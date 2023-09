Moralizující kecy Fialy, když lidem klesá životní úroveň a on řeší zájmy Zelenského?! Expremiér ve varu

reklama

Co po sobě zanechají pražské radnice? Tak se jmenuje jeden z vašich komentářů na webu Vasevec.cz. Tedy pane inženýre, co zanechají podle vás?

To dědictví bude ubohé prakticky ve všech oblastech. Ono se ukazuje, že když lidé, i když často jsou třeba úspěšní podnikatelé, přejdou na pražskou radnici bez znalosti pražské problematiky, může být problém. Někteří se to nenaučí vůbec a ti, kteří se to naučí, tak vesměs po čtyřech letech odcházejí. Takže to, co tam zanechají, žádná sláva není.

Pojďme na konkrétní věci…

No tak si například vzpomeňme, jak se slibovalo, kolik se postaví mostů. To slibovali zejména Piráti, ale také Praha sobě. Prostě ty strany se předstihovaly. Pamatuji si, že to měly být dva mosty fungl nové, každý rok opravované dva mosty a podobné fantaskní myšlenky. Tak z toho zbyl jeden most, který se bude stavět mezi Zvíchovem a Podolím. No a bude to most zvláštní. Bude to taková velká lávka za více než dvě miliardy korun. Někde budou jezdit tramvaje a také cyklisté a chodit chodci, přičemž tam žádná přirozená frekvence není. Takže jsem opravdu zvědav, jak tuto atrakci za více než dvě miliardy korun Pražané využijí.

Prakticky se nebuduje vnitřní městský okruh. Jak to odhadují velké stavební firmy, tak to pokračování tunelů je tak s perspektivou zahájení za nějakých deset let a dokončení za další léta. Nebuduje se vnější okruh. I když to je závislé rozhodující měrou na státu, ale také na městě. Takže tady žádný pokrok také není v tom, aby se zlepšovala pražská doprava. Pražské ulice vlastně ovládl chaos. Ať už na vozovce, kde se chaoticky dělají rekonstrukce, často se uzavírají souběžné komunikace jako v případě třeba Barrandovského mostu, který je v takovém poloprovozu. Nebo most na Zbraslavi, který je také napůl uzavřen a napůl je opravován. A celý ten jih města je vlastně ochromen, protože se rekonstruují a uzavřely se i ty následné komunikace.

Nevím, kolik je pražských policistů. Za mých časů jich bylo asi 1 500, teď si myslím, že těch městských budou tak dva tisíce určitě. No ale že byste je viděl někde po ulici, to vůbec ne. Maximálně když vám dávají lísteček za špatné stání auta. Tak to je asi jediná služba, kterou dělají. To funguje opravdu dobře. A ještě lépe ta služba, kterou si najala radnice, na základě které vám mohou odtáhnout poměrně rychle auto. To je opravdu nejrychleji fungující služba v Praze. No a teď se prohánějí po chodnících zejména v centru města desítky, stovky cyklistů, koloběžkářů, kteří ohrožují lidi na zdraví, na životě… Protože jsou to vesměs cizinci, tak možnost vymáhání nějaké škody na nich za utrpěné zranění je velmi malá. A tomu se prostě nikdo nevěnuje, žádný řád se tomu nedává, je to úplný chaos.

Na co dalšího byste upozornil?

Architektonicky vypadá dost špatně ta lávka zbudovaná mezi Holešovicemi a Karlínem. Kdyby si město vzalo příklad z podobných lávek, které se budují třeba v Paříži nebo Londýně, které jsou opravdu architektonicky zajímavé. Tady je to litý beton.

Takže tito radní toho mnoho kromě velkých řečí o tom, co budou všechno budovat a jak to zbudují, neudělají nic. Praha ztratila snad schopnost dělat větší investice nežli 200 milionů korun. Takže se vlastně nepokračuje ve výstavbě metra. Na zásadní rekonstrukci také čeká vinohradské divadlo. Kromě těch komunikací toho vlastně Praha není schopná mnoho rekonstruovat. Od státu, který je v zoufalé finanční situaci, se Praha domáhá financování výstavby škol. To jsou prostě úplné chiméry. Stejně tak jako spolufinancování nebo nejlépe financování metra. Já jsem pamětník toho spolufinancování. Také jsem ho dojednával se státem. Ale takové sumy, jak si představují dnes třeba Piráti nebo vedení radnice, to je prostě nemožné, mimo současné možnosti státu. A bylo vlastně vždycky. Dřív možná byla přece jen větší možnost, aby to stát financoval, ale neměl do toho chuť. Protože kromě Prahy je ještě třináct dalších regionů a jejich dopravní infrastruktura je kolikrát ještě v dezolátnějším stavu než ta pražská. A ti lidé tam dost dobře nechápou, proč by se za jejich peníze mělo stavět metro nebo pražský okruh. A myslím si, že to by si měli uvědomit i pražští radní.

Bohužel lidé volí tyto neschopy a neumětely. No tak pak se musejí dívat na okolní velkoměsta, jako je Vídeň nebo Mnichov, ale také Drážďany, které se rozvíjejí mnohem rychlejším tempem než ta Praha.

Za, dá se říci, v určitém slova smyslu „sporné dědictví“ současné radnice někteří možná označují i zrušení koncertu Netrebko. Jak to vnímáte?

Tak to je jenom ukázka kulturního rozhledu lidí, jako je Jiří Pospíšil a spol. Jiří Pospíšil si jaksi přivlastnil jednu galerii tím, že vycházel velmi dobře s jednou starou dámou. Našel k ní cestu. Ale to je tak asi všechno. Jinak do svých kulturních představ zakomponovává rusofobní nenávist, rusofobii. Možná si pánové radní nevšimli, že Anna Netrebko je vlastně daňovým domicilem už dlouhá léta v Rakousku. A že běžně vystupuje v zahraničí. Já sám předpokládám, že bych se do Vídně na nějaký koncert Anny Netrebko rád vypravil. Myslím si, že je to nevšední zážitek, o který byli Pražané připraveni. A zdaleka to nejsou, jak psali některé nenávistné a tendenční, antiruskou nenávistí se zalykající média, lidé, kteří jsou nějakými tedy agenty Putina tady v republice. Jsou to lidé, kteří prostě mají rádi umění, vrcholné umění.



Podívejme se na události nedávných dnů. Připomněli jsme si invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968. Vzpomínkového aktu se zúčastnil i prezident Pavel. Někteří to označují vzhledem k jeho minulosti za amorální. Jak to vidíte vy?

Já si spíš myslím, že to je pro legraci. Protože aby muž, který byl dobrovolně školen na to, stát se rozvědčíkem v imperialistické cizině, vzpomínal na atak sovětských a dalších tehdy spřátelených vojsk na naši zemi, 21. srpna 1968, to je opravdu výsměch. Takže pan prezident by se asi v ten den měl schovat. A lidé, kteří tedy zajistili jeho zvolení, počínaje různými zájmovými skupinami typu pana Barty a podobně, který teď chce modernizovat sociální demokracii, by se trošku měli podívat na věci realisticky, co to udělali. Protože toto je opravdu zvláštní, když někdo přednáší o tom, jaké to bylo hrůzné a amorální, a samotnému nejméně dvacet let nebyla celá věc jasná.



Velká kritika se z některých míst snesla i na prezidentovu návštěvu festivalu v Trutnově. Co říci na jeho setkání s lidmi, kteří za festivalem stojí, mezi nimiž jsou i tehdejší disidenti?

Je zvláštní, jak jsou tito lidé gumoví, že to všechno snesli. Je vidět, že politická účelovost v jejich podání snese všechno.



Máme tady další setkání, které vyvolalo dost velkou bouři, a to „posezení“ lobbisty Nejedlého a ministra Blažka. Jak to hodnotit?

Podívejme se i na to, co se krátce před volbami děje na Slovensku. Jak byste to komentoval?

Tak jestli dobře rozumím tomu, co říká Robert Fico, tak on tvrdí, že došlo k převratu v tajných službách, v policii… No a ono to vypadá, že tomu tak je. Jestli vláda narychlo s požehnáním prezidentky odvolává šéfa jedné z rozvědek, že prý bránil výkonu spravedlnosti… Zřejmě těch lidí, které pak zase vesměs propouštěli z vězení, a ještě s omluvami, pozavírali málo. Nakonec i ten hlavní obžalovaný, ten údajný lump, který si prý objednal vraždu novináře, no tak se mu nepodařilo u soudu dvakrát nic prokázat. Hledat ten problém tu v nepoddajných soudcích, pak v nezávislé justici, to samozřejmě můžou. No ale pak se dostávají tedy na úroveň nějakého autoritářského režimu.

A myslím si, že to je přesně cesta, kterou by chtěla jít i česká pravice. Takovými těmi svými úvahami, které se začínají objevovat na sociálních sítích, že by mělo být volební právo omezeno věkově, a pak zase posunout volební právo na 16 let a volbu po internetu a podobné věci… To všechno má vlastně udržet této koalici vládu, když ne na věčné časy, tak na dlouho. S naprosto devastačními účinky pro českou společnost a českou ekonomiku. Lidé by měli být soudní. Státní rozpočet bude mít za letošní rok dluh nejméně 300 miliard. Já bych řekl, že spíše skončí někde mezi 350 až 400 miliardami. A oni jsou úplně happy. To prostě nepochopím!

