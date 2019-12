Legrace nás přejde. Senátor a podnikatel nevěřícně zírá, jak jdou Babišovu podnikání na ruku úředníci

ROZHOVOR „Lze sice pochopit, že dokazování je v tomto případě složité, ale po letech pořád státní zastupitelství neví, jestli a kdo vlastně něco spáchal. Na to nemusí být člověk právník, aby mu to přišlo podivné až podezřelé,“ říká ohledně kauzy Čapí hnízdo senátor, právník, hudebník a podnikatel Ladislav Faktor. Vyjádřil se i k teroristickým útokům, ostatně před lety viděl sám na vlastní oči pád „dvojčat“. Na závěr pak pochválil Pavla Novotného za jeho vystoupení v ruské televizi. „Ztotožňuji se s názorem, že se Rusko nikdy nesmíří s tím, že ztratilo svou moc nad střední Evropou. Ruská propaganda je nebezpečná jak uvnitř, tak i mimo území Ruska,“ vysvětluje senátor.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman přehodnotil kauzu Čapí hnízdo a obnovil trestní stíhání Andreje Babiše. Pane senátore, zajímalo by mě, co na celou kauzu říkáte i jako doktor práv a jestli je pro vás tento vývoj překvapením, nebo zda jste to čekal?

Nejvíc mne na tom štve délka celé kauzy. Pro občany je to úmorné, málokdo se ještě orientuje v tom, o co vlastně jde. Lze sice pochopit, že dokazování je v tomto případě složité, ale po letech pořád státní zastupitelství neví, jestli a kdo vlastně něco spáchal. Na to nemusí být člověk právník, aby mu to přišlo podivné až podezřelé.

Ovšem není to jediná novinka kolem Andreje Babiše. Bruselský audit potvrdil, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů ve věci Agrofertu. Babiš ihned začal kontrovat, že je to akce zkorumpovaných udavačů z ČR, jak označil neziskovku Transparency International. Prý je to také pomsta odcházející Evropské komise. Co si o tom myslíte vy? A jaký důsledek to všechno nakonec bude mít pro ČR?

Nacházíme se v situaci, kdy jde o střet zájmů člověka, který stojí v čele státu, má většinu v Poslanecké sněmovně a za kámoše prezidenta. Už se těším, až o tom někdo natočí film. Je přece jasné, že se pan Babiš bude bránit všemi prostředky. Až skutečně budeme vracet dotační prostředky, všechny ta legrace přejde. Jako podnikatel se musím pozastavit nad tím, že stát a jeho úředníci vesele nakládají s veřejnými prostředky a nikdo nenese stejnou odpovědnost, která panuje v soukromém sektoru. To mi přijde neúnosné.

Babiš se rovněž opřel do samotné EK, která podle něj není autoritou na vykládání českých zákonů. Premiér se domnívá, že je celá věc podána účelově. Již dříve Babiš mluvil o tom, že důvodem může být jeho odmítavý postoj k přijetí uprchlíků, a tedy kdybychom migranty přijímali, k ničemu takovému by nedošlo. Vidíte to jako pravděpodobné? A jestli ano, tak jak se s tím vypořádat?



Pan Babiš má velký prostor v médiích a bezezbytku ho také využívá. Ještě ke všemu má k dispozici špičkové mediální odborníky, proto se mu daří přesvědčit voliče, že jen on je ten ukřivděný a že jde o politický boj. Ovšem politiku nelze z těchto kauz nikdy vytěsnit, když je obviněn politik. Nejsem odborníkem na evropské právo, jen mi přijde, že jde o záměrné rozmělňování faktů.



Milion chvilek velmi záhy oznámil data dalších protestních akcí. Ty mají opět proběhnout jak v Praze, tak následně i po celé republice. Když si vezmeme dohromady tyto protesty, obnovení trestního stíhání a to, co se děje kolem auditu, může to podle vás nakonec Babišovi zlomit vaz? A jak by to případně ovlivnilo Českou republiku?

Zaplať bůh stále funguje zastupitelská demokracie, také proto by se mi nejvíc líbilo, kdyby rozhodly volby. Slyšeli jsme přece výroky o tom, že pan Babiš nikdy (!) neodstoupí, vypadá to, že to myslí vážně.



Když odbočíme, Evropou nanovo otřásla série teroristických útoků, z nichž ten mediálně nejpropíranější se odehrál v Londýně, kde útočník stihl dva lidi zabít a mnoho dalších vážně zranit, než ho tři kolemjdoucí zpacifikovali. Jsme stále vážně ohrožení, nebo se máme spíše radovat z toho, že celkový počet útoků oproti předešlým rokům poklesl? S jakými pocity toto sledujete vy, který jste na vlastní oči viděl útok na „dvojčata“ v září 2001?

Všichni cítíme, že Evropa už není stejná, a také bohužel zjišťujeme, že nejsme připravení na zákeřnost terorismu. Normální člověk nebude nikdy a priori počítat s tím, že ho někdo pobodá nebo zastřelí při běžné cestě z práce nebo ze školy. Jsme tím pádem v pasti rozhodování o omezování občanských práv, které hrozí mimo jiné činností tajných služeb. Dilema, jestli usnadnit činnost BIS a dalších služeb tím, že jim poskytneme další pravomoci, ale tím ohrozit naše svobody, je pekelné. Ne jedné straně víme, že tajné služby dnes stojí v první linii této války, a na druhé máme hodně zkušeností s fízlováním z minulých dob. Po pádu dvojčat už prostě svět nebude nikdy tak milý a přívětivý jako dřív.

A s tím vlastně souvisí i další otázka. Blíží se Vánoce a celou řadu vánočních trhů i v České republice chrání betonové zátarasy. Jak vy to vnímáte? Cítíte se při návštěvě těchto míst, především v zahraničí, stále v bezpečí, nebo na tato místa pro jistotu už ani nechodíte?

Protože hodně cestuji, vidím budování podobných zátarasů i v zámoří. Myslím, že si na taková opatření zvykneme. Zásadním cílem teroristů je vyvolat strach, to nesmíme dopustit. Bohužel jsem byl nejenom v NYC přímo při útoku na dvojčata, ale zažil jsem víc téměř válečných situací. Hodně mne například bolelo, když jsem přiletěl do Las Vegas po útoku střelce z hotelu Mandalay Bay. Tehdy tam zahynulo 58 lidí a stovky dalších byly zraněny. Moc bych si přál, abychom u nás nikdy nezažili nic podobného.

Když se vrátíme k útoku, který se nedávno odehrál v Londýně, co říci na to, že útočník byl odsouzený terorista, kterého propustili?

Římská bohyně Justice má oči převázané šátkem, aby mohla rozhodovat bez ovlivnění mocí, penězi, rasou nebo postavením zúčastněných. I tak není neomylná.

Na závěr se vás ještě zeptám na jeden z posledních „počinů“ starosty Řeporyjí Pavla Novotného. Ten vystoupil v ruské státní televizi ohledně svého záměru postavit pomník takzvaným vlasovcům a vzbudil pořádný rozruch. Co na celou tu věc říkáte?

Viděl jsem to vystoupení ze záznamu a také jsem četl hodně komentářů. Ztotožňuji se s názorem, že se Rusko nikdy nesmíří s tím, že ztratilo svou moc nad střední Evropou. Ruská propaganda je nebezpečná jak uvnitř, tak i mimo území Ruska. Tady se to projevilo v plné síle. Pavel Novotný je léta znám spíš jako extravagantní showman, ne každý by si na Rusy vyšlápl jako on, a proto považuji jeho vystoupení za pozitivní. Svoboda slova je pro mne svatá věc.

Co se týče vlasovců, na jedné straně pomohli osvobodit Prahu, na druhé ale bojovali spolu s nacisty. Jak je s odstupem doby vnímáte vy? Je vhodné jim stavět památník?

My všichni jsme oběťmi dokonce několika propagand, od té hitlerovské přes komunistickou a ruskou. Nedovedu si udělat jasný názor, protože považuji všechny historické kontexty za neucelené. Takže nevím.

Může podle vašeho názoru Novotného výstup nějak zneužít ruská propaganda? Mají pravdu ti, podle kterých Pavel Novotný vlastně sehrál roli „užitečného idiota“?

Ruská propaganda stejně jako každá jiná dokáže zneužít cokoli. Od toho je propagandou.

Na druhou stranu, mluví se o tom, že si Rusové toto nenechají líbit… myslíte si, že to nějak výrazněji ovlivní naše vztahy s Ruskem, když si připočteme třeba i nedávný humbuk kolem sochy Koněva v Dejvicích….?

Na to už jsem odpovídal. Nepovažuji Rusko za našeho přítele.

