Vláda sobectví. Rakušan a Decroix nasadili ostrý kalibr na Babiše

Moderátorka debatu otevřela otázkou, zda končící ministr financí Zbyněk Stanjura pošle vládě starý návrh státního rozpočtu na rok 2026.
Decroix se jala vysvětlovat, proč vláda Petra Fialy odmítá rozpočet do Poslanecké sněmovny posílat znovu. „Nová vláda říká, že nesouhlasí s tím, jak jsme ten rozpočet připravili. Není to jen hra o to, že ta budoucí vláda chce jen kritizovat náš starý rozpočet, ale současně má prázdné ruce? Mě by mnohem více zajímalo, aby budoucí vláda víc než to, co máme my dělat, říkala, co oni chtějí dělat? Je to o tom, že starý rozpočet má být shozen ze stolu, aby zakryli to, že oni mají prázdné ruce?“ ptala se Decroix s tím, že se jí nechce poslouchat rétorické cvičení vlády nové, jak je ta stará vláda špatná.
Havlíček okamžitě vyrazil ke slovnímu útoku. „Když jsme končili my v roce 2017 i v roce 2021, tak jsme i do té nové Sněmovny posílali rozpočet. A vy teď jste stále ještě vláda. Vláda, která porušuje zákony. Vy máte povinnost Sněmovně předložit rozpočet. A druhá věc, kterou jste porušili zákon, proč jste nepředložili rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury?“ kroutil nad Decroix hlavou s tím, že odcházející vláda si bere rukojmí. „Vy jste představili rozpočet, a proto jste nepředložili ani Státní fond dopravní infrastruktury, abyste skryli, že máte vyšší schodek!“ rozčiloval se Havlíček.
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Vít Rakušan zasadil kontra úder. „Co jste předvedli? Vy jste předvedli vládní krizi ještě dřív, než vláda vznikla,“ vrátil Rakušan úder Havlíčkovi. „My jsme reagovali na vaše prohlášení, že vláda bude za měsíc. Ale evidentně nebude. My jsme slyšeli: my máme rozpočet připravený, my ho máme v mašličkách. Ale teď se ukazuje, že vy ten rozpočet připravený nemáte, ukazuje se, že nová vláda zatím nevznikne. Vláda sobectví, která řeší jen vlastní posty,“ vmetl Rakušan Havlíčkovi.
Mgr. Vít Rakušan
Rakušan upozornil, že pokud bude „vláda sobectví“, jak popsal vládu ANO, SPD a Motoristů, tedy vláda s Andrejem Babišem v čele vznikat ještě pomaleji, tak že stará vláda bude ochotna bavit se o tom, co bude se státním rozpočtem dál.
Macinka se přidal k Havlíčkovi. „To, co děláte, to je naschvál, to je dětinský trucpodnik, ale já bych vás upozornil, že to není naschvál, který děláte nám, ale děláte ho celé České republice. Pošlete nám ten rozpočet do Sněmovny a my s ním budeme pracovat. A chcete snad, abychom vám ten rozpočet chválili? Dobře, tak já vám ho chválím a pošlete nám ho do Sněmovny,“ smál se Macinka. „Odeslat rozpočet do Sněmovny. Je to vaše povinnost. I když je to rozpočet špatný a vylhaný,“ rozčiloval se Macinka.
„Ale to, že vy říkáte, že chcete náš vylhaný rozpočet, znamená, že přicházíte do Sněmovny s úplně prázdnýma rukama,“ kroutila hlavou Decroix.
Pak se otočil přímo na Decroix. „Proč jste porušila zákon? Proč vy jste ministryní spravedlnosti!“ rozčiloval se Havlíček kvůli tomu, že stará vláda společně s rozpočtem nepředložila rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury.
„Já jsem velmi pobavená tím, co vy tady říkáte. Vy jste se vrátili ke kritice naší vlády, ale máte prázdné ruce,“ smála se Decroix Havlíčkovi s Macinkou.
„Ale vy porušujete zákon!“ křičeli unisono Havlíček s Macinkou.
Decroix trvala na tom, že odcházející vláda zákon neporušila.
Havlíček také trval na svém a upozornil, že vedle Státního fondu dopravní infrastruktury čekají na novou vládu i další kostlivci ve skříni. „Máme tady před kolapsem státní zdravotní systém, kde bude chybět 14,5 miliardy. Ten rozpočet je v takovém rozkladu, že to tu ještě nebylo. To se na mě nezlobte,“ rozčiloval se Havlíček.
Rakušan kontroval, že končící vláda je připravena kultivovaně předat vládu, ale že to nepůjde dřív, než se nová vláda dohádá. „My jsme připraveni předat vládu nové vládě, ale ona úplně nevzniká,“ prohlásil Rakušan.
„Já si nemyslím, že vládu tady sestavuje Deník N. Já myslím, že vládu tady sestavuje vítěz voleb. Deník N v poslední době napsal o Motoristech asi 40 článků, zatímco o kauze Dozimetr a o hnutí STAN ani jeden. Asi si to umíte líp zařídit,“ obracel se Macinka na Rakušana.
Mgr. Vít Rakušan
Zdůrazňoval, že Filip Turek je hlavní tváří Motoristů a Macinka jako předseda Motoristů nemá důvod měnit nic na tom, že by Filip Turek měl zůstat kandidátem na člena vlády.
Rakušan kontroval, že Deník N psal i o kauze Dozimetr, ale že tady jde o to, jestli někdo hajluje a někdo relativizuje utrpení malé popálené holčičky. „A pokud toto někdo dělal, tak je to hrůza,“ vypálil Rakušan. Zdůraznil, že pokud se toto dělo, je úkolem novinářů to rozkrýt. „Já jsem se na Českou sodu také díval, ale nenapadlo by mě psát třeba takové věci, které jsou proti ženám,“ kroutil Rakušan hlavou nad Motoristy. „My tady máme rasistu, který chce být ministrem zahraničí v naší zemi. A to ještě hajlujícího rasistu,“ pokračoval ve slovní palbě Rakušan.
„Ministrem vnitra by neměl být mafián,“ vmetl Macinka Rakušanovi. Měl přitom na mysli kauzu Dozimetr. A obvinil Rakušana, že jen odvádí pozornost od svých vlastních problémů a vytahuje věci, které tu kdosi jiný „psal v telecím věku“.
Decroix sdělila, že sama má dvě děti a nerada by viděla, kdyby se vymlouvaly na telecí léta.
Havlíček ve studiu upozornil, že dosud neexistuje finální podoba vlády, takže se nechce vyjadřovat ke konkrétním jménům, dokud nebudou věci jasně dány. Až budou dány, bude je kritizovat kdekdo, ale zatím vláda postavena nebyla.
Decroix poté naznačila, že by ve vládě měla problém zdaleka nejen s Filipem Turkem. Ale třeba také s Petrem Macinkou, na postu ministra životního prostředí. „Já jsem zvědavá, jestli tahle pubertální politika pana Macinky pomůže celé České republice, nebo nás jen poškodí,“ vmetla Macinkovi Decroix.
Rakušan se přidal, obrátil se přímo na Macinku. „Čtrnácti dny vašich průserů jste ukázali, že na vládu připraveni nejste,“ vyjádřil svůj názor Rakušan. A poukázal na výrok např. o „zelené krvi ekologických aktivistů“, která poteče. Podle Rakušana teď je čas přestat s podobnými předvolebními provokacemi a přijmout, že mu připadla odpovědnost a „měl by se pokusit seriózně jednat o řízení země“.
Debata se poté začala pomalu chýlit ke konci.
Decroix poté Havlíčka žádala, aby předvedl, jak bude vládnout s SPD, když před volbami hnutí ANO říkalo, že s SPD vládnout nebude.
Rakušan doporučil Macinkovi, aby si zvykal na to, že v demokracii lidé svobodně vyjadřují názor na kandidáty na ministry.
„A vy přestaňte porušovat zákon,“ žádal Macinka.
Tím debata skončila.
autor: Miloš Polák