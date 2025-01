Majdan na Slovensku? Vášáryová i Halík jsou ze zkaženého vrhu, smetl je Vyoral

Trump už je ve funkci a je to docela fičák. Exekutivní příkazy, kam se podíváš: k deportacím, k ukončení inkluze a rasistického přístupu, osvobození Rosse Ulbrichta… O Trumpovi se dá říct spousta věcí, ale rozhodně ne, že by zahálel. Kdy tak odhadujete, že se tempo zvolní?

Tak na samotném začátku má zatím plný zásobník, takže není nouze o dobře či špatně mířené střely. Navíc alespoň ze začátku chce zřejmě částečně naplnit očekávání, která do něj někteří vkládali. Ale na posouzení Trumpovy činnosti a reálného fungování jeho exekutivních příkazů si nechme trochu času.

Ani Joe Biden nezahálel a na poslední chvíli omilostnil jednak osoby spojené s vyšetřováním událostí z 6. ledna 2021, ale také Anthonyho Fauciho. Co na to říkáte, je to pro jistotu, nebo skutečně hrozilo, že by Fauci skončil za mřížemi?

Vládní poslanci kopou do Karla Havlíčka za to, že by po volbách zrušil muniční iniciativu, skrze kterou zásobuje ČR Ukrajinu municí. Vzhledem k tomu, že volby budou až na podzim, nestane-li se něco neočekávaného, nebude válka na Ukrajině do té doby dávno vyřízená, ať už tak, nebo onak?

Mám obavy, že válka jen tak vyřízená nebude. Příliš mnoho zájmů, příliš mnoho investovaného času, peněz a propagandy. Tudíž mám obavy, že se pan Havlíček ještě bude moci ukázat. Za předpokladu, že se tedy ANO dostane opět ke kormidlu. Na druhou stranu Karel Havlíček patří ke stejné sortě elitářů a velké naděje bych do něj nevkládal. Ne podle slov, ale podle činů poznáte je. A třeba za úchylné Hry na covid jsme viděli, co je Havlíček coby soudruh z Aspen Institutu zač. Nicméně jeho iniciativu – sic zatím předvolební slovní – schvaluji.

Asi máme po Green Dealu, mezi všemi těmi věcmi zrušenými Trumpem je i americký Green Deal. Jak dlouho podle vás budou v EU předstírat, že eko-aktivismus se dá praktikovat, i když je na něj člověk sám jako kůl v plotě?

Myslím, že tohle bez inside znalostí nemůžeme odhadnout. Protože záměry správců s USA a Evropou, případně záměry USA a Británie s Evropou mohou být protichůdné. Eko-aktivismus, který je v současné podobě jen a pouze jedním z mocenských nástrojů řízení a přesouvání „bohatství“, může být aplikován klidně separovaně jen v určitých zemích či regionech. Záleží na záměrech s danými regiony, případně celým světem, jak ho dosud známe.

Máte pravdu, že dosluhující německý kancléř Trumpovu iniciativu zatím nereflektoval. „Elektrická mobilita je budoucnost a každý, kdo tvrdí opak, nedělá nic jiného, než že poškozuje náš průmysl,“ uvedl Olaf Scholz na Světovém ekonomickém fóru. „Jsem rád, že předsedkyně komise přijala můj návrh na pobídky pro nákup elektromobilů koordinované na evropské úrovni,“ uvedl Scholz, podle kterého „jsou zapotřebí pragmatická, neideologická řešení“. Co na to říkáte?

S Trumpem je tu ale jeden problém ohledně neznalosti reálií. Americký prezident nejdříve tvrdil, že Španělsko je součástí BRICS, pak, když se vyjadřoval k Rusku, tak tvrdil, že Rusové měli za druhé světové války 60 milionů obětí. Bude to podle vás nějaká překážka v jeho vyjednáváních?

Nemyslím si, že by šlo o překážku pro vyjednávání. Spíše jde o lehce alarmující tvrzení, kdy bych očekával, že se Trump zrovna v těchto věcech nebude takovým způsobem plést. Minimálně Španělsko a BRICS je trochu mementem z dob předchozího prezidentství se senilní loutkou na piedestalu.

Magda Vášáryová nám chválí Tomáše Halíka, některé své spoluobčany považuje za zrádce, další za mentálně na úrovni desetiletých dětí. Jestli se na Slovensku skutečně chystá majdan, je těžko říct. Ale jak na vás působí tato rétorika?

Aneb další z příkladů lží a nenávisti demagogicky se zahalující do sametu pravdy a lásky. Lepšočlověk k lepšočlověku, podobně jako vrána k vráně sedá. Vášáryová – se vší neúctou – je stejně jako mistr světa v narcismu a pýše Halík z podobně zkaženého vrhu, z něhož vrhnutí jedinci přeceňují a adorují sebe samé a podceňují a bezostyšně se povyšují nad ostatní. Stejně jako elitáři kteréhokoliv jiného režimu razí cestu jedné jediné pravdy, jejíž nositeli jsou samozřejmě oni sami, a kdo nejde s nimi, jde proti nim. Klasická praxe samozvaných demokratů tohoto typu, kdy v jejich představě o demokracii máte výsostné právo na svůj názor, ale běda, jak je jiný než ten náš!