My víme, jak to bylo. Foldyna vynáší věc ohledně BIS

Poslanecká sněmovna vás odmítla zvolit za člena komise pro kontrolu BIS, kde jste měl nahradit zesnulého Jaroslava Baštu. Jak to Sněmovna zdůvodnila?

Nijak.

Taková věc se nemusí zdůvodňovat? Vždyť SPD má na ten post nárok a SPD nominovala vás.

Oni nemusí nic. Zkrátka zvednou ruku a tím to končí.

Kdo „oni“?

Pětikoalice.

Jak na tuto situaci SPD bude reagovat?

To já nevím, jsem jen řadový poslanec. SPD má ale v podstatě dvě možnosti. Buď bude trvat na své původní nominaci, anebo v pětikoalici chtějí, aby se na to, koho smí nominovat, půjde zeptat pana Bendy.

Proč zrovna pana Bendy?

Podle mých informací to byl právě pan Benda, kdo v koalici prosadil, abych nebyl schválen.

A nevíte, jaké uvedl důvody?

Oficiálně žádné. Neoficiálně jsem prý bezpečnostní riziko.

Fotogalerie: - Lex Národní divadlo

Jste bezpečnostní riziko?

Samozřejmě, že jsem. Pro politiky, kteří jednají pouze v zájmu, a podle pokynů cizích mocností, musí být politik, kterému jde naopak pouze o zájem Čechů, Moravanů a Slezanů, bezpečnostním rizikem.

Podle našich informací pan Benda uvedl, že jste bezpečnostním rizikem pro ČR. Nevíte, čím takové tvrzení doložil?

To nevím, asi tím, že jsem se před patnácti lety vyfotil na Rudém náměstí v ušance (smích).

To se nesmí?

Asi ne. Ještě ovšem zbývá možnost, že jsem bezpečnostním rizikem, protože každý rok jezdím položit kytku k památníkům těch, kteří přišli o život v boji proti těm, kteří nás chtěli vyhladit.

Fotogalerie: - Spiknutí

BIS přišla s nahrávkou, na níž prý německý politik Petr Bystroň přebírá peníze od ruské rozvědky. Co si o tom myslíte?

Kdybych byl členem komise pro kontrolu BIS, a tu nahrávku bych slyšel, tak bych si o ní jistě něco myslel. Takhle si o ní nemyslím nic. Jsou zde ale mnohem zajímavější věci než nějaká nahrávka, na níž prý někdo něčím šustí.

Jaké například?

Například by mě zajímalo, kdo z poslanců, kteří v té komisi jsou, a tedy bezpečnostní riziko nepředstavují, informace z neveřejného zasedání komise vynesl Deníku N. Anebo, že by to snad udělala samotná BIS, aby si rozehrála nějakou svoji hru? A proč zrovna Deníku N? Anebo to, ze stejného důvodu,udělala jen nějaká část BIS? Anebo jen jeden její pracovník? Anebo má Deník N v místnosti, kde zasedá komise pro kontrolu BIS, nahrávací zařízení? A jak je vlastně možné, že BIS sledovala německého poslance, když BIS působí pouze na území ČR? Anebo ho nesledovala a nahrávka vznikla náhodou? Anebo na našem území sledovala pana Bystroně rozvědka cizí mocnosti? A pokud ano, tak o jakou mocnost se jednalo, a věděly o tom naše tajné služby? Těch otázek je zkrátka, a to nejenom v téhle věci, celá řada, a možná se pomalu blížíme i k důvodu, proč členem té komise nesmí být poslanec Foldyna. Moc by se ptal, a některé otázky jsou zřejmě v naší svobodné zemi nepřijatelné.

Fotogalerie: - To byl Bašta

Írán v odvetě za bombardování své ambasády v Damašku bombardoval Izrael, přičemž mnozí naši politici tvrdí, že skutečnost, že izraelská protivzdušná obrana velkou část dronů a raket sestřelila, ukazuje západní technickou nadřazenost, a požadují, aby se stejně postupovalo i na Ukrajině. Totéž požaduje také prezident Zelenskyj. Jaký je váš názor?

Írán vystřílel část svého levného vojenského materiálu, Izrael a jeho spojenci za mnohonásobně větších nákladů velkou část té techniky zneškodnili. Pokud Írán podobný postup párkrát zopakuje, tak Izraelcům na odrážení íránské, a tentokrát už technologicky mnohem pokročilejší, techniky zbydou už jen badmintonové rakety. O tom, že by se podobný postup jako v Izraeli měl uskutečnit na mnohonásobně větší ukrajinské frontě, vůbec nelze uvažovat. Na to zkrátka nemá Západ kapacity. Na Ukrajině by se ale především, a to zdůrazňuji, mělo co nejdřív začít jednat. USA tam svoji válku prohrály a teď už jde jen o to, aby se zachránilo co nejvíc lidských životů. Protože pro Anglosasy jsou ale Slované méně než zvířata, a protože Ukrajina je dnes pouhou kolonií USA, tak se jednání bohužel zatím nedočkáme. Pan Biden za to skončí v pekle ve stejném oddělení jako paní Albrightová, paní Nulandová, či pan Hitler. Pan Zelenskyj tam s nimi nebude, ten se nakonec osamostatní a skončí v oddělení pro poskoky a špatné herce.

Premiér Fiala byl na návštěvě v USA, což koalice označuje za velký úspěch. Vidíte to stejně?

Vidíte, na pana Fialu jsem úplně zapomněl. Víte, v podobných otázkách vždy záleží na úhlu pohledu. Shrňme si tedy, co se vlastně v USA stalo: po přivítání na letišti letištním zřízencem pan Fiala v sídle CIA předal informace, převzal nové instrukce, a pak ho vchodem pro služebnictvo pustili k panu Bidenovi, který ovšem byl zcela dezorientován a pravděpodobně nakonec vůbec nevěděl, s kým mluví. Z mého pohledu o úspěch nejde; z pohledu poslušného poskoka se ale o úspěch jednat může.

Z čeho soudíte, že prezident Biden byl při návštěvě premiéra Fialy dezorientován?

Pan Biden měl v programu, a nejspíš i na papírku, do kterého pořád nakukoval, napsáno, že mluví s českým premiérem, avšak člověk křenící se na něj z vedlejší židle po celou dobu jeho desetiminutové návštěvy dokola žvanil něco o Ukrajině. Z toho by přece musel být na místě pana Bidena zmatený v podstatě každý.

Fotogalerie: - Přísaha Motoristů

Opravdu si myslíte, že prezident Biden nevěděl, s kým mluví?

Ano, opravdu si to myslím. Představte si, že jste prezident velmoci, a že od svého personálu obdržíte informaci, že budete pár minut mluvit s premiérem Tanzanie. Když se ale s tanzanským premiérem potkáte, tak on bude pořád dokola opakovat, že je potřeba, co nejvíce pomoci Nigérii. Opravdu byste si byl i přesto jistý, že mluvíte s premiérem Tanzanie? Opravdu tváře těch dvou lidí znáte tak dobře? Já jen doufám, že nikdo z administrativy pana Bidena nebyl vyhozen za to, že nejvyššímu šéfovi dodal špatné informace. Bylo by to nespravedlivé.

Počkejte, vy přirovnáváte ČR k Tanzanii a k Nigérii?

V očích Američanů to tak bezpochyby je. Jsme pro ně totéž. I když; Nigérie má 150 milionů obyvatel a Tanzanie má 40 milionů obyvatel, takže v očích USA jsme asi my ti méně důležití – tím spíš, že posloucháme na slovo jako dobře vycvičený psík.

Fotogalerie: - Manželství pro všechny v Senátu

Ve Sněmovně proběhla mimořádná schůze věnovaná migračnímu paktu. Co si o tomto dokumentu myslíte vy?

Tento dokument umožní, aby k nám byli posíláni migranti z Afriky a z dalších zemí třetího světa tak dlouho, až se nakonec sami staneme třetím světem, a to se vším, co k tomu patří. Mně osobně se to sice nelíbí, ale voliči to takhle zřejmě chtějí. Zkrátka žijeme v době, kdy se výpalnému říká povinná solidarita, a kdy například ženská obřízka či kamenování byly shledány za tak přínosné pro společnost, že je nutné tyto obyčeje dovézt i k nám.

Ministr Rakušan ale tvrdí, že migrační pakt žádný systém kvót neobsahuje.

S trochou, ale opravdu jen s trochou nadsázky se dá říci, že pokud pan ministr Rakušan tvrdí, že v migračním paktu žádné kvóty nejsou, tak nám zbývá už jenom najít odpověď na otázku, kde ty kvóty v migračním paktu najdeme.

Víte, pan Rakušan (STAN) tvrdí, že v paktu kvóty neexistují, ale například pánové Zdechovský (KDU-ČSL), Kolaja (Piráti) či Krutílek (ODS) tvrdí, že existují. Dříve, ještě v temných dobách logického myšlení, by se z takových tvrzení dalo vyvodit, že někdo ze zmíněných lže. Naštěstí ale dnes, v jasných dobách pokrokové demokracie, si krásně vystačíme s konstatováním, že jde o hodnotové, slušné a prozápadně orientované, politiky, kteří nikdy nelžou. George Orwell by se divil, jak to přesně trefil.