Lidem vyhrožují vězením a Fiala bude poučovat o svobodě? Energetik Štěpán popsal naši pozici ždímané kolonie

„Věci, které jsme ještě nedávno považovali za samozřejmé, jsou ohroženy. Čelíme novým nebezpečím a výzvám,“ prohlásil premiér Petr Fiala k demonstraci 28. října na Václavském náměstí. Vláda podle něj dělá maximum možného. „Zajistili jsme dostatek energií a zastropovali jsme jejich ceny, zlepšili jsme přístupnost do sociálního systému. Jednoduše řečeno, kdo potřebuje pomoc a požádá o ni, dostane ji. To vše nad rámec plošných opatření. Nenecháme nikoho padnout,“ zopakoval. Co vy na to?

Opravdu vláda zajistila dostatek energie, zejména plynu? Když je plyn v zásobnících německý, tak pak už máme jenom jeden plovoucí terminál, ze kterého lze do České republiky plyn dopravit jenom v omezeném množství. Až bude opravdu zima, tak od února 2023 ho z nich vyčerpáme jen omezené množství. Takže jsme udělali Česko stoprocentně závislé na Německu, místo na Rusku, zase jen jednostranná závislost. To je opravdu výhra z hlediska bezpečnosti.

Co takhle místo kritiky zastánců napojení na Rusko zajistit část, opakuji část plynu z Ruska, abychom plyn zlevnili a měli ho dostatek i v době mrazů? Tedy tak, jak to dělají v Rakousku, Francii, Maďarsku, Bulharsku, Řecku, a to bez nálepek o ruských švábech. V těch uvedených státech šváby nemají.

Budeme tedy závislí na tom, kolik plynu nám dodá Německo, ale nevíme, za jaké ceny to bude. Navíc Německo samo přiznává, že má plynu na zimu jen omezené množství. Není právě proto pro klid lidí u nás tak důležité, že vláda sáhla k zastropování cen energií?

Ano, vláda zastropovala ceny energie. Ale už se skoro nepřipomíná, že na několikanásobně vyšší úrovni než jiné státy. Tu zastropovanou cenu mnoho lidí nezaplatí, firmy budou propouštět a krachovat, stačí si přečíst provládní tisk. A k tomu kvůli zastropování cen u odběratelů a dorovnávání cen dodavatelům, jako je ČEZ, na úroveň cen na burze, kde jsou ceny zmanipulované, vláda zvýší deficit státního rozpočtu o stamiliardy. Takže heslo nenecháme nikoho padnout zní jako hudba z Marsu. I při zastropování cen bude průmysl krachovat.

I na třetí demonstraci pod heslem „Česká republika na prvním místě“ se volalo po demisi kabinetu Petra Fialy. Nesráží ještě vyšší podporu protivládních demonstrací osoba jejich svolavatele?

Pravda, pan Vrabel se stal snadným soustem pro organizované kritiky, kteří se na něj vrhli. Forum24 označilo demonstranty za zločince, ale nedávno uvedli, že oni nemají rádi Adolfa Hitlera, tak můžeme být opravdu v klidu. Oni u soudu opravdu neskončí.

Kritici mají pravdu v tom, že pan Vrabel energetik není, čemuž některé jeho výroky odpovídají, resp. jeho tvrzení nebylo doloženo žádnými odbornými argumenty, ani nenavrhl žádné řešení. Ale pan premiér by měl vzít v úvahu například postoj Švýcarska, které uvalilo sankce i na Ukrajinu. Už se těším na jeho kritiku Švýcarska a dalších západoevropských států, které odebírají ruský plyn. Nebo snad někteří mohou mít přístup k levnému plynu, ale v Česku je to téměř hrdelní zločin? Podpora České republiky Ukrajině je opravdu úžasně pokrokové řešení, které bude obdivovat celá Evropská unie.

V ekonomické situaci naší země, která má nejvyšší nárůst deficitu státního rozpočtu, nejvyšší ceny energií, inflace, a tím i ceny všeho, co potřebujeme k životu, se dále výrazně zvýší a podniky krachují, tak státní ČEZ zvýší od ledna dalším statisícům odběratelů cenu plynu a elektřiny o 60 procent, přitom však získá s největší pravděpodobností od státu dotace ve výši více než 100 miliard korun.

Předseda vlády kritizoval, že organizátoři demonstrací proti jeho vládě tvrdí, že je pro ně důležitá Česká republika na prvním místě. Pak prý nemohou požadovat to, po čem tak hlasitě volají. Podle něj neexistuje žádná „třetí cesta“, jakási nezávislost na Východu i na Západu. A Česko patří na Západ. „Pokud by se zde tito lidé dostali k moci, naše země by velmi rychle skončila jak v EU, tak v NATO. Jinými slovy – udělali by nás opět státem závislým na Rusku,“ doplnil premiér Petr Fiala. Jsou to opodstatněná varování?

Tak nevím, Rakousko je neutrální, Švýcarsko také, ale pro Českou republiku neexistuje volba nezávislosti na Východu i Západu? Kdyby nás západní partneři brali jako rovnocenný stát, a ne jako kolonii, tak bych to chápal. Premiér nejenže nevybudoval rovnocenné postavení České republiky ve vztahu k Západu, ale ani se o to nesnaží. Evropská unie nám přidělila roli montoven a skladů, což zejména v době energetické krize má katastrofální důsledky. Mohli jsme s třetinovými platy proti Západu přežít, kdybychom měli nejnižší cen energie jako v období 2010 až 2020.

Nemůže ale za ledacos i Andrej Babiš, který byl v předchozích dvou vládách a v té druhé dokonce premiérem a který slouží koalici pěti stran jako hromosvod, když se ocitne v problémech?

Současná vláda sice něco zdědila, ale podstata nárůstu cen energie na nejvyšší úroveň v Evropské unii a nicnedělání kombinované se žebračenkami nás přivedlo do ekonomické i ekologické katastrofy.

EU nechá spekulanty manipulovat s cenami povolenek i cenami na burze a česká vláda s tím nemá problémy. Místo Green Dealu máme Black Deal s obrovským nárůstem emisí škodlivých látek, a nejspíše bude i Black Out Deal. Nařizuje elektromobily, se kterými na dovolenou málokdo dojede. Nejvíce zasaženým státem těmito rozhodnutími je nesporně Česká republika. Může se pak někdo divit, že organizátoři demonstrace 28. října požadují vystoupení z Evropské unii a demisi české vlády, která všechna opatření EU realizuje v praxi? Na zářijových demonstracích se vystoupení z Evropské unie až tak moc neřešilo. Odborníci berou vystoupení z EU jako krajní řešení, které lze ale přijmout, pokud bude EU pokračovat stejným směrem: podporou OZE a elektřiny i za cenu vysokých cen energií a zvýšení emisí.

Ale Petr Fiala konstatoval, že spojenectví s demokratickým Západem chrání svobodu, nezávislost a prosperitu Česka. „Ti, kteří nás posunují na východ, nehájí naše národní zájmy. Uvrhli by nás do područí východní diktatury. A s tím už máme své historické zkušenosti,“ upozornil. Jak to se svobodou, nezávislostí a prosperitou Česka vidíte?

Prosperitu Česka už jsem popsal. Nárůst takové prosperity, která nás vyžene i z domovů a zničí průmysl, nepreferuji. O svobodě by vláda, která zavedla nejtvrdší cenzuru v Evropské unii s vyhrožováním vězením, neměla raději mluvit. Tvrzení o nezávislosti současné České republiky snad ani nemůže být míněno vážně. Vláda buduje závislost na Německu a jenom na Německu. A je jí jedno, za jakou cenu. Ještě chybí tvrzení o bezpečnosti. Ministři Černochová a Rakušan se opravdu vyznamenali. Česko je pro Rusko druhým prioritním terčem po USA.

Nechutné výroky ministryně Černochové o vraždách ruských občanů a slabomyslný prapor svobody na ministerstvu vnitra pana Rakušana jsou jenom důkazem úpadku české politiky. A asi i jasným znamením, že tito politici ženou Českou republiku do války s Ruskem. To si myslí zatím mlčící většina. Takhle se nechová žádný jiný stát EU.

Zmíněné kroky členů vlády teď nechme stranou. Spíš by mě zajímalo, co se dá dělat, abychom nebyli poslední mezi posledními v rámci EU, aby českého premiéra neseřvával před Evropským parlamentem kdejaký europoslanec. Lze se vůbec vymanit z role naprostého otloukánka?

Občan České republiky má právo volby vystoupit z Evropské unie jako Britové, zastavit podporu Ukrajině jako Švýcarsko, stát se neutrálním státem, jako jsou Rakousko a Švýcarsko. Má právo na poloviční ceny elektřiny, než máme, třeba jako Polsko, které má nedostatek elektřiny. Má právo na ceny všeho o třetinu nižší, jako mají v Polsku, i na nákup levného ruského plynu v množství, které posílí bezpečnost zásobování plynem a sníží jeho ceny. Pokud ne, tak žádám naše politiky, aby ostře vystoupili proti Rakousku, Švýcarsku, Francii a také USA, které dovážejí plyn z Ruska v objemu 100 miliard korun za měsíc. Má ale vláda, která asi nedokončí ani jedno volební období, právo kopírovat cestu Německa, kde se ceny plynu zvýší až 25x, a Polska, kde se mají od ledna 2023 zvýšit až 15x? A to vše podle hesla nejdříve konej a pak řeš důsledky?

Jaké protesty proti tomu, jak vláda koná, jsou tedy namístě?

Občan České republiky má právo organizovat stávky a masová shromáždění zaměřené na kritiku vlády i její odvolání, pokud vláda neplní svůj volební program, přivede stát do ekonomické a energetické krize, a ohrožuje svými rozhodnutími bezpečnost státu. Občan nemůže být státem nijak postihován, pokud za stejné činy nejsou postihováni občané ve jmenovaných státech. Pokud tedy žijeme v právním státě.

