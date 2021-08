Majerová: Babiš není žádný Orbán. Ale Petříček byl ještě horší, to máte pravdu

reklama

Politiku premiéra Andreje Babiše jste v souvislosti s jeho chováním ke klimatické politice popsala jako „kam vítr, tam plášť aneb říkám jen to, co chcete slyšet“. Co vás tak rozčílilo?

Nejde o to, co mě rozčílilo, ale o to, jak se věci mají. Kterého Babiše máte na mysli? Toho, který pro domácí publikum hraje roli zastánce českých národních zájmů, nebo toho, který vždy v Bruselu nakonec srazí paty a odsouhlasí všechny unijní šílenosti včetně superšíleného Green Dealu a jehož europoslanci jsou v evropském parlamentu součástí frakce těch úplně největších eurohujerů? Takže asi tak. Myslím, že jsem vám odpověděla.

Když si vezmeme celé čtyři roky, kdy byl Andrej Babiš předsedou vlády – jak podle vás obstál v hájení národních zájmů? Sám Andrej Babiš s oblibou šíří příběhy, čemu všemu s Viktorem Orbánem v Bruselu zabránili…

Chápu, že by to klidně mohlo být ještě horší, než jaké to je, ale každopádně platí, že Andrej Babiš opravdu není Viktor Orbán.

Vláda, to není jen Andrej Babiš, ale také Ministerstvo zahraničí vedené ČSSD. Nejprve Tomášem Petříčkem, nyní Jakubem Kulhánkem. Jeho role byla ještě výrazně „proevropštější“ nežli v případě Andreje Babiše...

Omlouvám se, ale musím vás opravit. Na Petříčkově „vlezdobruselismu“ nic proevropského není. Prosím, nezaměňujme Evropskou unii za Evropu. Petříček a další zdejší Quislingové jsou prounijní, nikoli proevropští. Právě tihle politici Evropě i České republice nejvíce škodí a vedou ji „zu grunt“. A ano, jsou ještě horší než Babiš. V tom máte pravdu.

Pojďme si k tomu popovídat o záměrech vaší kandidátky Trikolóra Svobodní Soukromníci v zahraniční politice. Kdo je vaším „stínovým ministrem“ a co by případně do Černínského paláce přinesl?

Patříme do Evropy. Evropská unie však přestala být společenstvím svobodných států a prostorem pro volný pohyb zboží a služeb, který jsme vždy podporovali. Je unií plnou chyb, které se šíří z bruselského epicentra. Bez souhlasu českých občanů se zde rodí politický superstát s extrémně levicovou, zelenou, byrokratickou a protinárodní politikou, která přisoudila České republice nesvéprávnou roli a našim občanům pozici levné pracovní síly. Je nutné se vzepřít celkovému směřování EU i nám přisouzené podřadné roli. Podpoříme každé rozvolnění našich vztahů s EU, ať už bude mít jakoukoli podobu. Zájmy našich občanů budeme klást vždy nad zájmy byrokratů v Bruselu či kdekoliv jinde.

Naším stínovým ministrem zahraničí je Libor Vondráček, předseda Svobodných a lídr naší volební formace Trikolóra Svobodní Soukromníci v Jihočeském kraji.

S ohledem na dění v Afghánistánu možná máme za dveřmi další migrační vlnu z Asie. Jak by v této otázce měla Česká republika postupovat?

Doslova v přímém televizním přenosu sledujeme selhání české zahraniční politiky. V Afghánistánu se nebojovalo za Prahu, jak se nám snažili namluvit někteří politici, nýbrž za imperiální zájmy někoho jiného. Když tam nyní nastal druhý Vietnam, i my jsme na straně poražených. Očekávaná migrační vlna je další z následků. Opět to nic dobrého nepřinese.

Ale nechoďme okolo horké kaše. Dokud si v Evropě nepřipustíme, že problémem je samotný islám, respektive jeho nekompatibilita s naším společenským a právním systémem, a že multikulturalismus je za těchto okolností slepá vývojová větev, a proto také naprostý nesmysl, nemají současné trendy řešení. Naše tolerance otevírá dveře importované netoleranci.

