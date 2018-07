Nadávalo se Itálii, že nenechala přistát loď Aquarius plnou vylovených uprchlíků. Tomáš Zdechovský dodává trochu jiná fakta ohledně tohoto plavidla

Máme najmenovanou novou českou vládu. Jaký je váš komentář k ní?

Bylo by dobře, kdyby vznikla vláda většinová, což se nestalo. To, že nemáme ministra zahraničí a co kolem toho probíhá, ukazuje na to, že Andrej Babiš není dobrý politik, neumí vládnout a nerozumí vůbec demokracii

Vy jste k vládě napsal na twitteru velmi nelichotivá slova, že je to vláda lhářů, podvodníků a nekompetentních individuí? Koho jste tím myslel?

Andrej Babiš bude těžko vysvětlovat, proč tak nekompetentního člověka jako je Taťána Malá udělal ministryní spravedlnosti. Nedokáže ani opsat diplomovou práci, alespoň chyby by si měla opravit. Podívejte se na to, jak vzniká vláda. Kdy premiér tvrdí, že pana Pocheho dal na seznam, od prezidenta se pak dozvíme, že mu dal dvě varianty, s Pochem i bez něho. Koukněte, jak Andrej Babiš má jeden problém za druhým. Jak lže, podvádí. O firmách, u kterých tvrdil, že je svěřil do svěřenského fondu, Transparency International zjistí, že je ovládá. Babiš nám tvrdí, že jeho firmy čerpají dotace podle regulí a zákonů. Najednou zjistíme, že není jen kauza Čapí hnízdo, ale je jich mnohem více, možná několik desítek. Kdy firmy z jeho holdingu čerpaly neoprávněně dotace. Takové věci, které se teď dějí, se po roce 1989 na české politické scéně neděly. Ukazuje to na hluboký problém české demokracie, že člověk, který má tolik kauz, zůstává ve své funkci a neodstoupí. Nedokážu si představit morální základ, kterým si toto Andrej Babiš obhajuje.

Máme už řadu měsíců po volbách. Proč to sestavovaní vlády s důvěrou trvá tak dlouho? Je hlavním viníkem podle vás právě Andrej Babiš?

Určitě. Kdyby se vzdal svých politických ambicí, tak už tady nějaká vláda mohla vzniknout. Ať už taková, nebo maková. Myslím, že on se snaží využít svého vlivu. Vidíme to v Bruselu při vyjednávání nového období, kdy namísto toho, aby hájil zájmy České republiky a snažil se posílit forenzní politiku, si vyjednává co nejvíce dotací pro zemědělství, a to tak, aby to vyhovovalo jemu. To ukazuje na to, že nešel do politiky, aby zatočil s korupčníky a aby něco změnil, ale aby si skrze politiku zajistil svůj byznys do budoucna. To je největší problém současné vlády.

Tomáš Zdechovský KDU-ČSL

Dnes jsem získal 2. místo na kandidátce KDU-ČSL. Jedeme dále

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Co se týče evropské politiky – právě proběhl summit EU, kde se hodně řešila problematika migrace. Byl summit úspěšný?

Je to nějaký začátek dohody. Toto není celá dohoda. Abychom mohli vykřiknout – summit byl úspěšný – tak by se muselo pokročit v tématu, co dělat s lidmi, kteří chtějí požádat o azyl v Evropské unii. Jak to budeme řešit, kde vzniknou ta centra, kde budeme procházet jejich žádosti o azyl a další věci. K tomuto kroku B zatím nedošlo. Beru to tak, že jsou tam nějaké pozitivní body. Jedním z nich je, že kvóty, pokud někdy, tak dobrovolné. To je dobrý závěr. Ale ještě je potřeba pokračovat v dalších věcech a dotáhnout je.

Ještě se zeptám na problém, na který jste upozorňoval už dříve – členové osádek části z těch lodí, které takzvaně zachraňují uprchlíky ve Středozemním moří, prokazatelně spolupracují s pašeráky lidí. Co s tím? Neměli by být trestně stíháni? Nejsou to také pašeráci lidí?

Myslím si, že ano. Dnes existují už jen čtyři organizace, které nerespektují žádný kodex, neřídí se tím, co jim je doporučeno. Přetěžují lodě, berou na ně vysoký počet osob, ohrožují tím samotné migranty. Můžeme vidět podle pohybu jejich lodí... oni nedělají takzvanou vyhledávací činnost. Ale krouží kolem libyjských pobřežních vod a čekají, až k nim ti lidé doputují. Důkazů je o tom hodně, a jde hlavně o čtyři lodě. Mezi nimi loď Aquarius, která opakovaně vstupuje do libyjských vod, jsou důkazy, že kapitán několikrát nerespektoval výzvy pobřežní stráže. Tady je myslím potřeba přistoupit k tomu, že tyto lodě musí být zabavené a posádka trestně stíhána. Není možné, aby tyto organizace svým způsobem jednání pomáhaly v tom, že se ten pašerácký byznys nedaří zastavit.

Psali jsme: Zdechovský (KDU-ČSL): Kdy se začnou trestat neziskovky, spolupracující s pašeráky lidí? Trestat neziskovky, které spolupracují s pašeráky! Budete koukat, kdo to řekl. Dřív se to bál vyslovit Zdechovský (KDU-ČSL): Nelze říct, že europoslanci odhlasovali sankce „Vyhrožovali mi smrtí.“ Do věci Miroslava Pocheho vstupuje závažné svědectví, které mnohé mění

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Oldřich Szaban