Měli je tam nechat! Foldyna k tlumočníkům. Podezřelá věc. Buď jsou mamlasové, nebo z nás dělali b*bce

„Američané neměli do Afghánistánu totiž nikdy chodit, což platí samozřejmě i pro nás. Čekám, kdy si všichni ti, kdo posílali naše vojáky do takto nevýhodných a nebezpečných situací, začnou veřejně sypat popel na hlavu, kdy začnou skládat funkce a odstupovat z kandidátek. Zatím jsem ale, bohužel, nic takového nezaznamenal,“ říká k situaci v Afghánistánu poslanec SPD Jaroslav Foldyna. Celou misi považuje za hloupost a aroganci politiků, kteří se nechali zatáhnout do boje afghánských klanů. A spolupracovníci českých vojáků? Buď netušili o masivní podpoře Tálibánu mezi Afghánci a pak jsou mamlasové, nebo ji zatajovali úmyslně.

Kábul padl. Tálibán rychle obsadil afghánská území a vyhlásil Islámský emirát Afghánistán. Co vy na to?

O čem svědčí rychlost, s jakou se země po dvaceti letech vrátila do rukou Tálibánu?

Svědčí to o tom, že si drtivá většina Afghánců vládu Tálibánu přeje, a na naši liberální demokracii zvysoka... dlabe.

Americké a spojenecké jednotky včetně českých cvičily poslední roky bezpečnostní složky v Afghánistánu, aby se dokázaly ubránit. Jde prostě o mentalitu obyvatel?

Z toho, jak rychle tyto jednotky přecházely na stranu Tálibánu, je zřejmé, že jsme cvičili špatné Afghánce. Kdybych měl použít sportovní terminologii, tak jsme cvičili „béčko“ Tálibánu. To je skutečný politický majstrštyk, a já všem politikům, kteří se na něm podíleli, na dálku gratuluji. Kdyby se takto prozíravě chovali naši předkové, tak už tady dávno nejsme.

Co říkáte na zmatky na kábulském letišti?

Každou změnu politického režimu provázejí zmatky, které jsou tím větší, čím je tato změna rychlejší. A změna režimu v Afghánistánu je opravdu hodně rychlá.

Věříte Tálibánu, že nebude jednat tak tvrdě jako před dvaceti lety, jak hlásají jeho zástupci?

Tálibán bude jednat tak tvrdě, jak bude potřeba pro udržení moci, což znamená, že bude jednat tak tvrdě, aby to byla ochotna akceptovat většina místního obyvatelstva. To je obecné pravidlo vlády. Takže se klidně může stát, že Tálibán skutečně nebude tak tvrdý, stejně se ale může stát, že bude ještě tvrdší než dřív. Jak to bude vypadat, se teď vůbec nedá odhadnout. Něco ale může napovědět to, že ve stejný den, kdy Tálibán slíbil, že bude dodržovat práva žen, zabili tálibové ženu za to, že vyšla na ulici bez burky. Práva žen jsou tedy zjevně v každé civilizaci chápána odlišně. Znovu ale opakuji, že nám po tom nic není, jak oni co chápou.

Jak si podle vás vedla česká vláda při přesunu spolupracovníků české armády z Afghánistánu?

Někteří politici ale tvrdí, že je naší povinností pomáhat někomu, kdo pomáhal nám.

Ano, to je pravda. Jenomže já si při nejlepší vůli opravdu nemůžu vzpomenout, kdy nám v našich válkách, například za první nebo druhé světové války, Afghánci nějak pomáhali. Válka v Afghánistánu nebyla válkou naší, ale bojem afghánských klanů o moc, do které jsme se my z hlouposti a arogance našich politiků nechali zatáhnout.

Kdyby se spolupracovníci dostali do rukou Tálibánu, nejspíše by přišli o život…

Zaprvé nevíme, co by se s nimi stalo, protože je také možné, že kromě toho, že to byli naši věrní spolupracovníci, to byli i věrní spolupracovníci Talibánu. I kdyby tomu tak ale nebylo, tak za svoji činnost od nás dostávali, na afghánské poměry, královské odměny, a než se rozhodli ke spolupráci, tak si jistě zvážili rizika, která takový podnik obnáší. Co je ale nejdůležitější: můj volební obvod není Kábul, nebo v Qunduz v Afghánistánu, ale Ústecký kraj v České republice, a mojí povinností tedy není starat se o bezpečí Afghánců. Jsem český politik, placený českými daňovými poplatníky, a mojí povinností je starat se výhradně o bezpečí a prosperitu Čechů, Moravanů a Slezanů, nikoli o bezpečí a prosperitu Afgánců. A ze zkušenosti, například z Rakouska a dalších zemí, je jasné, že přesun Afghánců do České republiky pro naše občany neznamená zvýšení bezpečnosti a prosperity, ale pravý opak. Jde o dlouhodobé bezpečnostní riziko, které se navíc s pravděpodobností hraničící s jistotou bude neustále zvyšovat. S něčím takovým nemůžu, jako český politik, souhlasit bez ohledu na to, zda mi je, nebo není Afghánců líto. Mě musí zajímat, a také mě zajímají, jenom čeští občané, a nikdo další.

Joe Biden čelí nyní tvrdé kritice právě za to, jakým způsobem situace vyeskalovala. Zaslouženě?

Joe Biden patří do pečovatelského domu pro lidi trpící stařeckou senilitou, nikoli do Bílého domu. To, jakým způsobem proběhl odchod americké armády z Afghánistánu, je jedním z logických důsledků.

Biden také naznačil, že Američané měli odejít po zabití Usáma bin Ládina. Souhlasíte?

Nesouhlasím. Američané do Afghánistánu totiž neměli nikdy chodit, což platí samozřejmě i pro nás. Teroristické útoky páchané muslimy, a v Evropě praktiky nikdo jiný než muslimové teroristické útoky nepáchá, nejsou zapříčiněny existencí nějakých výcvikových táborů v Afghánistánu či kdekoli jinde, nebo tím, že je naživu Usáma bin Ládin nebo jiný Usáma, ale špatnou evropskou imigrační politikou. A v zásadě totéž platí i pro Spojené státy americké. Žádný z teroristů se k nám nedostal násilím, že by třeba prorazil obranu našich hranic na obrněném mopedu nebo že by nepozorovaně pronikl na nadzvukovém létajícím koberci naší protiletadlovou obranou, ale zkrátka tak, že ho buď naše neziskovky za naše prachy dovezly do Evropy jako nebohého uprchlíka, nebo mu naše úřady daly vízum ke vstupu na naše území. Tyto věci ale nezmění žádná válka v Afghánistánu či kdekoli jinde. To je jen ohlupování našich občanů a kšeft pro výrobce zbraní.

Znamená to, že Afghánistán nelze prostě silou dobýt? A že staletí konfliktů a kmenových rozdělení nedokáže změnit ani dvacet let vojenské intervence?

Politici se v Afghánistánu nebo třeba i v Mali snaží z armády udělat partu jakýchsi pedagogů a pečovatelů, kteří po sobě ještě nechají od svých žáků střílet, což je ovšem nehoráznost, a já čekám, kdy a jak se tito politici našim vojákům a jejich rodinám omluví. Čekám, kdy si všichni ti, kdo posílali naše vojáky do takto nevýhodných a nebezpečných situací, začnou veřejně sypat popel na hlavu, kdy začnou skládat funkce a odstupovat z kandidátek. Zatím jsem ale, bohužel, nic takového nezaznamenal. Asi si tito politici říkají: Pár našich vojáků je mrtvých, pár zraněných a zmrzačených, pár rodin bude navždy truchlit pro své nejbližší, ale co je mi po tom, hlavně že jsem předváděl, jaký jsem tvrďák, a hlavně že mě pochválí kluci a holky z Aspenu a kdovíkdo ještě další.

Je mi z takových lidí fyzicky zle, a zajímalo by mě, zda by sami unesli aspoň facku, když pořád chtějí posílat naše kluky válčit do cizích válek za nějaké pochybné, i když vznešeně znějící cíle. Je třeba konečně jasně a nahlas říci, že armáda musí umět, a také umí, jediné: dobýt území, bránit území a při tom zabíjet nepřátele. Osvětově-politicko-pedagogicko-policejní práce na cizím území není úkolem armády. Když ale čtu o tom, že američtí vojáci školili afghánské vojáky ohledně genderu, transsexuality a dalších podobných zhovadilostí, tak se vlastně ani nedivím, že Afghánci masově přebíhali k Tálibánu, protože si musí myslet, a to do značné míry oprávněně, že Západ zešílel. To šílenství ale stálo životy a zdraví našich lidí. A taky spousty peněz...

Obáváte se vlny migrantů do Evropy? A jak je na ni Evropa podle vás připravená?

To, že další vlna migrace do Evropy bude, je prakticky jisté – vždyť za minulých pár dní jsme si jich jen do České republiky dovezli více než stovku. Je bohužel prakticky jisté také to, že Evropa je na tuto vlnu připravena úplně stejně jako byla v minulých letech. To znamená, uslyšíme spousty žvástů o solidaritě, a že Wir schaffen das, a uvidíme, jak všechny možné gaunerské organizace dostávají ještě víc našich peněz na import různých Afghánců do Evropy. Syrské doktory a africké inženýry jen doplní afghánští tlumočníci a pojede se dál. V této souvislosti se mi také moc líbí řeči o tom, že si přivezeme jen prověřené lidi. My sice u Afghánců, a totéž platí i pro Afričany a všechny další doktory a vědce ze třetího světa, ani nedokážeme určit jejich věk, zato úplně přesně víme, s kým spolupracují, co si myslí a že pro nás budou přínosem. Tomu by sice nemohl věřit ani chovanec ústavu pro choromyslné, ale je bohužel mnoho politiků, kteří tomu věří a kteří podle tohoto nesmyslu rozhodují o osudech nás všech.

