Muž, který má blízko k českým umělcům: Z Ruska nám nebezpečí nehrozí. Jen hrátky politiků. Západ často dost provokuje. A Putin není Jelcin

Tento týden dostala vláda po dlouhých měsících důvěru. Co vy na to, co se děje na české politické scéně, říkáte a jak hodnotíte jednání těsně před hlasováním o důvěře?

To, že vláda dostala důvěru, se asi dalo čekat, ale určitě vše to dění okolo je v našem prostředí opravdu velmi bizarní a nepřispívá to k obnovení důvěry občanů k politickému vedení. Sledoval jsem vše až do 01:20 hod. a musím konstatovat, že každá část Sněmovny, ať ta, co podporovala vládu, či ta, jež odmítala této vládě projevit důvěru, se nevyvarovala osobních urážek či napadání druhých, mnohdy to bylo za hranicí únosnosti. Je to škoda, že zejména vyzrálí a zkušení politici nebyli schopni právě těm, které kritizují, mnohdy ukázat určitý nadhled a velkorysost. Napadat jednoho kvůli jeho dávno zemřelému otci je neetické a ve slušné společnosti se to nedělá.

Používání neustálého komunistického či ruského strašáku vyznívá také nakonec pošetile a stupidně, čímž pak člověk musí souhlasit i s vyjádřením těch, se kterými běžně nesouhlasí, že jde o takový primitivní antikomunismus. A ten dnes už totiž u většinové společnosti neuspěje. Myslím, že to velmi dobře charakterizoval někdejší prezident Václav Klaus. A premiér Babiš prokázal neschopnost být nad věcí a snížil se před veřejností k totálnímu emočnímu kolapsu, který nelze u tak významné osoby vůbec tolerovat. Ono celé to dění okolo sestavování vlády, například ministryně Malá atd., jen ukázalo na nekompetentnost premiéra vést tuto zemi. Tato vláda nemůže vydržet celé funkční období.

Fotogalerie: - Důvěra Babišově vládě

Životní úroveň lidí v České republice, alespoň podle oficiálních zdrojů, roste. Ne každý ale dosáhne aspoň na průměrný plat. Jak vy v tomto směru vidíte život v České republice? Dokáže se náš stát postarat o samoživitelky, důchodce, sociálně slabé…?

Myslím, že náš stát má potenciál řádně se o přestárlé a jiné sociálně slabé skupiny postarat. Je to jen otázka priorit. Ekonomicky jsme na tom poměrně dobře.

Co říci na to, jak propastné ekonomické rozdíly mezi lidmi jsou? Jak v tomto směru hodnotit těch téměř třicet let, které uběhly od sametové revoluce?

Určitě došlo k řadě chyb a přehmatů, u nás se vlastně budoval takový ten kapitalismus, který už jinde dávno opouštěli. Asi jsme si museli projít i tímto vývojem, možná i proto, abychom se sami přesvědčili o tom, že tím více se musíme zabývat dlouhodobou vizí, a nikoli jen nejbližší přítomností. Mnohdy naše vlády neznaly a nevytýčily jasné dlouhodobé cíle naší republiky. V tom vidím velkou chybu.

Velmi diskutovaná, hlavně v posledních letech, je činnost exekutorů. Sdílíte názor, že exekutoři Česko v podstatě terorizují, anebo mají pravdu ti, kteří tvrdí, že dlužníci si za své problémy mohou ve většině případů sami?

Mám za to, že ve většině případů si lidé za svou situaci mohou sami. Chovají se nezodpovědně. Patřím ještě ke generaci, jež byla vedena k tomu, že si pořídíš a dovolíš jen to, na co máš. Dnes si lidé půjčují na vánoční dárky a na dovolenou, což považuji za velmi stupidní a lehkovážné chování. A pak nemají na splátky. Lidé si většinou myslí, že musejí mít vše hned, možná i pod vlivem reklam, ale životní moudrost přitom postrádají. Pak to odnášejí děti a koloběh je tady. Mám za to, že zde chybí širší osvěta a snad i výchova k zodpovědnému přístupu k životu. Jinak mám jako podnikatel pocit, že v naší republice je vše ještě zdlouhavé a moc mírné. Soud vám sice dá za pravdu, ale stejně většinou zpět dlužné prostředky nedostanete. Mám svou osobní zkušenost. V USA a jinde na západě je tohle daleko efektivněji řízeno.

Andreje Babiše volí zhruba třetina voličů, a to i navzdory jeho trestnímu stíhání. Znamená to, že Babiš zasáhl srdce českého voliče svou politikou, nebo zavládl právní nihilismus? Koneckonců, nejednoznačně skončily kauzy Nagyová i Rath, několik soudců je obviněno ze závažných přečinů... Jak vy to vidíte? Přestali Češi věřit v právo a morálku?

Ano, přestali věřit. Mnohokráte je zde taková právní džungle, že jen silní jedinci dosáhnou na svá práva. Je ale trochu bizarní, když politická reprezentace nejde příkladem. Chovají se k ostatním až příliš mocensky. Ordinérní člověk se už v tom jaksi nevyzná.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Když se vrátíme k hodnocení porevoluční doby – sociolog Daniel Prokop publikoval před časem studii, dle které dorostla do věku 50 let života generace, která sice uvítala listopad 89, ale nyní volí Babiše a Zemana, protože je systémem zklamaná. Dává dnešní doba, třeba poslední rok, důvod zříkat se listopadových hodnot a přistupovat na politiku Zemana a Babiše?

Bohužel dává. Lidé svými každodenními problémy, jež často ohrožují jejich existenci samotnou, už nevědí kudy dál, tak se více upnou k jedné či k druhé osobnosti i k laciným řešením.

Psali jsme: Gabal (KDU-ČSL): Babiš o migraci dezinformuje a dělá ze sebe hrdinu, velmi mě zklamal Televizní hvězda Ester Janečková promluvila o Babišovi: Štve mě, že je premiér. K nám domů estébáci chodili Ministr Vojtěch: S vadnými definicemi v zákoně nelze nic dělat, připravujeme novelu Profesor Knížák po hlasování o Babišově vládě: Styďte se, jste zrádci demokracie. Opovrhuji vámi a výmluvy mě nepřesvědčí

Mimochodem, když jsem u prezidenta Zemana, co říkáte na to, že vládu, která se opírá o KSČM, jmenoval právě v den výročí popravy Milady Horákové? Souhlasíte s těmi, kteří to označují za nehoráznost?

Neumím to posoudit.

Velmi rozdílný pohled panuje hlavně v posledních letech na Václava Havla. Pro mnohé je Havel terčem vtipů, posměšků a přezdívek. Zároveň se snižuje jeho význam jako našeho osvoboditele od komunismu s tím, že šlo o předem vyjednané předání moci. Jak vy s odstupem doby vnímáte bývalého prezidenta? Čím si vysvětlujete, že je mnohým tak velkým „trnem v oku“?

Myslím, že tomu tak do jisté míry bylo. Lidé často nechtějí vidět to, že jsou mnohé věci předem domluvené, a rádi si vše idealizují. Asi jednou historici správně zhodnotí toto období, ale určitě se já osobně nedívám na prezidenta Havla jako na osvoboditele od komunismu. Nakonec lidé z tohoto ideologicky stanoveného proudu převažovali i mezi jeho chartisty. Myslím, že v mnohém měl kdysi pravdu prezident Klaus, ještě když vedl ODS, kdy byla tato strana proti poslední volbě pana Havla za českého prezidenta. Rozuměl jsem tomu stejně.

To, co hýbe už několik let nejen českou, ale i zahraniční politikou, je téma migrace. Někteří lidé tvrdí, že pro Českou republiku je to tak trochu „nafouknutá bublina“, neboť tady žádní migranti nejsou. Jak to vidíte vy? Zvládne Evropa příliv tolika lidí, kteří vesměs vyznávají zcela jiné životní hodnoty?

Mluvili jsme o hodnotách, morálce a podobně. A zde migrace zasévá určitě do evropských struktur úplně odlišné hodnoty, kulturu a morálku. Já ty lidi nezatracuji, ale zároveň si uvědomuji to velké nebezpečí islámského světa. Naši předkové pokládali život za křesťanskou Evropu, a my dnes jen tak volně řekneme, pojďte sem, když chcete? Pokud zde někdo chce žít, musí dodržovat naše zvyky, řády, zákony atd. Pokud na to někdo nepřistoupí, pak bohužel zde žít s námi nemá a nemůže. Mnohdy se evropští politici na migraci vymlouvají. V podstatě se jim nechce najít optimální řešení. Ale kdo chce, nalezne ho.

Ostré protesty se ozývají z mnohých stran proti EU. Jak vy vidíte budoucnost EU a hlavně budoucnost České republiky v EU?

V současném typu Evropské Unie nevidím budoucnost, a povede to k jejímu rozpadu. Pokud něco nezměníme, neučiníme sebereflexi, potom přibydou další státy kromě Velké Británie, které z ní vystoupí.

Když jsme u EU, velkým trnem v oku mnohých lidí je německá kancléřka Angela Merkelová. Ta v posledních dnech vyvolala opět velkou diskusi, a to svým výrokem, že „pro vyhnání Němců ze střední a východní Evropy po druhé světové válce neexistovalo morální ani politické ospravedlnění“. Co na to říkáte?

Přestože ve velké míře s Angelou Merkelovou nesouhlasím, tak zde mne její výrok nijak nepohoršuje. V našich médiích to celé bylo vytrženo z celkového kontextu. Pokud znám celý obsah tohoto projevu, potom tomu rozumím stejně a nijak mne ten výrok neirituje.

Nebezpečné Rusko, téma české diskuse od roku 2013. Jak vy současné Rusko vnímáte?

Beru Rusko úplně stejně jako jiné mocnosti. Každá velmoc holt prosazuje své. Ale že by nám z Ruska hrozilo nyní jakékoli nebezpečí, to považuji za stupidní hrátky některých politiků. Je třeba si i přiznat, že Západ vůči Rusku mnohdy i dost provokuje. Potom se nelze divit reakci z Kremlu. A Putin není Jelcin, dobře ví, co dělá.

Evropa se vzdaluje Americe, k čemuž zásadně přispívá prezident Donald Trump. Nejde „jen“ o celní válku. Připomenout můžeme i fiasko na summitu G7 a jeho názor na členství Ruska ve sdružení ekonomicky nejvyspělejších států. Trumpovi je vytýkáno, že místo zlepšování kontaktů s lídry demokratických zemí chválí například severokorejského diktátora. Právě 16. července se v Helsinkách sejde s Vladimirem Putinem. Co vy na to říkáte? Jak vidíte Donalda Trumpa jako prezidenta, a kam podle vás „směřuje“ Amerika?

Trump je v mnohém trochu neřízená střela. Je to osobnost, která jde za svým a nenechá si od nikoho diktovat. Je v tom asi určité nebezpečí. Na druhou stranu, že jedná s Putinem? Jen blázen by přehlížel nutnost dialogu s jinou velmocí. Myslet si, že Rusko budu od všeho dění izolovat, je naivní představa. Cesta vede přes dialog. Nakonec i sankce proti Ruské federaci celkem nevedly k ničemu. Je už čas si to konečně přiznat.

Psali jsme: Vlastimil Tlustý: Češi se v průměru mají dobře, ale nechtějí to slyšet. Ke správnému češství totiž patří stěžovat si, že jsme chudáci Poslankyně ODS: Trenky Ztovohen? Pitomé a ubohé. Divadlo v Brně? Pokleslé a odporné. Zeman? Krčím rameny. Vyhnat ze škol homolobby a řeči o fake news! Babiš je to, co potřebujeme. Věci se hýbou, Česko už nespí. Jsou peníze, které utíkají. Je tu podpora ANO ze zcela nečekané strany A tito lidé se v příštích volbách ozvou... Poslanec Zahradník předpovídá Babišův pád a vysvětluje proč



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: David Hora