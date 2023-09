Maso? Ani radši nebudete stát frontu. Mongolové u nás. ,,Radost pohledět.”

reklama

Byl jste u expezidenta Zemana. Co jste si navzájem pověděli?

Že se náš pohled na svět moc neliší...

Pan prezident pochválil můj blog, řekl mi, že normálně chválí jen to, co napíše sám, ale u mě prý udělá výjimku. Ujistil mě, že má na naše vládní představitele podobný názor jako já, a pak už se mě ptal především na organizátory demonstrace. Starý Ještěr z Hradu má pořád přehled, hlava mu slouží jako zamlada, pořád má šarm jak elektrický úhoř a jeho otázky mířily přímo na komoru. Ani jedna nešla vedle. Víceméně si jen ujasňoval některá bílá místa ve svých znalostech.

Měl jsem z toho dojem, že i pan prezident si přeje, aby tato vláda národní katastrofy co nejdřív skončila. Dostal jsem od něj spoustu dobrých rad i postřehů, které jsem zatepla donesl Jindrovi Rajchlovi. Inu, není div, Miloš Zeman si myslí, že jsme dnes v mnohem horší situaci, než když vládu přebíral v roce 1998 on. Tehdy měl vládu víceméně odborníků, dnes nám vládnou amatéři.

Kromě toho jsem měl pocit, že pan prezident ví něco, co my ještě nevíme. Vybídl nás k dalšímu úsilí, protože všechno je o lidech. Pokud do politiky nepřijdou kvalitní tváře, tak holt ty stovky postů obsadí lidé průměrní, podprůměrní, nebo dokonce Markéta Pekarová Adamová.

Mimochodem, poslanci by rádi vyšetřovali aktivity Zemanova okolí z dob působení na Hradě. Pochybností je prý víc než dost. Je to namístě?



Nemyslím si, že by z toho pan prezident dostal žaludeční vředy. Kromě toho, nikdo v této zemi nebyl tolik na ráně jako on. Zatímco u Starostů a nezávislých se neřeší drogové eskapády, Slepičáci a Hlubočci ani šifrované telefony, u Zemana se rozmazávalo i picnutí čuníka. Kolem nikoho nečmuchali pravdomluvní intervjuci jako kolem pana prezidenta a mocinky si přáli sólokapra, aby na něj mohli poslat policii a soudy. Nikdy z toho nic nebylo, a to na Zemanovi pracovali ti nejlepší novináři ze všech. Že by něco dokázali najít podprůměrní poslanci, o tom upřímně pochybuju. Většina z nich umí jen žvanit.

Prý hrozí nedostatek vepřového, a pokud bude, bude drahé. Tvrdí to někdejší šéf Agrární komory Zdeněk Jandejsek s odkazem na „zelené“ snahy o snižování stavů prasat. No, není to zbytečný alarmismus?



Také si myslím, že maso podraží. Donedávna totiž vybíjeli prasátka a kravičky jen u nás, protože v Německu i v Polsku se díky lepší zemědělské politice maso vyrábí prostě levněji. Německo má násobně vyšší dotace a Polsko svým farmářům předepisuje násobně menší odvody. Jenže teď se díky ekošílencům začaly vybíjet i chovy v západní Evropě, protože máme žrát cvrčky a salát. Poláci naštěstí mají rozum a podobné manýry odmítají, ale kurňa, oni všechny také neuživí. Jakmile bude málo masa, tak první si nakoupí Němci, protože mají nejvyšší platy a mohou dát za maso nejvíc peněz... To je stejné jako s elektřinou.

Jakmile tato situace nastane, tak buď zaplatíme za (polské) maso stejně jako Němci, anebo budeme mít smůlu.

Jak to měla Markéta na tričku? Už nikdy fronty na banány? Fronty na penicilin už jsou, tak si můžeme přidat fronty na maso. I když... v kapitalismu nejsou fronty. Maso prostě bude tak drahé, že nebude mít smysl se vůbec před řeznictví řadit.

Ještě že mám doma čtyři krásné krmníky, radost pohledět... Já budu mít maso za naprosto obvyklou cenu.



Když jsme u toho alarmismu: šéf BIS Koudelka tvrdí, že zde pobíhal ruský agent, který rozdal tisíce eur na podporu „šiřitelům ruských narativů“. Máte strach z takového ohrožení bezpečnosti?



Prosím, nezachytil jste, za jaký proruský narativ henten agent rozdával peníze? Mně také leckterý liberál vyčítá, že jsem proruský, protože veřejně projevuju názor, že Ukrajina tuhle válku nevyhraje a příčinou války je rozšiřování NATO na východ, a nikoliv ruský imperialismus. Nevíte, co přesně musím napsat, aby přišel ruský agent a dal mi tisíce eur?

Upřímně... docela pochybuju, že by se Rus obtěžoval rozdávat tady peníze. Proč by to dělal? Vždyť naše vláda to dělá ve svém svatém nadšení zadarmo. Vítek Rakušan zbořil třicet let pěstovaný narativ o nepřípustnosti kolektivní viny. Řekl, že když se zločinu dopustí stát, je potrestán stát i se svými občany. To na nacistické Německo a sudetské Němce sedí jak vyšité... A ano, já vím, že on chtěl trestat Rusko, a ne Německo.

Petr Pavel zase zbořil třicet let pěstovaný zuřivý antikomunismus. Dcera Milady Horákové ještě nedávno kritizovala český národ, jak snadno zapomíná, co byli komunisti zač, aby pak snadno zapomněla, co byl agent Pávek zač, sedla k němu do letadla a udělali si moc hezkou fotku. Navíc se rozpovídala o tom, jak její maminka nosila informace zahraničním agentům...

Proč by si tady Putin platil agenty? Už je tady má. V poslední době mám přímo neodbytný pocit, že tuhle vládu upekli v Moskvě reaktivací svých spících agentů.



Výživný začátek týdne nám přinesl i článek o ministru vnitra Rakušanovi, který prý na telefonu používal stejnou aplikaci jako lidé napojení na kauzu Dozimetr. A telefon mu donesl Polčák. Není to už trochu bramboračka, slušně řečeno?



Nejlepší na tom je, že když se loni takový telefon našel u Gazdíka, tak se Rakušan nechal slyšet, že Gazdíkovi poradil, aby telefon rozšlapal. Gazdík pak musel opustit Ministerstvo školství... (teď je možná rád, protože nebude podepsaný pod tou novou hygienickou vyhláškou, která žáky deklasuje pod úroveň dobytka). Sám Vítek se do svých obhajob zamotává čím dál víc a zatím si největší škodu udělal sám. Jestli to takhle půjde dál, tak do příští Poslanecké sněmovny se dostane každý, kdo si založí stranu a dodá kandidátní listinu.



Ještě k Rakušanovi: kritizoval jste jeho „plakátovací“ kampaň za 40 milionů. Nicméně co byste na ty plakáty nechal natisknout vy? Jako takové sdělení obyvatestvu.

Kdepak... já naopak tu jeho kampaň chválil. V duchu mých předchozích odpovědí se nám nemohlo stát nic lepšího. Rakušan touto kampaní bude dělat z lidí blbce a přesvědčovat je, aby věřili víc jemu než svým očím. Navíc to bude kampaň mimo sociální sítě, která je drahá a my na Alternativě na ni tak úplně nemáme. On prostě donutí i lidi z Chánova, Frýdlantu a Ostravy, aby si založili fejsbůky, protože ty lži se nebudou dát vydržet.

Takže já naopak radím, abychom Vítka nerušili, když dělá chybu. Jen lituju, že na svoje znemožnění nedá osmdesát milionů.



Když se vrátíme ještě k těm potravinám, ministr zemědělství Výborný naznačil, že by chybějící pracovní síly v zemědělství měli u nás zaplnit Mongolové. To je ta práce v zemědělství vážně taková bída?



Je vidět, že se Výborný přestal modlit a začal vymýšlet, jak to udělat, aby zemědělci nezkrachovali a hytlermarkety nepřišly o své obrovské zisky. A přišel na to... Stačí snížit v zemědělském sektoru mzdy na úroveň dickensovského kapitalismu. To samozřejmě Češi nesnesou, ale pro takové Mongoly to bude víc než dost. Navíc oni žijí v jurtách bez koupelen a záchodů, takže jim u nás bude stačit špeluňka, kam by ani bezdomovec nevlezl. Budou pracovat šestnáct hodin denně, protože ještě nejsou civilizačně zmlsaní a o svoji bezpečnost se postarají sami pomocí vlastních nožů a klacků. Samá pozitiva a sociální jistoty.

Já přece jenom zemědělství rozumím o něco víc než pan ministr zemědělství, a tak mám určité pochybnosti. Víte, zemědělství je sezónní záležitost. Tři čtvrtě roku nikoho nepotřebujete a pak najednou na sklizeň potřebujete stovky lidí. Na chvíli. Víceméně v celé republice na stejnou chvíli. Co budeme s těmi Mongoly dělat, až ta chvíle skončí? Zase je odlifrujeme zpátky do Mongolska? Nebo je tu necháme nějak přežít do další zemědělské sezóny?

Kromě toho i zemědělství je stále více o strojích a automatizaci. To jako posadíme Mongola, kterému nedáváme ani minimální mzdu, do traktoru za dvanáct milionů? Chtěl bych vidět zemědělce, který to udělá.

Mimochodem... víte, kde se Výborný inspiroval? U Andreje... Ten už Mongoly zaměstnává. Většinou na jatkách. Ale tam je to provoz celoroční, stabilní a pravidelný, je to taková automobilka naruby, takže je možné to naučit i nekvalifikovaného dělníka, který nemluví po našem, a nestává se, že by ho půl roku nepotřebovali a nechal bez peněz i bez práce někde na české ulici.

V poslední době mám opravdu pocit, že Rusko jako nepřítele vůbec nepotřebujeme. Vystačíme si sami.



Deník The Economist otiskl (a citovala to česká média), že ukrajinská protiofenziva téměř neposouvá frontovou linii. A proto je potřeba připravit se na dlouhou opotřebovávací válku, během níž může Ukrajina i částečně prosperovat. Putin sám ostatně válku potřebuje. Jak si to vykládáte?

No vidíte... A je to vyřešené. Ukrajina bude válčit s Ruskem dál, fronta se nebude hýbat, Ukrajina u toho bude dokonce i prosperovat, Rusko podle všeho také, takže můžeme být spokojení, jak jsme to Ivanům nandali. Jen nějak nevím, kam do tohoto schématu zapadáme my. U nás jaksi neprosperujeme. Němcům teď ekonomika taky nějak nejede.

Na Ukrajinu teď dorazily tanky Abrams, takže jsem zvědavý, jak si povedou v ruských minových polích, prý budou i rakety s doletem tři sta kilometrů... To se nám to prosperuje, když nám lidi pučujou.

V poslední době si stále častěji pouštím obrázky z kábulského letiště, když jsme tam v Hindukůši slavně zvítězili a porazili terorismus. Nemohu se zbavit dojmu, že to brzy uvidíme znovu.





Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.