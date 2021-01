Místo ruské hymny Kaťuša. Francouzské weby pod palbou muslimů. Obavy o jaderný kufřík v rukou Trumpa... Milan Syruček má tyto zprávy

Francouzi po kritice zvyšují počty očkovaných. Ruská protikovidová vakcina Sputnik směřuje nejen do Maďarska, ale také třeba Spojených arabských emirátů či do Saúdské Arábie, půldruhého miliónu kusů zakoupil Izrael. Naproti tomu Ukrajina počítá, že do dvou let proočkuje polovinu populace. Jak v rozhovoru uvádí novinářský nestor a autor desítek publikací literatury faktu Milan Syruček, francouzský prezident Macron se jako jediný evropský politik ostře pustil do islámu. V nejbližších dnech musí islámští lídři, žijící v zemi galského kohouta, podepsat chartu republikánských hodnot a zavázat se ji dodržovat. Syruček také v exkluzivním rozhovoru pro ParlamentníListy.cz vysvětluje, proč se na světových sportovních hrách a na olympiádách bude hrát místo ruské hymny Kaťuša.

reklama

Máte informace, jak postupuje vakcinace proti covidu-19 v zemích vám asi nejbližších – ve Francii, v Rusku a na Ukrajině? Je pravdou, že v Rusku dostali vakcínu jako první oligarchové ?

Ve Francii byla vláda kritizována občany a médii za pomalost, s jakou uváděla do praxe celou kampaň očkování svých obyvatel. Proto se rozhodla zvýšit rychlost na maximum a denně seznamovat veřejnost s tím, jak postupuje v jednotlivých departementech. Ve čtvrtek oznámila, že toho dne očkování uskutečnilo už 318.216 obyvatel, tedy o 71.049 více než předchozího dne. Nezávislá neoficiální občanská iniciativa Vaccin Tracker oznámila, že bylo již použito 23,6 procenta připravených vakcín. V současné době se očkují především lidé žijící v sociálních zařízeních a starší více než 75 let, a dále ošetřovatelé, hasiči a pomocníci v domácnostech starší víc než 50 let. Od 18. ledna přijdou na řadu občané starší než 75 let, kteří nežijí v nějakém sociálním zařízení, a osoby trpící chronickými nemocemi. Od čtvrtka se mohli přihlásit ve středisku, které je od jejich domova nejblíže, ošetřovatelé, hasiči a pomocníci v domácnostech starší 50 let, nebo ti, kteří trpí více nemocemi současně a handicapovaní občané, vyžadující zvláštní péči.

Pokud se týče Ruska, prezident Vladimír Putin na zasedání vlády nařídil od příštího týdne začít masové očkování všech Rusů. Podle něj ho předseda vlády Michail Mišustin informoval, že průmysl splnil nejen všechny normativy a objem výroby vakcín, ale dokonce ho překročil. Podle místopředsedkyně vlády Taťjany Golikovové bylo během tří dnů – od 11. do 14. ledna – rozesláno 600.000 vakcín. Masové očkování všech začne od pondělí.

Fotogalerie: - Otevřeme Česko

Ohledně ruských oligarchů, podle Bloombergu byly desítky z nich společně s představiteli politické elity očkovány už v dubnu 2020 pokusnou vakcínou Sputnik V, kterou vyvinulo moskevské Národní výzkumné centrum epidemiologie a mikrobiologie. Připraveny jsou rovněž vedle vakcíny Sputnik V čínská EpiVacCrown. Jednalo se tedy o stovky privilegovaných Rusů. Prezidentův mluvčí Dmitrij Peskov však uvedl, že prezident Putin mezi nimi nebyl – nechtěl přijmout ještě plně neověřenou vakcínu. Dodal rovněž, že výzkum a výrobu vakcíny financuje Ruský fond přímých investic, podporuje to ministerstvo obrany a vše postupuje rychleji než v západních zemích. Jak se vyjádřili někteří oligarchové, vakcínu přijali s jistým rizikem zejména proto, aby mohli pracovat v normálním režimu, jak byli zvyklí. Někteří ovšem pocítili po očkování zvýšenou teplotu a bolesti.

Anketa Necháte se očkovat proti covidu-19? (Ptáme se od 14. 1. 2021) Ano 44% Ne 49% Ještě nevím 7% hlasovalo: 9204 lidí

Když už hovoříme o Rusku, rád bych k tomu dodal ještě jednu informaci, která sice s koronavirem nesouvisí, ale vztahuje se k této zemi. Jak známo, Sportovní arbitrážní soud v prosinci minulého roku zveřejnil své rozhodnutí ohledně sporu mezi WADA, což je Světová antidopingová agentura, a Ruskou antidopingovou agenturou. WADA se rozhodla změkčit některé sankce Světové antidopingové agentury ve vztahu k ruským sportovcům, kdy dvojnásobně zkrátila dobu jejich trestu. Nyní se nemohou ruští sportovci oficiálně zúčastnit pod ruskou vlajkou a s ruskou hymnou v případě jejich vítězství velkých mezinárodních soutěží – olympijských her, paralympijských her a světových šampionátů nikoliv čtyři, ale pouze dva roky. Mohou být však přítomni individuálně a tak Komise ruských sportovců navrhla Ruskému olympijskému výboru v tomto případě použít místo ruské státní hymny populární ruskou píseň Kaťuša. Ve čtvrtek to na tiskové konferenci v Moskvě oznámila předsedkyně komise sportovců, šampionka v šermování Sofija Velikaja.

Ukrajina hlásí více než 8000 případů nákazy koronavirem denně, úmrtí je denně 166. Ministr zdravotnictví Maxim Stěpanov uvedl na svém facebooku, že mezi ochořelými bylo 236 dětí a 315 zdravotníků, hospitalizováno bylo 2152 lidí, testů bylo provedeno 49.596. Nejvíce je postižen Kyjev s 896 pacienty, následují Nikolajevsk s 489 a Doněck s 443 případy. Celkem na Ukrajině onemocnělo koronavirem už 1.146.963 lidí, vyléčilo se 847.391, zemřelo 20.542 a testů se podařilo uskutečnit 5.905.076. Masové očkování však začne až v únoru a během dvou let se má očkovat polovina populace, tedy 20 milionů Ukrajinců.

Nemohu si odpustit ještě jednu poznámku. Když jsem listoval ukrajinskými novinami, zaujala mě reklama na možné získání bulharského a slovinského zahraničního pasu – s ním je poté samozřejmě možné cestovat po celé Evropě. Protože v obou zemích je přípustné dvojí občanství, kdo si koupí za jistých podmínek tento zahraniční, neztrácí tím svůj původní, ukrajinský. A není to tak drahé – za 3000 dolarů.

Psali jsme: Skandál. Vakcíny pro papaláše pod pultem jako za Husáka, zuří Fiala. Ukázaná platí, přidal Jiří Pospíšil Tajnosti v Bruselu. Smlouvy na vakcíny nemohli vidět ani poslanci, tvrdí Konečná Lékař ze Staromáku: Ochrnutí po očkování, viděl jsem. Skoky pod vlak. Pravda o nemocnicích Klaus ml. odpálil „bombu“. Koronakrize ukázala, že Sněmovna dokáže fungovat v provizorním stavu, takže...

Mezi francouzským prezidentem a tureckým prezidentem to v poslední době silně jiskří. Oč jde?

Donedávna byl spor mezi francouzským prezidentem a jeho tureckým protějškem pouhou slovní přestřelkou. Týkala se říjnového prohlášení hlavy francouzského státu, že je zapotřebí islám zcivilizovat, a co se týče Francie, stoupenci islámu že musí dodržovat západní hodnoty. Nešlo jen o slova. Muslimští lídři ve Francii dostali patnáctidenní ultimátum, aby sestavili „chartu republikánských hodnot“ a zavázali se ji dodržovat. Země také musí zpřísnit dohled nad imámy žijícími ve Francii.

Prezident tak učinil po několika vražedných atentátech v zemi. Také si uvědomil, že v této zemi stoupenci islámu tvoří už 10 procent obyvatel a toto číslo bude dále stoupat. Charta by měla přispět k tomu, aby se zabránilo islámu se v zemi zpolitizovat a že jeho prostřednictvím by se šířilo zahraniční vměšování.

Anketa Kdo ze jmenovaných chybí ve vysoké politice nejvíc? Vít Bárta 2% Petra Buzková 4% Radmila Kleslová 3% Petr Nečas 1% David Rath 89% Jaroslav Tvrdík 1% hlasovalo: 4977 lidí

Macrona k tomu jistě vedlo pobouření veřejnosti kvůli řadě konkrétních činů francouzských islamistů – například smrt středoškolského učitele Samuela Patyho, jemuž uřízl hlavu muslimský mladík za to, že učitel ve svém výkladu použil karikatury proroka Mohameda zveřejněné v časopise Charlie Hebdo a následný útok na tuto redakci. Za to mladíka velebily i děti z jiných škol. Poté následoval teroristický útok v Nice se třemi mrtvými. Vláda projednala v prosinci minulého roku novelu, která zpřísňuje tresty za útoky na veřejné činitele z náboženských důvodů, omezuje se domácí vzdělávání, více se ohlídá školní docházka a trestat se má i zveřejnění osobních údajů, jež by útočníky mohly dovést k dané osobě.

Nato Erdogan změnil strategii. Vyzval k bojkotu francouzského zboží. Na jeho výzvu reagovali nejen Turci, ale celý islámský svět, který nyní dává otevřeně najevo nesouhlas s Francií. Do sporu se zapojili i vysocí představitelé mezinárodních organizací, kteří vyjadřují solidaritu s Paříží a vyzývají Turecko k obnovení dobrých vztahů.

Jako mávnutím kouzelného proutku z regálů tureckých supermarketů zmizely francouzské sýry, vína a další výrobky. Muslimové, a to nejen v Turecku, vyšli do ulic demonstrovat proti Francii. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyzval občany: „Nikdy neplaťte za francouzské zboží, nekupujte je.“

Odezva v arabském světě nezůstala pouze u bojkotu zboží v obchodech. Lidé v ulicích pálili francouzské vlajky a začali veřejně poškozovat portréty prezidenta Emmanuela Macrona.

Turecko následovaly také Írán, Katar a Kuvajt. Obyvatelé arabských zemí zahájili na sociálních sítích kampaň „Prorok je naše červená čára“ a zveřejňují videa ze supermarketů, ve kterých byly odstraněny francouzské produkty.

Kromě Erdogana kritizovalo Macrona také několik politiků v muslimském světě. V Pákistánu ho premiér Imran Khan obvinil z „útoku na islám“. Marocké ministerstvo zahraničí uvedlo, že „ostře odsuzuje pokračující vydávání karikatur pobuřujících proti islámu a prorokovi“. Libyjská vláda rovněž „důrazně odsoudila“ Macronovo počínání a požadovala omluvu.

Francouzská hlava státu na bojkot reagovala v tweetu. „Nepřijímáme projevy nenávisti a obhajujeme rozumnou debatu. Vždy budeme na straně lidské důstojnosti a univerzálních hodnot,“ napsal Macron. A aby zvýšil dosah sdělení, komentář publikoval hned ve třech jazycích – ve francouzštině, v angličtině i v arabštině.

Odpoledník Le Monde napsal, že přestřelka mezi vrcholnými představiteli Turecka a Francie se projevuje i v hackerských útocích na některé francouzské weby. Na několika z nich se místo domovské stránky objevily grafiky s nápisy „Vítězství pro Mohameda, vítězství pro islám a smrt pro Francii“. To vše doplněno ilustracemi zobrazujícími francouzského prezidenta jako prase. Erdogan v dalším televizním projevu Macrona vyzval, aby podstoupil psychiatrické léčení. Na to Francie odvolala svého velvyslance v Ankaře.

Fotogalerie: - Trump, Lučanský a rouškofašisté

A co říkáte na extempore Donalda Trumpa? Jak vidíte novou administrativu v Bílém domě?

Nikdy bych si ani nepomyslil, že se dožiji útoku na washingtonský Kapitol, který vyprovokoval Trump – a vůbec, že odcházející prezident se bude tak křečovitě držet kliky Bílého domu, že odtrhnout mu ruku od ní pomůže snad jen na základě rozhodnutí Kongresu zákrok příslušníků Národní gardy. Jistě, byla, je a bude řada vrcholných politiků, jimž je cizí „umění odejít“, a za příklady nemusíme chodit až za oceán. V tuto chvíli se nejvíce strachuji o jaderný kufřík, jímž jedině prezident může nařídit odpálení rakety. Tím by jistě jako poslední zoufalý krok mohl zabránit klidnému předání prezidentského úřadu svému nástupci. Vážím si USA, několikrát jsem tento stát navštívil, dokonce Bílý dům i Kapitol – tam jsem mimo jiné v kongresové knihovně hledal české knížky a dobral jsem se dokonce i brožur o socialistickém soutěžení, které se tam stále uchovávají, ač u nás je nenajdeme snad ani v Národní knihovně ČR... i to je jeden ze symbolů americké demokracie.

Pevně věřím, že nový prezident Biden ji opět obnoví, protože výzvu k útoku na Kapitol při sebevětší shovívavosti nelze považovat za projev úcty ke svobodě občanů a k demokracii. Proto rovněž věřím, že jedním z prvních Bidenových kroků bude navázat na dialog s Vladimírem Putinem – neboť až poté budeme moci klidně spát.

Psali jsme: Jakl připomíná rok 2010 a srovnává s USA. Co provedl Havel a jeho moralizátoři? Čas ukáže, kdo je zkrachovalý politik, vzkazuje poslanec Klaus Babišovi i Pekarové. A útok ve Washingtonu začíná připomínat požár Říšského sněmu Řezníček z ČT odhodil zábrany. Bublá to. Trump a další. Tvrdě jako Železný Ben Kuras: V USA za týden stihli, co Gottwald za rok. Bude z toho katastrofa pro celý svět

A na závěr se nemohu nezeptat – na čem nyní pracujete?

Začal jsem psát svou jednatřicátou knihu literatury faktu, tentokrát na téma Záhadné taje Sibiře – české a slovenské stopy v tajze a tundře. Sibiř jsem si zamiloval po několika svých cestách na území, které se rovná rozloze Evropy od Atlantiku po Ural, ač proti více než sedmi stům milionů Evropanů jich na území Sibiře žije jen přes pětadvacet milionů. Setkal jsem se tam nejen s podivuhodnou přírodou, ale především s neobyčejnými lidmi a s jejich životními osudy. Okouzlil mě Norilsk, nejsevernější město světa, tehdy přísně uzavřené, ale i dnes uzavřené pro jiné kromě Rusů a Bělorusů. A v něm osud slovenského kuchaře v místním hotelu, jednoho z dvou tisíc slovenských chlapců, kteří po vzniku profašistického Slovenského štátu ilegálně utekli přes Polsko do SSSR, ale tam je uvěznili a dosud jejich osudy nejsou ani probádány a oni sami nejsou ani rehabilitováni.

Ale také osudy dalších lidí – devíti studentů a studentek sverdlovské univerzity, kteří nalezli záhadnou smrt na úpatí Sajanských hor, s níž si dosud vědci, historici, kriminalisté lámou hlavu, jak o tom svědčí nejčerstvější svědectví, otištěné v Komsomolské pravdě na loňský Štědrý den. Nebo rodina Lykovových, jejichž otec se s ní počátkem dvacátých let z náboženských důvodů odebral na zcela opuštěné místo, kde žili, jedli a oblékali se jen z toho, co jim poskytla příroda, kde se jim narodily ke dvěma chlapcům i dvě dcery, z nich jedna, Agafja, žije dodnes a odmítá se odtud odstěhovat. V jednom byli všichni šťastni – nikdo je nerušil, nedolehly k nim ani zprávy, že v jejich zemi řádil Stalin, že vůbec byla druhá světová válka – při životě je udržovala zejména bible.

Jezero s největší zásobou pitné vody na světě, Bajkal, mě uchvátil nejen svou výjimečností, ale také, že měl mnoho společného s československými legionáři. Leží ještě na jeho dně alespoň část ruského zlatého pokladu, o nějž legionáři sváděli boj a po jehož pátrání nedávno pověřil Vladimír Putin ruské ministerstvo zahraničí a svou prezidentskou kancelář?

Psali jsme: Mrtví studenti. Záhadný příběh ze Sibiře. Novinářský guru Milan Syruček odhaluje poslední teorii toho, co se stalo Vánoční příběh z Ruska od novinářského veterána Syručka. Evropan jej nejspíš nikdy nepochopí... Pravda o Dubčekovi. Jeho vlastní otec varoval... Milan Syruček vzpomíná na osudové kroky roku 1968 Kauza „Jakub Železný a zrádce národa Ludvík Svoboda“: Nové informace o „zradě“ z roku 1968. Od zasvěceného pamětníka

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.