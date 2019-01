Muslimský duchovní pro PL: Cítíme se v Česku doma. Žijí tady naše děti. Radikály nechceme

ROZHOVOR Islám v Česku zakázaný není. Cítíme se tu doma. Snažíme se pomáhat lidem čili i nemuslimům, to je naše odpovědnost, a ukázat, že jsme pro společnost přínosem, říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz imám Bader Eknaifith z pražského muslimského centra Alfirdaus. Komunita věřících kolem centra Alfirdaus podle Eknaifitha v Česku muslimské radikály nechce. „Terorista nemá náboženství, i když je náhodou muslim nebo křesťan, nemůžeme to vztahovat na celé náboženství,“ říká Eknaifith a k dobru přidává i několik zážitků s českými odmítači islámu.

Muslimská modlitebna a kulturní centrum Alfirdaus funguje v Praze již pátým rokem. Tamní duchovní Bader Eknaifith provedl redaktory ParlamentníchListů.cz mešitou, ve které zrovna probíhala páteční velká modlitba (viz fotogalerie). Podívali jsme se i do zázemí objektu, kde funguje například i školka pro děti. Více v našem rozhovoru níže.

Jak se žije muslimům v Česku v situaci, kdy se islám i ve vztahu k migrační krizi v Evropě hodně diskutuje?

Díky bohu a českým zákonům, které dávají svobodu náboženství, každý si může věřit, v co chce. Islám zakázaný není a my se tady cítíme doma. Děláme v naší víře, co chceme, a nikdo nás neruší. Snažíme se pomáhat lidem, a to i nemuslimům, a to je naše odpovědnost. Chceme ukázat, že jsme pro společnost přínosem. Každý pátek chodíme například na hlavní nádraží a dáváme bezdomovcům jídlo. Děláme tady také výstavy i akce pro všechna náboženství. Děláme akce pro celou společnost, nejen pouze pro naši komunitu.

Co říkáte na to, že se v posledních volbách do Parlamentu dostala strana SPD Tomia Okamury, která chce islám v České republice postavit mimo zákon?

Výsledek, který tato strana měla ve sněmovních volbách, je podle mě výjimka a nebude se již opakovat. Já myslím, že pan Okamura je v Parlamentu už dlouho a udělal si na tomto tématu politické body. Ostatně jsem ale přesvědčen, že politika České republiky nezáleží jen na jedné straně.

Fotogalerie: - Páteční salát s imámem

Máte s českými odpůrci islámu nějakou vlastní zkušenost?

Anketa Chcete, aby vláda Andreje Babiše dovládla až do konce volebního období? Ano 90% Ne 10% hlasovalo: 5819 lidí

Oni říkají, že jsou proti radikálnímu islámu…

My jsme ale také proti radikálům. Radikální je ale radikální a nemá náboženství. Terorista nemá náboženství, i když je náhodou muslim nebo křesťan. Nemůžeme to vztahovat na celé náboženství. My tohle také nechceme. Žijí tady naše děti, a když bude zdravá společnost, tak budou zdravé i ony. I když tady s námi třeba sedí nějací imigranti, tak i na ně nebo na migraci jako takovou máme různé názory. Jsou muslimové, kteří imigranty v České republice nechtějí. Jsou ale také nemuslimové, kteří imigranty v Česku chtějí.

Foto: Imám Bader Eknaifith (autor: Hans Štembera)

Když jste nakousl tu migrační otázku, vy byste imigranty z Afriky a Středního východu v Česku spíše chtěl, nebo ne?

Já bych chtěl pomáhat imigrantům v jejich zemích.

Zhoršil se s propuknutím migrační krize postoj většinové společnosti k muslimům?

Situace se zhoršila. Odpůrci islámu všechno smíchali dohromady, islám a imigraci. Používali to proti nám. Ale když imigrant přijde tři tisíce kilometrů až k nám, tak já ho nebudu vyhánět, nebo trestat, volat policii. Samozřejmě měly by se třeba zavírat hranice, měla by to dělat policie. Ale když utíkal takovou dálku, my ho nebudeme trestat.

Registrujete hodně českých konvertitů?

Je jich hodně málo, ale existují.

Psali jsme: Komentátor po odsouzení teroristy Baldy vyhlíží další, kteří ale šíří své myšlenky dál. Zeman, Okamura, Babiš, Piťha VIDEO Krásný muslimský svátek, milé děti! Kolem ČT se strhlo další peklo „Byl jsem vyděšený z toho, co jsem viděl.“ Petr Žantovský sleduje propagaci islámu a muslimů v ČT. A ten text o spodině společnosti... Navrhuji povýšit agenty BIS na školní inspektory, arabista Pelikán pro PL „semlel“ rok 2018 v Česku, došlo i na radikální muslimy v Evropě

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Jonáš Kříž