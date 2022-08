Lidé chtěli změnu, a tak ji mají. Bohužel však k horšímu, říká Majerová

„Chodit pískat a hulákat na ty, se kterými nesouhlasím, případně se strkat s jejich příznivci, to opravdu není můj svět,“ přiznává se Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory, v souvislosti s aktuální aférou, které čelí Policie ČR kvůli zákrokům na předvolebních shromážděních Andreje Babiše v jižních Čechách. Majerová zároveň nenechává nit suchou na vládě Petra Fialy, kterou kritizuje především za to, jak nezvládá boj proti rostoucí inflaci. „Vláda nás žene do bídy, a ještě blahosklonně radí, kde máme šetřit. Ještě by mohla lidem poradit z čeho?“ říká Majerová, která nevěří ani v unijní solidaritu v případě, že nastane skutečná energetická krize.

Nejen žáci a studenti, ale také ministři mají v těchto dnech prázdniny. Jak trávíte léto vy?

Vzhledem k blížícím se senátním volbám spíš pracovně. Ale dopřála jsem si aspoň pár dní volna na chatě v milovaných Jeseníkách, jenže se o mně ví, že stejně neumím moc vypnout, takže i tam jsem pořád něco psala nebo četla. Jinak ale každý den kmitám v rámci své senátní kampaně po Olomoucku. Objíždím města i vesnice, potkávám se s lidmi, navštěvuji nejrůznější akce. S Honzou, mým manželem, jsme si coby milovníci hudby letos také konečně zhojili svůj téměř tříletý festivalový absťák. Byli jsme v Hradci Králové na Rock for People a ve Vizovicích na Masters of Rock.

Co říkáte na to, že slíbená podpora státu domácnostem zasaženým energetickou krizí se pro letošní rok smrskla jen na přibližně 2 000 Kč a na zbytek si domácnosti budou muset počkat až do příštího roku?

Vás to překvapilo? Mě ne. Já od téhle vládní garnitury opravdu nic neočekávám. Už řadu měsíců říkám, že ne podle slov, ale podle skutků poznáme je. Omlouvám se, budu možná trošku krutá: lidé chtěli změnu, a tak ji mají. Bohužel však k horšímu. Snad to aspoň některým dojde. Věřím, že ano.

Na povrch vyplavaly informace o tom, že díky poslední novele energetického zákona budou moci dodavatelé plynu v případě vyhlášení stavu nouze zvedat jeho cenu jakkoliv vysoko, bez ohledu na fixace dojednané se zákazníkem. Má to zabránit krachům těchto firem. Je to podle vás správná cesta?

Takže nám nezkrachují firmy, ale domácnosti. To je tedy opravdu „výborné řešení“! Jestli si dobře vzpomínám, koalice PirSTAN, tedy Piráti a Starostové, měla na předvolebních billboardech, že naší zemi vrátí budoucnost. Tak to tedy pěkně děkuju. Je to opravdu neuvěřitelné, co si tato vláda k lidem dovoluje. Žene nás do bídy, a ještě blahosklonně radí, kde máme šetřit. Ještě by mohla lidem poradit z čeho?

Podle oficiální statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu se v roce 2020 plyn spotřebovával nejvíce na výrobu tepla ve firmách a domácnostech, a to až ze 72 %. Bude tedy podle vás stačit k překonání nadcházející topné sezóny snížit teplotu v domácnostech, úřadech a firmách o několik stupňů, jak nabádá vláda?

Ne, to může tvrdit jen blázen nebo ministři Fialovy vlády.

Česká republika jako předsednická země EU v minulých dnech prosadila závazek k úsporám ve spotřebě plynu napříč celou Unií ve snaze rychleji najít cestu, jak se zbavit závislosti na ruském plynu. To je přece významný počin, nemyslíte?

Slova se mluví a voda teče. Už teď si takřka polovina členských států EU vyjednala výjimky, a pokud v dodávkách plynu nastane skutečně krizová situace, na žádnou solidaritu ani úspory nevěřím. Mnohem lepší by bylo, kdyby Evropská unie neřešila důsledky plynové krize, ale její příčinu. Jinými slovy, kdyby svůj diplomatický potenciál upřela k co nejrychlejšímu zastavení bojů na Ukrajině, usednutí k jednacímu stolu, hledání kompromisů a co nejrychlejšímu obnovení obchodu. Tím neříkám, že naše surovinové zdroje nemáme do budoucna více diverzifikovat.

Velká přestřelka se v těchto dnech strhla mezi koalicí SPOLU a hnutím ANO. Fiala a spol. obvinili Andreje Babiše z toho, že díky němu je ČR závislá na energetických dodávkách z Ruska, a že tedy představuje bezpečnostní hrozbu. Co si o této předvolební kampani myslíte?

Argumentace Fialovy vlády, že za všechno můžou Babiš a Putin, je nejen směšná, ale s ubíhajícím časem čím dál víc trapná. Zvláště pak když si uvědomíme, že nastavení našich odběratelsko-dodavatelských vztahů často sahá ještě hlouběji do minulosti, než na naši politickou scénu vstoupil Andrej Babiš, tedy do časů, kdy tu vládla ODS, nemluvě o lidovcích, kteří byli ve vládě i za Babiše.

V souvislosti s kampaní Andreje Babiše se dostala pod palbu kritiky také Policie ČR, jejíž neuniformovaní příslušníci „zaklekli“ na údajně autistického školáka. Jak hodnotíte tento incident?

Já se spíš pozastavuji nad potřebou některých lidí vystavovat na odiv svoji negativní energii. Přijde mi normální, když lidé chodí demonstrovat, aby podpořili své favority, respektive politiky a myšlenky, se kterými sympatizují. Chodit pískat a hulákat na ty, se kterými nesouhlasím, případně se strkat s jejich příznivci, to opravdu není můj svět. Neznám ten konkrétní případ ani nemám potřebu po něm pátrat. Vše je to důsledek vzájemné netolerance, která naši společnost ovládá čím dál víc. A je mi z toho opravdu smutno.

Bankovní rada ČNB v čele s novým guvernérem nezvýšila úrokovou sazbu, což vyvolalo podiv některých ekonomů. Jak hodnotíte tento krok? Neznamená to, že tím oddálíme brzdění inflace?

Nebudu se plést do řemesla ekonomům, kteří dané problematice určitě rozumějí víc než já. Jako politička k tomu říkám, dejme inovované bankovní radě v čele s novým guvernérem nějaký čas, ať předvede, co umí a jestli to funguje.

Velké firmy budou muset od příštího roku začít reportovat kromě svých hospodářských výsledků také další nefinanční ukazatele jako např. vztah k životnímu prostředí, informace o péči o zaměstnance a o řízení firmy. Nařizuje jim to nová evropská směrnice CSRD. Je to podle vás správná cesta, jak přinutit firmy k větší společenské odpovědnosti?

Bruselští úředníci si zvýšili platy, a tak vykazují činnost. Pokud to přispěje k tomu, že bruselská byrokratická hydra zasype sama sebe nebo že lidem dojde trpělivost, a ten socialistický byrokratický kolos se konečně zhroutí, tak já říkám: jen houšť a větší kapky.

