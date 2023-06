Lže, nemá nic, všechno tají. Poslanci podělaní z Černochové. Ale je odhaleno

Pokud chce někdo dělat změny v armádě a kupovat nové vybavení, měl by předložit strategickou koncepci. Ale to se neděje. „Všechno, co je teď nově, ať už se jedná o leopardy, další nákupy vrtulníků, mluví se o nějakém dopravním letadle, nikde uvedeno není, protože od nynější vlády a paní ministryně obrany jsme žádnou novelu takovýchto strategických dokumentů nedostali,“ říká v rozhovoru místopředseda výboru pro obranu Pavel Růžička (ANO). Z čeho ministryně obrany vychází, když chce kupovat stíhačky, leopardy a další zbraně, neví. Ale je si jist, že v některých věcech Černochová lže. Koaliční poslanci jí ale otázky nekladou, protože jsou z ní „podělaní“.

Už státním rozpočtem na příští rok bude podle zákona zajištěno vydávání dvou procent HDP na obranu státu, jak v dubnu schválila Poslanecká sněmovna. V onom zákoně se rovněž píše, že financování velkých obranných strategických projektů bude transparentní. Jaké velké obranné strategické projekty jsou pro Českou republiku nyní aktuální?

Strategické projekty by měly být formulované v takzvaném KVAČR, Koncepci výstavby Armády České republiky. Tam by mělo být popsáno, jakým způsobem se armáda bude řídit do roku 2030, 2035, a mělo by tam být nastíněno, co chce kupovat a jaké ty strategické projekty jsou. V minulém volebním období jsme měli jako strategické projekty bévépéčka, protiletadlové a raketové komplety SHORAD, dělo 155 milimetrů, radiolokátor MADR, vrtulníky. Kromě bojových vozidel pěchoty se nám to podařilo dotáhnout. Ale koncepce byla schválená v roce 2019 ještě za naší vlády. Všechno, co je teď nově, ať už se jedná o leopardy, další nákupy vrtulníků, mluví se o nějakém dopravním letadle, nikde uvedeno není, protože od nynější vlády a paní ministryně obrany jsme žádnou novelu takovýchto strategických dokumentů nedostali. Armáda se pokouší rozjíždět projekty třeba směrem k F-35, protože tam probíhá nějaké vyjednávání s americkou stranou. To samé platí o tancích Leopard 2A8, ale je to jen vyjednávání. Podstatu věci neznáme, jak to do koncepce zapadá, jaký bude početní stav. Protože v koncepci z roku 2019 je propočet tanků jednoho praporu v Přáslavicích, ale paní ministryně mluví o 80–87 tancích, tak musí z něčeho vycházet. Ale z čeho, to nedovedu říct. Pomalu budeme v polovině volebního období, ale nevím, co jsou pro paní ministryni strategické projekty, protože na papíře to nikde není.

Ta zmínka o transparentním financování velkých strategických projektů znamená, že dosud transparentní nebyly?

Transparentnost, netransparentnost. Pan ministr Metnar chtěl být transparentní v rámci nákupu bévépéček, ale sami úředníci ministerstva ten výběr dotáhli do „dokonalosti“, že se to nedalo pomalu ani vyhodnotit. Teď ti úředníci říkají, že to, co dělal pan ministr Metnar na základě jejich doporučení, bylo špatně, a udělali to úplně jinak. Ale nevíme jak, protože paní ministryně se s námi o tom nebaví, jen na výbor poslala vyhrazený dokument, který popisuje průběh výběru BVP. Ale ono to není ani vláda-vláda, ona lže. To je třístranná dohoda mezi Ministerstvem obrany, švédskou vyzbrojovací agenturou a švédskou soukromou firmou. Vůbec nevím, do jakého rámce to zapadá. Paní ministryně lže, lže a lže a neustále se jenom obhajuje, jak to všechno dělá dobře. Ale není to tak. Je v tom zmatek, chaos a výbor pro obranu v současné době neví, v jakém je to stadiu.

Já jsem ten vyhrazený dokument četl a vlastně tam vůbec nic není. Jen pár údajů, že bévépéčka nemají tu specifikaci, kterou měla mít, takže vlastně armáda nedostává to, co chtěla, proto je to levnější. Jsou tam vyjmuté nějaké platby předem, o inflační doložce a o servisu, který bude cenu stoprocentně navyšovat, tam není ani slovo. Dokument absolutně k ničemu. Ale paní ministryně a ministerstvo si počínají velice chytře, protože to dají do vyhrazeného, tím pádem se k tomu nemohou dostat novináři, my, poslanci, o tom nemůžeme konkrétně mluvit a Ministerstvo obrany je z obliga, protože se jich nemůže nikdo na nic veřejně ptát. Ale takhle já si politiku nepředstavuji.

Chápu to dobře, že ti samí odborníci, kteří to tehdejšímu ministru Metnarovi radili, teď říkají, že je to špatně?

Chápete to dobře. Byl tam bývalý náměstek Koudelka, nyní je to vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic Lubor Koudelka, má tam nějaký tým, který dělal tu akvizici BVP, v čele s panem plukovníkem Gazdou. Ti tam jsou pořád. Minulé volební období jsem ten postup hodně kritizoval, a přitom to byl náš ministr. Nynější vládní poslanci jsou z paní ministryně podělaní, ti se na výboru nezeptají vůbec na nic, jen tam sedí a nedovolí si říct ani půl slova. Ale já jsem se tam minulé volební období ptal a pan ministr Metnar na rozdíl od nynější paní ministryně je klidný, uvážlivý, hloubavý a obrovsky trpělivý. Kdybych se dostával do té situace, ve které byl on, tak bych ty lidi, kteří nebyli do roku schopni s tím projektem cokoli udělat, okamžitě vyhodil a ten tým vyměnil, což pan ministr neudělal. A tímto způsobem se mu to teď vrací, že je ta jeho činnost paní ministryní jakoby zpochybňována. Ale je to ten samý tým, který teď dělá pro paní ministryni takové nestandardní věci.

Třiadvacet let stačila České republice dohoda mezi členskými zeměmi NATO o statutu jejich ozbrojených sil (NATO SOFA), což je mnohostranná mezinárodní smlouva. Jak záslužná je aktivita ministryně obrany Jany Černochové, že podepsala česko-americkou smlouvu o obranné spolupráci (DCA)?

Doteď jsme mimo tu smlouvu fungovali a nic se nestalo. Když budeme bez této smlouvy fungovat dál, tak se zase nic nestane. Ta smlouva začne nabývat na významu, až paní ministryně bude chtít koupit F-35, protože americká strana si tady bude moci urychleně provádět výstavbu. A to ať už těch zařízení, která potřebují k obsluze F-35, různých datových center a takových speciálních věcí k obsluze té F-35, pak to začne dávat smysl. Ale paní ministryně to musí vysvětlovat, musí to říct nahlas. Předevčírem jsem se bavil s kolegou, který projektuje pro polskou armádu. Proto tvrdím, že paní ministryně musí jasně říct, je to v článku 3 odstavec 7, kde se jedná o výstavbu, že tu budou Američané stavět podle svých stavebních norem, takže ty české v rámci výstavby amerického zařízení platit nebudou. A já se ptám, je Ministerstvo obrany připraveno na to, kontrolovat tu výstavbu z hlediska amerických norem? Nikdo to na Ministerstvu obrany neumí. Nikdo podle těch norem neumí projektovat. Jakým způsobem bude ministerstvo dohlížet na tu vlastní výstavbu?

To jsou věci, na které paní ministryně musí odpovídat. Ale ona dva měsíce mlčí, a když se jí na něco zeptáte, tak řekne, že je smlouva zveřejněná na stránkách www.army. Ale těch nesrovnalostí je tam hrozně moc. Další zkušenosti z Polska jsou takové, že polská strana do vlastní výstavby podle té dohody nemá jakýmkoli způsobem jak zasáhnout. Maximálně si udělá nějaké srovnávací posudky, jestli je výstavba kompatibilní s polským právem a americkým právem, protože my v Evropě projektujeme podle úplně jiných norem a jsou to opravdu složité situace. Další věc je, kdo to na tom Ministerstvu obrany bude dělat. Kdo to bude mít pod palcem? To jsou ty otázky.

V samotné americké základně na českém území problém nevidíte?

Jestli tady bude, nebude základna, je – pro mě – marginální problém. Protože čemu my říkáme základna? Jestli někdo považuje za základnu to, že tam bude sto vojáků a deset raket, tak to možná základna je. Ale ona je i základna, když je tam pět lidí, kteří obsluhují nějaké datové centrum. Nebo tomu můžeme říkat vojenské zařízení americké, vojenský objekt, slangově se tomu dá říct jakýmkoli způsobem. Ale tohle musí ministryně voličům říct. Nesmí strkat hlavu do písku a musí to říct jasně. Pokud by takto ministryně postupovala, tak tím vyvrátí veškeré dezinformace, které okolo toho kolují. To, že ministerstvo neinformuje, je živná půda pro jakoukoli dezinformaci. Vyjednávací tým ministryně tam byl, ale smlouva je hrozně přeložená i hrozně napsaná. Není z ní poznat, co to je vojenský manévr. Manévr lodi, manévr tanku, manévr letadla, manévr armády, manévr nějaké jednotky? Je to tragické, ale to ona musí vysvětlovat. Když to nebude vysvětlovat, tak budou vznikat různé dezinterpretace a lidé budou naštvaní.

Vláda Petra Fialy původně rozhodla, že nechce pokračovat v pronájmu švédských gripenů a chce se vydat cestou nákupu 24 kusů amerických stíhaček F-35. Proč to má být jinak?

Toto byl záměr, kdy nám říkali to vojenské doporučení, kde uvedli, že do roku 2027 končí gripeny a že chtějí F-35. Ale to vojenské doporučení byla absolutní tragédie. To už i ten prodejce vysavače Vorwerk má nastudované parametry toho vysavače, aby ho dokázal prodat, kdežto pan generál Čepelka, který to vysvětloval, plácal páté přes deváté. A absolutně to nebylo důvěryhodné. Teď už přišli na to, že do roku 2027 se jim ty stíhačky F-35 nepodaří získat, i na to, že do roku 2030, možná 2034 tady budou minimálně dvě platformy: F-35 a gripen, což v tom vojenském doporučení vůbec nebylo, s tím vůbec nepočítali. Upozorňoval jsem na to, že je skandální se zbavovat gripenů, které mají nalítáno 50 procent své životnosti, že je třeba je dolítat. Teď už alespoň uvažují o dvou platformách, takže by se gripeny dolítaly. Horší věc je, že pro nás bude smlouva s Američany nevýhodná a půjdeme pro jinou platformu. Protože pro nás, pro Českou republiku, zrovna tenhle typ letadla není důležitý.

Proč by stíhačky F-35, které chce pětikoaliční vláda za obří sumu pořídit, neměly být pro Českou republiku důležité?

Máme gripeny na obranu českého vzdušného prostoru, provádíme s nimi Air Policing, hlídáme Slovensko, hlídáme pobaltské státy, máme jedny z nejlepších pilotů gripenů na světě, máme k tomu zázemí, máme k tomu infrastrukturu, máme k tomu všechno. Tak jde jenom o to, že se paní ministryně chce zalíbit Spojeným státům, aby ji pan ministr obrany Austin v Americe vždy přijal a byla tam přijímaná jako ta, kdo vychází Americe vstříc. Jinak nákup F-35 pro Českou republiku absolutně žádný význam nemá. Když pan generál Řehka mluví o novém bojišti a o tom, že tam bude všechno svedené, tak vždyť my nemáme ani pořádně funkční protivzdušnou obranu státu. Tak ať se začne nejdřív dělat tohle. Vždyť jaké jsme měli vůbec problémy, aby nám začaly komunikovat MADR v rámci toho systému. To ti vojáci nedokázali odladit, nedokázali to přesně specifikovat, nedokázali se s Izraelci domluvit tak, aby to bylo hned od prvopočátku funkční. A my chceme do toho systému zapojovat F-35? Já si myslím, že o F-35 můžeme jednat v roce 2035, abychom už měli letadlo ne páté generace, ale třeba osmé generace, a bude to úplně někde jinde. Ale tohle jsou od vlády a ministryně obrany absolutně chaotické kroky.

Copak k tomu nemohou říct své armádní špičky?

Samozřejmě ti vrcholní funkcionáři jako pan generál Míka musejí říkat to, co chce paní ministryně k F-35 slyšet. Pan generál Mikulenka k tomu byl skeptický, proto musel odejít, tomu se to nelíbilo. Jestli si myslíte, že i další z vedení vzdušných sil jsou z toho konceptu F-35 nadšení, tak to nejsou. Mají z toho obavy, mají z toho strach, protože tam se ukazují další věci. Ta letadla budou muset mít speciální hangár, se speciální bleskosvodovou ochranou, jsou třikrát hlučnější než gripeny. Kde je budeme mít, kde budeme mít záložní letiště, jak budeme cvičit obsluhu? Teď se proslýchá, že údajně ti lidé, kteří budou dělat servis těch letadel, budou muset být prověřováni Národním úřadem a americkým bezpečnostním. A údajně by jejich rodiny měly mít zakázáno cestovat do arabských zemí. Nevím, jestli to je pravda, na to se budu ptát paní ministryně na výboru. Už z toho padá absolutní zděšení. A my se hrneme do něčeho, co po nás nikdo nechce. Nám v rámci NATO nikdo nedal jiný úkol než ochranu svého vzdušného prostoru. Když si vezmu, že v rámci Evropy, jak se deklaruje, má být 600 letadel F-35, tak těch našich 24 kusů to opravdu nevytrhne. Jen to udělá obrovskou díru do našeho státního rozpočtu. To je třeba si uvědomit a je třeba to lidem říct po pravdě. Protože tak to je.

Jaké vyzbrojování by mělo být pro armádu České republiky momentálně nejvyšší prioritou?

Samozřejmě jsem pro dodržení závazku vůči NATO, aby byla maximálně připravená a přezbrojená 7. brigáda. Jak z hlediska bévépéček, tak z hlediska tanků, s tím naprosto souhlasím. Dalším stěžejním projektem musí být z hlediska konfliktu na Ukrajině naše protivzdušná obrana. A to tak, abychom byli schopní se bránit raketám, které budou daleko sto kilometrů, ne těm blízkým, ale těm vzdáleným. Systém protivzdušné obrany je prostě alfa a omega. Další věc, když to vidíme dnes na té Ukrajině v rámci toho konfliktu, co jsme obrovským způsobem podcenili, je logistika. Potřebujeme, abychom byli schopní tyto prostředky opravovat v poli. To je dnes úplně na okraji, tímhle směrem bychom se také měli zaměřit. Ale bude to stát spoustu peněz, abychom modernizovali opravárenské prostředky dílenské, pojízdné, abychom vojáky naučili tu techniku opravovat, protože to bohužel neumějí. Veškerý odborný servis nám dělají civilní firmy. Budou nám to po zkušenostech na Ukrajině civilní firmy dělat, kdybychom byli v nějakém konfliktu? No samozřejmě že nebudou. Tak co tam s tou technikou budeme dělat, když dnes vojáci neumějí opravit ani pandura? A teď dostanou daleko složitější techniku. Dostanou bévépéčka, dostanou tanky Leopard.

Nepodceňujete vojáky až příliš s jejich neschopností opravovat vojenskou techniku?

Mám zkušenosti z armády, protože tu opravárenskou činnost jsem tam dělal. A už v té době ti vojáci u tankového pluku to neuměli. Z 90 procent to ničili, než aby se o to řádně starali. Dnes když si vezmu izraelské zprávy, které hodnotí zbraňové stanice u pandurů, tak to je katastrofa. Ti vojáci dnes neumějí ani čistit kanón. A s tímhle chceme vyvíjet nějakou bojovou činnost? To je prostě směšné. Na tohle bych se soustředil, stál oběma nohama na zemi a zaměřoval bych se na to, co je pro mě prioritní. F-35 určitě není priorita. A za 250 miliard? To je hrozné!

Suma to sice bude obří, ale 250 miliard je až přehnané, ne?

Podívejte, vrchní ředitelka ekonomické sekce Ministerstva obrany Blanka Cupáková, která vede český vyjednávací tým, řekla, že případný nákup 24 stíhaček z USA překročí sumu 100 miliard korun. Tedy že to nebude méně než 100 miliard. Když si to vezmete střízlivým odhadem, co se bude muset vystavět, co nakoupit, že se budou muset vycvičit obsluhy, techniky, tak to bude 150–200 miliard minimálně. Takže přehnané to není.

Jste místopředsedou sněmovního výboru pro obranu, který vykonává kontrolní roli ve vztahu k řízení resortu obrany. Jak se ta kontrola daří?

Kontrola se „daří“ tak, že s námi paní ministryně nekomunikuje. Naposledy nepřišla na výbor, že má moc práce. To se za dobu fungování Poslanecké sněmovny nikdy nestalo. Kdyby náš ministr toto udělal v minulém volebním období, tak by byl obrovský oheň na střeše. To by paní Černochová pomalu svolávala mimořádné schůze, co si to ministr obrany dovoluje. A ona s námi nekomunikuje. Když nějakou informaci chce dát, tak ji dá v utajeném režimu tak, abychom se o tom nemohli bavit, abychom to nemohli s novináři řešit. Ta vlastní kontrola se úplně vytrácí. Zjistil jsem, že leopardy, které jsme dostali darem, nemají hasicí zařízení. Podívejte se, co dnes na Ukrajině dělají, každý ten leopard po nástřelu hoří zvnitřku. A jen díky Růžičkovi, který to zjistil, to armáda konečně začala řešit. Takže role výboru pro obranu je takový mikromanagement. Ale mě na tom udivuje, že na to v armádě nikdo nepřijde. Řeknou, že tanky Leopard prošly vojskovými zkouškami. Jak můžou projít vojskovými zkouškami, když jim tam chybí hasičský systém a další systémy, které v tom tanku nejsou zabudované, proto je bude muset česká strana koupit. Takže to je takové laciné píár vůči veřejnosti, aby byla armáda v jejích očích ta nejlepší, ale to je takové pozlátko. Potom, když se kouknete dovnitř, tak zjistíte, že to má spoustu chyb.

Psali jsme: „Miliardáři a vláda. Co přehlížíte. Pravda o Černochové.“ Zaorálek už natvrdo Konečná: Tohle nebudete mít, protože se koupí stíhačky Nepřišla na výbor. Prý má důležitější práci... Černochové byla připomenuta její vlastní slova Zpráva o vyjednávání s Američany: Sklopili jsme uši a sklapli podpatky, shrnula Bobošíková

