Letos USA selžou. Občanská válka? Štěpán Kotrba to vidí bledě

reklama

Anketa Může Donald Trump za útok demonstrantů na Kongres USA? Může 31% Nemůže 69% hlasovalo: 6524 lidí

Spojené státy zažily takřka bezprecedentní den. Část demonstrantů z milionové akce na podporu prezidenta Trumpa vtrhla do Kongresu, který byl na šest hodin ochromen. Úvodem první komentář, jak to na vás působilo? A překvapilo vás to?

Ne, čekal jsem to. Ale čekal jsem víc. Vojensky organizovaný úvod automatickými zbraněmi ozbrojené alt-right pravice do občanské kulturní války s neomarxistickou frakcí teplých demokratů, ale ne demonstraci šamanů a pošuků. Tohle byla demoška, kterou kdyby organizoval v Praze Slačálek, dopadne alespoň nějakým výsledkem. Tady se mimo pár zablácených koberců nestalo nic. Neuspořádaná horda hospodských prepperů se šla vožrat a zhulit do Kapitolu – to je k smíchu. Je to ukázka mentální omezenosti voličů republikánů i Trumpa samotného.

Protestující se dostali až do jednacího sálu či kanceláře šéfky Pelosiové. Jak je to možné? Jak mohly bezpečnostní složky situaci natolik podcenit, že neubránily jeden z nejstřeženějších objektů na světě?

Tak za prvé: Jednací sál Kapitolu není nejstřeženější objekt v USA. Tam je pár hlídačů v naleštěných uniformách. Stejně jako v Praze ve Sněmovní ulici. Střežené jsou objekty skladů jaderných zbraní na Vandenbergově letecké základně, velící středisko NORTHCOM a SPACECOM na Petersonově základně v Coloradu, velící středisko STRATCOM na základně Offutt v Nebrasce, které je pověřeno vesmírnými operacemi (například vojenské satelity), informačními operacemi (jako je informační válka), protiraketovou obranou, globálním velením a kontrolou, zpravodajstvím, strategickým zastrašováním (jaderné zbraně) a kde je globální operační středisko, neboli GOC, které je nervovým centrem toho všeho cirkusu… Případně podzemní komplex Operačního střediska Čejenské hory CMOC v Colorado Springs. Tam zakopnete o kámen a ustřelí vám hlavu. Bez diskusí.

Za druhé: taktika obrany objektů je různá. Taková Česká televize má ve vrátnici dědy, a tak policejní komando přeskočí zábradlí. Výsledek je, že stejně nic nenajde a je za kovboje. Do některé banky musíte se samopalem, jak ukázalo policejní komando v IPB.

Pro demokraty je submisivní postoj ochranky k výtržnosti Trumpových fanoušků v Kapitolu vynikající PR operace. Uvědomte si, že ostraha nemá chránit nic, co si ostrahu nezaslouží. Obětovat může vše, co lze nahradit z pojistky. Perimetry i ústupové komunikace se hájí lépe v budově než před budovou. Tajnými podzemními cestami se dá dojít mimo objekt. Daleko. Nikdo nebude chránit bustu Václava Havla. Nikdo nebude chránit koberce, nábytek či vstupní dveře. Osoby ostraha uchránila. Počítače jsou zálohovány a heslovány. V americkém parlamentním IT není takový bezpečnostní bordel, jako v české Sněmovně. Papíry vzal čert. Akce byla mistrně zahrána včetně zastřelené ženy. Nikdo ji nebude litovat.

Za třetí: dokážete si představit palbu automatickými zbraněmi do tisícihlavého davu při „ostré“ ostraze perimetru Kapitolu systémem „No pasarán“? Ostraha vládních objektů nepodléhá omezením a musí být vybavena „pro všechny případy“ jak celoplášťovým střelivem na prostřelení vojenských ochranných vest, tak střelivem fragmentovaným (což je strašlivá řezničina) či střelivem s řízenou deformací, které laici znají jako dum-dum a loví s tím prasata. O to víc musí jako profesionál přemýšlet, který zásobník kdy použít. Neozbrojení mrtví před hlavní branou, ranění, které nikdo neobváže, visící z okna, krev a kusy masa v hale se státním znakem, krvácející lidé po zásazích z brokovnic, nářek, hysterické redaktorky mainstreamových televizí by štkaly do kamery, že dostaly po hlavě pendrekem… náhodně tudy jdoucí Kateřina Jacques by si stěžovala na policejní násilí a převrhnutý kočárek s dítětem… Ne… teď vážně. Ale pamatujete na První máj s Kateřinou „Jauvajs“? Výsledkem by byla diskuse o oprávněnosti policejního zásahu proti davu, morální vítězství Trumpových prepperů. Takhle tomu bylo naopak a vcelku se nic nestalo. Chodby se uklidí, místnosti vymalují a demokracie se dá předstírat dál.

Jako vždy při podobných událostech se vyrojily spekulace, že mohlo jít o provokaci s cílem definitivně diskreditovat Trumpa a fakt málo střeženého Kongresu tomu prý napovídá. Co o tom soudíte vy? Je to reálné a pravděpodobné?

Jako člověk, který měl skoro dvacet let akreditaci v české Sněmovně, tvrdím, že v Česku jsou „málo střežené“ všechny budovy. To je standard nejspíš všude mimo Izraele. Protiextremistická rozvědka měla vědět a rizikové jedince sledovat. Třeba už z Nebrasky. Z charakteru davu na Trumpově mítinku měla usoudit, že je třeba povolat posily. Ty měly být připraveny v záloze o pár bloků dál. Včetně protidemonstrační techniky. V Praze – a to je po čertech mírumilovné město, kde místní anarchisty vodí na demošky filozof – bývají připraveny policejní proudnice s vodou a obrněné transportéry s protipěchotním zátarasem. Plus obrněné auto se zásobou oslepujících či slzných granátů a výbušek. No, toto je podcenění rizik a špatná policejně zpravodajská práce. Ano, cíle definitivně diskreditovat Trumpa se dosáhlo. Ale bez hlupáka Trumpa by to nešlo. Takže pokud to byla provokace, byla dost rozsáhlá. Dle mě to proto byla spíše souhra náhod.

Přestože prezident později protestující vyzýval ke klidu a nabádal, ať jdou domů, před tím je značně povzbuzoval, a to nejen on, ale i další jeho lidé. Do jaké míry nese Donald Trump za celou akci zodpovědnost?

Politickou jednoznačně. Já bych zde spekuloval i o trestní odpovědnosti za podněcování. Slova „Musíte ukázat sílu…“ už jsou za hranou.

Kde se stala chyba ze strany organizátorů protestu, ze nedokázali dav ukočírovat? A bylo to při takových počtech demonstrantů vůbec možné? Kdo nese odpovědnost za zastřelenou Trumpovu aktivistku?

Vy víte o „organizátorech protestu“? Já viděl pouze zmatený dav primitivů a zvědavce. Promiňte, ale kdyby existoval někdo jako kvalifikovaný organizátor, tak to byla tragédie a ne fraška. Tak by tekla policejní krev a byli by mrtví. Tak by se používaly střelné zbraně a molotovy. Explodovala by auta. Útočné komando by mělo masky. I plynové. Ale hlavně… útočníci by měli cíl. Je cílem zabránit hlasování? Je cílem zabránit vyhlášení výsledků? Je cílem zabít prezidenta elect? Je cílem převzít moc? A jak? S čí pomocí?

Trumpova aktivistka si za smrt může sama. Ona překročila zákon, ona vnikla násilím do objektu. Víte, já bych si strašně přál, aby zákon garantoval beztrestnost při obraně majetku a života. Vlezeš mi na pozemek, do baráku? Počítej s kulkou nebo s useknutím hlavy. Pokud jsi vetřelec, zloděj – prostě lump a umřeš na mém pozemku či na útěku s lupem, který je mým majetkem, je to tvůj problém. Neměl jsi tam co dělat. Neměl jsi krást. Přispělo by to k bezpečnosti českých vesnic a měst, k jistotě a pocitu bezpečí slušných občanů.

Může tato akce a následné potvrzení Bidenova vítězství rozpoutat větší vlnu protestů či dokonce násilností nebo dokonce zárodek občanské války, jak někteří míní?

Ne. Protože tahle demoška neměla ani ideu, ani organizátora, ani smysl. Tento den Trump definitivně prohrál a ode dneška se stane politickou karikaturou a štvancem. Puberťáci budou nosit trika s nápisem Stydím se za bývalého prezidenta. Ti odvážnější budou mít trika s nápisem Stydím se za republikány. Konzervativní kontrarevoluce skončila díky hlouposti hlavního představitele fiaskem. Trump sice probudil „tlustého bílého muže“ k politické aktivitě, ale provedl to „overkill“. Když začínal, vtipkoval jsem v jedné analýze, že bipolárním vedením kampaně rozdělená Amerika bude slabou Amerikou, a to je zárukou rozpadu „amerického století“. Negramotný primitivní miliardář, kterého vybral dav a nikoliv kapitálové elity, je zárukou rozpadu deep state, a tím zárukou světového míru.

Víte, já vidím cestu k občanské válce v USA reálnou, ale nikoliv kvůli spektakulárnímu pádu hloupého Trumpa, ale kvůli neexistující strategii reakce americké populace na biologickou válku, a tím kvůli neexistující taktice boje s koronavirem. USA selžou v tomto roce a počet mrtvých bude astronomický. Zároveň budou důsledky (a ono se to už ukazuje) rasově selektivní a sociálně, resp. třídně selektivní. Jestli vypukne v USA občanská válka, tak kvůli veřejnému zdravotnictví, kvůli absenci lékařské péče pro statisíce pacientů s pneumoniemi. Co se může stát, jestliže chudoba v některých částech měst či některých částech států dosahuje nám naprosto nepředstavitelnou podobu? Budou to černá ghetta, budou to i bílá, sociálně vyloučená ghetta těch námezdních pracovníků, kteří doplatili na globalizaci a ztratili naději. Detroit, Bronx… Tam bych viděl zlobu, zášť a frustraci. Tam bych viděl opuštěnost demokratickými i republikánskými politiky. Tam se nedostane očkování zdarma, práce a mzda postačující alespoň k živoření. Víte, mě školovalo, že na hranici chudoby je 100 milionů Američanů. To je důvod k občanské válce, k třídní válce.

Dovede tandem Biden a Harrisová se svým týmem ty výrazné tenze ve společnosti uklidnit nebo alespoň zásadně mírnit?

Biden je možná schopen udržet moč. Víc nic. To, že demokraté postavili do boje starce před smrtí, ukazuje šílenou personální krizi americké demokratické politiky a naprostou neschopnost Trumpa. OK, vnímám, že Biden bude nějakou dobu spolupracující loutka.

Vládnout bude Kamala Harris, generální prokurátorka z Kalifornie. Doteď to byla tvrdá multikulturní levičačka. Prosazuje sociální reformu zdravotnictví, což je potřebné opatření. Podporovala program „zdravotní péče pro všechny“ Bernieho Sanderse. Podpořila právo na potrat, což je pro nás naprosto normální už desítky let, ale pro nábožensky fanatickou část Ameriky něco nepředstavitelného. A to jako dítě navštěvovala bohoslužby v černém baptistickém kostele i v hinduistickém chrámu. Manželství uzavřela s Židem. Podpořila legalizaci manželství osob stejného pohlaví. Inu, proč ne… Požaduje federální zrušení kriminalizace konopí, což je neškodné opatření k vybudování úcty k zákonům. Tráva na roveň heroinu je nesmysl, zodpovědný za kriminalizaci milionů lidí. Prohlásila: „Řekněme si to jasně: Marihuana není vstupní drogou a musí být legalizována.“ Já osobně souhlasím. Propaguje cestu k občanství pro nelegální přistěhovalce, což je pro USA tragédie. Ale je dcerou přistěhovalců z Indie a Jamajky. Její dědeček pomáhal indické vládě v Zambii při organizaci přijímání uprchlíků z Rhodesie. Nelze se jí divit, neboť má silnou zkušenost. Do základní školy chodila rok po zahájení rasového desegregačního programu ve školství, ve kterém byly děti z černé čtvrti odvezeny autobusy do škol v bílých oblastech. Díky tomu navštěvovala prestižnější „bílou“ základní školu…

Prosazuje progresivní daňovou reformu. Bude patřit k intervencionistům v americké zahraniční politice. Bude se chtít vměšovat do národnostní politiky Číny a řešit otázku muslimských Ujgurů. Je zastánkyní transformace tématu ochrany lidských práv po celém světě na důležitý aspekt zahraniční politiky USA. Je naivní – vidí jednu z nejdůležitějších hrozeb pro bezpečnost USA ruské zasahování do amerických voleb. Bude na špici boje proti globálnímu oteplování. Je jednoznačnou stoupenkyní Izraele.

V dubna 2019 oznámila, že pokud bude zvolena prezidentkou, bude vyžadovat, aby Kongres do 100 dnů připravil právní předpisy o přiměřených omezeních držení střelných zbraní a v případě neúspěchu tohoto plánu hodlá použít výkonné příkazy prezidenta ke stejnému účelu.

Jo a slíbila, že v případě svého vítězství v prezidentských volbách zahájí trestní stíhání Donalda Trumpa. I když kampaň ukončila, na tento slib si nejspíš nyní vzpomene.

Co vůbec v prvních měsících od nové administrativy čekat? Biden tvrdí, ze především začne výrazně řešit pandemii covidu, s tím že Trump prý selhal. Povede se mu to? A pomůže mu tamní společnost?

Já myslím, že demokraté budou muset nejdřív po Trumpovi ve státní správě a přilehlých oblastech uklidit. Přece jen, byli jsme sto let zvyklí na uhlazené předávání moci, ne na pokusy o občanskou válku. O smrti JFK a aféře Watergate se mluvilo několik desítek let.

Psali jsme: Žádný fake. Bidenova syna skutečně už roky vyšetřují kvůli kšeftům s Čínou

Joe Biden je osobnost roku, představuje „něco historického“. Na seznamu je s ním Hitler, Stalin nebo Greta...

Bidenův průs*r na VIDEU. „To bych rezignoval!“ V Harrisové by se krve nedořezal, jen kroutila hlavou

Boj s virózou se povést v USA nemůže, protože část obyvatelstva militantně odmítá eradikční omezení – lockdown, zákaz vycházení a sociálních kontaktů. Nepomůže ani očkování, protože nebude plošné a dostatečně rychlé. Nepomohou ani případné léky, neboť farmacie je především obchod. A komerční pojištění střední třídy a nepojištění undercalss neumožňuje léčit na covid chudé.

USA jsou kulturně rozděleny. Tak, jak od skončení rasové segregace nebyly. Probudily se do sporného vítězství jedněch a sporné porážky druhých. Smiřovat se oba tábory budou dlouho.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.