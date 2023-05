Má štěstí, že má Putina, jinak by všichni viděli. Vyoral sekl premiéra. Ale Rakušana taky

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Bonzuje a podbízí se ministerstvu. To o něm něco vypovídá, říká o bývalém brankáři Dominiku Haškovi komentátor. A Petr Fiala má podle něho štěstí, že jeho neschopnost kryje válka na Ukrajině. Opačně hovoří Vyoral o ministrovi vnitra: „Riziko pro ČR v osobě Rakušana, coby mimo jiné kádru lobbistického think-tanku Aspen Institute, tkví paradoxně naopak v tom, že není blbý.“ A pozastavuje se nad tím, že za to, co předvedl v Africe, by na jiném ministrovi nezůstala nit suchá.

reklama

Dominik Hašek byl opět ve varu, tentokrát z případu tenisty Ivana Gachova, který se zúčastnil tenisového turnaje v Ostravě. A požaduje, aby sportovní organizace musely hlásit soutěž Rusů ministerstvu. „Já jim nabízím pomoc, ale prostě není od nich zájem…“ stěžuje si Hašek (myšleno ministerstvu). Proč ministerstvo odmítá takovou kapacitu v nahlašování a deportaci Rusů, jakou je Dominik Hašek?

Anketa Jste pro větší zdanění piva a vína? Ano 14% Ne 80% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 7046 lidí

Psali jsme: „Nemají o mě zájem.“ Dominik Hašek se zlobí

Exposlankyně Hyťhová provedla něco, co se nedá nazvat jinak než „hlubokou soudružskou sebekritikou“ a odvolala vše, co řekla, když odcházela z SPD. Je místo na kandidátce SPD do europarlamentu skutečně tak důležité?

Odvolat „všechno, co jsem řekl“ značí popření sebe sama. Názorový veletoč takového rozsahu je málo uvěřitelný a zavdává důvod k pochybám, zda není iniciován prospěchem toho, kdo natolik otočil. Z toho plyne, že něco – možná právě dobře placené teplé místo mezi potentáty v EUrosojuzu – je pro exposlankyni tak důležité.

Vláda stihla za první čtvrtletí udělat sekeru 200 miliard korun. Řeči o odpovědném vládnutí evidentně vzaly za své. K tomu je pořád nedostatek léků, vláda kývla na omezování automobilové dopravy z pera EU, chystají se emisní povolenky pro občany… Je nějaký předvolební slib, který ještě nestihli porušit?

Moc jich nebude. Nicméně předvolební sliby jdou už dobu mimo mě, neb slovy klasika: Ne podle slov, ale podle činů poznáte je. Současná bruselsko-americky vazalská vláda Petro Fialenka má ještě to „štěstí“, že za Babiše, na něhož by už všechna ta vlastní neschopnost a diletantství opravdu shazovat nešlo, má Putina a rusko-ukrajinskou válku.

Fotogalerie: - Výměna ministrů

V mezičase máme ministra vnitra v Ugandě, kde místním rozdává banány v igelitu a drží pietu v šortkách. Je to snad nějaká rafinovaná snaha nás přesvědčit, že ministr Lipavský je vlastně ještě v pohodě?

Docela to tak vypadá. Protože, co si budeme povídat, riziko pro ČR v osobě Rakušana, coby mimo jiné kádru lobbistického think-tanku Aspen Institute tkví paradoxně naopak v tom, že není blbý. Rozdávání banánů Afričanům navíc z pohledu liberálně levicových progresivistů jeho typu pak hraničí až s rasismem a ponižováním. Nebo ne? Kdyby tak učinil některý z „nežádoucích“ politiků – a ne protežovaný prorežimní kádr – pak by ho pologramoti z mediálního mainstreamu roznesli na kopytech. V první řadě ale nechápu, co vlastně dělá ministr vnitra na cestě po Africe? Krom z našich kapes placeného výletu a pěkných PR fotek samozřejmě. To snad nemá vnitro co na práci? To má naše vazalská vláda takové přebytky v rozpočtu? Jedni si jezdí po výletech v Asii, druzí v Africe a zbytek na pravidelnou válečnou PR turistiku na Ukrajinu.

Psali jsme: Rakušan v kraťasech na oficiální návštěvě. Údiv

Že válečnickou politiku Joea Bidena kritizuje Donald Trump, není nic překvapivého. Ovšem z hloubi demokratické strany se objevil další vyzyvatel, Robert Kennedy Jr., který se taktéž vymezil proti neokonzervatismu a dokonce prohlásil, že stačilo pět slov od Zelenského a válka na Ukrajině by nebyla. Kennedy začínal na 10 %, ale už se vyšvihl na 21 %. Že by Biden měl konkurenta?

Možné to je. Kennedy Jr. v posledních letech začal být více vidět. Vzhledem k jeho postojům mě trochu „překvapuje“, že jde o demokrata. Nicméně kdyby volby něco změnily, už dávno by je zrušili.

Psali jsme: „Pět slov stačilo, válka být nemusela. Ale u nás to chtěli.“ Řekl možný prezident USA

Sledoval jste seriál Volha? Komentátor Michal Závada tvrdí, že hlavní hrdina, řidič, kšeftař a hlavně člověk, který spolupracuje s tajnou policií, Standa Pekárek, je prototypem účastníka současných proruských demonstrací. Závada míní, že pro tento typ byla revoluce katastrofou a teď je „zapšklý, nenávidí úspěšnější“. A proto by 73letý Pekárek určitě chodil na demonstrace. Neignoruje Závada náhodou to, že ti, kdo sloužili režimu, aby se měli dobře, velmi rychle po revoluci pochopili, která strana chleba je namazaná?

Svět ani lidé nejsou černobílí. Přirovnání šablonovité postavy – zřejmě tedy s řadou negativních rysů – z vyfabulovaného filmu či seriálu k poměrně velké skupině občanů, kterým mediální děvečky nemohou přijít na chuť, není snahou o popis reality, ale o tendenční a programovou dehonestaci ve stylu Goebbelse. A další rozvíjení reality virtuálně mediální. Jinak seriál jsem zatím nesledoval. Ale mám tak nějak neodbytný pocit, že jde o tendenční počin, jehož autoři z předchozího režimu vyzobali jen to horší – ne-li nejhorší – a navíc to přiřkli drtivé většině občanů oné doby. Přičemž cílem bylo opět ukázat, jak to tehdy bylo všechno příšerné… ve srovnání s novým lepším světem nyní. Jen můj pocit, třeba mi ho seriál vyvrátí, až na něj kouknu.

Útok na Kreml, bombardování skladů, jak ruských, tak ukrajinských. Vypadá to, že s blížícím se výročím se válka na Ukrajině alespoň na chvíli opět přelije do horké fáze, možná dojde i na slibovanou protiofenzivu. Očekáváte nějaké velké události?

Neočekávám ani nepředpovídám nic. Jen si v zájmu všech obyčejných lidí dobré vůle na obou stranách konfliktu přeju – a nejenom tam – aby došlo co nejdřív k nějakému řešení a boje utichly. Obávám se však – i vzhledem k historickým konotacím, že anglosasští loutkáři povedou válku do posledního Ukrajince – ne-li do posledního Slovana.

Psali jsme: Fiala u komunistů, ticho po pěšině. „Mlčí.“ A Tomáš Vyoral ví proč „Ohrožení zdraví. Vědomé.“ Českého obilí plno, ale co dělá vláda? Vyoral ostře „Hnus nejhrubšího zrna.“ Tomáš Vyoral slyšel, co Fiala chystá. A pak je tu Ševčík Pekarová řečnila na Tchaj-wanu. A mezitím v Bruselu... Nedostala „notičky“ včas, soudí pozorovatel

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama