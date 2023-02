Morálka je víc! Hadamczik rozsekl hokejisty z Ruska i další

reklama

Anketa Kvitujete postup vlády Petra Fialy ve věci války na Ukrajině? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17729 lidí Největší haló posledních dnů vyvolal nepochybně někdejší český reprezentační útočník Dmitrij Jaškin, který v Rusku u příležitosti Dne obránců vlasti v minulém týdnu gratuloval mj. ruské armádě a do zápasu KHL v Soči nastoupil za Petrohrad v armádním dresu s ruskou vlajkou na hrudi. Jak na to pohlížíte z pozice prezidenta svazu?



Jestliže se k takovému činu rozhodl, je to jeho věc. Český hokej za to ale nemůže. Jaškin nemá jen české, má i ruské občanství a rozhodl se, jak se rozhodl. Každý jedinec však zodpovídá za své činy a morálka je důležitější než sport, a proto ji musíme zachovat. Jako Česko podporujeme demokracii a chceme konec války na Ukrajině. Jsme zajedno s naší vládou a nebudeme akceptovat, že by naši hráči působící v KHL mohli reprezentovat.



Shodou okolností jen několik hodin před Jaškinovou gratulací ruským ozbrojeným silám kouč českého národního týmu Kari Jalonen u manažera reprezentace Milana Hniličky zjišťoval, jak je to s případným návratem hráčů z ruské KHL do reprezentace. Ale stanovisko se evidentně nemění...



Určitě ne, pokud podepsali smlouvu v Rusku, tak v žádném případě.

Oni si neuvědomují, že Ukrajina bojuje za to, aby se válka nerozšířila do dalších evropských zemí. Jaškin je určitě dobrý hráč, ale není to hráč, abychom si jím kazili morálku týmu. Máme daleko více a lepších hráčů, než je on. Na jednom hráči to nikdy tak úplně beztak stát nemůže.

Vraťme se k juniorskému šampionátu, kde Češi začátkem nového roku získali skvělé stříbrné medaile. Jak byste zpětně zhodnotil naše vystoupení?



Byl to mimořádný turnaj po stránce výkonnosti z českého pohledu. Tým působil sebevědomě. Měl své zásady. Na ledě nastupovaly individuality, které hrály výtečně. Na naší hře byla vidět výborná práce trenérů v čele s Radimem Rulíkem. Na ty kluky můžeme být právem pyšní. K zamyšlení směrem k naší juniorské extralize určitě ale je, že v kádru bylo hned sedmnáct kluků ze zámoří!



Poslední medaili získala česká dvacítka v roce 2005, vy jste byl shodou okolností tehdy u toho jako trenér. Osmnáct let bez medaile, to je určitě také důvod k zamyšlení...

Tak to nepochybně. Já už jsem o tom hovořil mnohokrát. U nás se zanedbala práce s juniorským hokejem, velkou chybou bylo rozšíření extraligy. Zúžením soutěže na čtrnáct týmů se situace o dvě stě procent zlepšila. Musíme ale zapracovat na tom, aby mladí hokejisté neodcházeli. Od loňského roku odešlo z České republiky 195 mladých hráčů, což je skutečně strašné číslo. Naše juniorská extraliga je tímto oslabená, nemá tempo, nemá kvalitu. Musíme v tomto směru zabrat a zkvalitnit ji, vytvořit takové podmínky, aby hráči za každou cenu neodcházeli.

Chci, abychom fungovali jako svaz coby jakási servisní organizace pro kluby, aby dostávaly peníze a my abychom dobře zaplatili trenéry. Tak budou mít děti odbornou výchovu a může z nich něco být. Naučí se vyhrávat, prohrávat, je to výchovný proces, ale samozřejmě je potřeba vysvětlit jim a často hlavně rodičům, že zdaleka ne každý se bude hokejem živit a že se jím proslaví.

Současným trenérem národního týmu je Fin Kari Jalonen, pod jehož vedením čeští hokejisté přivezli bronz z mistrovství světa 2022 ve Finsku. Vy jste byl jedním z těch, kteří zpochybňovali angažování zahraničního kouče. Změnil jste názor?

Ne, stále si myslím, že i mezi českými trenéry jsou dobří koučové. Otázka je, zda byla dobrá volba třeba u Filipa Pešána. Ale jinak ctím smlouvy a zásadně nemluvím trenérům do jejich metod. Navíc v pozici prezidenta by to opravdu nedělalo dobrotu. Buďme rádi za to, že jsme v loňském roce získali konečně seniorskou medaili z mistrovství světa. Národ to hodnotil velice kladně a začal zase žít hokejem. Vždyť jsme na to také čekali rovných deset let!



Pane Hadamcziku, jaké předpoklady musí mít podle vás úspěšný reprezentační trenér?

To je zcela individuální věc. Každý trenér má prostě svůj osobitý styl. Někdo na lavičce křičí, někdo se zase tak moc neprojevuje, ale podle toho se ten kouč soudit rozhodně nedá. Na to žádné tabulky neexistují.

Zajímá vůbec hráče, kdo právě reprezentaci trénuje?

Samozřejmě že do jisté míry ano. Ale jinak chce každý hráč dostat především co největší ice time (čas na ledě) a mít co nejlepší pozici v týmu. Ti hráči si trenéry nevybírají – jezdili stejně tak za mě jako za Jandače nebo za Růžičky, takže v tom bych žádné rozdíly nehledal.

Jaký má český hokej potenciál do budoucna?

Talenty máme, takže potenciál tu rozhodně je, ale problém je jinde. Na sportovním úseku svazu (ČSLH) působili lidé, kteří ten hokej dokonce ani nikdy nehráli, ale ani netrénovali – a přitom administrativně řídili ty soutěže, což nás v minulých letech velice brzdilo. Český hokej pod tímto vedením by nikdy nahoru nešel. Náš hokej měl legendy, měl dobré trenéry a nikdy v něm nebylo tolik byrokracie. Už ji odstraňujeme, protože hokej se přes počítač dělat prostě nedá!

