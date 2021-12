Michal David: Fiala moc nezmůže, už se hádají. Mám plány, ale co jsme zažili...

reklama

Rok 2021 je u konce. Jak vy byste ho hodnotil?

Vzhledem k pandemické situaci to bylo jak na houpačce. Když se v létě rozvolňovalo, tak jsme si mysleli, že je covid už za námi. Rozhodl jsem se uspořádat turné po českých městech a opět jsme ho byli nuceni přesunout na jaro příští rok. Nedá se v tomto chaosu nic plánovat. Je to těžká doba pro nás pro všechny.

Anketa Budete se o Vánocích omezovat při setkávání s přáteli a příbuznými? Budu 16% Nebudu 80% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 12840 lidí

Kultura patří mezi odvětví, které covid, nebo lépe řečeno, opatření proti němu, postihla nejvíce. Jak vy tuto „dobu covidovou“ zvládáte? Vím, že jste musel několikrát přeložit narozeninový koncert…

To je další věc. Mám vyprodané dvě O2 arény. Mezi mými fanoušky je 36 000 vstupenek. Věřím ale, že příští rok v červnu koncerty proběhnou. Jsou naplánované na 28. a 29. 6. 2022. Mám také vyprodaný koncert v Bratislavě a další tři Openair koncerty na Slovensku.

Kromě narozeninových koncertů, na co všechno se mohou vaši fanoušci příští rok těšit? A vnímáte od nich, po téměř dvouročním omezení, velký „hlad“ po kultuře?

Snažím se pracovat ve studiu a připravuji si na příští roky nové aranže a sound mých písní. Bude to v duchu funky. O aranže se mi starají dva romští bratři, kteří si říkají MilkoBrothers. Jsou neskutečně muzikální a nadaní. Mám z toho moc dobrý pocit. Takže v O2 aréně a nejspíš i na jarním turné zazní nové aranže. Také se podařilo natočit klip s vánoční písní Blízko hvězd, kterou jsme nazpívali společně se slovenskou zpěvačkou Martinou Schindlerovou. Je to asi první československá vánoční píseň. Zpíváme tam oba ve svém jazyce. Text k písni napsala Jana Hádlová, sestra Dary Rolins. Je původem Slovenka žijící již mnoho let v Česku, takže nebyl problém napsat text v oboujazyčné verzi. Klip si myslím je velice povedený. Za týden máme na youtubu skoro 300 000 zhlédnutí.

Fotogalerie: - Zeman s velvyslanci

Od začátku pandemie se proti umělcům z některých míst zvedla poměrně velká vlna nevole. Někteří je dokonce ve chvíli, kdy nemohli hrát divadlo nebo koncertovat, posílali „za kasu“. Čím si takovou náladu vůči umělcům vysvětlit?

Já nic takového nepocítil. Necítím žádnou nevraživost či nenávist. Naopak. Moji fanoušci a příznivci jsou neuvěřitelně trpěliví a čekají až se koncerty budou moci provozovat. Moc si toho vážím a cítím velkou pokoru. Zatím skoro nikdo nevrátil vstupenky, na pár malých výjimek.

A domníváte se, že ze strany státu byla adekvátní podpora kultury ve chvíli, kdy se kulturní akce vůbec nesměly konat?

Bohužel velice malá a omezená. Proto mnoho našich interpretů, kteří hrají v mých muzikálech, muselo třeba za kasu do obchodních center. Někteří se vrátili k původnímu řemeslu. Ministerstvo kultury nás totálně vyautovalo. Soukromá divadla dostala minimum na přežití. Nepokrylo to ani náklady na udržení režie. Když už se na jaře začalo uvolňovat, nastudovali jsme nový muzikál. Odehráli jsme premiéru a čtyři představení a opět se divadlo muselo zavřít. My musíme plánovat minimálně tři až pět měsíců dopředu. Prodáváte vstupenky na představení, investujete do reklamy, proma apod. Pak vám přijde nařízení z vlády, že se smí hrát pouze pro sto diváků. Naše divadlo má kapacitu 800 míst. Při prodaných 580 vstupenkách jsme teprve na nule. Vydělávat začínáme nad 600 prodaných vstupenek, jelikož režie takových projektů se pohybuje v řádech několika statisíců korun.

Naše společnost je opravdu velmi rozdělená, ať už kvůli politickému názoru, tak například nyní i kvůli očkování. Co říkáte na ty „boje“ mezi zastánci a odpůrci očkování?

Já nikoho neodsuzuji. Lidé se prostě bojí. Já sám a moje manželka máme již třetí dávku a žádné zdravotní problémy jsem nezaznamenal. Hodně cestujeme do zahraničí a tam vás bez covidpasu, nebo PCR testu nejméně 3 dny starého nepustí ani do hotelu, či restaurace. Ale každý si své zdraví hájí po svém a je to každého svobodná volba, zda se očkovat, či ne. Když jsme se narodili, tak nás naočkovali a nic nikdo neřešil. Je to dnes velmi zvláštní a divná doba.

Vy trávíte vždy část roku na Tenerife a jste tam i nyní. Jaká tam v současné době platí proticovidová opatření a jak se lidé na Tenerife k těmto věcem staví?

Lidé jsou tu velice disciplinovaní. V uzavřených prostorách, obchodech i v interiérech hotelů nosí všichni roušky. Na letišti při příletu kontrolují velice důkladně, zda máte PCR test, nebo očkování a musíte jim ukázat covidpas, nebo tečku. Měří vám před vchodem do zavazadlového prostoru i teplotu. Také je tady velice nízké číslo covid pozitivních.

Psali jsme: To si vyžereme, až oni budou v pekle. Jiří Holík: EU a Fiala. Jako čepel Tahají nás za nos. Michal Semín o covidu a Zeleném údělu: Mao Ce-tung by tleskal Odstavení Babiše a Vrbětice. Keller našel zlou spojitost Budou nás okupovat USA. Lidé vůbec nevědí... Expremiér vidí zlo

Když byste porovnal jak pandemii zvládla vláda na Tenerife a jak v ČR?

Na Tenerife platí španělské zákony. Co se nařídí na pevnině, to platí i na ostrovech. Mají zde ale jisté výjimky, které si tady komunita a místní politici korigují. Každopádně to tady funguje a nemocnice nejsou nijak zatíženy.

Velkou nevoli především u umělců vzbudil projev Karla Janečka na Českých slavících. Vy jste se vyjádřil nejen k jeho proslovu, ale k celé organizaci kolem Českého slavíka. Co vám nejvíc vadilo? A opravdu se domníváte, že to byl poslední Český slavík, jak jste také napsal?

Bohužel pan Janeček podle mého názoru zneužil Českého slavíka ke svým zájmům. Jeho proslov tam vůbec nepatřil. Český slavík je hudební anketa a ta má patřit výlučně hudbě. Bohužel i způsob a nastavení hlasování bylo pro mnohé mé fanynky a příznivce dost náročné a komplikované. Mnohé z nich nemají chytré telefony a možnost hlasovat smskou pan Janeček vyřadil. Je to samozřejmě jeho právo, neb si koupil značku Český slavík, a tak si s ní může nakládat jak je libo. Ale bohužel to této značce letos dost ublížilo. Ale třeba se mýlím. (úsměv).

Máme už více než 30 let od takzvané sametové revoluce. Za tu dobu, jak byste hodnotil vývoj na české hudební scéně? Co se povedlo a co naopak ne?

Jistě se toho povedlo hodně. Je samozřejmě daleko větší svoboda v umění i podnikání. Vznikla spousta skvělých muzikálů. Nové kapely, zpěváci, zpěvačky a je také velká pestrost žánrů. Je ale i daleko větší konkurence. Zanikly zábavné pořady v televizích a vše se přesouvá na sociální sítě. Prodej cédéček je v úpadku a budoucnost je v internetu. Prostě nová doba přináší i nové možnosti. Vy se buď přizpůsobíte, nebo zaniknete. Já se snažím jít s dobou i když mám už po šedesátce, snažím se být flexibilní, a pokud chci ještě nějakou dobu vystupovat a koncertovat, musím se stále učit nové možnosti a zdokonalovat se.

Máme novou vládu, která od začátku avizuje, že přinese „změnu“. Jakou změnu podle vás naše země potřebuje?

Tato země si zvolila ve volbách prostě změnu. Lidé chtějí v naší zemi něco změnit. Zatím nemůžu hodnotit, co nám tato změna do budoucna přinese. Musíme této vládě dát nějaký čas. Ale bude to mít pan premiér Fiala velice těžké. Pandemie ochromila celý svět a nedá se nic svádět na minulou vládu. Myslím, že to mají velice těžké všechny vlády na světě. Budu tedy zvědavý, jak si s celou situací naše nová vláda poradí a co nám předvede. Bojím se ale, že toho moc nezmůže. V posledních týdnech jsem pociťoval u nás spíš chaos, než nějaká rozumná a konkrétní řešení. A nejsem si ani jistý, zda tato pětikoalice vydrží. Už teď se mezi sebou hádají.

Co byste popřál čtenářům do nového roku?

Hlavně zdraví všem. A samozřejmě abychom se jeden k druhému chovali s úctou, respektem, abychom nebyli na sebe nevraživí a spíš si jeden druhému pomáhali. V této nelehké době buďme k sobě tolerantní a snažme se být pozitivní. Všem vašim čtenářům přeji pokud možno příští rok plný radosti a šťastných chvil. (úsměv).

Psali jsme: Pekarová: Fiala je příjemný a vtipný. Snížit rozpočet Zemanovi? To můžeme Ta změna v ČT! Rakušan a Moravec. Ochrana Fialy. Petr Holec má důkazy Umřu doma, pane lidovče, slibuji. Neočkovaná k ,,parazitování” Restauratéři jsou novými opatřeními zmateni, kroutí hlavou jeden z nich

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.