Masivní manipulace! Exředitel veřejnoprávní televize odhaluje, co se děje za Pavlem. Média na tom prý spolupracují

Uchazeče o prezidentský úřad Petra Pavla nikdo nekonfrontuje s realitou. „Autocenzurou postižení renomovaní, tedy Bakalovi progresivní komentátoři včetně Václava Moravce a další nedůvěryhodní žurnalisté, mu ani na chvíli neumožní být sebou samým a vyjádřit se k tématům, která jsou mu nejbližší,“ říká pro ParlamentníListy.cz mediální analytik Radim Hreha. Proto se může stylizovat do role nevládního kandidáta od počátku své kandidatury a tuto lež opakuje i poté, co byl explicitně podpořen samotným premiérem Petrem Fialou.

reklama

O postupujících do druhého kola historicky třetí přímé volby hlavy státu rozhodl rekordní počet voličů, když jich svého volebního práva využilo 68,24 procent. Patřil jste mezi ně?

Jistě, postupoval jsem stejně jako ve všech předcházejících svobodných volbách.

Kdo byl mezi osmičkou kandidátů vaším favoritem?

Osobnostně mi nejvíce vyhovoval Jaroslav Bašta, nicméně jeho handicapem je členství v SPD, která podpořila vládu v jejím zrušení EET a nic na tom nemění fakt, že pan poslanec v této populistické frašce nehlasoval.

Vy považujete zrušení EET za populismus?

Je to populismus nejhrubšího zrna. Ostatně ministr Zbyněk Stanjura to prokázal nezvykle upřímně, když zrušení EET, jehož obdoba je samozřejmostí ve všech vyspělých zemích EU včetně Slovenska, roztomile obhajoval záměrem koalice zbavit všechny poctivé živnostníky stresu spojeného se sprostým podezíráním, zřejmě z krácení daní. Stanjura si nejspíš neuvědomil, že tím urazil opravdové seriózní podnikatele a plivl do tváře všem zaměstnaným občanům, kteří platí daně dle skutečného objemu svých příjmů, aniž by měli možnost dezinformovat o svých skutečných příjmech. Zdá se, že tento unikátní populismus vnímají Okamurovi poslanci stejně, tedy jako pomoc slušných poslanců obdobně vyspělým podnikatelům. Inu časy extrémního populismu skrze divokou privatizaci a korupci jsou tatam, ale její genius loci evidentně bloumá parlamentními kuloáry napořád. V této souvislosti by byl zajímavý názor generála Pavla, coby celoživotního platiče nemalých daní.

Psali jsme: Svévole ČT. Co předváděl v debatě Řezníček... Bývalý šéfredaktor nemá slov „Volejte dědovi, ať nevolí Babiše. Pondělí v 17.“ Pavel jim děkoval Tolik pohrdání lidmi, až se tají dech. Fámy a manipulace na podporu generála Pravá tvář Fialy. Oni se bojí. Exredaktor ČT na cestu na Václavák

Takže vám šlo o to svým hlasem odmítnout populismus?

To samozřejmě zcela nejde. Žádný z kandidátů se populismu nevyhne. Nicméně, volil jsem Andreje Babiše, jelikož je pro mě na Hradě ze všech kandidátů nejméně nedůvěryhodnou personou. Jeho činnost v politice je prokazatelně zaměřena na trvalé zvyšování prosperity společnosti, což nade vší pochybnost dokumentoval i zavedením EET včetně jejího přínosu do státního rozpočtu. Faktem je, že části živnostnického spektra v důsledku omezení jejich neevidovaných příjmů evokoval jakýsi stres. Ten však není srovnatelný s depresemi nemalé části občanů, coby důsledku beznaděje způsobené trvalým růstem životních nákladů, o něž se přičinila současná vládní koalice.

Dobrá. Ale to vám nevadilo volit politika, který vás svého času vyhodil z volební kandidátky hnutí ANO?

To byla kandidátka ANO do městského zastupitelstva v roce 2014, načež nečleny hnutí ve Středočeském kraji lustrovala Jaroslava Jermanová, kterou v mém případě vyplašil článek Respektu. Jeho autorka Sylvie Lauder v rozporu s realitou zveřejnila bludy o mém působení v pozici ředitele Slovenské televize, což Babišovi lidé spolkli i s navijákem stejně jako členové Rady ČTK, jimž byl článek určen bezprostředně po mém zvolení generálním ředitelem ČTK.

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vím, že vydavatelství Economia se vám na základě rozhodnutí soudu po jedenácti letech konečně omluvilo. A co hnutí ANO?

Tomu se usmívám. Společenská nebezpečnost expertů na boj s dezinformacemi v Respektu je zcela nesrovnatelná s malichernou obezřetností politiků ANO. Kupříkladu Sylvie Lauder, kterou jsem u soudu usvědčil z účelových dezinformací, se v současnosti našla v roli specialistky pro boj s dezinformacemi. Jejím vzorem je nejspíš premiérův poradce pro boj s dezinformacemi Michal Klíma, na jehož manipulace jsem upozornil již v únoru 2011 v Lidových novinách. Co se týče hnutí ANO, dostatečnou satisfakcí jsou pro mě Babišovy zkušenosti s Bakalovými manipulátory. Navíc s odstupem času vnímám vyškrtnutí z kandidátky ANO coby pozitivum, jelikož jsem nikdy nebyl týmovým hráčem. Ostatně proto mě příslušné kolektivní orgány, tedy různé rady složené z řad ctihodných občanů, odevšad vyhodily.

Jste rozhodnut jít k volbám i ve druhém kole?

Samozřejmě a opět podpořím Babiše. A to přesto, že forma jeho veřejných prezentací je ve srovnání s tuzemským Jamesem Bondem tristní. Generálovo mediální image je však pouhou fasádou. Důležitý je obsah a důvěryhodnost, které jsou jeho Achillovou patou.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Média jsou však jiného názoru a ta mainstreamová doslova tlačí generála, připravovaného stejným týmem v zákulisí jako před pěti lety profesor Drahoš, na Pražský hrad. Podle nich je favorit jasný a Česko se stane jedinou demokratickou zemí s vojákem v čele. Má tedy vůbec význam jít volit?

Anketa Kdo by hájil ČR před Bruselem lépe? Jaroslav Bašta 72% Andrej Babiš 28% hlasovalo: 26086 lidí

RNDr. Alexandr Vondra ODS



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Něco jiného je si to myslet a něco jiného to prokázat. O co byste svá tvrzení opřel?

Mediální ataky vůči Babišovi včetně zpochybňování jeho výroků zná snad každý. V průběhu své politické kariéry se díky svému nasazení dopustil i mnoha kontroverzních výroků, nicméně vždy ve veřejném zájmu. I v politice totiž platí, že chyby nedělá pouze ten, kdo nic nedělá. Mainstream však účelově rozpitvává každé jeho nevhodně použité slovo s cílem maximální diskreditace. Názorným příkladem je už zmíněné EET. Nicméně generála Pavla nikdo nekonfrontuje s realitou.

A jak byste si onu konfrontaci představoval?

Autocenzurou postižení renomovaní, tedy Bakalovi progresivní komentátoři včetně Václava Moravce a další nedůvěryhodní žurnalisté, panu generálu ani na chvíli neumožní být sebou samým a vyjádřit se k tématům, která jsou mu nejbližší. Neposkytnou mu příležitost specifikovat obecné postupy a principy rozhodování NATO o zahájení humanitárního bombardování nebo obeznámit veřejnost s jeho vnímáním práva na sebeurčení národnostních menšin kdekoliv na světě, nedají mu příležitost vysvětlit záměry a důvody rozšiřování NATO co nejblíž k Rusku a reciproční dislokace čínské, ruské potažmo indické armády v Karibiku či na Kubě. A to ani nemluvě o principech rovnováhy národních a geopolitických zájmů mocností, jakými jsou Čína, Rusko či Spojené státy. Pavel se i proto může stylizovat do role nevládního kandidáta od počátku své kandidatury a tuto lež opakuje i poté, co byl explicitně podpořen samotným premiérem Petrem Fialou. A to nemluvě o Fialově mediálním poradci Klímovi, jenž Pavla na Twittru představuje coby příštího prezidenta.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pan generál totiž pořád nepochopil, že se nepohybuje v prostředí, v němž platí základní pravidlo, že velitel má vždy pravdu, a pokud ji nemá, pak platí základní pravidlo. Zřejmě i proto zatvrzele prohlašuje, že Fialova vláda je lepší, než byla Babišova, čímž se zcela diskredituje, jelikož je velmi nepravděpodobné, že člověk jeho úrovně a znalostí neregistruje trvale sestupnou životní úroveň nejslabších sociálních vrstev a části střední třídy. Přes unikátní inflaci, nárůst cen energií včetně pohonných hmot, které jsou v Česku vyšší než v zemích EU s podstatně vyšší průměrnou mzdou běžných obyvatel. Něco takového může tvrdit jen naprostý diletant anebo extrémně falešný kariérista, jenž pro dosažení cíle účelově klame veřejnost. Jeden ani druhý však na Hradě nemají co pohledávat.

Tak o kariérismu v případě Petra Pavla snad nemůže pochybovat ani jeho nejzarytější příznivec. Ale co když tu nastolí klid a pořádek, jak slibuje?

Tahle generálova temná výhrůžka o nastolení klidu a pořádku mluví sama za sebe. To vše zřejmě v rámci jeho direktivního chápání spojování rozpolcené společnosti, k níž zřejmě přistoupí záhy poté, co zpřetrhá naše vztahy s tradičně svobodnějším a na globalistech nezávislejším Maďarskem. Co jiného lze dovodit z jeho výroku pro deník E15: „Andrej Babiš nás nepřekvapil, čekali jsme, že v situaci, kdy už nedokáže získat nové voliče, začne používat lži, manipulace a zastrašování voličů svého soupeře. Jinak než zneužíváním strachu Babiš ani kampaň vést neumí. Dělal to tak vždycky, úplně stejně to dělal i jeho podporovatel Miloš Zeman a dělá to i Babišův maďarský přítel Viktor Orbán. Takto funguje jejich pro-ruský svět,“ řekl deníku E15 Pavel.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Myslíte, že takto by Petra Pavla nakonec mohla vnímat většina voličů, a proto ve druhém kole jít volit jeho soupeře?

Těžko říct, záleží na voličích disponujících kritickým myšlením, jestli přijdou k volbám. Buď jak buď, generál Pavel na Hradě bude dle všeho garantem návratu nových forem totality. Jakmile se na Hradě udomácní, začne nadužívat přílepek pro, jenž globalisté využívají k oddělení zrna od plev dle své optiky. Odpudivý pro-ruský svět se pak v jeho podání rozroste o pro-čínský, pro-indický, pro-indonézský, případně pro-brazilský, až nakonec nezbude žádný. Touhu po svobodě většiny lidí však nedokáže potlačit ani tento politicky univerzální voják, jenž udělá cokoliv pro naši ochranu před jakýmikoliv názory, kromě propagandy globalistů. S jejich principy se zřejmě dokonale ztotožnil, jelikož aktuální západní povinná degenerace nazývaná progresivismus je stejným nástrojem ideologické indoktrinace společnosti, jakým byl v minulosti vědecký komunismus. V generálově případě proto dokonale platí lidové rčení: Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.

Psali jsme: Vidláci? Podnikatel z Prahy je pro Babiše. „Řeknu, co se nebude líbit.“ Nepoučili se. „Schválně to tam půjdem hodit.“ Ladislav Větvička naložil Praze Kdo vybral Pavla. Pravda o Babišovi. Václav Vlk, signatář Charty 77, zcela jinak Zlaté časy dvojího metru. Fialův mediální poradce už vykazuje první výsledky. Bývalý televizní ředitel Hreha má srovnání s normalizací

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.