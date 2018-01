Migrace? Stačí pár slov prezidenta Drahoše a bude zle! Největší příznivec Hradu nadával na blbé otázky a drsně obhájil Zemana

Že je v Česku zatím bezpečno a bez migrantů? „Stačí pár vstřícných vyjádření budoucího prezidenta a nikdo se nás ptát nebude, jestli je chceme, nebo ne. Miloš Zeman je jakousi pojistkou bezpečí v naší zemi. Co bude po něm, tak na to raději ani nemyslet,“ říká před 2. kolem prezidentských voleb zemanovský aktivista, kandidát SPO a provozovatel největší facebookové skupiny na podporu prezidenta Vilém Rössler. Ten v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz též odmítá tvrzení Jiřího Drahoše, že Zeman nikdy nepřeřízl pilou prkno, neví, co je fyzická práce, a tudíž nemůže rozumět obyčejným lidem.

Jiří Drahoš se nechal slyšet: „Rád bych se lidí zeptal, proč si myslí, že Miloš Zeman je zrovna politik, který je ochrání nebo který údajně zastává jejich zájmy. Z mého pohledu je výsostný intelektuál, člověk, který v životě fyzicky nepracoval a z mého pohledu ani moc nemůže běžným lidem rozumět.“ ... „Je to takový paradox. Miloš Zeman, který snad v životě nepřeřízl pilou prkno a neví, co je běžná fyzická práce, tak údajně rozumí lidem.“ Jak byste bránil svého prezidenta, který se skutečně netají tím, že manuálně není moc zručný?

A proč by měl. Má vzdělání, má titul, a tak nevím, proč by měl manuálně pracovat. Vemte si, že máme u nás politiky, kteří nejen, že nepracovali manuálně, ale dokonce nepracovali nikdy, a v politice se stále drží.

Miloš Zeman pracuje hlavou a v tom předčí všechny. Ke své funkci určitě nepotřebuje umět přeříznout pilkou prkno, ale říci jasně a srozumitelně, co si myslí, a za tím si vždy stát.

Nevím, jestli umí přeříznout prkno Jiří Drahoš, ale v ničem mě nepřesvědčil, že by právě on byl dobrým prezidentem.

Jiří Drahoš se v posledních dnech snaží mluvit smířlivě. Říká, že je nutné pečovat o nejchudší a podobně. Dokonce se chystá vyjet na venkov, konkrétně do Moravskoslezského kraje. Co když se skutečně dokáže zalíbit některým voličům Zemana? Je mladší, nemluví sprostě, vypadá zdravě a občas může působit i sympaticky.

Pan Drahoš je sice mladší, nemluví sprostě, ale to je vše. Hlavním jeho volebním tahákem je se spojit proti Zemanovi a dostat ho z Hradu.Jinak on moc mluvit neumí a já prostě nevěřím, že se lidé na vesnicích tímto jeho jediným tématem nechají oblbnout. Jinak lidem slibuje něco, co nikdy nemůže splnit, protože o tom prezident nerozhoduje. Pan Drahoš může jet, kam chce, já prostě tomu nevěřím, že přesvědčí byť jediného voliče Miloše Zemana. Může tomu být právě naopak.



Jiří Drahoš chce jít do dvou TV diskusí, Miloš Zeman do čtyřech. Proč? Nehrozí přeci jen, že by Zeman „vybouchl“? Může se mu udělat špatně...

Pane redaktore, špatně se může udělat každému, i Vám, když mně tady pokládáte tak blbé otázky. Miloš Zeman dokáže hodiny mluvit v několika jazycích, a to bez papíru, nikdy se mu špatně neudělalo, tak pokud to nebude z Drahoše, tak jsem zcela klidný. Pana Drahoše si namaže na chleba, protože v naší zemi neexistuje politik, ktery by se mu mohl v něčem vyrovnat a vést nějakou diskuzi.



Tomáš Halík řekl, že 2. kolo voleb ukáže, co jsou Češi zač a jakou budoucnost si zaslouží. Již před 1. kolem řekl, že kdo dá hlas Zemanovi, proviní se proti zájmům České republiky. Co odpovědět profesoru Halíkovi?

To samé, co některým rádoby umělcům. Pan Halík ať se stará o svoje ovečky, a lidi, kteří volí nebo chtějí volit Zemana, ať nechá na pokoji. Pan Halík je známý svou nenávistí k Zemanovi a udělá vše, aby Zeman nebyl znovu zvolen. Použil bych Drahošova slova... je to marný, je to marný, je to marný.

Mají vlastní rozum a dobře vědí, co bude pro národ správné.

Praha volila Zemana, venkov volil Drahoše. Více vzdělaní lidé volili Drahoše, méně vzdělaní volili Zemana. Starší lidé volili Zemana, Drahoš měl mladší voliče. Čím si to vysvětlujete? Zejména tej údaj o vzdělání?

Je to logické, ale ne úplně pravdivé. Miloš Zeman svým voličům umí naslouchat, chodí mezi ně a dokáže se vžít do jejich situace. Znám spoustu vzdělaných lidí i s titulem a vím, že i oni Miloše Zemana volili. Tak bych s tím vzděláním byl opatrný. Zeman kdysi řekl, že bude prezidentem dolních deseti milionů a to se snaží dodržet. Bohužel to jsou stejní lidé, kteří se nikdy nesmířili se Schwarzenbergovou porážkou a stále tuto společnost rozdělují.

Mladý youtuber Vito Vodvarka, který na Facebooku burcuje za volbu Jiřího Drahoše, píše, že Zemana volí lidé „kvůli fámám o euru a islamizaci (uprchlíkům), což jsou věci, které údajně Jiří Drahoš podporuje... Starší lidé se bojí o své životy, byť neprávem, proto volí Miloše Zemana“. Je to tak?

Toho youtubera jsem sice neviděl, ale současný pan prezident má pravdu. Euro tady nechce 80 % národa a ani vláda k tomu nakloněna není. Naše země je na tom s migrací relativně bezpečně, a to díky nízkým sociálním dávkám, a hlavně díky Miloši Zemanovi, který svůj názor na migranty prezentuje všude ve světě. Vaši otázku bych poopravil... a to právem. Podívejte se, co se děje ve Francii, Německu a třeba ve Švédsku. Opravdu si myslíte, že u nás nic takového nehrozí, když do Evropy se chystají další miliony migrantů, a to nejen těch, kteří utíkají před válkou? Stačí pár vstřícných vyjádření budoucího prezidenta a nikdo se nás ptát nebude, jestli je chceme, nebo ne. Miloš Zeman je jakousi pojistkou bezpečí v naší zemi. Co bude po něm, tak na to raději ani nemyslet.

Co se vám vlastně na Miloši Zemanovi tak líbí, že ho neustále obhajujete? Vždyť skutečně nevypadá zdravě a pár přešlapů už udělal...

Ať hodí kamenem... Pan prezident skutečně už pár přešlapů udělal, ale to je práce především jeho některých poradců. Tady pan prezident opravdu šťastnou ruku neměl. Pan prezident jako jeden z mála politiků není zapleten v žádné aféře, nekrade, je pravdomluvný, a kdo nerozumí jeho bonmotům, tak toho mi je líto. Můžu vás ujistit, že pan prezident je ve skvělé kondici a další období hravě zvládne. Kdybych tady měl popisovat vše, co se mi na něm líbí, budeme tady dlouho.Vemte si například, kolik milionů už dal Klokánku, jezdí často mezi lidi, diskutuje s nimi, poslouchá jejich názory. Který prezident to dělal? Žádný. Miloš Zeman je jen jeden a doufám, že další volební období hravě zvládne.

Co vám tak vadí na Jiřím Drahošovi? A jak to celé dle vás dopadne, když všichni Drahošovi soupeři se postavili proti prezidentovi?

Na Pražském hradě by měla být osobnost se svými dobrými i špatnými vlastnostmi, charakter, člověk s jasnými názory, ten nejchytřejší z nás, ne loutka, podpantoflák a alibista!!! Zahraniční cesty pana Drahoše do SRN či Brazílie před rokem 1989 za hlubokého komunismu nutí k zamyšlení, jak to vlastně bylo. To, že se všichni Drahošovi soupeři spojili proti Zemanovi, ještě neznamená, že tak učiní jejich voliči. Více jak jeden milion Zemanových příznivců v prvním kole u voleb nebyl, a pokud ve druhém příjdou, tak není co řešit. Je třeba zvolit Zemana a já věřím, že ti, co tady vykřikují, že by v tom případě museli emigrovat, toto skutečně splní a naše země se trochu vyčistí.

autor: Martin Huml