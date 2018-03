Majdan? Ne! Jasné a podrobné slovo od Babiše

Od voleb jsme svědky velké nespokojenosti určité části veřejnosti s politickou reprezentací. V minulých dnech vše gradovalo masovými demonstracemi proti zvolení Zdeňka Ondráčka předsedou sněmovní komise pro kontrolu GIBS, pak se situace ještě více přiostřila po inauguračním projevu prezidenta Miloše Zemana. Přibývá nejrůznějších akcí namířených proti prezidentu Zemanovi, Andreji Babišovi a na obranu ČT, také tento týden jsme svědky protestů, zapojí se i studenti. Než se dostaneme k jednotlivým událostem, co tohle všechno znamená? Jak odpor ovlivní politickou scénu u nás a atmosféru ve společnosti? Čeká nás slovenský scénář?



Pevně věřím, že ne. Jistě, situace má společné znaky jako dění na Slovensku, ale doufám, že nás stejný scénář nečeká. Je to uměle vyvolaná psychóza. Co se týká pana Ondráčka, celá Sněmovna ho zvolila do příslušné komise, dřív pracoval v podobném výboru a nikomu to nevadilo. Chápu, že mnoha lidem vadí, že byl jako student na povinné praxi v pohotovostním útvaru VB. Málokde ale zaznělo, a to je škoda, že po revoluci, když začala jeho profesní kariéra, pracoval v oddělení hospodářské kriminality a vyšetřoval například kauzy Opencard nebo OKD. Tohle je všechno ve hře. Jsou jistí lidé, kteří v tom tzv. jedou a nechtějí, aby v čele sněmovní komise byl odborník, který má přehled o historii kauz. Že se vše automaticky překlápí proti našemu předsedovi a hnutí ANO, na to jsme si zvykli. Ale logicky – donekonečna to nemůžeme trpět, protože všechno má své meze. Lidé to cítí a čekají, jak se aktuálně i do budoucna zachováme. A jen pro úplnost – ty demonstrace nebyly masové. Byly aranžované. A nikoli profesionálně. Skutečně masové a spontánní lidové demonstrace, tak ty vypadají úplně jinak. A strůjcům těchto pokusů o psychózu čehosi na způsob jakéhosi majdanismu bych nepřál, aby zažili skutečně ony masové demonstrace všeho lidu.



Lidi zneklidnila nejen minulost pana Ondráčka, ale i jeho rétorika v Poslanecké sněmovně. Slova o demokratické žumpě a podobně. Za minulost se ani neomluvil, to Vvám nevadí?



Mnoho lidí říkalo, že kdyby se omluvil… Chápu to. Ale je to jen jeho vyjádření, jeho svědomí. Nám v našem poslaneckém klubu také nikdo nediktuje, co máme, nebo nemáme říkat. Vysvětlil mnoho věcí velmi upřímně a jeho projev ve Sněmovně končil: „Ať hodí kamenem, kdo je bez viny.“ Ostatně, ještě i dnes ve Sněmovně sedí řada jiných lidí z různých stran, jimž by národ mohl dost hluboko sáhnout do jejich svědomí. Ať se s tím vyrovnají sami. Voliči už jim loni na podzim ledacos naznačili. Zdá se, že zatím ještě asi ne dost důrazně. Ale i to se může relativně brzo změnit.



Pojďme k dalším protestům. Umělci začali v reakci na inaugurační projev prezidenta na Českých lvech podepisovat výzvu na podporu České televize. Mimochodem, Jan Svěrák označil prezidentovu kritiku ČT za největší útok na její nezávislost od televizní krize v roce 2000. Nejde ale jen o „pět vět na obranu České televize“, umělci kritizují politickou reprezentaci v podstatě od parlamentních voleb. Co říkáte na slova o útoku na nezávislost televize? A mimochodem, jak vám se líbil inaugurační projev pana prezidenta?



Je to pan prezident Zeman. Já respektuji, že byl zvolen prezidentem České republiky. Komentovat, chválit nebo kritizovat inaugurační projev prezidenta nebudu. Ale když vidím, jak se Česká televize chová k našemu hnutí… Samozřejmě že mi vadí, že se utrácí spousta peněz za to, že se upřednostňují některé kauzy před nezávislým, vyváženým zpravodajstvím. Jedna minuta vysílání má nějakou hodnotu. To nebyly minuty a hodiny, ale dny, týdny, měsíce čistého času, které věnovali kauze Čapí hnízdo. Tohle opravdu ani při nejlepší vůli objektivně nelze považovat za objektivní a vyvážené zpravodajství. A osobní útoky či porušování profesního i morálního kodexu České televize v jednotlivých reportážích? To jsme zažili všichni už při televizní krizi v letech 2000 až 2001, a co se od té doby změnilo k lepšímu? Diváci to platí sedmi miliardami ročně a už jim to dávno není jedno. Pohár jejich trpělivosti pomalu, ale jistě už přetéká. Všichni už to silně cítí, ale některá mainstreamová média se to snaží kamuflovat a manipulovat. Jenže občan skutečně není ovčan.



Díval jste se na předávání cen Český lev?



Nedíval, měl jsem pracovní povinnosti. Ale slyšel jsem o tom. Byli tam mí kolegové, kamarádi, umělci – měli vždycky výrazné názory, co se týká politiky. Jestli je zrovna platforma slavnostního vyhlášení cen pro toto vhodná, je asi na jejich uvážení nebo na uvážení každého z nás. Klikněte si na takzvané sociální sítě, co tam o tom veřejnost píše, a reálnější obrázek si potom už asi uděláte… Lidé nejsou hloupí. No a dost lidí v mém volebním obvodu i dost kolegů a známých i odjinud mi řeklo, že si tu „šou“ sice pustili, ale nejpozději do tří minut museli přepnout na jiný program jiné televize. Stačí?!



Spolek Milion chvilek na svém serveru MilionChvilek.cz přinesl možnost podepsat petici proti premiérovi Andreji Babišovi. Dnes budou studenti stávkovat za dodržování ústavních zvyklostí. Požadují, aby vláda v demisi nekonala zásadní a personální kroky, ani nevytvářela nové ústavní pořádky, chtějí, aby Senát důrazně vystoupil proti nedodržování ústavních zvyklostí. Ovlivní tyto protesty vyjednávání o vládě?



Za jakýmsi negativním účelem jsou údajně ty demonstrace organizované, a to velmi sofistikovaně. Mě mrzí, že když mluvím s lidmi, nikdo vůbec neví, proč tam zejména někteří ti mladí a nezkušení protestují. Demonstrovalo se proti panu Ondráčkovi v době, kdy odstoupil z pozice šéfa komise GIBS. Teď se demonstruje proti něčemu jinému a pak se bude demonstrovat proti čemukoliv, ale hlavně že to poškodí hnutí ANO, jeho vládu a hlavně premiéra Babiše osobně včetně jeho rodiny. A dodržování ústavních zvyklostí? Ty se dodržovat musejí.

A teď se podívejme na dodržování mediálních zvyklostí. Nikde jsem neslyšel, že by termín vláda v demisi byl statut. Je to jen módní a nyní velmi účelový mediální přídomek, který se teď důsledně používá, a je zajímavé, že v minulosti se nepoužíval. Oni si ohýbají podle své libosti a účelově jakékoliv zákony a zvyklosti, jak se jim to hodí. Oni se tu opět snaží znovu a znovu zneužívat veřejnost a veřejný prostor. Někteří ti demonstranti opravdu vůbec nevědí proč, a kdo ví, možná je jim to v podstatě asi i jedno. To je chyba, ale… I to je ta demokracie a v ní žijeme.

A zda tohle skutečně ovlivní vyjednávání o vládě? Věřím ve zdravý rozum. Poslanci v první řadě složili poslanecký slib, že budou pracovat pro tuto zemi a pro občany. Věřím, že si občané udělají svůj úsudek a nebudou se řídit tím, co do nich pod tlakem doslova „pere“ někdo z jisté části médií. A až si lidé ten úsudek udělají, pak to dají znát.

Mimochodem, teď jsem si zažil uměle vyvolanou kauzu se zprávami z mediálních rad: tedy České televize a Českého rozhlasu. To byly lži z některých těch médií jako na běžícím pásu. A lidé to brzy pochopí.



Psali, že jste požádal Radu ČT o zpětné dodání výroční zprávy ČT za rok 2016. „Dvojí neschválení výroční zprávy ve Sněmovně může vést k odvolání rady televize, což zmínil nedávno i Zeman. Podle Babiše určitě není účelem, aby byly zprávy neschváleny a rada odvolána,“ pokračovala ČTK. Proč jste tedy zpětně vyžadoval výroční zprávu?



Rada České televize a Rada Českého rozhlasu samy výslovně požádaly Sněmovnu, abychom ty jejich staré zprávy projednali. Že poslanec Berkovec tyhle staré zprávy požadoval a teď svévolně projednává tyhle staré zprávy, to není pravda, to je nesmysl. To je už možná i v rozměru pomluvy a podobných deliktů. Uvidíme…

Někteří lidé by si měli prostudovat zákon o České televizi č. 483/1991 Sb., konkrétně bych doporučoval i paragraf 8, odstavec 2, kde se vymezují jasně povinnosti a pravomoci Rady České televize a kde se jasně citují termíny, kdy rada předkládá Poslanecké sněmovně výroční zprávu o činnosti České televize – a to do 31. března následujícího kalendářního roku – a výroční zprávu o hospodaření České televize k 31. srpnu následujícího kalendářního roku. A všimněte si prosím těchto dat. Dostali jsme neprojednané staré zprávy, i když jsme nastoupili před čtyřmi a půl lety, protože se prostě nestihly projednat v té už předminulé Sněmovně. To samé se stalo i v roce 2017, kdy volební výbor 2. května na řádném zasedání výboru sice projednal výroční zprávu České televize, ale potom už ji nestihla projednat Sněmovna v plénu. Výroční zprávu o hospodaření České televize už neprojednal ani výbor. V podstatě jediná možnost, aby vše projednala nově zvolená Sněmovna, je, že rada musí poslat zprávu znovu předsedovi Poslanecké sněmovny PČR a pak vše projde podle jednacího řádu. Dokument dostane číslo sněmovního tisku, určí se zpravodaj, musí ho projednat příslušný výbor, který ho pak na základě schváleného usnesení předá k projednání Poslanecké sněmovně. Ale ty Rady České televize a Českého rozhlasu nás o to samy požádaly a já je chápu, protože chtějí legitimizovat zprávy, tak aby prošly závěrečnou veřejnou kontrolou, kterou bezpochyby projednání v Poslanecké sněmovně je. Bez toho by znejistily svou práci i svou pozici a práci veřejnoprávních médií – a to přece nikdo z nich zjevně nechce! Vyšli jsme jim vstříc, ale zase to není o tom, že Berkovec na něco kývne, výbor to musí projednat, schválit zpravodaje sněmovního tisku, odhlasovat usnesení, které pak postupuje do pléna Sněmovny. Snažíme se, dodržujeme zákony i jednací řád, ale v těch některých médiích pak vylézají ven účelově zkonstruované nesmysly, a proti mé osobě poslední dobou dokonce i provokace až za hranou.

Psali jsme: Novináři vyrazili za Kalouskem. Takhle dopadli „Jak si máme vyložit výsledek prezidentských voleb?“ Bývalá televizní hvězda vzpomíná, co zaznělo v ČT po volbách. A to není vše Berkovec (ANO): Je třeba rozlišit parametry reklamy a výrobku Důchodce, který celý život pracoval, má mizernou penzi. Je naštvaný, když vidí Roma kasírovat každý měsíc desítky tisíc za celou rodinu, zní z klubu Babiše

Ještě poslední otázka k ČT, v Devadesátce na ČT24 položil jeden z diváků řediteli ČT zajímavou otázku, proč odmítá naše veřejnoprávní televize uvádět honoráře svých moderátorů a zaměstnanců, když BBC musí. Moderátor doplnil, že v roce 2017 BBC poprvé zveřejnila platy a byla to součást velké dohody s politiky, kteří výměnou slíbili moratorium na zásahy do legislativy, která se BBC týká. „Toto je řešení, které máte za to, že je třeba životaschopné i v České republice?“ dokončil moderátor otázku. „Já si nejsem jistý, že česká společnost je na takovouhle situaci připravena. A jak jsem vysvětloval, my bojujeme se dvojím právem. Jedno právo je právo na informace a právo na transparentnost a druhé právo je právo na ochranu osobnosti a na osobní údaje. A samozřejmě tam se to snažíme vážit. To znamená, když nás koncesionář osloví s tím, abychom mu dodali údaje tohoto typu, snažíme se mu vyhovět v maximální možné míře, abychom zároveň ale nenarušili osobní údaje a osobní svobodu našich zaměstnanců. Zatím mám pocit, že se nám to ve většině případů daří,“ reagoval generální ředitel Petr Dvořák. Podle vás, zvlášť když jste navštívil BBC, měl by smysl „obchod“: zveřejnění platů zaměstnanců za moratorium na legislativní zásahy? A obecně, měla by ČT zveřejnit honoráře? Je to vůbec důležité?

Pro mnoho našich voličů je velmi důležité, aby znali naše poslanecké platy. V tomto světle by jistě veřejnost uvítala i to, kdyby věděla, kolik dostávají zaměstnanci České televize. Ale ke zveřejňování platů poslanců upozorňuji, že dost často jsou právě v médiích o tom podávány informace zavádějícím způsobem – totiž že všechny peníze dostává do ruky poslanec a všechno utratí anebo „ukradne“. Přitom představují náklady na regionální kancelář, asistenty, konzultace atd. Všechny tyto informace jsou veřejně přístupné a transparentní. A co se týká BBC… Musím říct, že její návštěva pro mě byla velkým zážitkem. Velmi bych si přál, kdybychom si někdy brali tyto příklady z BBC. Když se prezentuje zveřejnění platů výměnou za moratorium na legislativu, vypadá to jako obchod. Ale BBC velmi dobře spolupracuje s politiky a rozpočet i systém financování je komunikován velmi pečlivě. Platí tam úplně jiný mechanismus, než je u nás a v České televizi. Strávil jsem v Londýně několik dní, ale návštěva BBC byla velmi poučná. Můžeme srovnávat, ale neměli bychom nic vytrhávat z kontextu – a to nemluvím o demokratických tradicích v Anglii. Modelový parlament se ve Westminsterském paláci sešel už roku 1295! Porovnáváme neporovnatelné. No a jak zareaguje divák a plátce televizního poplatku na ten poněkud nešťastný výrok generálního ředitele Petra Dvořáka, to se asi ještě ukáže. Je tu spousta signálů, že diváci a plátci televizních poplatků tu už delší dobu nejsou v klidu a jejich neklid graduje. Česká televize je tu pro diváky, a nikoli naopak. A coby dlouholetý profesionál z mediální branže včetně té televizní vím velmi dobře, že naše divácká veřejnost je velmi vyspělá a že je možná mnohem připravenější, než by se někomu mohlo zdát, anebo než by si třeba někdo mohl přát…



autor: Daniela Černá