Mrtvola Putina na vnitru. To neměl dělat. Generál jde proti Rakušanovi

Nejprve okomentoval současné česko-ruské vztahy, které se ocitly takzvaně na bodě mrazu. „Víme dobře, že diplomatické vztahy byly narušeny, ale ze strany Ruska vznikl zásadní problém v okamžiku, kdy jsme mohli vyhodnotit informace o tom, co se stalo ve Vrběticích. V každém případě byl provedený vojenský útok na území suverénního státu, provedli ho ruští vojáci, a to nemůže zůstat bez odezvy. Diplomatické vztahy byly narušeny už v minulosti, ale v tomto případě šlo o zásadní zhoršování vztahů a může to být čím dál horší,“ varoval Šedivý. Zdůraznil navíc, že narušené diplomatické vztahy nejsou jen otázkou České republiky a Ruska, ale například i Polska. Rozhodující pro další vývoj bude, co se stane po skončení války – zda se podaří vztahy s Ruskem zase nastartovat. Domnívá se však, že to bude trvat dlouhou dobu.

Pro ParlamentníListy.cz navíc řekl, že nebylo nejvhodnější vyvěsit na budovu Ministerstva vnitra českou a ukrajinskou vlajku a mezi nimi černý prapor znázorňující pytel na mrtvoly s obličejem ruského prezidenta Vladimira Putina. Tento krok inicioval ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „Nemyslím, že by se takové symboly na státních budovách měly objevovat. Za prvé, ministr Rakušan to prý konzultoval s právníky, kteří v tom problém neviděli, což podle mne není správný závěr, a navíc je tam vloženo více ideologie, než je potřeba. Dokonce bych řekl, že ve státní svátek by na budovách měly vlát české státní vlajky, a ne vlajky jiných států a zemí. Jde o náš nejvýznamnější svátek,“ vysvětlil generál.

Fotogalerie: - Pytel na ministerstvu

Šedivý: Takový obrázek nemá na budově ministerstva co dělat

„A za druhé, co se týká pytle na mrtvoly s obličejem Putina, zkrátka… To si může dovolit nějaká nevládní organizace, aktivista, ale přece jen na budově ministra vnitra takový obrázek nemá co dělat. To se neděje a v žádném jiném státě se to nestalo – aby na takto veřejných budovách státních organizací, k nimž Ministerstvo vnitra patří, bylo něco podobného. Můžeme si myslet o Putinovi, že jde o člověka, který se dopouští válečných zločinů, ale určitě to nepřispělo k řešení věcí a aby se někdy v budoucnosti začaly vztahy mezi Českou republikou a Ruskem normalizovat,“ shrnul.

Bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky dále řekl, že kdyby v pytli nebyl znázorněn Putin, Rusové si nebudou pamatovat, že to bylo poměrně výrazné a nevhodné gesto vůči jejich prezidentovi. „Takové signály se sčítají, mají negativní dopady a je důležité, abychom se takovým věcem vyhnuli. I reakce jak části koaličních politiků, tak opozice ukazovala, že to bylo vnímáno ne úplně pozitivně,“ poznamenal.

Víme, kdo je náš přítel, který krvácí i za naši svobodu. A také víme, kdo je náš nepřítel, a nenecháme ho ukrást pojem vlastenectví ani naši ???? https://t.co/KSvN9jAZRi pic.twitter.com/lM1om9O4el — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) October 28, 2022

Ruský generál zima

Je jasné, že s podzimem a přicházející zimou se zhorší podmínky pro boj na ruské i ukrajinské straně. „Jsou určité zvláštnosti jednotlivých období. My jsme v podzimním období, kdy povětrnostní podmínky, větší vlhkost, deště i horší viditelnost způsobují, že se některé bojové aktivity poněkud snižují, ale některé předpoklady, že se zastaví bojové akce, nejsou pravdivé. Jak Rusové, tak Ukrajinci budou pokračovat, i když se pravděpodobně v pozdějším období omezí akce vzhledem k povětrnostním podmínkám,“ vysvětlil generál.

Zároveň upozornil, že jak ukrajinská, tak ruská armáda budou na zimní podmínky dobře připravené včetně výzbroje. „Je ale potřeba říci, že válka v zimě má určitá specifika a je nutné přijímat opatření a zvýšit podporu v oblasti ochrany proti mrazu a proti vlhkosti. Počínaje lepším vybavením vojáků přes ochranná opatření bojové techniky až po výměnu náplní techniky. V průběhu zimy navíc vzroste spotřeba pohonných hmot. To vše jsou věci, které se odrážejí na bojových aktivitách,“ řekl Šedivý s tím, že větší pozornost je třeba věnovat právě údržbě techniky, ale nelze počítat s tím, že by se jak Rusové, tak Ukrajinci omezili pouze na základní udržování bojových aktivit a pozic.

„Rozdíl bude v tom, že dnes již víme, že Rusové jsou hůře vybavení na podzimní a zimní podmínky než Ukrajinci. Ukrajinci dostali poměrně velkou podporu ze Západu, Rusové musejí to, co zanedbali, doplňovat. Byť Rusové udělají vše pro to, aby ne tak kvalitními ochrannými prostředky mohli vojáci disponovat, ale také je vybaví. To bude v nadcházející době asi rozhodující.“ Rozhodující prý naopak nebudou tanky. Šedivý totiž pochybuje, že by Rusové měli lepší nebo lehčí tanky, aby získali v zimě na bojišti výhodu. „Pravda je, že některá západní technika nebyla v minulosti připravena tak jako ta současná, která vybavená je. Dnes mají Ukrajinci stejnou techniku pozemních sil jako Rusové, takže mají protiraketové systémy ze Západu, ale vozidla pěchoty a transportéry, to vše je shodné s tím, co mají Rusové, byť modernizované,“ sdělil.

Návštěva Kyjeva jako symbol podpory

Do ukrajinského Kyjeva se také vydala česká delegace ministrů v čele s premiérem Petrem Fialou (ODS). I když se podle Jiřího Šedivého nejedná pro Českou republiku o nic zásadního, jde o deklaraci, že jsme připraveni podporovat Ukrajinu, a to po symbolické stránce, protože návštěva vlády v Kyjevě byla svým způsobem symbol. „Samozřejmě se probírala témata, která budou prezentována, zatím toho ve sdělovacích prostředcích moc nebylo, a další podpora Ukrajině. Zároveň i to, že do České republiky odcházejí migranti, tedy podpora ukrajinských občanů migrujících z válečných zón do České republiky,“ řekl a upozornil na otázku budoucnosti. Tedy podpora rozvoje ukrajinské armády a podíl na obnově zničeného území. Proto také podle něj jeli do Kyjeva ministři, kteří zajišťují spektrum kroků od válčení přes armádu až po průmysl a spolupráci do budoucna. „Mohli jsme chvíli počkat, protože jsme věděli, že se Kyjev stal cílem raketových útoků právě v době naší delegace, ale dopadlo to dobře, takže z toho pohledu si nemůžeme stěžovat,“ podotkl.

Od mého posledního setkání s prezidentem Zelenským se změnila obrovská spousta věcí.



Co se ale nezměnilo, je hrdinství ukrajinského lidu a také odhodlání demokratického světa pomoci Ukrajině bránit svobodu. ?? (1/5) pic.twitter.com/TWWYOglO5A — Petr Fiala (@P_Fiala) October 31, 2022

Rusové míří své střely, jak potvrdili i členové vlády při návštěvě, na ukrajinskou infrastrukturu. Šedivý tvrdí, že tím sledují dva cíle. Prvním je narušování jednoty ukrajinské společnosti ničením nejen kritické infrastruktury a administrativní části, protože část úderů se odehrává ve směru na obydlená území. „Narušovat jednotu ve společnosti, vytvářet podmínky, aby lidé tlačili na ukrajinské vedení, aby se přestalo válčit. Jde o jeden z cílů, který Rusové mají, což je logicky cesta omezení kritických segmentů infrastruktury, výroby elektrické energie, zásobníků pohonných hmot a podobně,“ vysvětlil.

S ničením infrastruktury bude stoupat tlak na větší pomoc

Jako druhý cíl vnímá omezení schopností ukrajinského průmyslu podporovat armádu na bojišti. Jestliže nefungují fabriky, které pracují na obnově poškozené techniky, nastanou problémy a zastavit se mohou všechny provozy. „Ať malé či velké fabriky, pokud nefungují, nefungují soustruhy, svářečky, výtahy, jeřáby, při přepravě se musí přecházet na elektrické lokomotivy a podobně. To ovlivňuje ukrajinský průmysl vracet poškozenou techniku na frontu, což s sebou nese dva aspekty. Zatím Rusové stále systematicky infrastrukturu ničí a uvidíme, do jaké míry to budou Ukrajinci zvládat. A navíc to bude v budoucnu přenášet tlak na spojence z Ukrajiny, aby poskytovali větší vojenské kapacity než do současné doby při opravách techniky, kterou mají Ukrajinci poničenou na frontách,“ domnívá se Šedivý.

Okomentoval také personální síly Ruska po mobilizaci zhruba dvou set tisíc vojáků. Zároveň Ruská federace stahuje profesionální jednotky z různých míst jako Sibiř, Gruzie a další. „Samozřejmě že Rusové dělají vše pro to, aby posílili nebo provedli obměnu vojsk, která jsou na předním okraji a v operačních směrech, a pokud mají čerstvá vojska v některých místech včetně Sýrie a dalších oblastí, tak výměnu provedou a vytvoří lepší podmínky pro výcvik povolaných záloh. Ale víme, že část záloh byla na frontu poslána, aby doplnily stavy prvořadných útvarů, které bojují delší dobu ve všech operačních směrech, ale jejich kvalita není vysoká. Poměry sil na frontě to nezměnilo,“ popsal generál. Obecně se domnívá, že větší část branců bude do bojů nasazena ne o Vánocích, ale ke konci listopadu. Záleží také na tom, jak se podaří zálohy cvičit a jakou taktiku zvolí.

Průběh prý zatím ukazuje, že se Rusové opevňují a snaží se frontu stabilizovat před zimním obdobím, což celkově zpomaluje postup ukrajinských vojsk na severu i jihu. „Postupují ze severu na Cherson, ale jinak je postup poměrně pomalý a Rusové chtějí budovat obranné linie do té míry, že se postup ukrajinských vojsk na severním a jižním směru výrazně zpomalí a budou soustřeďovat síly na směr Doněcký. Uvidíme, do jaké míry se Rusové rozhodnou použít brance v masivnějším měřítku, zatím vychází, že zálohy, které na frontu poslali, nevyžadovaly dlouhý výcvik a další budou vyslány asi v listopadu,“ dodal.

