Miliardy do zbraní a nemít na důchody? Někdejší šéf vlády varuje Fialu: Napětí mezi lidmi poroste

Vláda ve čtvrtek představila úsporný balíček. Pane inženýre, jak ho hodnotíte?

Myslím si, že to je špatné pro nejširší vrstvy obyvatelstva a povede to k dalšímu chudnutí lidí. Prakticky se prodlouží, prolonguje ten stav, kdy se propadá významná část lidí do chudoby a kdy se snižuje možná až o čtvrtinu životní úroveň zejména nízkopříjmových a středněpříjmových vrstev. Tento stav bude tedy pokračovat v příštím roce. I když možná ne kvůli vysoké inflaci, ale prostě kvůli vysokým životním nákladům, které lidé budou muset platit.

Co vy byste navrhl, aby vláda udělala? Jak byste situaci řešil vy?

Já jsem navrhoval některé věci, které jsou samozřejmě šmahem odmítány, jako například mimořádné zdanění dividend, které odcházejí do zahraničí. Myslím si, že lze najít obdobu tohoto i v některých jiných zemích. Máme určité údaje, které o tom svědčí, že v některých zemích EU to tak je. Čili neobstojí takový ten známý argument, že EU by to nedovolila. V příštím týdnu udělám na toto téma velký článek. Teď to ještě nemám tak nastudované, ale domnívám se, že je to možné. Vláda nechává odplývat ze země v některých letech přes 300 mld. Kč dividend do centrál zahraničních společností z účtů jejich českých filiálek. Proč by tady nemohla například třetina nebo čtvrtina odváděných dividend zůstat a posloužit ke krytí schodku důchodového účtu?

Potom samozřejmě progresivní zdanění u těch velkých firem oligopolního charakteru. Tady, pokud jsem si všiml, tak vláda bere šmahem všechny, i ty menší a středně velké české firmy. Zaměřil bych se na ty největší, které tím oligopolním chováním zatěžují jak české občany, tak ty malé a střední české firmy, které se musí přizpůsobit podmínkám, za kterých tyto firmy prodávají své služby.

To je další věc, která by mohla přispět.

Stejně tak jako akce proti daňovým rájům, o které se sice tu a tam mluví a je to opět celoevropská záležitost. Ale vypadá to, že na ní nikdo skutečný zájem nemá. Protože prostě evropské politické, včetně těch českých, a ekonomické elity takovýmto způsobem ulévají svoje peníze tak, aby nemusely být daněny v mateřských zemích, třeba v ČR. I když z hlediska západní Evropy je sazba daně z příjmu u nás podstatně nižší. No ale v těch daňových rájích je buďto velmi nízká, nebo žádná. Takže takhle nám uniká každoročně nějakých 50 až 60 miliard korun. Kdyby se alespoň část těchto peněz podařila aktivizovat, bylo by to dobře. To jsou alternativy, o kterých jsem před pár dny hovořil v CNN Prima News, které samozřejmě vláda ani nezvažuje. Myslím, že to je špatně. Vláda se vydala cestou zatížení obyvatelstva a to nevidím jako šťastné. Bude to zvyšovat napětí ve společnosti.

Kdo a čím podle vás zavinil, že ČR má takový dluh, tak vysoký schodek státního rozpočtu? Kdo za to může? Tato vláda, nebo předchozí vlády?

Samozřejmě je to nešťastná situace z doby covidu, kdy vláda, pochopitelně bez zkušeností se situací, která nastala, tak jako jiné vlády ve světě, reagovala podobným způsobem, jako to dělaly vlády v západní Evropě. To znamená lockdowny a kompenzace ve vztahu k nejrůznějším podnikatelským skupinám, ale i ve vztahu k občanům. A to pochopitelně ekonomiku zatížilo. No a v tom posledním roce, kdy hospodaří Fialova vláda, no tak to… Já třeba nárůstu státního dluhu za první čtyři měsíce na 200 miliard korun nerozumím. Prostě ta vláda není schopna rozumně hospodařit.

Jinak asi takovým nejšťastnějším obdobím v těch posledních, řekněme patnácti letech, bylo období Sobotkovy a Babišovy vlády. To je vlády sociální demokracie a hnutí ANO a hnutí ANO a sociální demokracie, kdy až do roku 2019 včetně státní dluh nenarůstal a dokonce se mírně snížil. A v relaci k hrubému domácímu produktu se snížil velmi razantně. To je potřeba říci. Bohužel přišla pandemie a pak také válka na Ukrajině. To pak mělo za následek růst cen surovin, ať už se jedná o energetické suroviny nebo průmyslové kovy, ale také zemědělské produkty, což se projevilo vlastně celoevropsky v růstu cen. No ale u nás tak nějak asi nejvíce. Což je ovšem zavinění vlády, která neuplatňovala prakticky žádná protiinflační opatření. I když mohla, po vzoru třeba Polska, nějaká provádět.

Takže je samozřejmě složité hledat viníky. Vláda se snaží hledat viníka v České národní bance. To je pravda do určité míry. Ale ten, kdo zvyšoval úrokovou míru, základní úrokovou sazbu na 7 procent, bylo ještě Rusnokovo vedení ČNB. A tehdy se přiznám, že jsem tomu nerozuměl. Protože tím se podvázaly investiční aktivity těch malých a středních firem. U těch velkých, které mají příjmy také v eurech, tak těm je to v celku jedno. Tak si půjčovaly za levno v eurech. A dnes je tam zhruba poloviční, ani ne, sazba úrokové míry. Takže ČNB věci spíše zkomplikovala.

Vláda představila také reformu důchodů. Mimochodem, o problémech kolem důchodů se hovoří už delší dobu. Nepamatuji si ale, že by před revolucí někdy zaznělo, že „nebude na důchody“. Teď to ale slýcháme dost často. Kde se tedy po revoluci stala chyba? Už vlastně Miroslav Kalousek před lety zmiňoval obavu, že nebude na důchody...

Myslím, že to jsou lži, velmi účelové, pochopitelně. Ta kampaň se tady rozvinula tehdy, kdy Kalousek a spol. chtěli převést část peněz, které jsou spořeny v průběžném systému financování důchodů, k soukromým společnostem pojišťovacího charakteru. Tedy k penzijním fondům tak, aby mohly perspektivně hospodařit s desítkami miliard korun. Což se nepovedlo, tato snaha byla zmařena. No ale ta snaha je stále trvající. Takže proto ta hesla o té neudržitelnosti systému.

Víte, ona je to věc priorit. Pokud vláda chce zbrojit a proti tomuto roku chce v příštím roce navýšit o nějakých 40 miliard korun výdaje v kapitole Ministerstva obrany a proti předchozímu roku je to dokonce 70 miliard korun, tak samozřejmě zákon o zachování hmoty platí i ve financích. Takže když navýšíte jednu položku, tak někde zase musíte ubrat. Jak říkám, je to věc priorit. Kdyby vláda řekla, že ty peníze, to navýšení, které má jít na armádu, že by dala třeba na pokrytí schodku důchodového účtu, což je možné, podle dřívějších vyjádření Evropské komise, tak by žádný takový problém neexistoval. Ale vláda si hraje ráda s tím, že situace je takhle špatná, ale přitom na druhé straně bude rozhazovat peníze. A šťastní budou zahraniční a zejména američtí zbrojaři.

Ohledně konsolidačního balíčku ze strany opozice zaznívá, že jde vlastně o likvidaci především těch menších živnostníků. Vidíte to také tak? Co třeba hospodští, kadeřníci? A nepřispěje tento krok vlády i k takzvané šedé ekonomice?

A pokud jde o hospodské, pochopitelně, že se jich to nutně dotýká, když se snižuje návštěvnost. Stejně tak hoteliéři, když tady nejsou návštěvníci z Číny, z Ruska, z Japonska... Vláda by měla zpytovat svědomí, jestli opravdu, ale opravdu si nemohou pomoci s těmi návštěvami na Tchaj-wanu. Protože lety z Číny, které k nám ročně přepravily téměř 700 tisíc turistů, budou čínskými aerolinkami pravděpodobně přesměrovány do přátelštěji se tvářících destinací.

Ať už je to Budapešť, Vídeň, Berlín nebo Mnichov. Takže všem jde o byznys, jenom českým politikům jde o údajné zásady.

V rámci konsolidačního balíčku se mluví i o zrušení některých národních dotací. Například šéf Madety Milan Teplý už reagoval tím, že pokud firma přijde o dotace, pravděpodobně ukončí dodávky mléka do škol… Co by tento krok vlády pro tyto podniky znamenal?

Myslím, že to je příšerné, že si vláda vůbec neváží toho zemědělského a potravinářského sektoru, který v podstatě v řadě odvětví zajišťuje soběstačnost. Samozřejmě by to znamenalo, že další odvětví v tom průmyslově zemědělském komplexu budou mít problémy a budeme ztrácet schopnost zajistit soběstačnost i ve výrobě některých potravin, kde jsme to zatím zvládli. Jedna věc je pšenice, ale také třeba i mléčné výrobky, které zejména, pokud jde o Madetu, jsou ve vysoké kvalitě a mohou být i předmětem vývozu. Madeta už přišla před lety kvůli sankcím o ruský trh, což byla velká rána. Ona se s ní vyrovnala. Ale jak se vyrovná s touto ránou, to bude opravdu obtížné. Budu panu Teplému držet palce.

Pojďme se podívat i na ministra zemědělství Nekulu a na jeho „rady“, aby lidé s vysokými cenami bojovali tím, že budou nakupovat jen ve slevách. Zmínil také, že si myslí, že „čtení letáků je u řady občanů docela velký sport“. Velkou diskusi vyvolal i jeho „výstup“ ohledně zlevněné mouky. Co byste ministrovi vzkázal?

Já myslím, že na to nemá. Že by se měl zabývat něčím jiným, než je pozice ministra.

Co to všechno, co vláda představila, bude podle vás, zejména pro ODS, ale i pro další vládní strany, znamenat v příštích volbách?

Já doufám, že se rozsvítí lidem v hlavě. To je jedna věc. I když si myslím, že něco mezi čtvrtinou a třetinou voličů těm pravicovým stranám zůstane. Ale teď jde o to, aby Andrej Babiš, tedy jeho hnutí ANO, a také SPD měli ještě nějakého partnera. Protože se zdá, že asi nebudou schopni dát dohromady absolutní většinu v Poslanecké sněmovně, alespoň podle toho dosavadního vývoje. Takže by měla hrát velkou roli také levice, pokud bude schopná se sjednotit. Ale sociální demokraté na to neslyší, ti jsou v zajetí pana Barty a spol. A pokud pan Barta a jeho tým je autorem té stupidní kampaně, která teď vyšla z Lidového domu, tak potěš Pán Bůh. To zřejmě zatlačí sociální demokracii definitivně oči. Sociální demokraté by měli vidět, že jde o tuto zemi. Myslím, že většina členstva toto chápe, jak se na mě lidé obrací v posledních dnech... Ale bohužel stranická oligarchie, ta skupina nahoře toto nechápe a jsou politicky na pozicích TOP 09, STANu a podobně. Zejména v těch zahraničně politických otázkách.

