Marek Vašut: Halík žije v zajetí hříchu pýchy. Pavel Nový: Halík má pravdu, volit Zemana je provinění. A co Tomáš Sokol, Radim Uzel a jiní na slavného kněze-profesora?

Teolog a vysokoškolský pedagog Tomáš Halík dal najevo, že nehodlá v žádném případě volit za prezidenta Miloše Zemana. Podle jeho názoru by dokonce Zemanovi neměl dát hlas žádný občan, kterému leží na srdci zájmy České republiky. „Dát hlas pro Zemana bych považoval za těžké morální provinění proti zájmům naší země!“ pravil. A hned se mu dostalo „odměny“. „Pana profesora Halíka nazýváme podle návrhu jednoho kolegy doktorem Solfernem (viz Drdovy Hrátky s čertem). Jeho rady tedy považujeme za ďábelské!“ reagoval na to gynekolog Radim Uzel. „Pan Halík je už dlouhá léta v zajetí hříchu pýchy!“ míní herec Marek Vašut. Ovšem nejen ti dva ukázali Halíkovi, že i oni umějí mít pěkně nabroušený jazýček...

V hypotetickém prvním kole přímé prezidentské volby by v lednu při volební účasti 60,3 % voličů se ziskem 31,4 % voličských hlasů zvítězil stávající prezident Miloš Zeman, následován v pořadí druhým Jiřím Drahošem s podporou 20,2 % hlasů. Do hry o vstup do druhého kola však mohou zasáhnout: aktuálně třetí Mirek Topolánek s podporou 17,1 % voličů, Pavel Fischer s podporu 10,2 % voličů, ale i Michal Horáček, který se těší aktuální podpoře 7,1 % voličů. Alespoň tak to uvádí agentura SANEP.

Anketa ,,Dát hlas pro Zemana bych považoval za těžké morální provinění proti zájmům naší země," říká Tomáš Halík. Má pravdu? Ano 9% Ne 91% hlasovalo: 5240 lidí

Jenže Miloš Zeman se objevuje nejčastěji i mezi těmi, proti komu se veřejně a v médiích hojně protestuje, a to přestože jako dosavadní prezident žádnou kampaň nedělá a nechodí ani do debat s protikandidáty. Tak třeba teolog a vysokoškolský pedagog Tomáš Halík dal jasně najevo, že Zemana nehodlá volit. Podle jeho názoru by dokonce Zemanovi neměl dát hlas žádný občan, kterému leží na srdci zájmy České republiky.

„Dát hlas pro Zemana bych považoval za těžké morální provinění proti zájmům naší země. Ten člověk z mnoha důvodů – od morálních po zdravotní – je naprosto nezpůsobilý vykonávat funkci prezidenta republiky,“ řekl Halík. Zeman podle něj soustavně společnost svým chováním, vystupováním a vyjadřováním táhl dolů, rozděloval a rozeštvával, vážně poškozoval politickou kulturu země, autoritu prezidentského úřadu a pověst republiky v zahraničí.

V podobném duchu pak smýšlí i politolog Jiří Pehe. Podle něj totiž Zeman neustále provokuje a na rozdíl od svého předchůdce Václava Klause nemá dokonce žádnou pevnější ideovou osu. „Nedá se ideově vlastně nijak uchopit, vše dělá pouze podle toho, co je výhodné pro něj, či podle toho, s kým si vyřizuje účty,“ vypočítává Pehe základní charakterové vlastnosti současného prezidenta. Navíc se prý Zeman nechal zničit alkoholem a zájem státu je kvůli tomu u něj až na druhém místě.

Pehe: Nechal se zničit alkoholem...

„Souhlasíte s panem profesorem Halíkem? Co byste mu na jeho ostrou mluvu vzkázal?“ zruba takové byly otázky ParlamentníchListů.cz vůči různým osobnostem veřejného života.

„Rozhodně s panem profesorem Halíkem souhlasím,“ uvedl k tomu krátce herec Pavel Nový.

„Ne děkuji. Nemám zájem se vyslovovat proti někomu, ale pro někoho. Učiním tak veřejně na televizi Prima ve čtvrtek v 17 hodin v debatě příznivců,“ přednesl jako odpověď herec a režisér Milan Šteindler.

„Jsem s profesorem Halíkem v jeho názoru naprosto zajedno. Totiž i já mám negativní zkušenosti s Milošem Zemanem, a to přímo osobní a dokonale ověřené ještě z doby, kdy byl premiérem a zadával takové úkoly tajné službě, které měly být podle mého soudu vyšetřovány jako zneužití jeho pravomocí. Podle mne je dokonce Halík ve svém vyjádření ještě mírný oproti tomu, co bych na konto Zemana poznamenal já. To vám říkám nikoliv jako odpůrce komunismu nebo jako válečný veterán, ale jako člověk, který Zemana jako premiéra skutečně zažil v pozici důstojníka BIS,“ poznamenal Vladimír Hučín, který by nikdy prý Miloše Zemana za prezidenta nevolil. Ani v krajním případě.

„V rámci Konfederace politických vězňů, Klubu angažovaných nestraníků, PTP a dalších odpůrců komunismu dokonce dělám všechno pro to, aby Zeman zvolen nebyl,“ zmínil dále Hučín. A v rámci prezidentské volby se dokonce prý i vsadil. „Já se zajímám o historické zbraně. V rámci toho jsem se vsadil, že pokud nebude Zeman zvolen, tak pak z radosti vystřelím v pravé poledne z historického děla. Pro koho se rozhoduji? Váhám mezi Drahošem a mezi Hilšerem. I když se mi líbil třeba výklad Michala Horáčka, jehož jsem slyšel hovořit v rádiu, a nebylo to od něj vůbec špatné! Docela mne překvapil. Ale Zeman nikdy!“ uzavřel.

Je to nehorázné zasahování do práv každého z nás!

Zajímavý by jistě byl pohled někdejšího mluvčího Václava Havla Ladislava Špačka. Ten se ale snažil z dotazu – i když velmi slušně – vycouvat. „Děkuji za nabídku, ale nevyužiju ji,“ napsal ParlamentnímListům.cz v SMS zprávě.

Stejně tak si počínal směrem k našim dotazům i spisovatel Michal Viewegh. „S politikou jsem skončil. Díky za pochopení,“ uvedl formou SMS zprávy Viewegh, jenž se přitom dříve o politické dění v naší zemi živě zajímal.

To režisér Jiří Adamec se nerozpakoval. „S radostí jsem si myslel, že jedním ze základních kamenů pevného podstavce demokracie je nejen svoboda pohybu a svět bez hranic, ale i svoboda myšlení a že skončila doba, kdy na důležitých místech stáli moudrem a jediným správným názorem posvěcení spoluobčané, kteří celému národu sdělili, co je třeba si o čemkoliv myslet. Umím pochopit, že někteří nebudou volit na post prezidenta ČR Miloše Zemana, ale stejně respektuji ty, kteří ho budou s vědomím odpovědnosti volit. Mají plné právo v této volbě naplnit svůj názor, který se mi třebas může i nelíbit... Ale přečíst si, že pokud budu volit současného prezidenta naší země do jeho druhého prezidentského období, že se dopouštím těžkého morálního provinění, cítím jako nehorázné zasahování do občanských práv každého z nás, nebo dokonce za vyhrožování. Chci být a také budu morálně na výši, a proto budu volit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.To by měl o tomto víkendu udělat každý z nás, a ...že nebudou s názorem většiny spokojeni všichni, je logické a je to obsaženo už v principu samotné volby. Pokud chceme žít v demokracii, nic s tím nenaděláme... A ani bychom se o to neměli pokoušet.

Vašut: Halík? Už dlouho je v zajetí hříchu pýchy!

„Myslím si, že p. Halík je už dlouhá léta v zajetí hříchu pýchy. A tou zkratkou nemyslím páter, ale jen pán,“ uvedl důrazně a vtipně herec Marek Vašut.

„Tato slova mi vadí, opravdu. To je přesně to, o čem jsem hovořil i v minulosti – někdo bude mít jiný názor, než ten druhý a hned je nemorální. Kde tito lidé berou aroganci, že jejich názor je ten jediný dobrý? Zeman byl můj kandidát v druhém kole před pěti lety, ale letos nejsem ještě stoprocentně rozhodnutý,“ podotknul režisér Tomáš Magnusek.

„Slova pana profesora Halíka a dr. Pehe mi nevadí, ale považuji je za velmi příkrá a odsuzující. Za sebe bych řekl, že ti, co si přejí změnu a návrat k hodnotám občanské společnosti, nebudou volit Miloše Zemana. Ani já ale nebudu volit Miloše Zemana,“ uvedl někdejší šéf Národní knihovny a také bývalý generální ředitel vydavatelství Ringier Tomáš Böhm.

Co říká hudebník, písničkář a učitel jógy Pepa Nos? „Jak sleduji Halíka – já mu říkám lhalík – a taky Pehe, tak jsem dlouhodobě přesvědčený o tom, že tihle dva, a to aniž by to chtěli, usilují buď v duchu, anebo ve svých řečech o znásilnění, zotročení a vyvraždění českého národa. A jak pozoruji, tak Miloš Zeman naopak usiluje o ochranu a obranu českého obyvatelstva. Takto to podle mne je,“ pronesl.

„Neznám člověka méně důvěryhodného, než je Tomáš Halík. Po těchto jeho slovech teď bude Miloše Zemana volit i ten, kdo ho volit ani nechtěl. Miloš Zeman by měl Tomáši Halíkovi poděkovat za nechtěný efekt volební kampaně,“ sdělila ironicky spisovatelka Marie Formáčková.

Jeho rady jsou prostě ďábelské!

Sexuolog, gynekolog a porodník Radim Uzel uvedl: „Profesor Tomáš Halík si myslí, že Miloše Zemana rozhodně nebude volit občan, kterému leží na srdci zájmy ČR. Posledních dvanáct let se pravidelně každoročně setkávám se svými kolegy, s nimiž jsem promoval na lékařské fakultě v Brně v roce 1963. Tvoříme tedy skupinu téměř osmdesátiletých lékařů různých specializací (chirurgie, ORL, gynekologie, psychiatrie, stomatologie). Pana profesora Halíka nazýváme podle návrhu jednoho kolegy doktorem Solfernem (viz Drdovy Hrátky s čertem). Jeho rady tedy považujeme za ďábelské a Miloše Zemana bude volit asi 90 procent kolegů. Mohu každého ubezpečit, že zájmy ČR nám leží na srdci všem!“

Zaznamenal dobře prý i další slova proti Zemanovi. „Tomáš Halík hlas pro Zemana považuje za těžké morální provinění proti zájmům naší země. Ještě štěstí, že volby jsou tajné, protože toto provinění už málem hraničí s trestným činem, nebo aspoň s přestupkem. Já vím, že s blížícím se datem voleb se odkládají slušné argumenty a tasí se zbraně řádně naostřené. Ale toto prohlášení je už přece jenom trochu silná káva!“

Lékař si ale kromě těch dvou všiml i vyjádření novináře a spisovatele Ondřeje Neffa, který nedávno prohlásil na serveru Neviditelný pes, že se nesetkal s nikým, kdo by Zemana volil.

„Tím ale přiznává, že se snad pohybuje v jakési bublině, kde se stále setkává jenom se stejně smýšlejícími lidmi. Upřímně si myslím, že zejména novinář by měl občas ze své bubliny vystoupit. Z průzkumů prý vyplývá, že Zemana volí většinou staří lidé, žijící na venkově, s jejichž inteligencí je to trochu přinejmenším problematické. Já splňuji dvě z těchto kritérií (venkov a věk – 77 let), ale za hlupáka se zatím, chválabohu, nepovažuji, stejně jako moji výše uvedení kolegové!“ ironizuje Uzel údajná fakta z průzkumů veřejných mínění.

A jak připomíná, také nesplňuje další znaky Zemanových voličů – že prý nečtou noviny. „Já odebírám dvoje, konzumuji jen takzvané antisystémové weby, i když není známa definice tohoto antisystémového zařazení. Tak třeba každodenně nahlížím do iDnes a Neviditelného psa. Tak snad jenom platí, že každodenně dlouhé hodiny nesedím na tzv. sociálních sítích, neboť to považuji za ztrátu času. S tištěnými novinami je to opravdu trochu problematické, protože jejich materiály podléhají selekci a cenzuře. Do jedněch novin jsem přispíval pravidelně každý týden. Bohužel všechny články se mohly týkat jenom sexuologické problematiky. Jenom jednou jsem si tam dovolil napsat, že i prezident republiky by měl mít právo občas říci i nemravné slovo. Ten článek mi nevzali s argumentem, že prý se jim ‚nehodí‘. Od té doby už tam nepíšu,“ dodal Uzel a celý svůj pohled uzavřel slovy:

„Lituji Ondřeje Neffa a konečně i pana Peheho, že se celoživotně pohybují v lidských bublinách stejně smýšlejících lidí. To já zase jezdím po celé republice besedovat ‚pro širokou veřejnost‘ a mohu oba pány ubezpečit, že moje bublina je mnohem větší a hlavně úplně jiná. Skoro bych to tipoval, že bude Zeman zvolen už v prvním kole. Ledaže by to profesor Halík odvrátil s pomocí boží!“

...už tím ti dva unavují

Ostré pero si připravila také spisovatelka Lenka Procházková.

„Pánové Halík a Pehe se snaží formovat veřejné mínění už téměř třicet let. Už tím unavují, řečeno zdvořile. Sami sebe však stále pokládají za hlasatele mravnosti a šiřitele jediné pravdy. Přitom jim chybí nejen kritické myšlení, ale i schopnost zpětné vazby, politický rozhled a dokonce i intuice. Jejich karatelské hlasy varující občany před volbou Miloše Zemana mu tedy spíš napomohou k vítězství, protože pokřiky těchto a dalších papoušků přitáhnou k volbám i laxní typy lidí. Jak znám Čechy, Moravany a Slezany umíme odpouštět omyly, zatímco urážení, pohrdání a vrchnostenské povyšování dokážeme ztrestat. Jsem si jista, že vítězství pana Miloše Zemana bude dobrým krokem nejen pro budoucnost naší země, ale i povzbuzením pro občany Evropy k odvaze,“ uvedla. Své myšlenky uzavřela burcováním:

„Není to poprvé, co právě z naší kotliny vzešly reformní myšlenky a snahy. Mnohdy byly jako předčasné potlačeny. Tentokrát však nejde o avantgardu. Je za minutu dvanáct!“

Pro ParlamentníListy.cz se nakonec vyjádřil i známý advokát a porevoluční ministr vnitra Tomáš Sokol.

„Nic proti výroku, že by Zemanovi neměl dát hlas nikdo, komu leží na srdci zájem státu. Druhý výrok, podle něhož hlas pro Zemana lze považovat za těžké morální provinění proti zájmům země, ale už za šťastný nepovažuji. I když je otázka, zda má smysl analyzovat projevy, jež jsou plodem předvolebních vášní,“ uvedl Sokol se zdůrazněním, že Zeman není jeho kandidát a nevolil by jej, ani kdyby se menu jeho konkurentů smrsklo na jediného, který je původním i stávajícím povoláním přístavní povaleč.

„Nicméně to je hodnocení kandidáta. Výrok o morálním provinění proti zájmům země hodnotí voliče a fakticky jej odsuzuje za realizaci jeho ústavního práva. Není to protiprávní, ale do důsledků dovedeno to atakuje svobodu volby. V podstatě se tím říká, budeš-li volit Ing. Zemana, jsi nemorální. Adresát výroku si tedy má vybrat. Buď morální integritu jako setrvale a nesporně pozitivní hodnotu, anebo Ing. Zemana. Což zřetelně zmenšuje zmíněnou svobodu volby,“ pronesl právník dále a připomenul jednu věc.

„Nadto pak třeba připomenout, že právo, jak známo, je minimum morálky právě proto, že je-li správně formulováno, platí stejně a pro všechny, zatímco na to, co je morální, mohou být různé názory. A jak víme z minula, míním naše dějiny jako i dějiny lidstva vůbec, apel na morálku může být jen bojovým pokřikem netolerance k názorům jiných. Podobný výrok lze užít ve vztahu ke kterémukoliv kandidátovi prostě proto, že papír, textový procesor a éter unesou vše. Takže když se zadaří, můžeme tu mít po volbách hned několik partiček nemorálních zemských škůdců, co se budou ještě léta hašteřit o to, kdo je škůdce větší. Na občanskou válku to nejspíš není, ale do názorové tolerance to má taky dost daleko!“ dodal Sokol.

Psali jsme: Profesor Jičínský: Východní orientace? To je nespravedlivá kritika Zemana. Rusko má být náš spojenec, ne ten zkorumpovaný režim na Ukrajině Ještě 5 procent. Miloš Zeman je vysoko a možná směřuje k totální ,,bombě", jakou si přejí jeho fanoušci Volte Zemana, ten naši zemi neprodá! Hlásá plukovník – veterán a vytahuje, co naši politici říkají v cizině Nový předseda Svobodných: Miloš Zeman je prezidentem těch, kterým už leze krkem, jak jimi „lepší lidé“ opovrhují. Tu máte, náfukové, ať vám v kavárně praskne cévka





Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Olga Böhmová