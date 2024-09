Mikuláš Dzurinda pro PL: Lidé zpyšněli a zapomněli

Panel „středoevropských veteránů“ s expremiéry Dzurindou, Topolánkem, Kurzem a Bajnaiem, který měl rozebírat politické proměny regionu, byl jedním z nejočekávanějších. Harmonogram konference jej však v sobotním programu částečně překryl s jinou očekávanou debatou, na které se potkali úřadující premiéři Mette Frederiksenová z Dánska a Edi Rama z Albánie s prezidentem Finska Alexandrem Stubbem.

Slovenský expremiér Mikuláš Dzurinda hned na úvod diskuse vyjádřil názor, že středoevropský region se z outsidera EU proměnil v lídra.

Souhlasil s ním rakouský Sebastian Kurz, ekonomický rozvoj podle něj dal novým členským státům sebevědomí.

Podle Mirka Topolánka středoevropský region má potenciál být centrem určujícím trendy, tak jako tomu bylo za rakousko uherské monarchie.

A také si kladl otázku, proč se naše nadšení, se kterým jsme před dvaceti lety do EU vstupovali, u některých proměnilo ve zklamání.

Bývalý český premiér pojmenoval tři důvody. Jednak zde mnoho lidí nerozumí některým liberálním novinkám ze Západu, jednak Západ nikdy úplně neporozuměl našim obavám z Ruska, a za třetí se do blbé nálady propsaly ekonomické neúspěchy.

Po diskusi ParlamentníListy.cz hovořily se slovenským hostem Mikulášem Dzurindou.

Debatní panel nesl název „Vhled do proměny politiky v Evropě“. V čem podle vás tuto proměnu osvětlil?

Bylo to tam rozebrané z mnoha aspektů, ale jiné byly opomenuty. Ani se nedají objasnit na tak malém prostoru. Mnohé by asi objasnila spíše skupina sociologů, nebo psychologů.

Ale já mám pocit, že ta naše část Evropy moc neví, co se sebou. A také mám pocit, že jsme zpyšněli.

Proměňují se lidé, ale i politici. Orbán je dnes úplně jiný člověk, než jakého jsem poznal, když jsme se v roce 1998 oba stali předsedy vlády.

Není to také generační záležitost?

Ne, ne, je to otázka ekonomického a společenského vývoje.

Takže teď myslíte spíše na občany, než na politiky?

Ano, na voliče. Když jsme v roce 1998 jezdili s kampaní po vesnicích východního Slovenska, viděl jsem dvě tři auta v dědině. Dneska vidíte dvě auta na každém dvoře.

A já mám občas pocit, že jsme dostali příliš mnoho, a příliš rychle.

A příliš snadno?

Ano, snadno. Nevážíme si toho, zpyšněli jsme, pohrdáme ostatními a už vůbec nechceme trpět. Takže zabijeme každého politika, který přijde s nějakou reformou.

Myslíte, že to je i váš případ?

Ne, já jsem po osmi letech jako premiér dosáhl v roce 2006 nejlepšího výsledku.

Jaký máte pocit z toho, jak jsou na Slovensku dnes vaše reformy přijímané? Platí pořád, že z nich Slovensko tak trochu žije dodnes?

Slovensko z nich z velké části žije, ale nikdo si to už nepamatuje. Jsme lidé. A já mám rád přísloví, za kterým je velká moudrost, že lidé mají krátkou paměť.

Pamatuje si mě starší generace, některá ve zlém, protože jsem utahoval opasky a posílal vojáky do Iráku, jiní v dobrém, neboť ty reformy snad i něco přinesly. Nebo třeba proto, že jsme od té doby v EU a NATO.

Ale z minulosti nevyžijeme.

Mirek Topolánek v onom panelu popsal tři důvody, proč jsme z jeho pohledu ztratili nadšení pro Západ. Jedním z nich bylo i to, že nerozumíme některým západním novinkám, jako je migrace nebo ideologie LGBT. Nemůže i toto být důležité, že někdo má pocit, že po všech dynamických změnách, co jsme udělali v devadesátých letech, se mění i tyto jistoty, a pro mnohé příliš rychle?

Ano, to je možné. My, kteří máme rádi liberální demokracii, jsme byli trochu v rozpacích, zda máme upozorňovat, že když budeme otevírat migraci dveře příliš rázně, že to může být kontraproduktivní.

Já sám jsem se na mezinárodní úrovni snažil vysvětlovat, že my Slováci zkrátka nemáme s cizími kulturami takovou zkušenost. My jsme nikdy nikoho nekolonializovali, a v zásadě jsme ani my nebyli kolonizovaní. Takže nemáme tuto zkušenost.

Snažili jsme se to vysvětlovat a prosit o trpělivost. Někteří politici třeba v Německu to chápali, třeba bývalý předseda Bundestagu pan Schauble tomu rozuměl velmi dobře.

Posiluje se toto porozumění, nebo naopak oslabuje?

Posiluje. Myslím, že i na té straně „konzervativních identitářů“ stoupá porozumění.

Bavíme se tady na konferenci GLOBSEC celý víkend o porozumění a sjednocování politiky. A já jsem si přesně na toto téma vzpomněl, když jsem vás viděl po panelu před sálem, jak jste se opravdu srdečně zdravil s Peterem Weissem, se kterým jste v devadesátých letech bojovali proti sobě ve volbách. Vybavilo se mi přísloví, co se v Praze říká o slovenské politické scéně, že co politika rozděluje, to slivovička spojí. Proč myslíte, že to dneska nejde a mezi politiky je ten odpor místy až fyzický?

Tak zrovna s Peterem Weissem to o slivovičce nebylo, tu jsme spolu nepopili snad nikdy. Ale víte, co jsme spolu kdysi podnikli? My jsme spolu běželi maratón.

Tehdy jsme chápali, že spolu musíme mluvit a snažit se o co nejlepší vztahy.

Obávám se, jestli jsme nebyli poslední generace, která to takto měla.