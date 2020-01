Lež Čaputové. A jak bude ČT vychovávat své diváky? Tomáš Vyoral k tomu řekl své

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA „Mám pocit, že pan Kubera se v posledních letech jak chameleon snaží zalíbit všem a buď silně lpí na své senátní funkci, nebo si možná chystá cestičku k prezidentské volbě,“ říká komentátor Tomáš Vyoral na adresu novoročního projevu předsedy Senátu. Ale projev měl letos kdekdo, třeba i starosta MČ Praha 1 Pavel Čižinský. „Vystřihl scénu jak z České sody nebo Monty Pythonů,“ hodnotí jeho dílko Vyoral. Všímá si i toho, co nám do nového roku popřála slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. A všiml si hlavně jejího hodně odvážného a emotivního výroku o klimatu. A schytala to i ČT, která nám do nového roku přichystala několik změn.

Vypadá to, že se letos roztrhl pytel s novoročními projevy. Po vánočním poselství prezidenta Miloše Zemana svůj projev přednesli i šéfové obou parlamentních komor, Jaroslav Kubera a Radek Vondráček, pozadu nezůstal ani premiér Andrej Babiš. Zaujalo vás něco z jejich projevů?

On se roztrhl tuším už loni. Není se moc co divit, proč si taky neudělat novoročním projevem PR, v rámci něhož se nedá nic moc zkazit? Nemáte-li teda intelekt, cit a soudnost jako postrach králíkáren nebo politický eunuch ve vedení strany Pavla Novotného. Musím přiznat, že jsem se na projevy podíval, respektive si je přečetl až zpětně, a to de facto jenom z pracovně-studijních důvodů. Nečekal jsem v nich nic světoborného ani převratného, což se naplnilo. To ale není výtka směrem k mluvčím, protože takový zřejmě novoroční projev ani být nemá. Jen konstatuju. Vím, že není snadné nesklouznout do prefabrikovaných frází a již stokrát řečeného, ale z projevů tří výše zmíněných pánů mě toho příliš nezaujalo. Chválím u všech neagresivitu a smířlivost. Jsem však bytostně alergický na pokrokově moderní výraz „výzva“, který je často jen politickou korektností a který zmínili jak pan Vondráček, tak pan Kubera, jenž se jinak proti politické korektnosti vymezil. Čímž se oslím můstkem dostávám právě k největšímu problému, který mám s panem senátorem a jeho slovy. Anketa Na svobodu slova už můžeme jen vzpomínat, říká předseda Senátu Kubera. Má pravdu? Má 89% Nemá 11% hlasovalo: 9278 lidí

Ačkoliv ve velké řadě věcí a myšlenek s ním souhlasím, a ačkoliv stále patří k tomu nejlepšímu, co je ODS schopna nabídnout, což pravda v současnosti není až takové umění, tak jsem mu zkrátka přestal věřit. Mluví o ztrátě svobody slova a cenzuře, ale už populisticky neukáže na konkrétní příklad, aby neztratil sobě a ODS přízeň médií a lepších voličů, o něž se budou handrkovat s TOPkou, Piráty a dalšími. Oceňuji, že pan Kubera a prezident se nebáli zmínit zelené tsunami a ekoterorismus. Nemůžu už souhlasit s jeho slovy o nezastupitelnosti Senátu a jeho rolí coby pojistky demokracie. V poslední době jde až na výjimky o předražené odkladiště neúspěšných uvědomělých, médii či zahraničím protežovaných politiků, nebo rádoby politiků. Mám pocit, že pan Kubera se v posledních letech jak chameleon snaží zalíbit všem a buď silně lpí na své senátní funkci, nebo si možná chystá cestičku k prezidentské volbě. Projev Vondráčka, kterého rovněž respektuju, se mi zdál nezvykle prošpikovaný právě prefabrikovanými frázemi a ze všech tří projevů mi přišel nejslabší. Andrej Babiš řekl bych standardní. Dlouhý, neopomněl se výrazně pochválit, na začátku populisticky zmínil Václava Havla, možná pro nás mladší pak zavtipkoval s Harry Potterem.

Jsou v tomto množství ještě projevy přínosné? Nedochází v tomto směru k jisté inflaci?

Troufám si tvrdit, že drtivá většina lidí rozhodně všechny čtyři neviděla. Řekl bych, že běžně se divák mrkl na jeden dva. Takže ano, podle mého nepochybně dochází k inflaci a ztrátě zájmu. O jakémkoliv přínosu těchto projevů kromě strany řečníků samotných dost pochybuji, a to i v případě, že by byl jen jeden.

Fotogalerie: - Zúrodňování pouště Taklamakan

Miloš Zeman část projevu věnoval i klimatické krizi. Je podle vás možné, že toto téma v českém diskurzu bude mít podobnou dělící funkci, jakou má třeba otázka uprchlíků, či dalších práv pro LGBT? A pokud ano, je to dobře? Jsme národem netolerantních lidí?

Záleží na tom, jak toto téma politické a mediální elity uchopí. A vzhledem k tomu, že ho většina uchopuje a prezentuje stejně jako migranty nebo LGBT, tedy že je to to jediné správné, žádoucí, je možná pouze jedna jediná pravda a všichni, kteří si troufnou být v některých ohledech skeptičtí, jsou označováni za zpátečníky, nevzdělance a ruské agenty, tak je dost možné. Dobře to samozřejmě není. Je potřeba se na jakoukoliv problematiku dívat v celé šíři, realisticky a dávat prostor diskuzi a názorům z různých stran. Tedy právě to, co třeba veřejnoprávní česká eurounijní televize úspěšně nedělá. Jakékoliv umělé podněcování k rozdělení společnosti dobré není, na druhou stranu společnost je nejen v demokracii přirozeně rozdělena názory. Jen je potřeba umět akceptovat i jiné, než jsou ty naše. Nemusíme s nimi souhlasit, ale nebrat druhým právo je mít. Češi jsou naopak, dle mého, národem velmi tolerantním. To jen určitá skupinka lidí, která se tolerancí ohání, ale sama ji nepoznala ani z vlaku, se nám snaží podsouvat opak. Selský rozum, skepse a kritičnost vycházející z části z prožité historie a z části z naturelu není netolerancí.

Anketa Prospěl spolek Milion chvilek pro demokracii České republice? Ano 8% Ne 92% hlasovalo: 57556 lidí

Nezůstalo jen u vrcholných politiků. Svůj novoroční projev natočil i starosta Prahy 1 Pavel Čižinský, patrně zčásti i proto, že se krátce po novém roce mají sejít zastupitelé a odhlasovat jeho odvolání. Viděl jste jeho projev? Co na to říci?

Jak jsem řekl PR, které nic nestojí. Nicméně Pavel Čižinský předvedl přesně ten případ nesoudnosti, který jsem zmínil výše. Neřekl bych, že projev nahrál „z části i proto“, ale jenom proto. A vystřihl scénu jak z České sody nebo Monty Pythonů. A to po obsahové i formální stránce. Jeho tým si měl předtím na internetu poslechnout alespoň některé dřívější novoroční projevy, aby mu nepsal projev kandidátský. A držet celých iks minut v ruce nesmyslně papír, do něhož ani jednou nenakouknu, protože recituju slova z nějakého čtecího zařízení, na to musí mít člověk taky fištróna.

Už týdny před vánočním poselstvím Miloše Zemana jsme z liberální části společnosti mohli slýchat proklamace o tom, že kdo chce skutečně státnický projev, počká si na to, co pronese Zuzana Čaputová. Nyní už můžeme hodnotit i její výkon. Líbil se vám? Byl obsahově lepší než u Miloše Zemana?

Paní Čaputová je typickým případem potřebného politika. Nic moc neví, vypadá jdoucně, její nedostatek sebevědomí a nervozita jsou označovány za „slušnost“ a skáče, jak někdo píská. Projev měla v předpokládaném pokrokovém směru. Do očí či uší bijící byla její zelená lež z roviny konspiračních teorií: „Sme zrejme posledná generácia, ktorá môže urobiť kroky na záchranu planéty, preto musíme konať.“ Samozřejmě bez jakékoliv konfrontace ze strany lepších médií. Rovněž její zakončení „Zvládneme to“ alias „Wir schaffen das“ bylo interesantní. Myslím, že eurosoudruzi z České televize, bakalovin, nejrůznější Peheové, Fendrychové, Klvaňové, Kolářové, Mitrofanové, Palatové a další museli slintat jak Pavlovovi psi.

Fotogalerie: - I do přinesených nádob

Letos v Praze chyběl tradiční novoroční ohňostroj. Místo něj se vládnoucí koalice pirátského primátora Zdeňka Hřiba pustila do tzv. videomappingu, kdy se na fasádu Národního muzea k oslavě nového roku promítalo. Po skončení akce přišla poměrně hlasitá kritika. Videomapping stál 2 miliony, kdežto „zakázaný“ ohňostroj, který si pod záštitou Prahy 2 zaplatili a uspořádali občané sami na Folimance, vyšel na 250 tisíc. Kritizována byla i forma a obsah videomappingu. Jak se akce líbila vám? Co říká o současné Praze? A pomohl videomapping něčemu?

Jeden čtvrthodinový ohňostroj, nebo jak dlouho trvá, asi nic moc nezachrání, takže videomapping pomohl maximálně uvědomělému obrazu Prahy v očích pokrokářů – ať už českých, či zahraničních. A pak samozřejmě kapsám tvůrců tohoto uměleckého díla za dva miliony. Viděl jsem jenom kousek, ale už vzhledem k duhovým barvám a výrazné růžové si troufám tvrdit, že to bylo celé korektní a uvědomělé jak cibetková káva v žaludku paní Čaputové.

Papež František má co vysvětlovat po incidentu z Náměstí svatého Petra. Tam ho při zdravení příznivců chytla jedna z přítomných žen až příliš silně za ruku a odmítala pustit. Video zachytilo papežovu podrážděnou reakci, kdy ženu uhodil přes ruku. Na Nový rok se pak hlava církve omluvila s tím, že ztratila trpělivost. Šlo o jednání přes čáru, nebo je i papež jen člověk, který má právo na jisté soukromí a klid?

Ano i papež je jenom člověk. Ale člověk zastupující Boha na zemi, který by měl mít po mém soudu silně rozvinutou schopnost porozumění, schovívavosti a vnitřního klidu. Zejména pokud takřka na denní bázi k tomu v souvislosti s migranty vyzývá všechny své ovečky. Třeba mám přehnané nároky, ale já bych zrovna u tohoto údajně velkého, štědrého a skromného člověka čekal mírnější reakci. Za povšimnutí stojí zejména jeho nenávist v očích poté, co od ženy odchází. Tuším, že BBC na YouTube tuhle situaci i zpomalila. Jinak jezuita Bergoglio z mého pohledu již dlouhou dobu dokazuje, že jeho úkolem na papežském stolci je rozvolnění a postupný rozklad křesťanství a tradičních evropských hodnot. Nejvýraznějším dokladem toho je jeho bezmezná podpora a protežování muslimských migrantů v jejich cestě do Evropy, ať už formou pravidelných proklamací, pardon kázání, nebo činů. Nedávno ve Vatikánu nahradil Krista na kříži vestou utopeného migranta, do kostelů ve Vatikánu nechal umístit pohanské předměty a bohy z Jižní Ameriky. Dřívější líbání nohou afrických vůdců, umývání nohou migrantů, nebo psychopatické odstrkávání věřících, kteří chtěli políbit jeho prsten nevyjímaje.

Fotogalerie: - Obelisk Pravdy a lásky během Vánoc

Česká televize inovuje. Nově bude pořady, které jsou potenciálně nevhodné pro mladší publikum, označovat některým z pětice piktogramů. Mezi problematický obsah patří vulgární jazyk, drogy i alkohol, strach, násilí a sex. Chybí vám ve výčtu něco? A co říkáte na samotný nápad?

Česká televize jen pokračuje v trendu duševní péče a řádné výchovy občanů ve jménu současného režimu. Mně osobně chybí piktogram „fake news“, který by mohl nahradit logo ČT24 a být přítomen u zpravodajských a publicistických pořadů naší, vaší, a hlavně jejich televize. Zejména pak u „velké čtverky“ Moravec, Wollner, Fridrichová, Rosí. Taky bych být ředitelem Petrem Dvořákem, když už má ty milionové bonusy za dobře odvedenou prounijní práci, zapřemýšlel nad piktogramy Grety Thunberg nebo čučkaře Koudelky z BIS. První znak by mohl upozorňovat na pořady zobrazující neekologický a uhlíkově nikoliv neutrální obsah a druhý na přehnaně panslovanské, proevropské – nikoliv proeunijní – a pročeské zaměření obsahu. Případně na obsah neúměrně kritický vůči USA nebo jejich zpravodajských službám, i když takový už ČT dávno cenzuruje.

Psali jsme: Dali si lajnu, nebo jsou tak blbí? Fridrichová a její tým si na Štědrý den rýpli do Čechů, Tomáš Vyoral jim to vrací i s úroky Kreténe! Dohra „betlému“ od Fridrichové. Pavel Novotný se přidal. A lidé to zatím novinářům z ČT dávají „sežrat“ „Prasopes“ a prvok Novotný nedopadne dobře. Tomáš Vyoral si hlasitě říká o čelné místo na řeporyjském seznamu Minář, ta zrzavá česká Greta, a jeho kloboučník. Opájí se mocí nad davem. Vandalismus, zatím smývatelný! Komentátor má obavy z řádění „chvilkařů“ v ulicích Prahy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.