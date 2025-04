Maříková: Ukrajinci se stávají něčím víc než lidé této země. Fialovi je bližší Ukrajina

Ve středu jsme sledovali v Poslanecké sněmovně nevídané věci, když opozice svolala mimořádnou schůzi k problémům armády a jejímu dalšímu rozvoji, ale ministryně Černochová na jednání přivedla náčelníka generálního štábu Řehku a kvůli tomu celé jednání uzavřela. Vy jako opozice jste se ho pak neúčastnili. Co k tomu říci?

Tuto schůzi svolalo opoziční hnutí ANO, což jsme jako SPD uvítali, protože jsme opakovaně navrhovali zařazení bodů týkajících se koncepce Armády ČR do programu schůze. Nicméně sami nemáme dostatek poslanců na svolání mimořádné schůze.

To, jak koalice a vláda Petra Fialy postupovaly, považuji za krádež schůze původně iniciované opozicí. Nebyl žádný důvod, proč by měla přednostní práva a diskuse poslanců probíhat v režimu utajení. Chápu, že náčelník generálního štábu Karel Řehka nebo ministryně obrany Jana Černochová (ODS) by mohli chtít sdělit poslancům důvěrné informace v tomto režimu. Ostatně z opozice také zazněl návrh, aby pouze pan Řehka vystoupil v utajeném režimu, ale ani ten nebyl koalicí přijat. Mám pocit, že vláda Petra Fialy si je vědoma toho, že téma bezpečnosti silně rezonuje ve společnosti, a podle mého názoru se chtěla vyhnout veřejné diskusi.

Čekali jste od koalice s ohledem na vše, co se poslední čtyři roky děje, něco takového?

Vzhledem k tomu, že schůze byla svolána opozicí, tak jsme to určitě nečekali. Bylo by slušností s tím svolavatele předem seznámit anebo pokud chtěla paní ministryně Černochová (ODS) takové informace poslancům sdělovat, tak měla koalice svolat k tomu svou schůzi. Vnímám to, že koalice chce nabuzovat strach, že se nás válka na Ukrajině týká čím dál více. Už to, jak napochodoval náčelník generálního štábu do Poslanecké sněmovny v maskáčích. Chtěl si snad hrát na Zelenského nebo zapomněl pravidla pro nošení stejnokroje. Kdo jiný by měl dodržovat pravidla než voják.

Koalice se zjevně snaží udělat z války na Ukrajině hlavní téma předvolební kampaně a povzbuzují ji v tom i někteří komentátoři, třeba Petr Honzejk rovnou píše: „Musí voličům vnuknout přesvědčení, že jim levné energie budou vcelku k ničemu, když jim do domu udělá díru ruská raketa.“ Bude to podle vás fungovat, nechají se lidé tímto „vnuknutím“ zastrašit?

Začalo to covidem, kdy se lidé drželi ve strachu, a pokračujeme válkou na Ukrajině. Válka na Ukrajině by se nás netýkala, kdyby do ní Fialova vláda nestrkala svůj nos. Ukrajinci se pomalu stávají něčím víc než vlastní obyvatelé této země a vládě Petra Fialy je bližší Ukrajina než Česká republika.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek místo, aby řešil problémy našeho zdravotnictví (nedostatek léků, lékařů, sester), tak jede s delegací podnikatelů ve zdravotnictví na Ukrajinu. Politici Fialovy vlády rychle zapomněli, kdo je zvolil a z kterých daní jsou placeni. Český národ je velmi solidární, ale většině lidí právě takový přístup Fialovy vlády vadí.

Fialova vláda občany už tak zklamala, že jí žádné sliby nikdo věřit nebude, a tak jediné, k čemu se může uchýlit, je navázání pocitu strachu.

(Vlastimil Válek zdraví generála Řehku před jeho promluvou k poslancům.)

Co lidé v Karlovarském kraji, za který jste poslankyní, vnímají aktuálně jako největší problémy?

Tady to vypadalo, že se blýská na lepší časy, jelikož Karlovarský kraj je krajem, který nemá vlastní veřejnou vysokou školu. Zřízení veřejné vysoké školy přímo v Karlovarském kraji by znamenalo výrazné zlepšení dostupnosti vysokoškolského vzdělání pro místní obyvatele. To by umožnilo více mladým lidem pokračovat ve studiu, aniž by museli opouštět svůj kraj, což má často za následek trvalé přemístění do jiných částí republiky. Proto zastupitelstvo Karlovarského kraje využilo svou zákonodárnou iniciativu a schválilo návrh zákona, který by umožnil vznik veřejné vysoké školy v tomto regionu. Náš kraj na tomto zastupitelstvu navštívil i ministr školství Mikuláš Bek za STAN, který zastupitelům potvrdil, že podporuje vznik veřejné vysoké školy v Karlovarském kraji. K našemu velkému zklamání pak ovšem dal k tomuto návrhu, který měl vznik veřejné vysoké školy ukotvit v zákoně, zamítavé stanovisko. Asi není náhodou, že negativní stanovisko ministra školství podpořil jeho stranický kolega, ministr pro místní rozvoj a exhejtman Petr Kulhánek (STAN), který ovšem sám z KVK pochází, a tak je velkým zklamáním, že Karlovarský kraj v tomto nepodpořil.

Kraj také čelí i dalším výzvám v oblasti zdravotnictví, kde je nedostatek lékařů a zdravotnického personálu. Dále je třeba se zaměřit na rozvoj infrastruktury, zejména dopravní dostupnost a modernizaci silnic a železnic, což by mohlo podpořit ekonomický rozvoj a turistický ruch v kraji.

V týdnu Sněmovna schválila reformu sociálních dávek a premiér z videa přísně ujišťoval, že teď už se k dávkám dostanou jen ti, kdo je skutečně potřebují. Vaše hnutí volalo po konci zneužívání dávek dlouhodobě, jste tedy spokojeni?

Zamezení zneužívání sociálních dávek je klíčové pro zajištění, aby podpora byla poskytována těm, kteří ji skutečně potřebují. Efektivní kontrolní mechanismy a pravidelná revize oprávněnosti příjemců by mohly významně snížit riziko zneužívání.

Na jednu stranu kvitujeme, že je tady krok, který má omezit zneužívání sociálních dávek, ovšem na straně druhé nás mrzí, že nebyly přijaty naše pozměňovací návrhy, tak přesně vypadá spolupráce s Fialovou vládou.

Aby nebyly zneužívány sociální dávky, tak se lidem musí vyplatit pracovat, protože spravedlivá odměna za práci je zásadní pro motivaci jednotlivců účastnit se pracovního trhu. Když lidé zjistí, že se jim vyplatí pracovat více než pobírat sociální dávky, zvyšuje se jejich ochota hledat zaměstnání a zlepšovat své dovednosti. To nejen posiluje jejich osobní finanční stabilitu, ale také přispívá k celkovému hospodářskému růstu země. Klíčovými nástroji k dosažení tohoto cíle jsou adekvátní mzdy, které odrážejí náklady na živobytí, a politika, která podporuje spravedlivé pracovní podmínky. Společnost, kde práce přináší spravedlivé výhody, zároveň podporuje sociální soudržnost a snižuje nerovnosti.

Fotogalerie: - Policejní novely

V příštím týdnu má Sněmovna ve třetím čtení schvalovat zákon o sociálním bydlení, ještě z dílny ministra Bartoše. Má podle vás tento zákon šanci vyřešit problémy s bydlením?

Přestože název zákona zní nadějně, ve skutečnosti otázku nedostupnosti vlastního bydlení téměř nijak neřeší. Je spíše jakousi variantou legislativy zaměřené na sociální bydlení. Nenachází se v něm nic, co by mohlo, alespoň teoreticky, pokud ne zlevnit, tak alespoň zpomalit růst cen bydlení.

Problém v ČR spočívá v tom, že bytová krize dosáhla takové úrovně, kdy se s problémy bydlení nepotýkají pouze sociálně slabé rodiny nebo senioři, ale též celá střední třída, a zejména mladé rodiny. Toto téma Fialova vláda zařadila do svého programového prohlášení, ale pro řešení této situace neučinila prakticky nic.

SPD utvořila do sněmovních voleb velký blok s Trikolorou, PRO a Svobodnými, mluví se o koalici všech „vlasteneckých sil“. Je to podle vás správný krok? A nehrozí, že koalice se Svobodnými s jejich radikálně tržním ekonomickým programem bude přece jen až příliš programově široká?

V tomto kroku, kdy jsme umožnili na našich kandidátkách kandidovat také zástupcům menších stran, jsme chtěli docílit toho, aby znovu nepropadlo takové množství hlasů, jak tomu bylo v minulých volbách do Poslanecké sněmovny.

Máme společný průsečík v programových prioritách, jako je odmítnutí všeho, co ohrožuje naše hospodářství, ekonomiku, prosperitu a bezpečnost naší země, jako je zelené šílenství jménem Green Deal, migrační pakt a další opatření, která jsou nám vnucována z Evropské unie. Rovněž považujeme za důležité chránit svobodu slova, jelikož svoboda slova je základem demokratické společnosti. Umožňuje otevřenou diskusi o politických, sociálních a ekonomických otázkách, čímž lidem dává možnost účastnit se procesu rozhodování a ovlivňovat vládu a politiku. Svoboda slova je klíčová pro osobní svobodu, protože umožňuje lidem vyjádřit své názory, pocity a myšlenky bez strachu z potrestání nebo cenzury.

Vládní koalice SPOLU proti tomu vyjíždí s hesly, že si každý musí zvolit správnou stranu. Je to vlastně refresh jejich staršího sloganu „Patříme na Západ“ a shrnutí celkového přístupu bezvýhradné loajality k EU a NATO. Máte pocit, že zrovna v dnešní dynamické době si vystačíme jen s tímto jednoduchým přikláněním ke „straně“?

Jde o čistě manipulativní slogan, jelikož implicitně naznačuje, že existuje pouze jedna správná volba. Ve voličích se snaží vyvolávat strach a úzkost, což je poslední nástroj, který má vláda vedená Petrem Fialou k dispozici.

Je asi celkem jedno, zda má SPOLU takový slogan, či ne, jelikož už potvrdilo, že od prázdných frází není schopno dojít k reálným činům.

Evropská unie se chce vrhnout na zbrojení a „obranný průmysl“, cílený hlavně proti Rusku. Váš lázeňský region naopak v historii vždy žil z přátelského setkávání lidí různých národností a pohledů na svět. Jak se z tohoto pohledu díváte na současné vypjaté mezinárodní dění?

Z perspektivy lázeňského regionu, který historicky vynikal jako místo setkávání lidí různého národnostního i kulturního zázemí, může být současné zaměření Evropské unie na zbrojení vnímáno s určitými obavami. Tradičně jsme byli svědky toho, jak otevřený dialog a spolupráce mezi různými národy vedou k obohacování našich kultur a podpoře míru. Vypjaté mezinárodní napětí, zejména ve vztahu k Rusku, může být vnímáno jako potenciální hrozba pro tento dlouhodobý duch přátelství a vzájemného porozumění. Přesto je důležité uznat, že v měnícím se globálním prostředí je bezpečnostní politika klíčovým aspektem stability. Ideálním přístupem by bylo hledání rovnováhy mezi zajištěním bezpečnosti a pokračováním v budování mostů mezi národy, kde dialog a diplomatické úsilí hrají klíčovou roli při zmírňování konfliktů a prosazování míru.