřit, vymyslel šílený systém pokut a ze Západu začínají prosakovat cenzorní praktiky. Ale zvolili si Babiše a nerozumí Čapím hnízdům a jiným nesmyslům. Účetní hodnota toho baráku prý je osm set milionů korun, z toho padesát milionů byla dotace hodných strýčků z Bruselu, kteří teď můžou držet Babiše, a hlavně jeho rodinu zkrátka. Největší svinstvo jsou samozřejmě dotace samotné. Ty by se měly zrušit, to je socanské zlo. Ale jestli bylo padesát bruselských milionů použito správně, nebo ne, to je pod rozlišovací schopnosti lidí. A navíc, „všeci přece kradnú“, tak co? Celý život jim vtloukali do hlavy kecy o tom, že Janošík byl hodný, protože bohatým bral a chudým dával. Taková blbost, a jak to dokáže podvědomě ovlivňovat, že? Když tedy něco seberete bohatému Bruselu, nikomu to u nás nevadí. Bude stát hodně času a práce dostat to lidem z hlav. A přitom to je taková blbost, že?

autor: Zuzana Koulová